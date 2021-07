Der Ticker startet um 6:00 Uhr

19:14 Militär in Myanmar bittet Ausland um Hilfe Die Militär-Junta in Myanmar bemüht sich nach Berichten staatlicher Medien um internationale Hilfen beim Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Der Chef der Militärregierung, General Min Aung Hlaing, rief «befreundete Nationen» dazu auf, mit Spenden von Impfungen und finanziellen Zuwendungen das Land zu unterstützen. In Myanmar, dessen demokratisch gewählte Regierung im Februar von der Armee gestürzt wurde, sind nach Schätzungen der Nachrichtenagentur Reuters bislang knapp mehr als drei Prozent der Bevölkerung geimpft. Legende: Die Coronakrise belastet die medizinische Infrakstruktur in Myanmar. Menschen stehen mit Gastanks vor einer Fabrik für Sauerstoff an. Keystone

18:42 Community-Aufruf: Geimpft und immer noch sehr vorsichtig? Sie sind bereits geimpft, grosse Menschenmengen verunsichern Sie aber immer noch? Weichen Sie bewusst Anlässen aus, weil Sie sich unwohl fühlen? Private Treffen sind Ihnen ohne Selbsttests unangenehm? Welchen Situationen weichen Sie bewusst aus oder verunsichern Sie, obwohl Sie bereits geimpft sind? Oder gehen Sie seit der Impfung wieder nahezu unbeschwert durchs Leben? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren.

18:36 IATA drängt auf Öffnung des nordatlantischen Flugverkehrs Der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) ist enttäuscht, dass Flugreisen zwischen den USA und Europa trotz relativ hoher Impfquoten nicht wieder möglich sind. «Menschen, die vollständig geimpft sind, sollten keinen Einschränkungen mehr unterliegen», sagte IATA-Chef Willie Walsh am Mittwoch am Sitz des Verbands in Genf. Er forderte die US-Regierung auf, internationale Flüge, vor allem nach Europa, wieder freizugeben. Am Montag hatte die US-Regierung entschieden, vorerst keine Reisebeschränkungen aufzuheben. Grund dafür sei die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. EU-Staaten hatten dagegen bereits im Juni entschieden, Beschränkungen für Reisende aus den USA und anderen Ländern wieder aufzuheben.

18:10 Bundesrat verzichtet vorerst auf nächsten Lockerungsschritt Der Bund will die Massnahmen gegen das Coronavirus weder lockern noch verschärfen. Wie Gesundheitsminister Alain Berset auf Twitter schreibt, sei die Situation in der Schweiz gut, aber mit negativer Dynamik. Darum verzichtet der Bundesrat auf die Konsultation für einen allfälligen Lockerungsschritt am 11. August. Zudem machte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch den Kantonen in einem Schreiben mehrere Vorschläge für Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, wie das BAG auf seiner Internetseite, Link öffnet in einem neuen Fenster mitteilte. Die Kantone sollen unter anderem die Impfkampagnen weiter vorantreiben und Kontrollen zur Einhaltung der Zertifikatspflicht intensivieren. Der Bund empfiehlt den Kantonen auch «dringend», repetitive Tests für das nicht geimpfte und nicht genesene Gesundheitsfachpersonal für obligatorisch zu erklären. Zudem sollen Besuche in Spitälern und Pflegeheimen nur mit Zertifikat möglich sein.

17:31 Zahlen gehen in den Niederlanden zurück In den Niederlanden geht die Zahl der Neuinfektionen weiter stark zurück. Zuletzt wurden 3513 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet, fast 500 weniger als am Vortag, wie das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Mittwoch bekannt gab. In den vergangenen sieben Tagen ging den Angaben zufolge die Zahl der positiven Testergebnisse um fast 50 Prozent im Vergleich zur Vorwoche zurück. Grund für den rückläufigen Trend sind nach Angaben der Behörden die verschärften Massnahmen vor allem für Nachtclubs und Diskotheken. Dagegen stieg die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern weiter an. Zurzeit werden 629 Menschen behandelt, 13 mehr als am Vortag. In den vergangenen sieben Tagen waren im Schnitt vier Menschen an Covid-19 gestorben, in der Vorwoche waren es zwei am Tag.

