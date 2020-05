Der Ticker startet um 4:30 Uhr

14:40 500-Milliarden-Hilfspaket für notleidende EU-Staaten wird debattiert Es ist die Zeit der raschen Entscheidungen über sehr viel Geld. Auch dann, wenn die EU zusätzliche 500 Milliarden Euro zur Wirtschaftshilfe in der Coronakrise sprechen soll. Dies jedenfalls schlagen die deutsche Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron vor. Merkel versucht heute in einer Videokonferenz, das Hilfspaket den Regierungschefs der osteuropäischen Visegrad-Staaten schmackhaft zu machen. Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister haben am Morgen ebenfalls darüber debattiert. Ob ein Kompromissvorschlag noch durchkommt, ist im Moment noch offen. «Es braucht einen weiteren Fortschritt», meint Finanzminister Olaf Scholz. Sie müssten dafür sorgen, dass es mit Europa nach dem Lockdown wieder aufwärts gehe. 01:55 Video Debatte über EU-Hilfspaket Aus Tagesschau vom 19.05.2020. abspielen

14:21 Österreich und seine Nachbarn planen Grenzöffnung ab Mitte Juni Österreich, Tschechien und die Slowakei haben sich nach Angaben des österreichischen Aussenministeriums auf eine gemeinsame Grenzöffnung ab Mitte Juni geeinigt. «Wir sind übereingekommen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen wollen und dass wir Ungarn mit an Bord nehmen», sagte Aussenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nach einer Videokonferenz mit seinen Amtskollegen aus Tschechien und der Slowakei, Tomas Petricek und Ivan Korcok.

14:05 Unterschätztes Symptom bei Covid-19-Patienten Eine neue Befragung von knapp 6500 positiv getesteten britischen Patienten zeigt: Die Beeinträchtigung des Geschmacks ist das häufigste Symptom bei Covid-19-Infizierten – mit zwei Drittel aller Befragten. Weil auch positiv getestete Personen nur ihren Geruchssinn verloren haben, ohne weitere Symptome zu haben, scheint dieses Symptom sehr spezifisch für Covid-19 zu sein. Doch auf vielen Symptomlisten fehlt der Verlust des Geschmackssinnes oder gilt als selten. Die Forscher empfehlen nun, den akuten Geschmacksverlust als wichtiges Erkennungsmerkmal höher zu gewichten. 00:40 Video Geschmacksverlust: Ein wichtiges Symptom Aus Puls vom 18.05.2020. abspielen

13:51 Sauberere Luft und mehr Lärmklagen wegen Coronavirus Die Stadt Zürich zieht eine durchzogene Bilanz der Corona-Effekte auf die Umwelt. Zwar ist die Luftverschmutzung kurzzeitig zurückgegangen. «Der tiefere CO2-Ausstoss ist aber ein kurzzeitiger Effekt, der nach dem Lockdown wieder verschwindet», wird Stadtrat Andreas Hauri (GLP), Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements, in einer Mitteilung der Stadt Zürich zitiert. Trotz lahmgelegtem Nachtleben gab es ausserdem mehr Lärmklagen, meist Nachbarschaftsklagen. Gleichzeitig ist auch der Druck auf Grün- und Freiräume wie den Wald gestiegen. Gerade im Wald reagierten Tiere während der Brut- und Setzzeit empfindlich auf Störungen. Legende: In Zürich habe der Verkehr an der viel befahrenen Rosengartenstrasse seit Mitte März um rund 30 Prozent und an den Wochenenden um 50 Prozent abgenommen, so die Stadt Zürich. Keystone

13:29 Russlands Corona-Sterblichkeit höher als offiziell angegeben Von den knapp 300'000 gemeldeten Corona-Infizierten sind in Russland bislang offiziell nur rund 2800 Personen an Covid-19 verstorben. Die Zahlen seien zweifellos viel höher, sagt Russland-Korrespondent David Nauer. «Es gibt erhebliche Zweifel. So weiss man etwa, dass in Moskau im April 20 Prozent mehr Menschen gestorben sind als sonst in diesem Monat.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Russische Coronastatistik «Man weiss eigentlich nicht, wie schlimm die Lage wirklich ist» 19.05.2020 Mit Audio

13:11 In Chur herrscht langsam wieder Normalbetrieb Chur war eine der ersten Städte, die drastische Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erliessen. Nun baut man in Chur den Coronastab aber langsam zurück. Die allermeisten der rund 25 Mitarbeitenden gehen zum Normalbetrieb zurück. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Übersicht Graubünden Chur fährt Krisenstab runter 19.05.2020 Mit Audio

