Tirol will jedoch auch in Zukunft auf Ausreisetests in einzelnen Gemeinden setzen. Dadurch würden auch diejenigen Menschen Tests in Anspruch nehmen, die man sonst nicht erreiche, sagte Rizzoli.

Die Testpflicht war Ende März eingeführt worden. Sie wurde danach immer wieder verlängert, um diese ansteckendere Corona-Variante einzudämmen. Die Zahl der damit infizierten aktiven Covid-19-Fälle sank in den vergangenen zwei Wochen von rund 950 auf 240. Die 7-Tage-Inzidenz lag in Tirol zuletzt stabil bei 175, über dem bundesweiten Wert von 147.

22'054 Personenwagen sind im April neu auf Schweizer Strassen zugelassen worden. Verglichen mit dem Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von 135 Prozent, wie der Branchenverband Auto-Schweiz schreibt, Link öffnet in einem neuen Fenster . Der Wert liege aber knapp 18 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt der April-Zulassungen.

Die Autoverkäufe in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind im April verglichen mit dem coronabedingt sehr schwachen Vorjahr in die Höhe gesprungen. Das Niveau der Neuzulassungen von vor der Coronakrise liegt aber noch in weiter Ferne.

Deutschland: Corona-Lage entspannt sich

Das Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland scheint sich zu beruhigen: Jeder vierte Landkreis hat mittlerweile wieder eine 7-Tage-Inzidenz von weniger als 100, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilt. Liegt die Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner und Woche – in einem Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100, gilt in Deutschland eine sogenannte «Bundes-Notbremse». Damit treten automatisch strengere Regeln wie Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Die Regelung besteht seit dem 24. April.

Die landesweite 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 141.4 (in der Schweiz bei 140.8). Auf den Intensivstationen hatte sich die Lage in der vergangenen Tagen nicht mehr verschlimmert. Insgesamt meldeten die Gesundheitsämter dem RKI am Dienstag 7534 Corona-Neuinfektionen. Am Dienstag in der Vorwoche waren es 10'976.