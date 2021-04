Der Ticker startet um 5:36 Uhr

1:25 Brititsche Variante doch nicht tödlicher Die britische Coronavirus-Variante B.1.1.7 ist neuen Studien zufolge ansteckender als die ursprüngliche Form – allerdings nicht tödlicher. Zu diesem Schluss kommen Forscher in zwei separaten Studien, die am Dienstag in den Fachmagazinen «The Lancet Infectious Diseases» und «The Lancet Public Health» veröffentlicht werden. Zuvor hatte es teilweise die Annahme gegeben, die Variante B.1.1.7 sei nicht nur leichter übertragbar als das ursprüngliche Virus, sondern könne auch zu einer höheren Sterblichkeit unter den Patienten führen. Jetzt stellten die Forscher bei Infizierten mit der britischen Variante zwar eine höhere Viruslast fest. Der Anteil der Patienten, die an Covid-19 starben, war jedoch bei der Variante nicht erhöht. Legende: Reuters

22:40 Asthma-Spray als Covid-19-Behandlung? Bisher haben die Spitäler nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, durch Medikamente Covid-19-Patienten zu helfen. Hoffnung macht da jetzt die Nachricht, dass ein Asthma-Spray schwere Verläufe verhindern könnte. In Deutschland wird das Medikament bereits als Game-Changer gefeiert. Am Unispital in Zürich gibt man sich zwar zurückhaltender. Doch die Studie sei spannend, sagt auch Infektiologe Nicolas Müller. 04:05 Video Medikamente gegen das Coronavirus Aus 10 vor 10 vom 12.04.2021. abspielen

22:15 WHO: Kampf gegen Coronavirus ist an einem kritischen Punkt Im Kampf gegen das Coronavirus ist nach Überzeugung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein kritischer Punkt erreicht. Die Zahl der Neuinfektionen und der Todesfälle sei zum siebten Mal in Folge auch in der vergangenen Woche deutlich angestiegen, warnte die WHO in Genf. «Die Kurve der Pandemie wächst gerade exponentiell», sagte WHO-Expertin Maria Van Kerkhove. Vergangene Woche seien 4.4 Millionen Neuinfektionen gemeldet worden, vor einem Jahr seien es um diese Zeit etwa 500’000 Fälle gewesen. Die Lieferung und Verabreichung von Impfstoffen laufe zwar, aber das reiche zumindest aktuell nicht aus. Wenn Neuinfektionen zurückgingen, mache das auch das Auftreten von Virus-Varianten unwahrscheinlicher. Doch WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus stellt klar: «Die Pandemie ist weit davon entfernt, vorüber zu sein».

21:36 Keine Bewilligung für zwei Corona-Kundgebungen im Aargau Die Stadt Aarau und die Gemeinde Wettingen haben das Gesuch für eine Kundgebung des «Aktionsbündnis Aargau-Zürich für eine vernünftige Corona-Politik» am 8. Mai abgelehnt. Die jüngsten Ereignisse mit Kundgebungen in verschiedenen Schweizer Ortschaften hätten gezeigt, wie ab einer gewissen Anzahl von Kundgebungsteilnehmenden die Maskentragpflicht nicht mehr durchgesetzt werden könne, teilte der Gemeinderat Wettingen mit. Auch die Abteilung Sicherheit der Stadt Aarau lehnte das Gesuch in erster Instanz formell ab, wie der Abteilungsleiter. Das Gesuch sei sachlich neutral geprüft worden. Das Aktionsbündnis kann den Entscheid per Beschwerde an den Stadtrat (Exekutive) weiterziehen. Das Aktionsbündnis Aargau-Zürich hatte das Gesuch für die Kundgebung mit rund 8000 Teilnehmenden nach eigenen Angaben am 1. April eingereicht. Die Gruppierung machte keine Angaben dazu, wo die Kundgebung geplant ist. Audio Zu viele Teilnehmende: Keine Bewilligungen für Corona-Demos im Aargau 03:13 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 12.04.2021. abspielen. Laufzeit 03:13 Minuten.

