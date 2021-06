Der Ticker startet um 6:30 Uhr

17:35 Portugal setzt Lockerungen aus – Neue Massnahmen in Lissabon Angesichts steigender Fallzahlen verzichtet Portugal auf geplante Lockerungen. Zudem müssen Gaststätten und Cafes in Lissabon am Wochenende um 15:30 Uhr schliessen, teilt die Regierung mit. Wer die Region um die Hauptstadt betreten oder verlassen wolle, werde einen Impfnachweis oder einen negativen Corona-Test benötigen. Der Ausbruch in Lissabon geht auf die Delta-Variante zurück.

17:25 Nach Covid: Geruchssinn kehrt nach acht Monaten meist zurück Einer französischen Studie zufolge kann der Geruchssinn nach einer Covid-Erkrankung bei fast allen Betroffenen innerhalb von acht Monaten wieder vollständig zurückkehren. 49 von 51 Versuchspersonen waren ihre Beschwerden nach diesem Zeitraum los. Die Studie wurde von Marion Renaud von den Strassburger Universitätskliniken geleitet und ist in der Fachpublikation «Jama Open Network» vom Donnerstag veröffentlicht. Bei rund 84 Prozent der Teilnehmenden kehrte der Geruchssinn bereits nach vier Monaten zurück, wie das Forscherteam herausfand. Zwei Menschen in der Untersuchungsgruppe hatten selbst nach einem Jahr jedoch noch Probleme mit dem Geruchssinn. Alle Teilnehmenden hatten einen anfänglichen Verlust des Geruchssinns von über sieben Tagen.

17:07 Medienkonferenz beendet Das war die kurze Medienkonferenz zum heutigen Treffen zwischen Gesundheitsminister Alain Berset und den Kantonen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf srf.ch, der SRF-News-App sowie hier im Liveticker bleiben Sie auch weiterhin rund um das Coronavirus informiert.

17:05 Bleiben Schnelltests kostenlos? Tests, die in Apotheken verfügbar sind, bleiben weiterhin gratis für alle, die sich testen lassen wollen, sagt Patrick Mathys vom BAG. Berset stellt infrage, ob sich Geimpfte noch testen lassen würden. «Wenn es Symptome gibt, ist es natürlich wichtig sich testen zu lassen», sagt Berset

17:05 Wie reagieren die Kantone auf die Öffnungsschritte? SRF-Bundeshausredaktor Gaudenz Wacker möchte wissen, wie die Kantone auf die neusten Öffnungsschritte reagieren. «Wir begrüssen diesen Entscheid. Wir wissen aber auch, dass damit ein gewisses Risiko einhergeht», so Engelberger. Man habe in der Schweiz in den vergangenen Monaten eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung gehabt. «Diese gilt es zu halten.»

16:59 Wann braucht es eine Auffrischungsimpfung? «Man hat aktuell Daten von 12 Monaten», erklärt Patrick Mathys vom BAG. Das Ganze brauche Zeit, aktuell könne man zur Dauer des Schutzes noch nicht mehr sagen.

16:59 Nehmen die Tests in Unternehmen nun ab? Anzeichen habe er dazu noch nicht, sagt Engelberger. Er könne sich vorstellen, dass es weniger Tests geben könnte mit zunehmenden Impfungen und mit der besseren Lage. Das sei aber eine Vermutung, darum könne er nicht klar sagen, ob die Tests in Betrieben abnehmen würden.

16:55 Wer übernimmt bei ansteigenden Fallzahlen den Lead? Ein Journalist möchte wissen, wer bei erneut steigenden Fallzahlen den Lead übernehmen wird. «Es gilt, eine gute Balance zwischen Bund und Kantonen zu finden», sagt Berset. Man verfolge die Delta-Variante sehr genau. In anderen Ländern würde sich die Variante ausbreiten. «Auch bei uns wird sie dominieren.» Die Frage sei, wie man damit umgehe.

