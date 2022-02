Der Ticker startet um 5:30 Uhr

22:59 Hongkong will gesamte Bevölkerung testen Die Behörden in Hongkong bereiten Pläne vor, um alle 7.5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt einem obligatorischen Covid-19-Test zu unterziehen. Das gab Carrie Lam, die Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong, bekannt. «Eine der Massnahmen, die wir sehr ernsthaft vorbereiten, ist ein obligatorisches universelles Screening. Wir werden also jede Person in Hongkong testen», sagte Lam auf einer Medienkonferenz und sprach von einer «kritischen Situation» in der Stadt. In den ersten beiden Jahren der Pandemie wurden aufgrund von drakonischen Isolations-Massnahmen nur etwas mehr als 12’000 Covid-19-Fälle verzeichnet. Aber derzeit sieht sich Hongkong mit einer exponentiellen Zunahme des Virus wegen der hochansteckenden Omikron-Variante konfrontiert. Das Spitalsystem war innerhalb weniger Tage völlig überlastet. Die Behörden verfolgen eine «Null-Covid»-Politik, die manchmal auch dazu führt, dass ganze Stadtquartiere wochenlang gesperrt werden. Lam schloss aber einen vollständigen Lockdown für Hongkong aus, weil das in einer Stadt mit der weltweit höchsten Bevölkerungsdichte und engen Wohnverhältnissen kaum durchführbar wäre.

22:22 Lebenszufriedenheit in Frankreich 2021 auf niedrigstem Niveau Vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich Anfang April ist die Bevölkerung laut einer Studie so mutlos und unzufrieden wie seit vielen Jahren nicht mehr. Ängste und Einschränkungen während der Corona-Pandemie hätten zu einem beispiellosen Rückgang der allgemeinen Lebenszufriedenheit geführt, teilte die Statistikbehörde Insee, Link öffnet in einem neuen Fenster in Paris mit. Der Durchschnittswert der Lebenszufriedenheit lag 2021 bei 6.8 von 10 Punkten. Dies ist der niedrigste Wert seit 2010, als mit der Erhebung der Lebenszufriedenheit begonnen wurde. Die Unzufriedenheit steige mit wachsendem Alter. 2020 hatte der Wert bei 7.2 gelegen, 2019 bei 7.3. 2021 fühlte sich eine von zehn Personen in Frankreich in einer Situation materieller und sozialer Entbehrungen oder dem Gefühl einer Benachteiligung. Die Teilnahme an sozialen Aktivitäten sank aufgrund gesundheitspolitischer Einschränkungen. Das waren aber 2021 deutlich weniger Menschen als noch in den Jahren zuvor. Legende: Grafik der allgemeinen Lebenszufriedenheit und der Entbehrungen. Rote Kurve: Lebenszufriedenheit. Blaue Kurve: Materielle und soziale Entbehrungen mit dem Gefühl einer Benachteiligung. insee

21:19 Tschechisches Parlament verlängert umstrittenes Corona-Gesetz Nach einer kontroversen Debatte hat das Parlament in Tschechien die Rechtsgrundlage für die Corona-Massnahmen verlängert. Das Abgeordnetenhaus überstimmte dabei den Senat, der die Vorlage zuvor abgelehnt hatte. Das sogenannte Pandemie-Gesetz ermöglicht es dem Gesundheitsminister unter anderem, Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe zu schliessen oder Freizeitaktivitäten einzuschränken. Die bisherige Regelung wären Ende Februar ausgelaufen. Die liberalkonservative Regierung plant trotzdem weitere Lockerungen. «Ich möchte, dass wir normale Ostern wie vor Corona feiern können», sagte Gesundheitsminister Vlastimil Valek. Derzeit gilt noch eine Maskenpflicht in Innenräumen. Bei der Einreise müssen Ausländer Anmelde-, Test- und Nachweispflichten erfüllen. Bei Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

20:06 Drei Menschen und ihre Wege durch die Pandemie Für die vergangenen zwei Jahre in der Corona-Pandemie stehen drei Menschen für die durchlebten Spannungen und Schicksale: Intensivpflegefachfrau Anja Müller kämpfte ums Überleben von Schwerkranken in einem Spital am Limit und persönlich am Anschlag. Gleichzeitig gingen viele Menschen locker oder gar sorglos mit der Pandemie um. Etwa Jodler Buba Bertschy. Für ihn stand Weiterleben im Vordergrund. Und der Arzt beim BAG, Daniel Koch, war zu Beginn der Pandemie omnipräsent. Gelobt für seine Sachlichkeit, aber auch kritisiert, etwa für das Maskendebakel. Hier ihre Erfahrungen aus dieser Zeit.