20:48 Der Lockdown in Wien geht in die Verlängerung Im Osten Österreichs wird der Corona-Lockdown um weitere zwei Wochen verlängert. Die Landeschefin von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, begründete dies am Montagabend mit einer kritischen Lage in Krankenhäusern und speziell auf Intensivstationen. Die Einschränkungen in Niederösterreich und in der Hauptstadt Wien sollen nun bis zum 2. Mai gelten. Die drei Bundesländer im Osten sind die einzigen Regionen in Österreich, die vor allem wegen der britischen Virus-Variante mit der Schliessung des Handels und der Dienstleister auf die Corona-Situation reagierten. In den anderen sechs Bundesländern ist die Lage teils deutlich entspannter.

20:25 Sondersteuer für Pandemie-Profiteure UNO-Generalsekretär Antonio Guterres spricht sich für eine Sondersteuer für Wohlhabende aus. Jüngste Berichte deuteten darauf hin, dass das Vermögen der Reichsten der Welt im vergangenen Jahr um fünf Billionen Dollar gestiegen sei, sagt er auf einem Treffen zur Finanzierung von Entwicklungshilfe. «Ich fordere die Regierungen auf, eine Solidaritäts- oder Vermögenssteuer für diejenigen in Betracht zu ziehen, die während der Pandemie Profit gemacht haben, um extreme

Ungleichheiten zu reduzieren.»

19:50 Europäische Arzneimittelagentur zu Besuch in Moskau Im Zuge der Prüfung für eine EU-Zulassung des russischen Corona-Impfstoffes Sputnik V haben Experten der Europäischen Arzneimittelagentur EMA Moskau besucht. Sie hätten in der russischen Hauptstadt bereits zwei Kliniken besichtigt, in denen Patienten während der wichtigen Phase III der klinischen Studien betreut worden seien, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Montag unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Die EMA hatte Anfang März ein Prüfverfahren für Sputnik V im Zuge einer sogenannten Rolling Review begonnen. Dabei werden Testergebnisse bereits geprüft, auch wenn noch nicht alle Daten vorliegen und noch kein Zulassungsantrag gestellt wurde. Sputnik ist nach Angaben aus Moskau bereits in 59 Ländern registriert. 01:53 Video Sputnik V – das Serum aus Russland als Alternative Aus Tagesschau vom 02.02.2021. abspielen

19:20 Wien verlängert Shutdown bis 2. Mai Österreichs Hauptstadt Wien verlängert angesichts der drohenden Überlastung des Gesundheitswesens den harten Lockdown um weitere zwei Wochen bis zum 2. Mai. Der Präsenzunterricht an den Schulen soll allerdings ab 25. April wieder erfolgen, sagt der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig nach Beratungen der Stadtregierung mit Experten. «Ich weiss, das ist eine unpopuläre Massnahme, aber angesichts der steigenden Patientenzahlen auf den Intensivstationen eine notwendige», sagte Ludwig. Am Sonntag wurden österreichweit mehr als 600 Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut, 245 davon in Wien. Täglich habe man auf den Intensivstationen der Hauptstadt einen Zuwachs von zwei bis fünf Personen. «Das klingt wenig, ist aber in Summe, in der Tendenz, besorgniserregend», sagte der Bürgermeister. Die Situation sei «nicht dramatisch, aber ernst».

18:55 Lunge Zürich lanciert Plattform für Long-Covid-Betroffene Lunge Zürich (vormals Lungenliga Zürich) hat ein Netzwerk für Personen mit Covid-19-Langzeitbeschwerden ins Leben gerufen. Eine Plattform mit dem Namen Altea, Link öffnet in einem neuen Fenster soll eine Verbesserung der Situation von Long-Covid-Betroffenen herbeiführen. Betroffene sollen auf Altea Informationen zu Symptomen und Behandlungsmöglichkeiten erhalten, teilten die Initiatoren mit. Es stehe auch ein Verzeichnis spezialisierter Kliniken, Ärzte und Therapieangeboten zur Verfügung. Altea solle als Drehscheibe für medizinische und wissenschaftliche, aber auch gesellschaftliche, politische und rechtliche Fragen rund um Long-Covid dienen.

