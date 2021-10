Der Ticker startet um 5:30 Uhr

16:28 Vorteile überwiegen Risiken bei Kinder-Impfung Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat zum ersten Mal die Sicherheit und Wirksamkeit des Coronavirus-Impfstoffs von Pfizer und Biontech für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren bewertet und festgestellt, dass die Vorteile die Risiken in dieser Altersgruppe überwiegen. Die FDA veröffentlichte auch Daten von Pfizer, die zeigten, dass der Impfstoff in einer klinischen Studie mit fünf bis 11-Jährigen eine 90.7-prozentige Wirksamkeit gegen Covid-19 aufwies. Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, dass die FDA das Vakzin für Kinder genehmigt. Ein Expertenausschuss der Behörde will am Dienstag darüber abstimmen, ob er die Zulassung empfiehlt.

15:29 Steigende Fallzahlen in Deutschland Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte am Wochenende erstmals seit Mitte Mai den Wert von 100. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner und Woche am Samstag mit exakt 100.0 an. Am Vortag hatte der Wert bei 95.1 gelegen, vor einer Woche noch bei 70.8. Der Vorstoss von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine Beendigung der durch den Bundestag festgestellten Corona-Notlage sorgte auch angesichts dieser steigenden Zahlen weiter für Diskussionen. Kritiker befürchten einen "Flickenteppich" an Massnahmen und Regelungen. Spahn betonte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, es gehe darum, nach 19 Monaten einen Ausnahmezustand zu beenden. Die Befugnisse der Bundesregierung sollten in einen Normalzustand zurückgeführt werden.

14:44 Herbstmesse mit Schutzkonzept In Basel ist die Herbstmesse eröffnet worden. Im vergangenen Jahr fiel sie wegen der Corona-Pandemie aus. Nun feiert sie mit Corona-Schutzmassnahmen ihr 550-jähriges Bestehen. Erwachsene ab 16 Jahren müssen ein Covid-Zertifikat vorweisen, bevor sie einen der vier Messeplätze (Barfüsserplatz, Münsterplatz, Kasernenareal und Messeplatz) betreten dürfen. An sogenannten Pre-Check-Zentren kann man sich mit dem Zertifikat ein Armband besorgen, das Zutritt zu allen Messeplätzen erlaubt. 800'000 Bändeli haben die Basler Behörden vorsorglich eingekauft. Jugendliche unter 16 Jahren müssen sich mit Identitätskarte ausweisen. Bei allen Messeplätzen gibt es keine Covid-Testzentren. Legende: In Basel ist am Samstag die Herbstmesse eröffnet worden. Keystone

13:14 Grossaufmarsch der Massnahmenskeptiker in Bern Tausende Gegnerinnen und Gegner der bundesrätlichen Coronapolitik haben sich in Bern zu einer nationalen Grosskundgebung versammelt. Redner auf dem Bundesplatz sprachen sich unter anderem gegen das Covid-Zertifikat aus, was von der Menge mit Jubel aufgenommen wurde, wie eine Korrespondentin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Kundgebung ist von der Stadt Bern bewilligt. Die Polizei ist bisher vor allem mit Einsatzwagen präsent und patrouilliert in Fahrzeugen durch die Stadt. Bislang ist es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen. Legende: Bereits vor dem offiziellen Besammlungstermin haben sich hunderte auf dem Münsterplatz eingefunden. SRF

12:41 Ausgangssperre in Rumänien Mit neuen Lockdown-Massnahmen will die rumänische Regierung die jüngste Covid-Welle eindämmen. Ab Montag gilt landesweit eine nächtliche Ausgangssperre, und für die meisten

öffentlichen Veranstaltungen ist ein Gesundheitspass erforderlich. Schulkinder haben zwei Wochen Ferien. Rumänien hat in diesem Monat Rekordzahlen bei den Infektionen und Todesfällen gemeldet. Die Krankenhäuser arbeiten an der Kapazitätsgrenze. Das Land hat die zweitniedrigste Impfquote in der Europäischen Union.