16:53 Fragerunde: Anlässe nur mit Zertifikat: Wird es Kontrollen geben? «Das wird ein Schwerpunkt der Kantone sein müssen», sagt Engelberger. Man werde da penibel darauf achten, dass dies eingehalten werde. Man müsse darauf schauen, weil das Covid-Zertifikat ja auch mehr zulasse, z.B. Aufhebung der Kapazitätsbeschränkungen. Sanktionen würden ausgesprochen, wenn es Verstösse gibt. Berset sagt klar, dass nur das offizielle Covid-Zertifikat für den Zutritt zu grösseren Veranstaltungen oder Ähnliches gelte. Andere Möglichkeiten zum Nachweis gäbe es nicht.

16:49 Engelberger: «Die Pandemie ist noch nicht vorbei, doch die Chancen stehen gut» Es sei wichtig die Impfkampagne weiterzuführen, sagt Engelberger mit Blick auf die Delta-Variante. Testen und Sequenzierung blieben wichtig. In Schulen solle regelmässig getestet werden, da sich Kinder unter 12 Jahren bis jetzt nicht impfen lassen können. Auch die Infrastruktur für das Contact Tracing soll leistungsfähig bleiben. «Die Pandemie ist noch nicht vorbei», aber die Ausgangslage sei optimistisch, sagt Engelberger. «Die Chancen stehen gut.» Engelberger bedankt sich bei allen Personen, die sich bei der Pandemiebewältigung beteiligt haben. 00:51 Video Lukas Engelberger: «Es gibt keine Garantie, dass wir nicht noch von einem Gewitter überrascht werden» Aus News-Clip vom 24.06.2021. abspielen

16:44 GDK begrüsst die neusten Lockerungen Die Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren haben heute zusammen mit Bundesrat Berset ein Zwischenfazit gezogen. «Die GDK teilt die positiven Aussichten des Bundesrates», sagt GDK-Präsident Lukas Engelberger. Man begrüsse die Lockerungen, die nun anstehen. Man dürfe aber nicht wieder in eine Welle hineingeraten, wie im letzten Herbst. Heute aber man im Vergleich aber die Impfkampagne und funktionierende Schutzmassnahmen.

16:38 Berset: «Weitere Corona-Welle für Nicht-Geimpfte zu erwarten» Berset erklärt auch, dass man das Vorgehen für die nächsten Monate mit den Kantonen besprochen habe. Diese seien in den letzten Monaten sehr kreativ gewesen, um die Impfkampagne voranzubringen. Berset unterstreicht erneut, dass man vorsichtig bleiben müsse. Es sei mit einer weiteren Corona-Welle für Nicht-Geimpfte sowie mit einer Grippe-Welle zu rechnen. Dies müsse man berücksichtigen. 00:23 Video Alain Berset: «Es ist mit einer Grippe- und Corona-Welle zu rechnen» Aus News-Clip vom 24.06.2021. abspielen

16:36 Impfungen schreiten laut Berset gut voran «Bezüglich Impfung sind wir im Zeitplan». Die Impfungen schreiten in den Kantonen laut Berset gut voran, alles sei gut organisiert. Der Gesundheitsminister erwähnt die aktuellen Impfzahlen. Auch bei der Verteilung des Zertifikates laufe alles nach Plan, so das Fazit von Berset. Die Anzahl ausgestellter Exemplare würde dies belegen. Man müsse aber nach wie vor vorsichtig sein. «Das Tragen der Masken im Innern bleibt wichtig.»

16:33 Berset lobt Zusammenarbeit mit den Kantonen Wir begrüssen Sie zu der Medienkonferenz. Gesundheitsminister Alain Berset hat sich heute mit den Kantonen getroffen. Dabei ging es um die gestern beschlossenen Lockerungen und den Stand der Impfungen. Berset erklärt, dass das Treffen wichtig sei, da man sich eine lange Zeit nicht mehr gesehen habe. «Die Kantone arbeiten gut». Und auch die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sei gut.