17:06 Swiss verlängert gebührenfreie Umbuchungsfrist Die Fluggesellschaft Swiss hat die bestehende Umbuchungsfrist erneut verlängert und zwar von bisher Ende Juli auf Ende Oktober. Die gebührenfreie Umbuchungsmöglichkeit gilt für alle Tarife, wie die Airline am Mittwoch mitteilte. Sämtliche Tarife der Swiss sind nun bei einer Ticketausstellung bis zum 31. Oktober 2021 beliebig oft gebührenfrei umbuchbar, wenn die Umbuchung ebenfalls bis dahin erfolgt, wie es weiter heisst. Danach ist noch eine weitere gebührenfreie Umbuchung möglich. Diese verlängerte Kulanzregel gelte für Fluggäste mit einem ungenutzten oder teilgenutzten Ticket mit einem Ausstellungsdatum bis einschliesslich 31. Juli 2021 und mit einem ursprünglich gebuchten Reisedatum zwischen dem 1. Februar 2 020 und dem 31. August 2021, hiess es. Die neue Reise müsse unverändert bis spätestens 31. Juli 2022 angetreten werden. Legende: Keystone

16:32 England lockert Quarantänebestimmungen für Besucher Ab dem 2. August müssen Einreisende in England aus Ländern auf der sogenannten «gelben Liste» nicht mehr in Quarantäne gehen, wenn sie vollständig geimpft sind. Dies teilte das britische Verkehrsministerium auf seiner Webseite, Link öffnet in einem neuen Fenster mit. Die Ausnahme gilt jedoch nur für Personen, die einen Impfstoff erhalten haben, der in der Schweiz, der EU oder den USA zugelassen ist. «Wir helfen Menschen, die in den USA oder europäischen Ländern leben, sich mit ihren Familien und Freunden im Vereinigten Königreich wiederzuvereinigen», schrieb der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Mittwoch auf Twitter. Vor der Einreise und an Tag 2 nach der Einreise sind weiterhin Tests fällig. Für Ankommende aus Ländern auf der «roten Liste», der höchsten Risikokategorie, werden voraussichtlich keine Lockerungen gelten. Sie müssen sich weiterhin auf eigene Kosten für zehn Tage in Hotel-Quarantäne begeben.

Der Kanton Basel-Stadt bietet im kantonalen Impfzentrum beim Messezentrum bis Ende August jeweils am Freitag weitere Walk-In-Impftermine an. Jeweils von 9 bis 16 Uhr können sich Interessierte ohne Anmeldung gegen Covid-19 impfen lassen. Die ersten drei Walk-In-Impftage hätten mit einem Aufmarsch von rund 1000 Personen gezeigt, dass spontane Impfungen einem Bedürfnis entsprächen, teilte das Basler Gesundheitsdepartement am Mittwoch mit. Angesprochen sind wegen des verfügbaren Impfstoffes allerdings lediglich volljährige Personen mit Wohnsitz oder Arbeitsplatz in Basel-Stadt. Der Termin für die Zweitimpfung wird gemäss Communiqué vor Ort bekannt gegeben und kann nicht spontan abgegeben werden.

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat am Mittwoch zur Vorlage der Quartalsbilanz seine Umsatzprognosen für den Impfstoff angehoben. Das Management rechnet mit Erlösen von rund 33.5 Milliarden Dollar durch das Vakzin. Zuletzt war der Konzern von rund 26 Milliarden Dollar ausgegangen. Pfizer rechnet mit einem Jahresumsatz von 78 bis 80 Milliarden Dollar, nachdem zuvor noch 70,5 Milliarden bis 72,5 Milliarden im Plan standen.