19:10 Gute Noten für den Corona-Erwerbsersatz Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK-N) zieht eine positive Bilanz über den Covid-19-Erwerbsersatz für Selbstständigerwerbende und Unternehmen in den ersten Monaten der Coronakrise. Das Hilfspaket wurde vom Bundesrat im März 2020 aufgelegt, als weite Teile der Wirtschaft stillgelegt wurden. Für Selbstständige wurde der Covid-19-Erwerbsersatz eingeführt, obwohl kurz darauf ein Missbrauchsrisiko dieses Instruments kritisiert worden war. Die Schwäche des Systems ist laut dem Bericht der GPK-N darauf zurückzuführen, dass der Bundesrat schnellstmöglich einfaches und unbürokratisches Unterstützungssystem habe einführen wollen. Das Missbrauchsrisiko sei dabei in Kauf genommen worden. Letztlich seien aber nur wenige Missbrauchsfälle bekannt geworden. Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt aber dem Bundesrat, dafür zu sorgen, dass die Bundesverwaltung künftig besser auf ähnliche Krisensituationen wie die Pandemie vorbereitet ist. Legende: Eine Juristin beim Kanton Waadt sortiert Antragsformulare. Keystone

18:36 Nationalratskommission unterstützt -Nachtragskredite Die Finanzkommission des Nationalrats unterstützt weitere Nachtragskredite zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Umfang von 3,4 Milliarden Franken. Ob diese dann tatsächlich ausgeschöpft werden, ist fraglich. Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament drei Nachtragskredite. Die Nachträge entfallen auf den Corona-Erwerbsersatz (1.7 Milliarden Franken), den Bundesanteil an der Härtefallhilfe (0.9 Milliarden Franken) und den Bundesbeitrag an die Arbeitslosenversicherung für die Kurzarbeitsentschädigung (0.8 Milliarden Franken). Falls alle Gelder benötigt würden, erhöhten sich die Corona-Ausgaben im laufenden Jahr auf 7.2 Milliarden Franken. In den Jahren 2020 und 2021 hatte der Bund zur Bewältigung der Corona-Pandemie bereits Ausgaben von rund 30 Milliarden Franken getätigt.

17:59 Viele Kantone bleiben strenger als der Bund Gewisse Kantone halten sich bei der Aufhebung der Corona-Massnahmen noch zurück, obwohl der Bundesrat die meisten Regelungen aufgehoben hat. Landesweit gilt seit Donnerstag nur noch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen. Doch einige Kantone machen Gebrauch von der Möglichkeit, strengere Corona-Regeln anzuordnen. Hier unsere Übersicht. Legende: Nicht alle Kantone lockern die Massnahmen, die der Bundesrat bekannt gemacht hat. SRF

17:20 EU beharrt auf Patentschutz für Corona-Impfstoffe Die Europäische Union (EU) hat der Forderung afrikanischer Länder nach einer Freigabe der Patente von Corona-Impfstoffen eine deutliche Absage erteilt. «Es geht ja darum, dass wir den großen Fortschritt, der zum Beispiel mit der Entwicklung der mRNA-Technologie verbunden ist, jetzt nicht verspielen», sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Gipfel zwischen der EU und der Afrikanischen Union (AU) in Brüssel. Dieser Fortschritt habe auch etwas damit zu tun, dass Eigentumsrechte gewahrt blieben. Scholz betonte, dass es vielmehr darum gehe, Produktionsmöglichkeiten vor Ort schaffen. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hatte zuvor die Patentfreigabe gefordert. In der gemeinsamen Abschlusserklärung von EU und AU, Link öffnet in einem neuen Fenster wird dieser Dissens kaschiert. So ist unter anderem von «freiwilligem Technologie-Transfer» die Rede. Mit der Absicht, in sechs Ländern Afrikas (patentfreie) mRNA-Impfstoffe herzustellen, werden keine Patente verletzt.

17:09 Afrika fordert Patentfreigabe für Covid-Impfstoffe Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat während eines gemeinsamen Gipfels der Europäischen Union (EU) und der Afrikanischen Union (AU) eine Patentfreigabe für Covid-Impfstoffe gefordert. Es sei nicht akzeptabel, dass Afrika sich bei Medikamente immer «hinten anstellen» müsse, sagte Ramaphosa an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel in Brüssel. Spenden alleine seien kein nachhaltiger Weg, um Widerstandsfähigkeit aufzubauen, so Ramaphosa, der Beauftragter der AU für die Corona-Pandemie ist. Die Frage der Patentfreigabe sorgt seit Monaten für Diskussionen zwischen der EU und der AU, denn in Afrika sind erst rund 12 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

