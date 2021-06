Letzten Freitag teilte der Bund mit, dass ab dem 7. Juni schrittweise die sogenannten Covid-Zertifikate ausgestellt würden. Allen iPhone-Usern steht eine entsprechende App bereits zum Download zur Verfügung. Wer Android nutzt, muss sich noch gedulden.

Die App alleine bringt jedoch nichts, sie muss zuerst mit einem Covid-Zertifikat gefüttert werden. Anspruch auf ein Zertifikat haben alle, die vollständig geimpft sind, einen negativen Test vorweisen können oder eine Covid-Infektion hinter sich haben. Wann, wo und wie diese Zertifikate ausgestellt werden, ist Sache der Kantone. Ganz grundsätzlich lässt sich sagen: Die Kantone machen unterschiedlich schnell vorwärts. Genaueres lesen Sie in der Übersicht.

Aargau:, Link öffnet in einem neuen Fenster Der Kanton lanciert einen Pilotbetrieb mit Covid-Zertifikaten. Das heisst: Für alle wird das Zertifikat voraussichtlich im Juli zur Verfügung stehen – etwas später als in anderen Kantonen. Bis Mitte Juni wird die kantonale Gesundheitsdirektion auf ihrer Website weitere Informationen aufschalten.

Appenzell Innerrhoden:, Link öffnet in einem neuen Fenster Der Download des Covid-Zertifikats soll in den nächsten Tagen verfügbar sein. Weitere Informationen gibt es zu gegebener Zeit auf der Webseite.

Appenzell Ausserrhoden:, Link öffnet in einem neuen Fenster Die Zertifikate werden ab Ende Juni erstellt.

Basel-Land:, Link öffnet in einem neuen Fenster Der Kanton startet jetzt eine Testphase. Ab Ende Juni gibt es das Zertifikat dann für alle. Die beiden Basel stellen die Zertifikate etwa eine Woche später aus als andere Kantone.

Basel-Stadt:, Link öffnet in einem neuen Fenster Es werden die Schnittstellen zwischen Kanton, Bund und Anbietern überprüft. Während dieser Zeit stellt der Kanton für vollständig Geimpfte nur wenige Zertifikate aus. Für die grosse Bevölkerung kommen die Zertifikate nach der Testphase.

Bern:, Link öffnet in einem neuen Fenster Der Kanton Bern ist der Pilotkanton für das Bundesamt für Informatik und hat diese Woche bereits Testläufe gestartet, um die ersten Zertifikate auszustellen. Ende Juni werden die Covid-Zertifikate grossflächig bereitgestellt, wie die Gesundheitsdirektion mitteilt. Jede Person, die in der Impfapplikation Vacme seine Einwilligung zum Nachweis gegeben hat, bekommt nach der zweiten Impfung eine SMS mit dem Link zum Zertifikat.

Freiburg:, Link öffnet in einem neuen Fenster Der Kanton nimmt ebenfalls an einer Pilotphase teil, weshalb derzeit noch keine Covid-Zertifikate erstellt werden können. Für vollständig geimpfte Personen wird das Zertifikat digital als PDF oder auf Wunsch vor Ort ab dem 21. Juni ausgestellt. Genesene Personen können ab dem 14. Juni das Zertifikat über ein Webformular bestellen, das anschliessend per Post zugestellt wird. Negativ getestete Personen erhalten ihr Zertifikat direkt in die App. So soll sichergestellt werden, dass das Covid-Zertifikat schnellstmöglich verfügbar ist. Der Kanton weist die Bevölkerung darauf hin, dass das Zertifikat im Ausland erst ab dem 1. Juli gültig ist.

Genf:, Link öffnet in einem neuen Fenster In Genf läuft zwischen dem 14. und dem 28. Juni eine Testphase. Ab Ende Monat können dann alle, die Anspruch auf ein Zertifikat haben, eines beantragen.