18:12 WAK-N will vom Bundesrat detaillierten Öffnungsplan – aber keine fixen Daten Die Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) fordert den Bundesrat auf, nach seiner Sitzung vom kommenden Mittwoch einen detaillierten Öffnungsplan vorzulegen. Die Betreiberinnen und Betreiben von geschlossenen Betrieben sollten so eine Perspektive erhalten. Das sagt WAK-N-Präsident Christian Lüscher (FDP/GE) an einem kurzfristig angesetzten Point de Presse im Bundeshaus in Bern. «Es braucht nun einen verbindlichen Kalender für Lockerungen, damit Restaurants, Kulturbetriebe und Fitnesscenter wieder planen können.» Es sei dringend, dass der Bundesrat den Betrieben wieder Perspektiven biete, sagt Lüscher. Die aktuelle Situation sei für die Betroffenen nicht mehr haltbar. Die Empfehlung für einen detaillierten Öffnungsplan beschloss die WAK-N oppositionslos. Abgelehnt hat die Nationalratskommission weitergehende Anträge. So sagt Lüscher, eine Mehrheit lehne es ab, dem Bundesrat ein fixes Datum für Restaurant-Öffnungen zu empfehlen. Auch bei der Personenobergrenze für religiöse Veranstaltungen will die WAK-N dem Bundesrat keine Empfehlung abgeben. Schliesslich lehnt es eine Mehrheit der Wirtschaftskommission ab, die Maskenpflicht für geimpfte Personen aufzuheben. 02:00 Video Öffnungen: Wirtschaft und Wirtschaftskommission machen Druck Aus Tagesschau vom 12.04.2021. abspielen

17:33 Swiss Olympic möchte Lockerungen für den Sport Vor dem anstehenden Entscheid des Bundesrats vom Mittwoch über weitere Lockerungen stellen diverse Verbände und Interessensvereinigungen ihre Forderungen. So auch Swiss Olympic: Der Dachverband will Lockerungen im Trainingsbetrieb und Wettkämpfe im Breitensport. Der Sport in der Schweiz brauche möglichst rasch eine Perspektive, begründete der Dachverband des Schweizer Sports und das Nationale Olympische Komitee der Schweiz seine Erwartungen an den Bundesrat in einem Schreiben.

16:53 Erneut keine grosse Schlagerparty in Chur Das grösste Schlagerfest der Schweiz findet auch in diesem Jahr nicht statt. Wegen der anhaltenden Unsicherheiten rund um die Pandemie, habe man sich entschieden, den für Ende September geplanten Anlass abzusagen, schreibt das OK in einer Mitteilung. Bereits im letzten Jahr konnte die bunte Parade wegen Corona nicht stattfinden. 2022 soll das Schlagerfest dann wieder steigen. Die Churer Schlagerparade ist einer der grössten Anlässe der Stadt, sie zieht jeweils rund 30'000 Besucherinnen und Besucher an. Audio Erfolgreiche Schlagerparade in Chur 14:57 min, aus Regionaljournal Graubünden vom 29.09.2019. abspielen. Laufzeit 14:57 Minuten.

16:15 Covid-19-Kredite: Tessiner Banken schlagen Alarm Die Tessiner Staatsanwaltschaft hat über 50 Akten zu mutmasslichen Betrugsfällen bei der Vergabe von Covid-19-Krediten eröffnet. Die Deliktsumme beläuft sich auf rund zehn Millionen Franken, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Ausserdem seien 30 Hinweise auf mutmasslichen Betrug bei der Beantragung von Kurzarbeit eingegangen, heisst es im Communiqué der Polizei. Insgesamt stünden mehr als 90 Personen im Verdacht, bei der Vergabe von Covid-19-Krediten und Kurzarbeitsanträgen einen Betrug vorgenommen zu haben. Der grösste Teil der Anzeigen sei von Banken eingegangen, schreibt die Tessiner Kantonspolizei weiter. Die Deliktsummen der einzelnen Fälle bewegten sich zwischen einigen tausend und eineinhalb Millionen Franken. 06:30 Video Zuger Firma erschwindelt Corona-Kredit Aus Kassensturz vom 20.10.2020. abspielen