14:54 Norwegen verschiebt weitere Corona-Lockerungen Die norwegische Bevölkerung muss aufgrund der Delta-Variante länger auf die Lockerung von Corona-Massnahmen warten. Auf Empfehlung der Gesundheitsbehörden wird die Umsetzung der vierten Stufe des Öffnungsplans um mindestens zwei Wochen aufgeschoben. Dies teilte der Gesundheitsminister Bent Høie am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Oslo mit. Damit sind weiterhin unter anderem private Versammlungen nur bis 20 Personen erlaubt. Gemäss der Öffnungsstufe vier sollen unter anderem Beschränkungen für den Spitzensport und Begrenzungen für die Gästezahl zu Hause fallen. Ab kommendem Montag werden zumindest nach Regierungsangaben einige Änderungen bei den bisherigen Lockerungen vorgenommen. So dürfen neben Kindern und Jugendlichen neu auch erwachsene Norwegerinnen und Norweger ausserhalb ihrer eigenen Regionen und Landkreise an Sport- und Kulturveranstaltungen teilnehmen dürfen. Legende: Der norwegischen Gesundheitsbehörde zufolge soll Mitte August die Situation neu bewertet werden, ob man in Stufe vier eintreten könne. Keystone

13:33 BAG meldet 771 neue Corona-Infektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 771 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 714 . Das sind 23 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 24 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 104.28 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 22'936 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 15 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 1 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 173 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 35 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 69 Prozent ausgelastet . Davon sind 4 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 8'915'059 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 35'714 Personen pro Tag geimpft. Das sind 27.3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 47.4 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 6.4 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:52 Moderna-Impfstoff für Jugendliche in Italien ist freigegeben Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren in Italien können sich mit dem Moderna-Vakzin impfen lassen. Laut Arzneimittelagentur Aifa hätten die verfügbaren Daten die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs für diese Altersgruppe gezeigt. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte am letzten Freitag empfohlen, das Moderna-Vakzin auch Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren zu spritzen. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums am Mittwoch sind rund 57 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahre gegen das Virus geimpft. Die täglichen Neuinfektionen sind in den vergangenen Wochen angestiegen, wobei sich im Durchschnitt immer jüngere Menschen infizieren.

12:13 Grossbritannien spendet erstmals Impfdosen ins Ausland Mehr als sieben Monate nach dem Start der eigenen Impfkampagne spendet Grossbritannien erstmals Corona-Impfdosen ins Ausland. Das bestätigte eine Regierungssprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt gibt das Land neun Millionen Astrazeneca-Impfdosen an das UN-Impfprogramm Covax ab, wie das Aussenministerium später am Tag bekannt geben wollte. 817'000 Dosen sollen nach Kenia gehen, davon 400'000 noch in dieser Woche. Bis Mitte nächsten Jahres beabsichtigt das Vereinigte Königreich 100 Millionen Impfdosen abzugeben. Grund für die Spende dürfte die grosse Menge an Impfstoff sein, die sich Grossbritannien bei den Herstellern früh gesichert hatte. Ausserdem befindet sich die Impfkampagne im Endspurt. Mehr als 88 Prozent der erwachsenen Briten haben bereits eine Dosis erhalten, knapp 71 Prozent sind vollständig geimpft.

11:29 Tesco lockt Lastwagenfahrer mit Bonus Die britische Supermarktkette Tesco bietet Lastwagenfahrern, die vor Ende September einen Vertrag mit dem Unternehmen unterschreiben, einen Bonus von 1000 Pfund, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch berichtet. Das Angebot findet sich demnach in verschiedenen Stellenausschreibungen des Unternehmens wieder. Derzeit sind in Grossbritannien viele Menschen an Covid-19 erkrankt oder als Kontaktpersonen von Infizierten benachrichtigt worden. Deshalb kämpfen Supermarktketten, Logistikunternehmen und andere Branchen mit Personalausfällen. Gleichzeitig belastet der Brexit diese Situation, denn aufgrund neuer Kontrollen und Formalitäten haben viele europäische Spediteure ihre Fahrten ins Vereinigte Königreich eingestellt.