16:24 Polizei in Ottawa nimmt Demonstrierende fest Nach einer wochenlangen Blockade der kanadischen Hauptstadt Ottawa greift die Polizei nun durch. In Teilen der Innenstadt sind grosse Polizeiaufgebote eingetroffen. Sie forderten die Protestierenden auf, zu gehen, andernfalls würden sie festgenommen. Das teilte die Ottawa Polizei auch auf Twitter mit roten Texttafeln mit. Am Donnerstag hatte die Polizei zwei führende Organisatoren der Anti-Regierungsproteste festgenommen. Einer Frau werde Anstiftung zur Sachbeschädigung vorgeworfen, während ein Mann unter anderem auch wegen Behinderung der Justiz angeklagt worden sei, sagte ein Anwalt dem Sender Global News. Seit Wochen demonstrieren in Kanada Tausende gegen Corona-Beschränkungen und Impfvorschriften. Mit Lastwagen und anderen Fahrzeugen wurden unter anderem Grenzübergänge und Teile der Stadt Ottawa blockiert. Am Montag hatte Premierminister Justin Trudeau den nationalen Notstand verhängt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Mehr zum «Freedom Convoy» in Kanada finden Sie hier.

15:40 Touristen-Abzocke auf Bali wegen Corona Auf der indonesischen Ferieninsel Bali sollen verschiedene Hotels und Reiseveranstalter Feriengäste im Rahmen der Corona-Massnahmen abgezockt haben. So hätten als Quarantänehotels ausgewiesene Unterkünfte von Gästen pro Zimmer und Nacht rund 30 Euro zusätzlich verlangt und behauptet, es handele sich um einen «Quarantäne-Aufschlag». Das schrieben lokale Medien mit Verweis auf den Gouverneur von Bali. Zudem hätten Reiseveranstalter von Ausländern völlig überteuerte Preise für Touristenvisa verlangt. Das Nachrichtenportal medcom.id sprach von einer «Visa- und Quarantäne-Mafia». Tourismusminister Sandiaga Uno sagte dem indonesischen Sender CNBC: «Wir haben Beschwerden erhalten und werden entschlossen gegen jedes Verhalten vorgehen, das der Reputation des indonesischen Tourismus schadet.» Zur Wiederbelebung des Tourismussektors soll die Quarantänezeit auf Bali ab kommender Woche für Besucher von derzeit fünf Tagen auf drei Tage verkürzt werden. Dies gilt aber nur für Reisende mit dritter Impfdosis. Ab April könnte die Quarantäne nach der Einreise komplett wegfallen. Legende: Bali, Indoniesien, fürchtet um seinen Ruf als internationale Feriendestination nach den Abzocker-Vorwürfen. Hier der Strand von Seminyak auf Bali. Reuters

15:12 Uri: Nachtragskredit für die Pandemiebewältigung Zur Bewältigung der Coronapandemie benötigt der Kanton Uri Geld, das für 2022 nicht budgetiert war. Der Regierungsrat unterbreitet dem Landrat darum Nachtragskredite von total 935'000 Franken. Davon entfällt der grösste Teil auf 690'000 Franken für die Pandemie-Bewältigung. Im Budget wurde für Pandemie-Massnahmen im ersten Halbjahr 2022 mit 210'000 Franken gerechnet. Dann kam aber die Omikron-Welle, und der Regierungsrat erwartet wegen zusätzlichen Aufwendungen für das Impfen, Testen und Contact Tracing mit Kosten von 600'000 Franken. Er beantragt deswegen einen Nachtragskredit von 390'000 Franken. Weitere 300'000 Franken benötigt der Regierungsrat, um die Ausfallentschädigung für Kulturschaffende und Kulturorganisationen verlängern zu können.

14:28 Armee passt das Schutzkonzept an Nach dem Entscheid des Bundesrats vom Mittwoch, die allermeisten Corona-Massnahmen aufzuheben, zieht nun die Armee nach und passt ihr Schutzkonzept an. So ist die Urlaubssperre aufgehoben und die Ausgangsregelung gelockert worden. Die ab sofort gültigen Regeln sind seit Freitag auf der Homepage der Armee aufgeführt. Aufgehoben wurde demnach neben der Urlaubssperre die Zertifikatspflicht. Den Armeeangaben zufolge soll der Ausgang schrittweise wiedereingeführt werden. Dagegen gilt die FFP2-Maskenpflicht unverändert. Auch die regelmässigen Corona-Tests bleiben bestehen. Bereits vor zwei Wochen hatte die Armee ihre Corona-Schutzmassnahmen an die damals aktuelle Lage angepasst. So war beispielsweise die Kontaktquarantäne aufgehoben worden. Legende: Keystone / Archiv

13:49 Der Coronazahlen-Wochenüberblick Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 18'725 Fällen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorwoche. Laut BAG werden aktuell 1671 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 10 Prozent weniger als in der Vorwoche. 68.7 Prozent der Personen in der Schweiz sind vollständig geimpft. Stand heute haben 1.3 Prozent eine erste Impfdosis erhalten.