11:54 Britische Regierung schliesst erneuten Corona-Lockdown aus Trotz rapide steigender Corona-Zahlen hat die britische Regierung einen erneuten Lockdown zur Eindämmung der Pandemie ausgeschlossen. «Dank der Impfstoffe sind wir in einer ganz anderen Situation als vor einem Jahr», sagte der britische Finanzminister Rishi Sunak in einem Interview mit der «Times». Es gebe zwar eine Reihe möglicher Massnahmen gegen die Verbreitung des Virus im Winter, «aber zu diesen Optionen gehören keine Lockdowns oder andere signifikante Einschränkungen der Wirtschaft». Die Regierung sieht für den Fall einer Zuspitzung der Corona-Lage in England einen sogenannten Plan B vor, zu dem jedoch lediglich seichte Massnahmen wie eine Wiedereinführung der Maskenpflicht oder die Empfehlung, wieder von zuhause zu arbeiten, gehören. Trotz zuletzt um die 50'000 Neuinfektionen pro Tag und eines starken Anstiegs der Corona-Todesfälle will die Londoner Regierung jedoch selbst diesen Plan B derzeit noch nicht umsetzen.

11:07 Erneut über 1'000 Corona-Tote in Russland Russland meldet am Samstag 1'075 Corona-Todesfälle innerhalb von 24 Stunden und damit den fünften Tagesrekord in Folge. Zudem wurde mit 37'678 neuen Fällen ein weiterer Rekord bei den Neuansteckungen gemeldet, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. Derweil bereiten sich die Behörden auf einen erneuten Lockdown vor: Präsident Wladimir Putin kündigte eine «arbeitsfreie Woche» an, um die neue Welle zu brechen. Vom 30. Oktober bis zum 7. November sollen alle Betriebe für eine Woche schliessen. Moskau macht bereits zwei Tage früher wieder dicht. Trotz der Entwicklung eines der weltweit ersten Impfstoffe gegen Covid-19, ist in Russland nur etwa ein Drittel der Bevölkerung geimpft, eine der eine der niedrigsten Raten in Europa.

9:23 Wie gefährlich ist die neue Corona-Variante AY.4.2? Das israelische Gesundheitsministerium hatte am Dienstagabend den Nachweis einer Infektion mit AY.4.2, einer neuen Unterart der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus, gemeldet. «Die Variante AY.4.2 wurde in Israel identifiziert», hiess es in einer Erklärung des Ministeriums. Davor wurde die Unterart in einer Reihe von Ländern in Europa entdeckt. Wie gefährlich ist AY.4.2? Forscher Richard Neher sagt im Interview: Die Variante werde die Verläufe vermutlich nicht schwerer machen. Aber die kontinuierliche Evolution zeige, dass das Veränderungspotential des Virus nicht erschöpft sei. 02:11 Video Corona-Situation in Europa verschärft sich Aus Tagesschau vom 21.10.2021. abspielen

6:39 Heutige SVP-Delegiertenversammlung findet in offenem Zelt und ohne Zertifikatspflicht statt Die SVP-Delegierten versammeln sich heute im Kanton Waadt zur Parolenfassung der bevorstehenden Abstimmungen. Entschieden wird die Parteiposition zur Pflege- und zur Justiz-Initiative. Die Zusammenkunft findet in einem offenen Festzelt statt und wird deshalb ohne Zertifikatspflicht oder andere Einschränkungen durchgeführt. Das Nein der Partei zum Covid-Gesetz, über das ebenfalls am 28. November abgestimmt wird, hatten die Delegierten bereits im August beschlossen. Die SVP unterstützt als einzige Bundesratspartei das Referendum. Legende: Eröffnet wird die Delegiertenversammlung in Montricher im Heimatkanton von Bundespräsident Guy Parmelin. Keystone/Archiv

