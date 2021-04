Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:41 Königreich Bhutan im Himalaya macht es vor Das kleine Königreich Bhutan im Himalaya-Gebirge hat innerhalb von 13 Tagen rund 94 Prozent aller Erwachsenen eine erste Dosis Corona-Impfstoff verabreichen können! Das entspreche rund 62 Prozent der etwa 770’000 Einwohner, sagte ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums der Agentur dpa. Das buddhistisch geprägte Bhutan hat damit einen ähnlich hohen Anteil an einmal Geimpften wie Israel. Nur die Seychellen-Inseln haben eine höhere Impfquote, mit allerdings auch nur rund 100’000 Einwohnern. Den verwendeten Impfstoff von Astra-Zeneca hatte das Königreich vom grossen Nachbarland Indien kostenlos erhalten. Nach dem Erhalt der 550’000 Impfdosen wartete Bhutan aber noch einige Wochen bis zum astrologisch glücksbringenden 27. März. Vorher wurden 1200 gut erreichbare Impfzentren eingerichtet. In abgelegenen Gebieten wurden die Impfzentren per Helikopter beliefert. Bhutan blieb relativ verschont von der Pandemie. 934 Infektionen und ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 wurde offiziell erfasst. Einreisende mussten jeweils 21 Tage in Quarantäne. Impfbeauftragte stiegen zu Fuss zu den Häusern von älteren Einwohnerinnen und Einwohner in Bhutan, berichtet die Kinderhilfsorganisation Unicef Bhutan.

21:56 Aargau: Angespannte Lage, aber Erotik-Betriebe wieder offen Die Situation im Gesundheitswesen im Kanton Aargau ist weiter angespannt. Insgesamt seien die Todesfallzahlen seit Mitte März leicht angestiegen, teilte das Gesundheitsdepartement mit. Es seien aber genügend Kapazitäten vorhanden, auch in den Intensivpflegestationen. Der kantonsärztliche Dienst des Kantons verzeichnet seit rund einer Woche einen erneuten Anstieg der Fallzahlen um 20 bis 30 Prozent gegenüber der Vorwoche. Über 90 Prozent der Infektionen seien auf eine Coronavirus-Mutation zurückzuführen. Dies sei bis Ende März bei 3145 Personen bestätigt worden. Ab Montag dürfen im Aargau trotzdem Erotik-Betriebe wieder öffnen. Noch nicht erlaubt sei aber eine Gastronomie in den Innenräumen oder Betrieb von Wellness-Einrichtungen. Der kantonsärztliche Dienst erachtet es wegen der schwierigen Situation der Sexarbeiterinnen als gerechtfertigt, den Erotik-Betrieben und den dort Arbeitenden eine Perspektive zu geben, aber unter strikten Schutzmassnahmen.

21:16 Moderna-Schweiz-Chef stützt «Lonza-Version» von Berset Die Schweiz habe mit dem Verzicht auf eine eigene Impfproduktionsstrasse im Lonza-Werk in Visp (VS) «nichts verpasst». Eine eigene Impfproduktionsstrasse hätte nicht mehr gebracht, «als was die Schweiz jetzt sowieso hat», sagte der Geschäftsführer des Impfstoffherstellers Moderna Schweiz, Dan Staner, in einem Zeitungsinterview. Es habe auch nie entsprechende Gespräche gegeben. Moderna habe der Schweizer Regierung nie angeboten, Anlagen von ihnen zu kaufen. «Wir verkaufen Impfdosen und keine Produktionsstrassen», so Staner im Interview mit Zeitungen von Tamedia. Damit stützt Staner die Aussagen von Bundesrat Alain Berset. Dessen Kontakte mit Lonza in Visp hatten eine Kontroverse über mögliche Investitionen des Bundes in die Impfproduktion ausgelöst. Im Vordergrund stand die Frage, ob der Bundesrat ein Angebot von Lonza für den Kauf einer Impfstoffproduktion ausgeschlagen habe. Laut Staner sind finanzielle Investitionen nicht mehr das entscheidende Kriterium, um einen schnelleren Zugang zu Impfstoffen zu sichern. Der Flaschenhals liege mittlerweile anderswo: Es sei vor allem eine Herausforderung, genügend qualifiziertes Personal zu finden. Allein in der Schweiz habe Moderna 60 Stellen ausgeschrieben.