Glarus:, Link öffnet in einem neuen Fenster In Glarus ist noch nicht klar, wann genau die Zertifikate ausgestellt werden. Aktuell laufe die Testphase. Für genauere Informationen verweist der Kanton an den Bund, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Graubünden:, Link öffnet in einem neuen Fenster Geimpfte Personen können das Covid-Zertifikat ab dem 21. Juni über das kantonale System beantragen. Anschliessend wird das Zertifikat über einen geschützten Download-Link zur Verfügung gestellt. Nach dem 21. Juni erhalten geimpfte Personen das Zertifikat digital oder auf Wunsch direkt nach der Impfung vor Ort ausgestellt. Genesene Personen können ein Covid-Zertifikat über ein Webformular ab dem 14. Juni bestellen. Der Kanton weist darauf hin, dass die Bearbeitung der Bestellung einige Tage in Anspruch nehmen kann. Für negativ Getestete von PCR-Tests wird die Bestätigung direkt in die App ausgeliefert.

Jura:, Link öffnet in einem neuen Fenster Das Formular für das Zertifikat ist auf der Webseite des Kantons aufgeschaltet. Man kann es anfordern, doch ausgestellt und per Post versandt werden die Zertifikate erst ab Ende Juni. Für das Zertifikat anmelden sollen sich vorerst nur komplett geimpfte Personen. Hier geht es zum Formular, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Luzern:, Link öffnet in einem neuen Fenster Auf der Webseite sind noch keine Informationen zum Zertifikat aufgeschaltet. Aktuell sei noch zu vieles unklar, begründet dies David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit auf Anfrage. Die Informationen folgten bis spätestens Ende Woche. Er sei überzeugt, dass die Zertifikate bis spätestens Ende Juni verfügbar sein werden.

Neuenburg:, Link öffnet in einem neuen Fenster Der Kanton bittet um Geduld. Ab dem 7. Juni beginnt die Ausstellung von Test-Zertifikaten im Rahmen einer Pilotphase. Flächendeckend gibt es die Zertifikate dann schrittweise ab dem 21. Juni. Für die Mehrheit der Bevölkerung wird das Dokument ab Ende Juni verfügbar sein.

Nidwalden:, Link öffnet in einem neuen Fenster Aktuell würden die Prozesse für die Ausstellung des Zertifikats erarbeitet, heisst es beim Kanton. Dies soll bis Ende Juni abgeschlossen sein. Vollständig Geimpfte erhalten dann eine SMS, sobald ihr Zertifikat verfügbar ist. Sie können dieses als PDF herunterladen oder sich per Post zustellen lassen. Wer erst gegen Anfang Juli zur zweiten Impfung aufgeboten ist, erhält das Zertifikat unmittelbar nach der Impfung. Alle, die eine Covid-Infektion durchgemacht haben, können das Zertifikat per Webformular bestellen. Personen mit einem negativen PCR-Test erhalten ihres ab Ende Juni automatisch.

Obwalden:, Link öffnet in einem neuen Fenster Wer nach dem 21. Juni geimpft wird, erhält das Zertifikat digital und automatisiert als PDF. Für alle Personen, die bereits jetzt vollständig geimpft sind, informiert der Kanton auf seiner Webseite, sobald die Abläufe geklärt sind. Wer eine Covid-Infektion durchgemacht hat, kann sein Zertifikat ab dem 14. Juni über ein Webformular bestellen. Ab dem 28. Juni erhalten ausserdem auch Personen mit einem negativen PCR-Test ein Zertifikat.

St. Gallen:, Link öffnet in einem neuen Fenster Die flächendeckende Ausstellung von Zertifikaten werde Ende Juni möglich sein, heisst es beim Kanton. Beantragen kann man sie bereits jetzt.

Schaffhausen:, Link öffnet in einem neuen Fenster In Schaffhausen laufen die Vorbereitungen für die Covid-Zertifikate. Man könne noch nicht sagen, ab wann diese verfügbar seien.