16:12 Berset und Engelberger informieren um 16:30 Uhr Bundesrat Alain Berset und Vertreterinnen und Vertreter der Kantone haben sich heute in Bern getroffen. Dabei wurde eine erste Bilanz zu den Öffnungsschritten und der Stand der Impfungen diskutiert, sowie das weitere Vorgehen in der Bekämpfung des Coronavirus besprochen. Um 16:30 Uhr treten der Gesundheitsminister sowie Lukas Engelberger, Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), vor die Medien. Sie können die Medienkonferenz hier im Livestream mitverfolgen. Legende: Keystone

15:43 Geringverdienende bekommen Corona-Pandemie stärker zu spüren Menschen mit geringen Einkommen erlitten während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 häufiger finanzielle Einbussen als andere. Das zeigt eine neue Studie im Auftrag des Bundes. Das Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften (Fors) und die Fachhochschule für Soziale Arbeit und Gesundheit in Lausanne untersuchten die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Shutdown auf die Lebensbedingungen. Die vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) in Auftrag gegebene Studie wurde nun veröffentlicht. Die Hauptaussage lautet: Menschen mit geringen Einkommen erlitten häufiger finanzielle Einbussen als andere und sahen sich öfter den Risiken ausgesetzt, wegen der Krise auf Ersparnisse zurückgreifen zu müssen, ihren Lebensstil drastisch einzuschränken oder Sozialleistungen zu beantragen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Auch nach der Coronakrise «Die Armut in der Schweiz wird ein Thema bleiben» 07.06.2020 Mit Audio

15:26 Basler dürfen nun länger Feiern Basler Fussballfans können sich freuen: Für die restlichen Spiele der laufenden Europameisterschaft hat die Regierung die Polizeistunde in den Restaurants auf zwei Uhr früh verschoben. Damit gilt im Stadtkanton nun die gleiche Regelung wie in Baselland. Bisher war in den Basler Beizen 15 Minuten nach Spielende Schluss. Die Verschiebung der Polizeistunde auf 02.00 Uhr gilt allerdings nur für den Innenbereich von Gastlokalen, wie die Regierung mitteilte. In Kraft tritt die neue Regelung für EM-Spieltage am Samstag. Legende: Keystone / Archiv

14:57 Impfungen in Baselbieter Arztpraxen und Apotheken ab August Im Kanton Baselland kann man sich ab August in Arztpraxen und Apotheken gegen Covid-19 impfen lassen. Ab September werden deshalb die beiden kantonalen Impfzentren in Lausen und Laufen geschlossen, dasjenige in Muttenz bleibt in Betrieb. Die Planungsarbeiten zwischen den kantonalen Behörden, der Ärztegesellschaft und dem Apotheker-Verband Baselland seien auf Kurs, teilte der Kantonale Krisenstab mit. Mit dem Einbezug der Arztpraxen und Apotheken könne der Kanton auf zwei der drei Impfzentren verzichten.

14:21 60'000 EM-Zuschauer: Ist das nicht zu riskant, Herr Koch? Sind 60'000 Zuschauer zu den EM-Halbfinals und dem Finale in London angesichts der Delta-Variante nicht zu viel? «Leute im Stadion zu haben, bedeutet nicht automatisch ein höheres Risiko», sagt der frühere Corona-Berater des BAG und aktuell der medizinische Berater der EM, Daniel Koch, bei einer Medienrunde der Uefa. Die Menschen würden «unter Sicherheitsvorkehrungen ins Stadion gehen und unter Sicherheitsvorkehrungen reisen». Ob es einen Unterschied mache, ob 60'000 oder 20'000 Besucher in einer Arena seien, hänge immer auch von der lokalen Situation und den dort geltenden Massnahmen ab, so der Berner. «Die Situation in Europa war lange nicht so gut wie jetzt», sagte Koch. «Auch in England.» Zudem seien es eher die Regionen um Manchester oder Glasgow, die Probleme hätten. Und: Die EM sei «ein sehr wichtiger Event. Nicht nur, weil sie der Bevölkerung Freude macht. Auch, weil es der wichtigste Sport für die Jüngeren ist. Wir werden nicht genug Kinder und junge Menschen haben, die sich genug bewegen und genug Sport treiben, wenn wir ihnen alle Idole nehmen, von denen sie sich inspirieren lassen.» Die britische Regierung und die Uefa hatten sich am Dienstag darauf geeinigt, für die Halbfinals und das Endspiel der EM im Londoner Wembley-Stadion 75 Prozent der Zuschauer-Kapazität auszuschöpfen. Damit dürfen mehr als 60'000 Fans zu den Partien am 6., 7. und 11. Juli kommen. Zuvor war die Zahl der Zuschauer auf 40'000 begrenzt worden. Legende: Keystonen / Archiv