Das brasilianische Gesundheitsministerium empfiehlt das umstrittene Medikament Hydroxychloroquin nun zur Behandlung von Covid-19-Patienten. Das Mittel könnte auch Menschen mit nur leichten Symptomen verabreicht werden, hiess es in einem am Donnerstag veröffentlichten aktualisierten Leitfaden für Ärzte. Gegenüber einer früheren Version des Dokuments wurden der Titel geändert, eine Reihe von Quellennachweisen gestrichen und die Verantwortlichen für den Text namentlich genannt.

Die Zahl der Corona-Todesopfer steigt in Brasilien ungebremst an. Insgesamt sind es inzwischen über 20'000 Menschen, die in Brasilien im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind. Allein in den letzten 24 Stunden kamen 1188 Todesfälle hinzu, wie das Gesundheitsministerium des südamerikanischen Landes bestätigte.

1:43

USA setzen Flaggen auf halbmast

Wegen der Zehntausenden Toten in der Corona-Pandemie lässt US-Präsident Donald Trump Flaggen in den USA auf halbmast hängen. «Flaggen an allen öffentlichen Gebäuden und Nationaldenkmälern» würden währen drei Tagen auf halbmast gesetzt, kündigte Trump via Twitter an. Am Montag begehen die USA den Memorial Day, an dem traditionell der Kriegsveteranen und Gefallenen gedacht wird. Auch dann werde auf halbmast geflaggt, erklärte Trump.

Die führenden Demokraten im US-Kongress, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, hatten Trump am Donnerstag aufgefordert, die Flaggen an allen öffentlichen Gebäuden im Land auf halbmast zu hängen, sobald die Zahl der Toten infolge der Pandemie 100'000 erreicht. «Es würde ein nationaler Ausdruck der Trauer sein, den jeder in unserem Land so sehr braucht», erklärten Pelosi und Schumer. In den USA sind nach Angaben der Johns Hopkins Universität bereits mehr als 94'500 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.