20:34 Mehr als 200 Millionen Impfdosen in den USA verabreicht Seit Beginn der Corona-Impfkampagne in den USA Mitte Dezember sind bereits mehr als 200 Millionen Impfungen verabreicht worden. Rund 49 Prozent aller Erwachsenen bekamen bislang mindestens eine Impfdosis, 31 Prozent sind bereits voll geimpft, wie Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC zeigten. Insgesamt wurden demnach bislang 202.3 Millionen Dosen verspritzt. In den USA ist neben den Impfstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer, bei denen je zwei Dosen gespritzt werden, auch der Impfstoff von Johnson&Johnson zugelassen, der bereits nach einer Dosis seine volle Wirkung entfaltet. Den CDC-Daten zufolge bekamen bislang knapp 127 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis, 80 Millionen Menschen sind bereits vollständig geimpft.

20:29 Bildungskommission für mehr Hilfe für Jugendliche in Pandemie Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates (WBK-N) verlangt vom Bundesrat einen Bericht über die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Sie formulierte dazu ein entsprechendes Postulat mit 14 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. In einem Brief an den Bundesrat verlangt sie zudem, dass die Landesregierung einen Beirat von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Krisenbewältigung einbezieht. In einem zweiten Brief fordert die WBK-N die Instrumente zur Unterstützung von Jungen mit Lernschwierigkeiten, mit Problemen bei der Lehrstellensuche oder mit Schwierigkeiten in der Ausbildung zu stärken. Die Kommission empfahl auch eine Anpassung der begleitenden Massnahmen für Junge, deren Ausbildung zu Ende geht und die auf Stellensuche sind.

18:39 Glaurs möchte mehr testen – kann aber nicht Der Kanton Glarus möchte die repetitiven Flächentests ausweiten. Weil aber die Laborkapazitäten ausgereizt sind, kommt das Projekt nur schleppend voran. Zurzeit werden im Kanton Glarus hauptsächlich Mitarbeitende des Kantonsspitals, der Alters- und Pflegeheime, Schulkinder und Lehrpersonal regelmässig getestet. Weil die Laborkapazitäten nur beschränkt verfügbar seien, könne man die Testtätigkeiten nur schleppend ausbauen, hiess es in einer Mitteilung des Kantons. Im Kanton gibt es kein Labor, welches die Tests auswerten kann. Deshalb sei man gezwungen, ein Labor ausserhalb anzufragen, erklärte Richard Weishaupt, kantonaler Testkoordinator. Die Kapazitäten seien aber vielerorts bereits ausgeschöpft. Man sei daran, neue Lösungen zu finden. Rund fünfzig Betriebe hätten sich grundsätzlich interessiert gezeigt, an wöchentlichen Tests teilzunehmen, sagte Weishaupt. Sobald genügend Laborkapazitäten organisiert seien, würde man die Betriebe in das Verfahren aufnehmen. Den Vorwurf, der Kanton Glarus habe zu spät gehandelt, wies Weishaupt zurück.

17:47 Bund setzt Kanada auf Quarantäneliste Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat Kanada neu auf die Liste, Link öffnet in einem neuen Fenster der Corona-Risikoländer gesetzt. Der Grund: die Virus-Variante P1 ist dort weit verbreitet und könnte den Schutz der Impfung oder einer früheren Covid-Infektion verringern. Das nordamerikanische Land ist darum ab sofort auf der Risikoliste: ab Freitag 18 Uhr. Weitere Länder sind ab kommendem Montag neu auf der BAG-Risikoländer-Liste, wie zum Beispiel Armenien. Aber auch in den Nachbarländern der Schweiz kommen neue Bundesländer oder Regionen ab Montag dazu: Sachsen in Deutschland, die Bretagne und Nouvelle-Aquitaine in Frankreich und Apulien in Italien.

17:33 Auch Frankreich liebäugelt mit Öffnungen Die französische Regierung arbeitet an der schrittweisen Wiedereröffnung einiger Kultur-, Freizeit-, und Gastronomieeinrichtungen ab Mitte Mai, sagt Regierungssprecher Gabriel Attal dem Sender France Info Radio. Dies gelte etwa für Aussenrestaurants und Caféterrassen. Die meisten Gastronomiestandorte in Frankreich sind aufgrund von Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie geschlossen.