5:38 Spaniens König überreicht «spanische Nobelpreise» an Biontech-Gründer Spaniens König Felipe VI. hat bei der Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise die Bedeutung gemeinsamer Anstrengungen bei der Überwindung schwerer Krisen wie der Corona-Pandemie hervorgehoben. «Covid-19 hat uns verwundbar gemacht, aber auch den Nutzen der Zusammenarbeit gezeigt», betonte der Monarch bei der feierlichen Zeremonie in Oviedo im Norden des Landes. Den sogenannten «spanischen Nobelpreis» nahmen in der Sparte Forschung und Technik unter anderem auch die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci zusammen mit fünf weiteren Entwicklern von Impfstoffen gegen das Coronavirus in Empfang. Legende: Die Auszeichnung wird jedes Jahr in acht Sparten vergeben und ist mit jeweils 50'000 Euro dotiert. Hier nehmen Türeci und Sahin gerade ihre Auszeichnungen entgegen (rechts im Bild). Keystone

4:05 Tunesien führt Corona-Impfpass für Bürgerinnen und Touristen ein In Tunesien müssen künftig alle einen Impfnachweis bei sich tragen. In Zukunft werde der Zugang zu Behörden, Cafés, Restaurants und Hotels nur mit entsprechendem Impfpass gewährt, hiess es in einem Erlass der Regierung. Beschäftigte im öffentlichen und privaten Sektor, die nicht geimpft sind, wurden nun vorerst beurlaubt und dürfen erst wieder arbeiten, wenn sie den Impfpass vorlegen können. Legende: Touristinnen und Touristen bekommen von den Behörden bei ihrer Ankunft in Tunesien einen tunesischen Impfpass ausgestellt, wenn sie eine entsprechende Impfbescheinigung dabeihaben. Reuters/Archiv

1:00 Österreich droht Ungeimpften mit Lockdown Bei einer weiteren dramatischen Verschärfung der Corona-Situation droht ungeschützten Menschen in Österreich ein Lockdown. Dieser Schritt komme bei einer besonders starken Auslastung der Intensivbetten, wie Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg nach einer Krisensitzung mit den Ministerpräsidenten erklärte. «Wir sind drauf und dran, in eine Pandemie der ungeschützten Ungeimpften hineinzustolpern», so der Regierungschef. Wer weder geimpft noch genesen sei, müsse sich bei der letzten Stufe des neuen Stufenplans auf massive Ausgangsbeschränkungen einstellen, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Dann sei gegebenenfalls das Verlassen der Wohnung nur noch aus triftigen Gründen möglich. Einen Lockdown für Geimpfte oder Genesene schloss Schallenberg aus. Er hoffe auf eine starke Signalwirkung dieser Pläne. Legende: Den verschärften Covid-Fünfphasen verkündeten Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (links) und Bundeskanzler Alexander Schallenberg (rechts) zusammen. Noch ist die Lage auf den Intensivstationen Österreichs trotz des jüngsten Anstiegs weitgehend stabil. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei knapp 230. Keystone

0:37 Deutschland: 1.5 Millionen Impfungen seien nicht gemeldet Der Verband deutscher Betriebs- und Werksärzte und -ärztinnen schätzt, dass rund 1.5 Millionen Corona-Impfungen in Deutschland vorerst nicht gemeldet wurden. Die meisten Impfungen seien über das kassenärztliche System eingegangen – wie viele tatsächlich nicht gemeldet wurden, sei aber unklar. Das sagte Verbandsvizepräsidentin Anette Wahl-Wachendorf gegenüber deutschen Medien. Sie erwarte klärende Gespräche mit dem Robert-Koch-Institut, dem biomedizinische Leitforschungseinrichtung der deutschen Bundesregierung.

23:02 Impfdurchbrüche trotz doppelter Impfung Viele bekannte Personen wie Colin Powell (US-Aussenminister), Andreas Herczog (Nationalrat) und viele weniger bekannte Personen sind nach einer Coronavirus-Infektion gestorben, obwohl sie vollständig geimpft waren. Wie gross ist das Risiko eines solchen sogenannten Impfdurchbruchs wirklich? Wie gut schützt die Covid-Impfung vor schweren Verläufen? SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel zum aktuellen Stand der Forschung. Legende: Impfdurchbrüche bleiben ein Restrisiko gegen das Coronavirus. Keystone