Solothurn:, Link öffnet in einem neuen Fenster Der Kanton Solothurn prüft aktuell die Umsetzung des Covid-Zertifikats. Die Öffentlichkeit werde voraussichtlich am 14. Juni über die konkrete Ausstellung informiert. Das Departement des Inneren weist die Bevölkerung darauf hin, dass das Covid-Zertifikat für Reisen in die EU erst nach der Einführung des EU-Zertifikats gültig sein wird. Ab dem 1. Juli soll das EU-Zertifikat von Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten genutzt werden können, teilt die Solothurner Zeitung mit.

Schwyz:, Link öffnet in einem neuen Fenster Für geimpfte Personen, die eingewilligt haben, dass ihre Daten zur Erstellung des Impfausweises verwendet werden dürfen, wird das Zertifikat ab Mitte Juni automatisch erstellt. Sie erhalten eine Nachricht per SMS und können das Zertifikat danach im kantonalen Impftool herunterladen. Alle anderen können das Zertifikat per Webformular beantragen, dieses wird am 10. Juni aufgeschaltet. Ab Ende Juni wird das Covid-Zertifikat zudem nach negativen PCR-Tests direkt an die App gesandt.

Tessin:, Link öffnet in einem neuen Fenster Im Kanton Tessin wird Ende Juni die Ausstellung von Covid-Zertifikaten erwartet. Die aktuellen Impfnachweise beinhalten noch keinen QR-Code, der auf die Website des BAG führt.

Thurgau:, Link öffnet in einem neuen Fenster Der Kanton Thurgau bittet um Geduld. Genesene werden das Zertifikat via Webformular downloaden können. Geimpfte erhalten dieses, sobald vorhanden, direkt nach der Impfung. Bereits geimpfte Personen können das Covid-Zertifikat elektronisch beantragen. Genauere Informationen folgen.

Uri:, Link öffnet in einem neuen Fenster Ab Mitte Juni können bereits Geimpfte ihr Zertifikat auf der Webseite des Kantons beantragen. Anschliessend erhalten sie einen geschützten Download-Link. Etwa zur selben Zeit können dies auch Genesene tun. Als genesen gilt eine Person ab dem 11. Tag nach einem positiven PCR-Test. Ab dem 28. Juni erhält man nach einem negativen PCR-Test ein Zertifikat, ab dem 30. Juni auch nach einem Schnelltest.

Waadt:, Link öffnet in einem neuen Fenster Aktuell werden Zertifikate an Personen verteilt, die dringend eines benötigen (z.B. Todesfälle Angehöriger im Ausland). Betroffene können sich hier , Link öffnet in einem neuen Fenstermelden. Dieser Pilotversuch dauert bis am 22. Juni, Ende Monat sollen dann alle Interessierten ein Zertifikat bekommen können.

Wallis:, Link öffnet in einem neuen Fenster Im Kanton werden Anträge für ein Zertifikat ab dem 21. Juni bearbeitet. Ab dann sind die nötigen IT-Tools im Kanton vorhanden. Wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist, erhält ein Zertifikat, schriftlich oder elektronisch. Ab Ende Juni erhalten frisch Geimpfte ihr Zertifikat ausserdem anschliessend an die Impfung - in den Apotheken oder den Ärztinnen und Ärzten.

Zug:, Link öffnet in einem neuen Fenster Der Kanton will informieren, sobald die Abläufe geklärt sind. Aktuell sei es nicht möglich, Zertifikate auszustellen. Auch individuelle Anfragen würden nicht bearbeitet.

Zürich:, Link öffnet in einem neuen Fenster Die Pilotphase für das Covid-Zertifikat hat begonnen. Flächendeckend wird die Ausstellung von Zertifikaten erst gegen Ende Juni möglich sein. Über die verschiedenen Vorgehensweisen für Geimpfte, Genesene oder Getestete wird auf der Webseite des Kantons informiert.