16:53 Draghi kündigt Öffnungsschritte in Italien ab 26. April an Italien will die strengen Corona-Beschränkungen ab 26. April schrittweise lockern. Das kündigte Ministerpräsident Mario Draghi vor der Presse in Rom an. So sollen in Restaurants in Zonen mit moderaten Infektionswerten wieder im Aussenbereich Gäste an Tischen bedient werden. Draghi sagte, die Regierung konzentriere sich bei Öffnungen zunächst auf Aktivitäten draussen – auch für die Kultur. Bisher gelten in dem Mittelmeerland strenge Corona-Sperren, so dürften Bars und Restaurants nur Ausser-Haus-Verkauf anbieten. Gegen die Beschränkungen in der Gastronomie hat es in den vergangenen Wochen starke Proteste gegeben. Ausserdem sollten die Schulen mit viel Präsenzunterricht weiter im Mittelpunkt der Politik stehen, sagte der Regierungschef. «Mit der heutigen Entscheidung ist die Regierung bewusst ein Risiko eingegangen, das auf der Verbesserung der Daten beruht», sagte Draghi. Allerdings seien die Verbesserungen nicht sehr gross. Draghi kündigte an, dass auch die inneritalienischen Reisebeschränkungen etwas gelockert würden. Legende: Draghi hat Öffnungen für Aktivitäten im Freien angekündigt. Keystone

16:47 US-Regierung investiert Milliardenbetrag in Kampf gegen Mutanten Die Regierung von US-Präsident Joe Biden investiert nach eigenen Angaben 1.7 Milliarden Dollar in den Kampf gegen Coronavirus-Varianten. Die Mittel stammen aus dem im März von Bidens Demokraten im Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket, wie das Weisse Haus mitteilt. Mit der Investition sollten die Gesundheitsbehörde CDC und die Gouverneure der Bundesstaaten dabei unterstützt werden, Coronavirus-Mutanten etwa durch den Ausbau von Genom-Sequenzierung zu überwachen, zu verfolgen und zu bekämpfen. Die ursprüngliche Coronavirus-Variante findet sich demnach in den USA inzwischen nur noch in rund jedem zweiten Infektionsfall. «Neue und potenziell gefährliche Stämme des Virus machen die andere Hälfte aus», hiess es in der Mitteilung weiter. Der Grossteil der nun zur Verfügung gestellten Mittel solle in die Genom-Sequenzierung fliessen, mit der neue Varianten festgestellt werden können.

16:30 Österreich will bald alle Branchen öffnen – erster Schritt im Mai In Österreich sollen alle Branchen in wenigen Wochen unter einem Schutzkonzept öffnen dürfen. Erste Schritte landesweiter und gleichzeitiger Massnahmen im Tourismus, der Gastronomie, der Kultur und dem Sport seien wohl im Mai möglich, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Wien. Einen konkreten Zeitpunkt nannte er noch nicht, sondern verwies auf Detailplanungen in der nächsten Woche. «Die Freiheit ist zum Greifen nah», so Kurz. Bei den behutsamen Öffnungsschritten sollen Masken, Tests und der geplante Grüne Pass für Geimpfte, Getestete und Genesene eine wichtige Rolle spielen. «Mittlerweile haben wir ständige Massentests», verwies Kurz auf die immense Zahl an täglichen Tests, die Grundlage für ein Beherrschen der Situation seien. «Wenn wir jetzt nicht übermütig werden, dann haben wir die Chance, allen Branchen eine Perspektive zu bieten», sagte Kurz.

16:07 Basel-Stadt startet Ende April mit Massentests an Schulen Lange hat der Kanton Basel-Stadt gezögert, jetzt will er auf Ende April/Anfang Mai ebenfalls mit freiwilligen Massentests an Schulen beginnen. Die bislang punktuellen Testungen als Reaktion auf aufgedeckte Coronavirus-Infektionen an Schulen sollen mit regelmässigen, systematischen Massentestungen ergänzt werden, wie das Basler Gesundheitsdepartement mitteilte. Die Teilnahme an den Massentests soll freiwillig sein. Gemäss Freitagbulletin zu den Fallzahlen präsentiert sich die Situation an den Schulen nach den Frühlingsferien ruhig. In der Primarstufe befinden sich aktuell 67 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne oder in Isolation, was einem Anteil von 0.6 Prozent entspricht. Am 26. März, also unmittelbar vor Ferienbeginn, waren mit 397 Schülerinnen und Schüler oder 3.1 Prozent ungleich mehr Betroffene in Quarantäne oder Selbstisolation.