13:45 Das sind die neusten Zahlen des BAG Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 16'183 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 18'725 . Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 4161.31 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 113 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 101 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1671 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 10 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 176 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 12 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet. 21 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 16 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 13 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 36.6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 37 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 4 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 62'860 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 18 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 37 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 15'585'346 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 8298 Personen pro Tag geimpft. Das sind 33.2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 68.7 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 41.2 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

13:00 Kanton Glarus löst Taskforce auf Die departementsübergreifende Taskforce Covid-19 stand unter der Leitung von Landesstatthalter und Gesundheitsdirektor Benjamin Mühlemann (FDP). Sie war seit Mai 2020 im Einsatz, als die Verantwortung für die Pandemie-Bewältigung von der kantonalen Führungsorganisation an sie übertragen wurde. Als eine der letzten noch verbliebenen kantonalen Corona-Massnahmen hebt der Kanton die Zertifikatspflicht für Besuche in Spitälern sowie Alters- und Pflegeheimen auf, wie die Glarner Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Damit seien nun alle einschränkenden kantonalen Massnahmen aufgehoben, erklärte das Gesundheitsdepartement auf Anfrage von Keystone-SDA. Vom Kanton weiterhin angeboten würden die repetitiven Testungen in diesen Institutionen sowie Impfungen.

12:42 Belgien: Es darf wieder getanzt werden Belgien erlaubt von heute an die Wiedereröffnung von Nachtclubs. Zudem dürfen Kneipen länger offen bleiben und die Zahl der Gäste pro Tisch wird nicht mehr begrenzt. Erlaubt werden auch Konzerte mit stehendem Publikum. Konzerte, Kongresse oder grössere Feste können mit bis zu 80 Prozent der Maximalkapazität stattfinden. Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel gibt es keine Zuschauerbegrenzung mehr. Die Besucher müssen aber immer noch nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Die bisher gültige Pflicht zum Homeoffice entfällt. Allerdings empfiehlt die Regierung auch weiterhin, da, wo es möglich ist, von zu Hause zu arbeiten. Zudem wird die Maskenpflicht in der Grundschule gestrichen.

12:19 Maskenpflicht im Unterricht fällt Kinder und Lehrpersonen müssen ab kommendem Montag in den Zürcher Schulen keine Masken mehr tragen. Der Regierungsrat hat die kantonale Covid-Verordnung entsprechend angepasst, wie er am Freitag mitteilte. Die Maskenpflicht ab der 1. Primarklasse an der Zürcher Volksschule hätte eigentlich noch bis 27. Februar befristet gegolten. Jetzt fällt sie eine Woche früher dahin. Auch an der Solothurner Volksschule müssen die Schülerinnen und Schüler von Montag an keine Maske mehr tragen. Das hat der Kanton entschieden. Allgemeine Beschränkungen des Unterrichts entfallen. Die Teilnahme an den repetitiven Tests wird freiwillig. Trotz deutlich häufigerer Spitalaufenthalte von Kindern und Jugendlichen im Januar habe festgestellt werden können, dass die gesundheitlichen Auswirkungen bei diesen Altersgruppen meist gering und schwere Erkrankungen selten gewesen seien, teilte die Staatskanzlei Solothurn am Freitag mit.

11:42 Berlin rechnet mit langem Kampf gegen Corona Trotz des Rückgangs der Infektionszahlen rechnet die deutsche Regierung noch mit einem jahrelangen Kampf gegen das Coronavirus. «Wir werden noch sehr lange mit der Pandemie zu tun haben », sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Berlin. Denkbar sei ein Zeitraum von zehn Jahren. Es werde immer wieder auch schwere Ausbrüche mit Todesfällen geben. Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) warnte: «Wir müssen uns darauf einstellen, dass es noch weitere Covid-Wellen geben wird», sagte RKI-Vize-Chef Lars Schaade. Man wisse nicht, wie sie sich auswirken würden, der beste Schutz sei aber auf jeden Fall die Impfung. Diese helfe auch das Risiko und die Zahl der Long-Covid-Fälle zu reduzieren, sagte der Immunologe Michael Meyer-Hermann. Lauterbach wertete die Entwicklung der Zahlen aber als positiven Trend: «Ich glaube, wir haben den Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten.» Die Massnahmen gegen die Fallzahlen hätten zudem gewirkt. Die zentrale Aufgabe sei der Schutz der Älteren gewesen. Daher habe man relativ niedrige Sterbezahlen im Vergleich zu anderen Ländern.