12:58 Brasilien hat mehr Corona-Infizierte als Grossbritannien Brasilien hat Grossbritannien bei der Zahl der Corona-Infizierten überholt. Dies ist aus den jüngsten Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Montag ersichtlich. Demnach haben sich im grössten Land in Lateinamerika 254'220 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 244'995 in Grossbritannien. 16'792 Menschen sind in Brasilien im Zusammenhang mit dem Virus bislang gestorben. Nach den Daten der John-Hopkins-Universität rückt Brasilien bei der Zahl der Infizierten auf Platz drei der am schwersten betroffenen Länder – vor Grossbritannien und hinter die USA und Russland.

12:37 BAG vermeldet 21 neue Infektionen In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 21 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Montag waren es noch 10, am Sonntag 15 Fälle. Dies teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit. Insgesamt gab es 30'618 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gab es 357 Ansteckungen. Das BAG gab die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 mit 1614 an. Es bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis Dienstagmorgen übermittelt hatten. Die Zahl könne deshalb von den Zahlen der Kantone abweichen, schreibt das BAG. Landesweit wurden bislang insgesamt 350'099 Tests durchgeführt. Davon waren zehn Prozent positiv. Eine Person kann mehrere Male getestet worden sein. Das BAG empfiehlt Tests für alle Patienten mit Symptomen von Covid-19.

11:56 VBZ verteilt Hygienemasken am Bellevue in Zürich Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) haben am Morgen an der Haltestelle Bellevue Hygienemasken an ihre Fahrgäste verteilt. Damit sollen die Fahrgäste zum Tragen einer Maske im öffentlichen Verkehr motiviert werden. In der Schweiz herrscht keine Tragepflicht für Hygienemasken. Stadtrat Michael Baumer (FDP), Vorsteher der Industriellen Betriebe möchte aber, dass das Tragen einer Maske in Zürich «vor allem im Stossverkehr zum normalen Bild in den Zürcher Trams und Bussen» wird. In den kommenden Wochen will die VBZ insgesamt 50'000 Masken verteilen, um die Fahrgäste zu sensibilisieren. 00:37 Video VBZ verteilt Schutzmasken am Bellevue Aus News-Clip vom 19.05.2020. abspielen

11:26 Hypothekarzinsen sinken trotz Coronakrise seit Ende März wieder Sind die Schweizer Hypothekarzinsen zu Beginn der Coronakrise noch merklich angestiegen, sinken sie seit Ende März wieder. Entlang der sich erholenden Börsen fallen laut dem Vergleichsdienst Moneyland die Zinsen von Schweizer Festhypotheken seit rund anderthalb Monaten wieder. Damit ist laut Moneyland rund die Hälfte des Zinsanstiegs vom März 2020 wieder einkassiert worden, wie es in einer Mitteilung heisst.

11:13 «Die Fahrgäste kommen nicht zurück» Taxigewerbe in Not: Wegen Corona sind die Taxiumsätze fast auf Null eingebrochen. Taxifahrer Giorgio Gustin sagt, so einen Umsatzeinbruch wie jetzt habe er noch nie erlebt. Auch nach den ersten Lockerungen seien die Gäste nicht zurückgekehrt. Trennscheiben in den Taxis sollen nun Vertrauen schaffen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Taxigewerbe in Not Mit Trennscheiben gegen die Angst der Gäste 19.05.2020 Mit Audio

11:02 Die Corona-Pandemie hinterlässt bei Sonova erste Spuren Sonova-CEO Arnd Kaldowski findet in der Medienmitteilung klare Worte: «In den letzten Wochen hat die weltweite Gesundheits- und Wirtschaftskrise im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie den Hörgerätemarkt und damit auch Sonova als Marktführer stark in Mitleidenschaft gezogen.» Und trotzdem: Hörgerätehersteller Sonova konnte im Geschäftsjahr 19/20 Umsatz und Gewinn steigern. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Übersicht ZH und SH Schaffhauser Sportvereine kämpfen mit den Coronaregeln 19.05.2020 Mit Audio

10:43 Israel lockert Maskenpflicht wegen Hitzewelle Die israelische Regierung hat die im Zuge der Corona-Pandemie verhängte Maskenpflicht vorübergehend gelockert. Bis zum Wochenende sei es Schülern gestattet, ihre Masken in Klassenräumen abzusetzen, teilte der neue Gesundheitsminister Juli Edelstein mit. Auch auf öffentlichen Plätzen sei die Maskenpflicht vorerst ausgesetzt, ausgenommen bei Versammlungen. Der Kampf gegen das Coronavirus sei wichtig, sagte Edelstein, aber auch die Hitzewelle könne gefährlich sein. In Israel werden noch bis einschliesslich Donnerstag Temperaturen von knapp 40 Grad Celsius erwartet, anschliessend sollen sie unter 30 Grad fallen. Israel kam bisher vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie.