15:53 Resultate der Massentests sollen in Zürich schneller vorliegen Betriebe, Institutionen und Schulen in der Stadt Zürich können ab Montag ihre Covid-19-Tests via Kurierdienst an die Labore schicken. Resultate sollen so nicht mehr erst nach 24 bis 36 Stunden vorliegen, sondern in der Regel noch am gleichen Tag eintreffen, erhofft sich die Gesundheitsdirektion. Der Pilotversuch mit den Kurieren ist vorerst auf das Gebiet der Stadt Zürich und auf drei Wochen beschränkt, heisst es in einer Mitteilung. Von Montag bis Freitag können die Betriebe, Institutionen und Schulen den Service von 7 bis 16 Uhr in Anspruch nehmen. Fällt der Versuch positiv aus, wird der Kurierdienst definitiv eingeführt. Zudem werden in den kommenden Wochen auch Möglichkeiten geprüft, wie ein Kurierdienstservice auf das ganze Kantonsgebiet ausgebreitet werden kann. Die Kosten für die Kurierdienste übernimmt die Gesundheitsdirektion.

15:10 Merkel hat erste Impfung mit Astra-Zeneca erhalten Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich nach eigenen Angaben mit dem Vakzin von Astra-Zeneca impfen lassen. «Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit Astra-Zeneca bekommen habe», erklärt Merkel laut Tweet von Regierungssprecher Steffen Seibert. «Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.» Auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) erhielt seine Erstimpfung mit Astra-Zeneca. Er ist 62. Bereits zwei Wochen zuvor war am 1. April Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (65) mit dem britisch-schwedischen Vakzin geimpft worden.

15:02 Neuer Shutdown in Thailand Nachdem Thailand mehrere Tage in Folge Rekordzahlen an Neuinfektionen verzeichnet hat, reagieren die Behörden jetzt mit strengeren Massnahmen. Ab Sonntag sollen Bars, Schulen und Veranstaltungsorte zunächst für zwei Wochen geschlossen werden, sagte ein Sprecher der Corona-Task-Force des Landes am Freitag. Zusammenkünfte müssen auf maximal 50 Personen begrenzt werden. Zudem wird der Ausschank von Alkohol in Restaurants verboten. Zwar gebe es keine offiziellen Ausgangsbeschränkungen, jedoch sei die Bevölkerung dazu aufgerufen, möglichst ihre Häuser zwischen 23und 4 Uhr nicht zu verlassen. In dieser Zeit müssen auch Supermärkte und Strassenstände schliessen. Einkaufszentren, Fitnessstudios und Restaurants sollen hingegen schon um 21 Uhr geschlossen werden. Nach 14 Tagen werde die Lage neu bewertet. Legende: Menschen stehen in Bangkok Schlange, um auf Covid-19 getestet zu werden. Reuters

14:35 Japan steht vor vierter Welle – und Olympia auf der Kippe In Japan steht die geplante Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele angesichts steigender Infektionszahlen immer mehr im Zweifel. In der Stadt Osaka etwa stieg die Zahl der Neuinfektionen auf ein Rekordhoch. Die Spiele in Tokio waren wegen der Pandemie bereits vom vergangenen Jahr auf diesen Sommer verschoben worden und sollen ab dem 23. Juli stattfinden. Die Organisatoren bekräftigten zwar, man daran fest. Der Generalsekretär der Regierungspartei hatte aber schon zuvor erklärt, eine Absage sei eine Option, wenn die Krise zu schlimm werde. Gesundheitsexperten im Land warnen seit längerem vor zu hohen Risiken bei einer Austragung. Ein Problem ist, dass die Impfkampagne in Japan relativ spät begann und schleppend verläuft. In einer Umfrage hatten sich zuletzt mehr als 70 Prozent der Japanerinnen und Japaner für eine Absage oder erneute Verlegung ausgesprochen. Klar ist seit Längerem: Die Spiele würden ohne Zuschauer stattfinden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Olympia in Corona-Zeiten Japaner sehen Olympische Spiele 2021 mehrheitlich skeptisch 25.03.2021 Mit Video

14:10 Impfkadenz steigt in einer Woche um 74 Prozent Vom 8. April bis 14. April sind in der Schweiz laut BAG 269'146 Impfdosen gegen Covid verabreicht worden. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 38'449 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 74 Prozent. Insgesamt wurden bis Mittwoch 1'966'485 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 732'812 Personen vollständig geimpft, das heisst 8,5 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 500'861 Personen wurden bislang nur die Erstimpfung durchgeführt.

13:44 2205 neue Fälle gemeldet Hier kommt das Corona-Briefing mit den neusten Zahlen: Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2205 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 986 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 5 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 85.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 77.0 Prozent. Davon sind 25 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.