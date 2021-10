Nach mehr als anderthalb Jahren Corona-Sperre sollen Touristen vom 1. November an unter Auflagen wieder nach Israel einreisen dürfen. Dies haben Regierungschef Naftali Bennett, Gesundheitsminister Nitzan Horowitz und Tourismusminister Joel Raswosow am Donnerstag entschieden. Die Entscheidung muss allerdings noch abschliessend von der Regierung gebilligt werden.

17:55

WHO schätzt 115'000 verstorbene Pflegekräfte an Covid-19

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnten zwischen Januar 2020 und Mai 2021 rund 115'000 Pflegekräfte weltweit an Covid-19 gestorben sein. Dies führt die WHO unter anderem auf die schlechte Ausstattung zu Beginn der Pandemie und die mangelnde Verteilung der Impfstoffe in ärmeren Ländern zurück. Während in den meisten reichen Ländern 80 Prozent des Pflegepersonals geimpft wurden, seien es in Afrika nur zehn Prozent.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus appellierte an die grössten Volkswirtschaften - die G20 - sich bei ihrem Gipfel in Rom ab dem 30. Oktober für eine fairere Verteilung der Impfstoffe einzusetzen. Bis Ende Jahr sollen 40 Prozent der Menschen in allen Ländern geimpft sein. Dafür seien 500 Millionen Impfdosen nötig - aber vieles davon geht nach Angaben der WHO in reiche Länder, die Lager für Auffrischungsimpfungen anlegen. Für 82 Länder könnte es deshalb schwer werden, das Ziel von 40 Prozent zu erreichen, so Tedros.