10:34 Geplatzte Traumhochzeit macht viel Arbeit Eine Hochzeitsfeier mit Trauung, Apéro, Abendessen, Hochzeitskleid, Torte und Fotograf kostet gut und gerne gegen 30'000 Franken. Wenn die Feier nun wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden muss, steht nicht nur viel Arbeit an. Es geht auch um grosse Geldbeträge. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Heiraten während der Pandemie Das müssen Brautpaare jetzt wissen 19.05.2020 Mit Audio

10:14 Öffnung der Grenzen innerhalb Europas «problematisch» Die Grenzen innerhalb Europas sollten geschlossen bleiben. Das empfiehlt der Präsident des Weltärzteverbandes, Frank Ulrich Montgomery, gegenüber den Zeitungen der deutschen Funke Mediengruppe. Durch den Reiseverkehr werde das Risiko einer zweiten Infektionswelle steigen, warnt er. Italien will seine Grenzen am 3. Juni öffnen. Die Schweiz, Deutschland, Österreich und Frankreich sprechen von einer Grenzöffnung am 15. Juni, sollten die Fallzahlen nicht zu stark ansteigen. Und Polen hat heute angekündigt, seine Grenzen auch auf Mitte Juni zu öffnen. Legende: «Aus gesundheitlichen Gründen wäre es das Beste, die Menschen blieben an ihrem Wohnort», betonte Montgomery. Keystone

10:03 Italienische Generationenbetriebe in Gefahr Salvatore Aceto hat Tränen in den Augen. Der Bauer sieht die Zukunft seiner Zitronenfarm an der Amalfi-Küste in Italien bedroht. In der Coronakrise ist auch ihm die Nachfrage weggebrochen. Zusammen mit seinem Vater Luigi versucht er, den Betrieb zu retten. 02:00 Video Bittere Zeiten für italienische Zitronenbauern Aus SRF News vom 19.05.2020. abspielen

9:41 SBB erlässt oder reduziert Geschäftsmieten während Lockdown Wer von behördlichen Schliessungen betroffen ist, zahlt für die Dauer des Lockdowns keine Miete, teilt die SBB mit. Primär betrifft die Massnahme Laden- und Gastrobetriebe in den Bahnhöfen. Betriebe, die offen bleiben durften, erhalten Mietzinsreduktionen, deren Höhe vom Umsatzrückgang abhängt. Je nach Nutzung dauert diese Phase vom 17. März bis 26. April, 10. Mai oder voraussichtlich 8. Juni 2020, wie es weiter heisst. Legende: Insgesamt werden die Mietzinse bei über 1200 Mietverträgen für die Lockdownphase angepasst. Keystone

9:13 GB: Ansprüche auf Arbeitslosenhilfe steigen im Rekordtempo Die Coronakrise hat im April auf den britischen Arbeitsmarkt durchgeschlagen. Die Zahl der Menschen mit Anspruch auf Arbeitslosenhilfe («Claimant Count») ist um 856'500 gestiegen, wie das Statistikamt ONS mitteilte. Dies ist der höchste jemals gemessene Anstieg. Im Vormonat lag der Wert noch bei revidierten 5400 (zunächst 12 200).

8:49 Frühwarnsystem für Virus-Ausbruch in Arbeit Das Cybersecurity-Unternehmen Wisekey arbeitet mit verschiedenen Technologiepartnern an einem Frühwarnsystem für künftige Virus-Ausbrüche. Dabei sollen Elemente der Cybersicherheit und künstliche Intelligenz kombiniert werden, um die Einrichtung gezielter Quarantänezonen zu ermöglichen, teilte das Unternehmen mit. Die Entwicklung des Frühwarnsystems erfordere eine Standardisierung und Umsetzung auf globaler Ebene, heisst es weiter.