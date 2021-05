Der Ticker startet um 6:00 Uhr

14:36 Zürich vergibt 180'000 Impftermine in ein paar Stunden Der Kanton Zürich hat am Freitagmorgen Impftermine für alle Personen ab 16 Jahren freigeschaltet. Bis am Nachmittag waren alle 180'000 Impftermine vergeben. Termine waren für Ende Mai und die erste Junihälfte buchbar, wie die kantonale Gesundheitsdirektion mitteilte. Weitere Impftermine werden freigegeben, sobald die Impfstofflieferungen zuverlässig eintreffen. Bis am Donnerstagabend wurden im Kanton Zürich 457'107 Impfungen verabreicht.

14:11 Aargau vergibt Impftermine für alle ab 16 Jahren «Ab sofort erhalten alle impfwilligen Personen im Aargau Impftermine , Link öffnet in einem neuen Fenster– auch jene, die nicht zu einer der priorisierten Zielgruppen gehören», meldet der Kanton. Er hält aber fest, dass Impfwillige über 65 und solche mit Vorerkrankungen von höchstem Risiko bleiben weiterhin bevorzugt bleiben. Auch Angestellte im Gesundheitswesen hätten Vorrang. Wer sich früh angemeldet habe, erhalte zuerst einen Termin. Man müsse damit rechnen, dass es mehrere Wochen gehe, bis alle registrierten Personen einen Termin erhalten. Die kantonale Impfkampagne schreitet voran. Ab sofort erhalten alle impfwilligen Personen im Aargau Impftermine.



Videos zur Impfkampagne: https://t.co/IeG4AGnrIh#CoronaInfoCH

Bild: ©Hakan Nural, unsplash

13:33 1'007'496 Personen in der Schweiz vollständig geimpft Bisher wurden in der Schweiz 3'014'858 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 53'642 Personen pro Tag geimpft. Das sind 0.3 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 11.6 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 11.6 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten. #CoronaInfoCH

Zahlen zur Covid-19-Impfung - 05.05.

Erhaltene Impfdosen in der Schweiz: 3 837 075

Ausgelieferte Impfdosen an die Kantone und FL: 3 657 500

Bislang total verimpft: 3 014 858

Geimpfte Dosen pro 100 Einwohner: 34,87

13:33 BAG registriert 1546 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1546 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1537 . Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 266.84 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 7.0 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'647 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 4 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 7 Verstorbenen . Das sind 18 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 919 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 11 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 85.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 79.0 Prozent. Davon sind 25 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:26 Bern: Erfahrungen aus grösseren Veranstaltungen sammeln Der Kanton Bern hat ein Raster für die Pilot-Veranstaltungen bestimmt. Es sollen je eine Veranstaltung aus dem Profisport, Amateursport, Kulturbereich, Party und Wirtschaft durchgeführt werden, schreibt er in einer Mitteilung. Dazu gehören die Schweizermeisterschaften in der Leichtathletik, die Startup Days in Bern und das Jubiläumsfest des FC Gerzensee. «Mit dieser breiten Palette können für weitere Öffnungsschritte grosse Erfahrungen gesammelt werden», heisst es weiter. Vor allem aber könne erforscht werden, wie sich grössere Menschenmengen künftig verhalten dürfen und müssen, damit überhaupt Veranstaltungen stattfinden könnten. #Grossveranstaltungen

Mit Pilot-Veranstaltungen in den Bereichen Profi- und Amateursport, Kultur, Party und Wirtschaft will der Kanton Bern Erfahrungen sammeln, bevor Lockerungsschritte in diese Richtung beschlossen werden können.

➡️ https://t.co/IVFgAy5PGk#covid19#CoronaInfoCHpic.twitter.com/kQMTiGidE6 — Kanton Bern (@kanton_bern) May 7, 2021

13:02 Bund stellt Lonza Personal für Impfproduktion zur Verfügung Der Bund leiht Lonza Fachpersonal aus, damit das Unternehmen an seinem Standort in Visp VS die Produktion des Corona-Impfstoffes von Moderna ausweiten kann. Geplant sind Einsätze von rund sechs Monaten ab Mitte Mai, bezahlt von Lonza. 25 Personen mit Biochemie-, Chemie- oder Pharmaziehintergrund stehen bereits zur Verfügung. Die Versorgung mit Moderna-Impfstoff sei für die Schweiz von herausragender Bedeutung, schreibt das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) in einer Mitteilung weiter.

12:31 Bündner Altersheimbewohner sind die Masken los Die Maskenpflicht ist für die Seniorinnen und Senioren in Bündner Alters- und Pflegeheimen vorerst Geschichte. Seit Freitag müssen sie keine Masken mehr tragen, ob sie gegen Corona geimpft sind oder nicht. Die Maskenpflicht wurde vom kantonalen Gesundheitsamt für sämtliche Heimbewohnenden aufgehoben, wie Kantonsärztin Marina Jamnicki erklärte. Bisher waren nur Bewohnerinnen und Bewohner mit einer mindestens 15 Tage zurückliegen 2. Corona-Impfung von der Maskenpflicht befreit.

