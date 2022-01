Die Virusvariante Omikron greift in der Schweiz um sich und die Fallzahlen steigen. Systemkritische Bereiche wie die Lebensmittelversorgung, Telekommunikation oder das Transportwesen sorgen aber vor. Migros und Coop setzen auf Hygiene- und Schutzkonzepte, um die Versorgung mit Lebensmitteln sicherstellen zu können. Ein Krisenstab arbeite dafür mit den regionalen Genossenschaften und den Migros-Unternehmen an verschiedenen Szenarien, erklärte ein Sprecher der Agentur AWP. Coop hat neben den bewährten Schutzkonzepten weitere Massnahmen vorgenommen. Zudem seien die Warenlager gut gefüllt seien, heisst es bei Coop und Migros.

Wie das Virus in die Forschungsstation gelangte, ist unklar. Alle Mitarbeiter seien mindestens zwei Mal geimpft und hätten sich vor ihrem Aufenthalt einer zehntägigen Quarantäne sowie mehreren PCR-Tests unterzogen. Vermutet wird aber, dass es sich um die Omikron-Variante handelt, weil Mitarbeiter vor ihrem Einsatz einen Zwischenstopp in Südafrika gemacht hatten.

Auf einer Forschungsstation in der Antarktis ist es trotz strenger Vorsichtsmassnahmen zu einer Infektion mit dem Coronavirus gekommen. Seit dem 14. Dezember wurden 16 der 25 Mitarbeitende der Forschungsstation « Princess Elisabeth Antarctica, Link öffnet in einem neuen Fenster » positiv getestet, wie die BBC berichtete. Die Situation sei «nicht dramatisch», sagte Projektmanager Joseph Cheek: «Obwohl die Isolation unangenehm war, hat es unsere Arbeit an der Station im Allgemeinen nicht erheblich gestört.» Allen Mitarbeitenden sei angeboten worden, am 12. Januar die Station verlassen zu können, was aber niemand angenommen habe. Hingegen sei die Ankunft neuer Mitarbeiter ausgesetzt.

Impfen von Kindern beginnt

Mehrere Kantone haben am Montag Impftermine für Kinder freigeschaltet oder impfen bereits. Im Kanton AG sind Impfungen für Fünf- bis Elfjährige ab Montag möglich in den Kinderkliniken der Kantonsspitäler Aarau und Baden und im Impfzentrum im Tivoli Spreitenbach. Die Kantone ZH und GR haben Termine für Kinderimpfungen freigeschaltet. In SG können ab Mittwoch in den kantonalen Impfzentren St. Gallen und Rapperswil-Jona Kinder geimpft werden, ebenfalls im Kanton AR in den Impfzentren Herisau und Heiden. In UR beginnt das Impfen am 10. Januar.

SZ, NW und LU nehmen Anmeldungen entgegen. In SZ können sich Kinder ab Mittwoch impfen lassen. Im Kanton SH werden Kinder ab 8. Januar jeweils am Samstag im kantonalen Impfzentrum Charlottenfels geimpft. Im Kanton BE beginnt die Impfung von fünf- bis elfjährigen Kindern ebenfalls am 8. Januar in Bern, Biel und Thun. Bereits seit Jahresende können sich im Kanton ZG Kinder im Impfzentrum Baar impfen lassen. Der spezielle Impfstoff von Pfizer/Biontech für Fünf- bis Elfjährige ist durch das Heilmittelinstitut Swissmedic zugelassen worden.