22:31 Infektiologe Manuel Battegay fordert rasche Dritt-Impfung Gesundheitsminister Alain Berset hat am Donnerstag klargemacht, dass man derzeit beim Bund der Meinung ist, dass eine sogenannte Booster-Impfung für die breite Bevölkerung kaum sinnvoll ist. Das Argument des Bundes: Es sei wissenschaftlich nicht genügend erwiesen, dass eine dritte Impfdosis die Pandemie wirksam bekämpfe. Manuel Battegay, Chefarzt der Infektiologie am Universitätsspital in Basel, findet dagegen: Die Zeit drängt – Ältere und Risikopersonen brauchen einen «Booster», erklärt er im Interview mit SRF. Legende: Manuel Battegay, Chefarzt der Infektiologie am Universitätsspital in Basel. SRF

21:53 Josef Ender: «Ich habe noch nie ein Zertifikat gezeigt» Josef Ender ist Mediensprecher vom Aktionsbündnis Urkantone und vom Komitee «Gefährliche Covid-Verschärfung Nein», das gegen das Covid-19-Gesetz das Referendum ergriffen hat. Die Volksabstimmung darüber findet am 28. November statt. Ender kritisiert im «Interview zum Tag» die digitale Überwachung und die Einschränkung der Grundrechte. Er selber habe noch nie ein Zertifikat gezeigt. Legende: Josef Ender (R) vom Aktionsbündnis Urkantone im «Interview zum Tag» über das Referendum zum Covid-Gesetz. SRF

21:35 Corona und seine Auswirkungen aufs Zusammenleben Die Corona-Pandemie hat unser soziales Verhalten verändert. Obwohl gewisse Massnahmen mittlerweile gelockert wurden, kommt es immer wieder bei Begegnungen zu Irritationen und Unsicherheit. Etablieren sich Begrüssungsformen wie der «Fist Bump», die Faust-Begrüssung? Und darf ich meine Gäste nach ihrem Impfstatus fragen? Knigge-Kenner Christoph Stokar ordnet ein. Legende: Die neuen Umgangsformen wegen des Virus sorgen oft für Irritationen bei gesellschaftlichen Anlässen. Keystone

20:33 Ferienreisende setzen vermehrt auf Reisebüros Coronabedingte Formulare und Zertifikate organisieren: Das sind die zusätzlichen Hürden, welche Schweizerinnen und Schweizer auf sich nehmen müssen, um ihre Herbstferien im Ausland verbringen zu können. Darin sehen Reisebüros ihre Chance und bieten einen Rundumservice mit Buchung der Ferien inklusive aller Coronaformalitäten an. Laut der Geschäftsführerin eines Reisebüros nehmen viele Kundinnen und Kunden vermehrt professionelle Hilfe bei der Ferienbuchung in Anspruch, da einheitliche Hygienevorschriften fehlen. Auch Carunternehmen profitieren seit August von der Nachfrage. Auf den europäischen Reiseprodukten gebe es 20 Prozent neue Kunden, so der Geschäftsführer eines Carunternehmens. Begleitet zu reisen sei eindeutig ein Bedürfnis. 02:06 Video Reisebüros bieten vollen Service im Covid-Formular-Dschungel Aus Tagesschau vom 22.10.2021. abspielen

20:03 Weniger Passagiere nutzten die Zentralbahn wegen Pandemie Neben der Corona-Pandemie sorgten auch Unwetter und Lawinen dafür, dass die Zentralbahn (ZB) 2021 weniger Passagiere im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr befördert hat. Die Erträge der ZB im Personenverkehr lagen zwischen Januar und September zwei Prozent unter jenen des Vorjahres und gar 47 Prozent tiefer als im Vergleichszeitraum 2019. Es sei traurig zu sehen, wie wenig Passagiere in den Zügen unterwegs seien, sagte ZB-Geschäftsführer Michael Schürch am Freitag vor den Medien. Die für das Unternehmen wichtigen internationalen Gruppenreisen dürften noch für längere Zeit wegfallen. So fährt der Touristenzug nach Interlaken seit Mai 2020 nicht mehr und werde wohl auch nächstes Jahr nicht fahren. Audio Pandemie macht Zentralbahn zu schaffen 06:17 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 22.10.2021. abspielen. Laufzeit 06:17 Minuten.