10:11 Staatsverschuldung Deutschlands ist coronabedingt auf Rekordwert Die Verschuldung des deutschen Staats lag 2020 bei 14.4 Prozent und war damit 273.8 Milliarden Euro höher als im Vorjahr. Dies ist der «höchste jemals in der Schuldenstatistik am Ende eines Jahres gemessenen Schuldenstand», teilt das Statistische Bundesamt mit. Die Summe entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 26'141 Euro, das sind 3281 Euro mehr als Ende 2019. Trotzdem beruhigt der wissenschaftliche Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), dass die Schuldenquote deutlich niedriger sei als nach der Finanzkrise 2012 und ab 2022 zügig abnehmen dürfte. Auch im internationalen Vergleich liege die deutsche Quote eher im unteren Drittel.

9:23 Sydney verlängert Lockdown bis Ende August Der seit Ende Juni gültige Lockdown in der australischen Metropole Sydney wird um vier Wochen verlängert. Laut Behörden sind in den vergangenen 24 Stunden im Bundesstaat New South Wales 177 neue Fälle bestätigt worden. Regional-Premierministerin Gladys Berejiklian machte die schleppend vorankommende Impfkampagne für die Situation verantwortlich. Aufgrund des Shutdowns dürfen Bürger nur in Ausnahmen ihre Häuser verlassen und die Schulen sind geschlossen. Berejiklian kündigte jedoch eine Lockerung für alleinstehende Personen an: Diese können im Rahmen der sogenannten «Singles bubble» (Single-Blase) ab sofort eine Person benennen, die sie regelmässig zu Hause besuchen darf.

8:28 Weitere Corona-Fälle bei den Olympischen Spielen Die Organisatoren der Olympischen Spiele melden 16 weitere positive Tests. Somit steigt die Zahl der gemeldeten Fälle rund um die Wettkämpfe auf 169. Laut offiziellen Angaben verzeichnet Tokio am Mittwoch mit 3177 Neuinfektionen innert 24 Stunden den zweiten Tagesrekord in Folge. Bei einer Pressekonferenz kam die Frage auf, ob die Spiele ausgesetzt werden könnten, woraufhin Kabinettschef Katsunobu Kato antwortete: «Die Regierung wird mit Tokio und den Organisatoren der Olympischen Spiele zusammenarbeiten, um sichere Spiele zu gewährleisten.»

6:57 Erweiterte Testpflicht für Ferienreisende bei Rückkehr nach Deutschland Ab August gilt in Deutschland für alle Ferienheimkehrer eine erweiterte Testpflicht. Diese soll «nicht nur für Flugreisen, sondern auch beispielsweise für alles, was an normalem Autoweg oder Bahnweg kommt» gelten, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstagabend. Die Kontrollen sollen im Individualverkehr stichpunktartig erfolgen. Laut Bundesinnenminister Horst Seehofer müssen nachweislich Geimpfte und Genese keinen Test vorweisen. Derzeit gilt die Testpflicht nur für Personen, die per Flugzeug nach Deutschland einreisen. Ab Mittwoch gelten zudem für das Einreisen nach Deutschland neue Quarantänevorgaben. Wer aus einem Gebiet mit ansteckenderen Virusvarianten kommt, kann die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne mit einem negativen Test vorzeitig beenden, wenn die Region noch während der Quarantänezeit herabgestuft wird – zu einem Risikogebiet oder Hochinzidenzgebiet mit hohen Infektionszahlen.

3:14 US-Behörde empfiehlt wegen Delta-Variante wieder Maskentragen Keine Maskenpflicht mehr für Geimpfte – so hat es die US-Gesundheitsbehörde eigentlich verkündet. Aber nun macht sie ihre Empfehlung vom Mai rückgängig. Die Delta-Variante zwingt die Experten dazu. Die Gesundheitsbehörde empfiehlt künftig wieder das Maskentragen für alle. Auch wer vollständig geimpft ist, soll in öffentlichen Räumen wieder Mund und Nase bedecken. Das gilt auch für Schulen. Allerdings nur in den Teilen des Landes, wo sich das Virus besonders stark ausbreitet. Besonders stark sind die Fallzahlen zuletzt in vielen südlichen US-Bundesstaaten gestiegen.