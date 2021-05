In Pakistan erfolgt die Registrierung zum nationalen Impfprogramm über die Nummer des Personalausweises. Laut dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR ist man in Gesprächen mit der pakistanischen Regierung, eine Lösung für die afghanischen Flüchtlinge zu finden.

Die Gesundheitskrise habe starke und dauerhafte Auswirkungen auf viele junge Menschen, betonten die Redner an einer Medienkonferenz der freiburgischen Direktion für Gesundheit und Soziales. Dem Kanton geht es vor allem darum, «sehr schnell» eine Bestandsaufnahme zu machen und konkrete Massnahmen auszuarbeiten, wie die Jugendlichen in der Covid- und Post-Covid-Periode unterstützt werden könnten. Auch soll die Koordination unter den verschiedenen Akteuren verbessert werden.

Der Kanton Freiburg will so schnell wie möglich die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die Jugendlichen eruieren. Ein Lenkungsausschuss soll bis Ende August eine Bestandsaufnahme machen und Sofortmassnahmen vorschlagen.

In die Normalisierungsphase übertreten kann man laut Berset, sobald alle geimpft sind, die das wollen. Das hänge von der Impfbereitschaft der Bevölkerung ab. Es gebe Leute, die über eine Impfung Antikörper bilden wollten, aber auch welche, die über eine Ansteckung Antikörper aufgebaut haben. Im Moment befinde sich die Schweiz noch in der Stabilisierungsphase.

Ein Journalist will wissen, wie die Behörden während der Fussball-EM auf feiernde Fussballfans reagieren sollen. Berset sagt, es gebe ab Montag für spontane Versammlungen keine Begrenzung mehr. «Aber es gilt die Abstands- und Maskenpflicht.» Er bittet alle, sich daran zuhalten. Die Behörden würden das wie in der Vergangenheit manchmal besser und manchmal weniger gut durchsetzen können.

Die Impfstoffe in der Schweiz sind nach wie vor nicht für Kinder zugelassen. Dieses Problem sieht auch Patrick Mathys vom BAG. «Ja, bei den Kindern ist es so, da sie nicht geimpft werden können: Sie werden sich weiterhin anstecken, aber zum Glück sind die Verläufe meist harmlos.»

Zwei Drittel der Risikopersonen seien geimpft. Bei den hohen Alterskategorien seien es sogar mehr, sagt Patrick Mathys vom BAG. Auf die Frage, ob der Bundesrat davon ausgehe, dass damit alle geimpft sind, die das wünschten, sagt Alain Berset: «Wir glauben schon, das alle Zugang zur Impfung hatten, die das wollten. Wenn jemand sich noch impfen lassen will, wird er prioritär behandelt. Aber es gab welche, die das nicht wollen, das ist freiwillig.» Alles deute jedoch darauf hin, dass per Ende Mai alle vulnerablen Personen zweifach geimpft sein werden.

Der nächste mögliche Lockerungsschritt sei dann frühstens in einem Monat geplant, sagt Berset. Ursprünglich seien im Juni zwei Schritte geplant gewesen. Man mache aber jetzt einen grossen Schritt, und dann schaue man in einem Monat wieder. «Das war auch ein Wunsch der Kantone, weil die Vernehmlassungen recht aufwändig sind.»

«Bis zu 50 Personen dürfen neu zusammen Sport treiben», erklärt Berset. Bisher waren es 15. Publikum werde auch wieder zugelassen. Dabei gelten die Regeln für Publikumsanlässe. Wettkämpfe von Mannschaftssportarten sind nur draussen erlaubt. Kontaktsport wie Paartanz oder Schwingen ist in Innenräumen ohne Maske nur in beständigen Gruppen von vier Personen erlaubt. Die Flächenvorgabe für ruhige Sportarten in Innenräumen (z.B. Yoga) wird von 15 auf 10 Quadratmeter pro Person angepasst. Auch Thermalbäder und Wellnesseinrichtungen dürfen wieder öffnen.

13:51

Mehr Personen bei Pilotveranstaltungen als geplant

Ab dem 1. Juni sind auch Pilotveranstaltungen möglich, wie der Bundesrat mitteilt. Die maximale Anzahl Personen bei Veranstaltungen in Innenräumen beträgt demnach 600 Personen, wie in der Konsultation vorgeschlagen. An Pilotveranstaltungen im Freien können bis 1000 Personen teilnehmen. Ursprünglich waren auch hier 600 geplant. Pro Kanton können fünf anstatt drei Pilotveranstaltungen durchgeführt werden. Die entsprechende Verordnung tritt morgen in Kraft.

Bei Veranstaltungen im Freien wird die Maskenpflicht am Sitzplatz aufgehoben. Ab dem 1. Juli sollen Grossveranstaltungen wieder möglich sein, ab dem 20. August für bis zu 10'000 Personen.