15:46 Gastro Zürich verlangt Öffnung der Restaurants Nur die Terrassen aufzumachen reiche ihnen nicht, sagt Urs Pfäffli vom Verband der Zürcher Wirte, Gastro Zürich. «Die Hotels dürfen ihre Gäste auch bedienen und das hat zu keinen Problemen geführt», so seine Begründung. Dass die Fallzahlen steigen und eine erneute Überlastung der Spitäler bevorstehen könnte, sind für ihn keine zwingenden Argumente. «Seit Monaten werden immer wieder Gründe gefunden, warum wir nicht aufmachen dürfen. Wir haben aber in der Gastronomie aber auch in anderen Branchen so keine Zukunft.» Es habe noch viele freie Spitalbetten, ausserdem seien immer mehr Menschen geimpft und es gebe Massentests. Ob Öffnungsschritte infrage kommen, entscheidet der Bundesrat am Mittwoch. 00:26 Video GDK-Präsident will Restaurant-Terrassen öffnen Aus SRF News vom 12.04.2021. abspielen

15:04 Deutschland will Unternehmen zu Corona-Testangeboten verpflichten Unternehmen sollen ihren Beschäftigten Corona-Tests anbieten müssen, wenn diese nicht im Homeoffice arbeiten. In der Bundesregierung wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dazu eine Paketlösung angestrebt. Die Arbeitgeber sollen die Tests zur Verfügung stellen. Sie müssen aber voraussichtlich nicht dokumentieren, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Tests auch in Anspruch nehmen. Eine Befragung im Auftrag der Bundesregierung hatte ergeben, dass 43 Prozent der Unternehmen aufgrund der Kosten nicht testen oder dafür finanzielle Unterstützung wollen. 01:49 Video Corona-Testpflicht für Reisende Aus Tagesschau vom 19.01.2021. abspielen

14:40 Keine Covid-Ausbrüche nach Abstimmungsfest in Moutier Die Feierlichkeiten Tausender Pro-Jurassier in den Strassen von Moutier von Ende März haben nicht zu einem sprunghaften Anstieg der Covid-Fallzahlen geführt. Dies, obwohl die Masken- und Distanzregeln nicht immer eingehalten wurden. Der jurassische Gesundheitsminister Jacques Gerber hat das Bundesamt für Gesundheit per Brief darum gebeten, das Ereignis genauer zu analysieren. Es gehe darum, aus einem solchen Fall die Lehren für weitere Öffnungsschritte auf nationaler Ebene zu ziehen, sagte Gerber gegenüber RTS. 03:27 Video Moutier wechselt vom Kanton Bern zum Kanton Jura Aus Tagesschau vom 28.03.2021. abspielen

14:08 Uri verschärft die Massnahmen In dem vom Coronavirus besonders stark geplagten Kanton Uri werden die Massnahmen gegen die Pandemie ausgedehnt: An den Schulen wird mehr getestet, der Skibetrieb wird vorzeitig beendet und am Kantonsspital werden nicht dringliche Operationen verschoben. Dies teilt der Urner Regierungsrat mit. Er habe diverse mögliche Verschärfungen in seiner Zuständigkeit geprüft. Mit diesen drei Massnahmen beschreite er einen Mittelweg zwischen epidemiologisch angezeigten und von der Bevölkerung akzeptierten Massnahmen. Die epidemiologische Lage im Kanton Uri sei nach wie vor durch hohe Fallzahlen geprägt, teilte der Regierungsrat weiter mit. Die Entwicklung der Fallzahlen und die Belegung der Intensivstation seien besorgniserregend. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Uri 12.04.2021 Mit Audio

13:43 Nur ein Richtwert für Lockerungen erfüllt Über weitere Lockerungen wird der Bundesrat am Mittwoch entscheiden. Derzeit ist nur einer der fünf Richtwerte, die der Bundesrat für den nächsten Lockerungsschritt definierte, erfüllt. Stand der Richtwerte für Lockerungen Mitte April

13:35 Kein Richtwert für Verschärfungen überschritten Zurzeit wird kein Richtwert für Verschärfungen überschritten. Stand der Richtwerte für Verschärfungen