2:58

Frankreich will Covid-Impfdosen an ärmere Länder spenden

120 Millionen Covid-Impfdosen will Frankreich an ärmere Länder spenden. Die geplante Spende werde damit verdoppelt, kündigte Präsident Emmanuel Macron am Abend im Rahmen eines Wohltätigkeitsanlasses an, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet. Macron erinnerte in seiner Videobotschaft unter anderem an die Impfquote in Afrika, die derzeit bei rund drei Prozent liege.

Zuletzt hatten verschiedene Staaten angekündigt, ihre jeweiligen Impfstoffspenden zu erhöhen. Die USA geben an, mehr als 1.1 Milliarden Dosen zu spenden. China will bis Ende Jahr 2 Milliarden Dosen bereitstellen und die EU kündigte an, insgesamt 500 Millionen Covid-Impfdosen verteilen zu wollen.