11:44 Bund erstellt Covid-Zertifikat selber Das fälschungssichere Covid-Zertifikat für geimpfte, genesene und negativ getestete Personen wird verwaltungsintern realisiert. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) mit der Aufgabe betraut. Das System zur Ausstellung eines fälschungssicheren Covid-Zertifikats für Geimpfte und Genesene soll bis Ende Juni zur Verfügung stehen, wie das BAG mitteilt., Link öffnet in einem neuen Fenster Die Lösung des BIT sei EU-kompatibel, sicher, auf das notwendige technische Minimum beschränkt, und der Quellcode werde offengelegt. Dies sei für die Wahl ausschlaggebend gewesen. Im Weiteren werde der Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) und der Schweizerische Apothekerverband PharmaSuisse in das Projekt eingebunden. Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation erstellt bis Ende Juni das Covid-Zertifikat. Die Lösung des BIT ist EU-kompatibel, sicher, auf das notwendige technische Minimum beschränkt, und der Quellcode (Open Source) wird offengelegt.

11:25 Kantonspolizei Aargau appelliert an Demonstrationswillige Die Kantonspolizei Aargau hat an Demonstrationswillige appelliert, am Samstag nicht nach Aarau oder Wettingen zu reisen. Obwohl die Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen im Aargau nicht bewilligt sind, wird auf sozialen Medien zur Teilnahme aufgerufen. Man beobachte die Lage und werde mit einem grösseren Aufgebot vor Ort sein, teilte die Kantonspolizei mit. Mitarbeitende des Polizeikonkordates Nordwestschweiz würden den Einsatz unterstützen.

10:50 Graubünden: Teststrategie senkt Corona-Infektionsraten Seit Februar werden im Kanton Graubünden wöchentlich über 40'000 Personen auf das Coronavirus getestet. Auswertungen der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) zeigen nun, dass dadurch die Infektionsraten bis zu 50 Prozent reduziert worden sind. Einzig bei Branchen mit erhöhter Mobilität wie dem Tourismus stellte die Empa eine nicht ganz so hohe Reduktion fest, wie es in einer Mitteilung des Kantons Graubünden hiess. Dennoch sanken durch die hohe Testbeteiligung auch da die Fallzahlen. Legende: Der Kanton Graubünden gilt als Vorreiter in der Teststrategie. Seit dem 1. Februar 2021 wurden in Graubünden 427'000 Tests ausgewertet. Keystone

10:34 Pensionskassen bleiben trotz Krise finanziell gut aufgestellt Die Pensionskassen in der Schweiz haben sich in der Coronakrise gut behauptet und bleiben finanziell weiterhin solide aufgestellt. Die ultratiefen Zinsen bereiten den Kassen allerdings nach wie vor grosse Sorgen. Die Pensionskassen hätten das Jahr 2020 positiv abgeschlossen und seien gut ins 2021 gestartet. Grund dafür ist die gute Entwicklung an den Finanzmärkten. Zu diesem Schluss kommt der Pensionskassenberater Complementa in der jährlich durchgeführten «Risiko Check-up-Studie».

10:01 Deutschland: Bundesrat stimmt Verordnung zu Rechten von Geimpften zu Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat einer Verordnung zugestimmt, mit der vollständig Geimpfte und Corona-Genesene von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen unter der Bundesnotbremse ausgenommen werden. Die Länderkammer gab grünes Licht für die

10:01 Deutschland: Bundesrat stimmt Verordnung zu Rechten von Geimpften zu Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat einer Verordnung zugestimmt, mit der vollständig Geimpfte und Corona-Genesene von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen unter der Bundesnotbremse ausgenommen werden. Die Länderkammer gab grünes Licht für die

Verordnung des Bundes, die damit noch am Wochenende in Kraft treten kann. Hauptargument der Regierung ist, dass von diesen Personengruppen nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts keine Infektionsgefahr mehr ausgeht. Für sie gilt aber weiter die Masken- und Abstandspflicht. Auch der Besuch in Gastronomie und Hotels bleibt ihnen vorerst verwehrt, weil die Betriebe in den meisten Bundesländern noch geschlossen sind.

9:49 Bern eröffnet Popup-Testzentrum Rechtzeitig vor den Feiertagen eröffnet der Kanton Bern bei der Welle 7 beim Hauptbahnhof erneut ein Popup-Testzentrum. Zum Einsatz kommen Antigenschnelltests (Nasen-Rachenabstrich). Wie die bernische Gesundheitsdirektion gegenüber SRF bestätigte, geht es darum, vor allem asymptomatische Personen zu finden. Das temporäre Testzentrum öffnet am kommenden Montag bis und mit Pfingsten. Die Behörden empfehlen, vorgängig einen Termin zu vereinbaren.

9:30 Fakecheck: Giftige Corona-Test-Stäbchen? Finger Weg von den Corona Test-Stäbchen? Diese sollen krebserregend sein, weil sie mit dem Gas Ethylenoxid sterilisiert werden. Eine weitere Behauptung: Auf den Masken befinden sich Parasiten. Solche Falschinformationen und vermeintliche Enthüllungsvideos werden auf Social Media fleissig geteilt. Was steckt dahinter? 04:30 Video Sind Corona-Teststäbchen giftig? Aus SRF News vom 06.05.2021. abspielen

8:57 Swissmedic erteilt Zulassung von neuem Antigen-Schnelltest Ab dem 10. Mai steht in den Schweizer Apotheken ein neuer Antigen-Selbsttest zur Anwendung als Selbsttest zur Verfügung. Laut Angaben des Herstellers Becton, Dickinson and Company (BD) hat das Heilmittelinstitut Swissmedic die entsprechende Zulassung erteilt. BD habe die Ausnahmebewilligung für den Marktzugang ihres Antigen-Sars-Cov-2-Schnelltests erhalten, teilte das Unternehmen mit. Angewendet werde er als Selbsttest. Er liefere Personen mit und ohne Symptome innerhalb einer Viertelstunde ein Echtzeitergebnis.

8:29 Zürich: Impftermin für Personen ab 16 Jahren Der Kanton Zürich hat Impftermine für alle Personen ab 16 Jahren freigeschaltet. Bis Mitte Juni stehen rund 180'000 Termine in Impfzentren und Apotheken, Link öffnet in einem neuen Fenster für die Corona-Impfung zur Verfügung. Termine sind für Ende Mai und die erste Junihälfte buchbar, wie die kantonale Gesundheitsdirektion mitteilte. Weitere Impftermine werden freigegeben, sobald die Impfstofflieferungen zuverlässig eintreffen. Bis am Donnerstagabend wurden im Kanton Zürich 457'107 Corona-Impfungen verabreicht. Hinweis vom Kanton: «Aufgrund der grossen Nachfrage kann es sein, dass SMS mit Verspätung zugestellt werden. Das heisst: Sie kommen an, einfach verspätet. Zudem: Wenn Sie im Warteraum landen, heisst das, dass es gleich weitergeht.» Ab sofort ist die Terminbuchung für die COVID-19-Impfung im Kanton Zürich für alle Personen ab 16 Jahren möglich. In Impfzentren und Apotheken sind für Ende Mai und die erste Juni-Hälfte rund 180'000 Termine buchbar. #züriimpft#CoronaInfoCH

Termin buchen:https://t.co/DkTsWNShGn — Gesund Kanton Zürich (@gd_zuerich) May 7, 2021

7:47 Japan lässt Astra Zeneca und Moderna zu Japans Regierung könnte einer Zeitung zufolge ab dem 20. Mai die Impfstoffe von Astra Zeneca und Moderna zulassen. Etwa dann werde ein Treffen der Gesundheitsbehörden erwartet, berichtet «Nikkei». Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen will die japanische Regierung den Notstand in Tokio und drei weiteren Regionen bis zum 31. Mai verlängern. Zudem solle er in den Präfekturen Fukuoka und Aichi neu ausgerufen werden, sagt Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura. Legende: Bislang ist in Japan nur der Biontech/Pfizer-Impfstoff zugelassen. Keystone

7:20 Australien: Grenzen möglicherweise erst Mitte 2022 komplett offen Australiens Handelsminister Dan Tehan nennt es möglich, dass die internationalen Grenzen erst Mitte kommenden Jahres wieder komplett geöffnet sein werden. Er hoffe, dass weitere Öffnungsvereinbarungen – sogenannte «Reiseblasen» – zwischen Staaten getroffen werden können wie sie bereits zwischen seinem Land und Neuseeland existieren, sagt Tehan dem

Sender Sky News. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Grafik Fälle, Impfungen, Übersterblichkeit: Corona-Zahlen weltweit 05.05.2021 Mit Audio

6:33 Indische Variante: Bund will neue Tests einführen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) steht in Zusammenarbeit mit den Labors vor der Einführung eines neuen Tests, mit dem die indische Variante des Coronavirus rasch erkannt werden soll. Ein solcher Test werde bald vorliegen, sagte Fosca Gattoni, Leiterin der Corona-Test-Arbeitsgruppe beim BAG, in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». «Wir sequenzieren wöchentlich 2000 Proben, um nachverfolgen zu können, wie das Virus fortschreitet», sagte Gattoni weiter. Das sei ausreichend, um ein aussagekräftiges Gesamtbild zu erhalten. Die Schweiz stehe bei der Sequenzierung weltweit an fünfter Stelle. Es gelinge ihr, 10 Prozent der positiven Proben zu sequenzieren. Legende: Eingestellt habe der Bund jene Tests, die die britische Variante des Virus beträfen. Sie sei so stark vorherrschend, dass ein spezifisches Contact-Tracing auf diese Variante hin nicht mehr sinnvoll sei. Keystone