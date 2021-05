Der Ticker startet um 6:00 Uhr

10:30 Brüssel: Riesen-Party zum Ende der Ausgangssperre Tausende junge Leute haben in Brüssel das Ende der nächtlichen Corona-Ausgangssperre gefeiert – bis die Polizei in der Nacht einschritt und zwei Plätze räumte. Wie belgische Medien berichteten, war in sozialen Netzwerken zu einem Flashmob auf dem beliebten Platz Flagey im Viertel Ixelles aufgerufen worden. Die Menschen kamen am Samstagabend in Massen zum Flagey und dem nahen Platz Sainte-Croix. Sie feierten dicht gedrängt, viele ohne Masken. Die Polizei beobachtete die Feier zunächst. Gegen 1:30 Uhr begannen die Beamten dann aber mit der Räumung. Zu diesem Zeitpunkt waren dort noch etwa 500 Menschen unterwegs. Dabei setzte die Polizei auch einen Wasserwerfer ein. In Brüssel galt seit dem 19. Oktober für knapp sieben Monate eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr. Auch die Terrassen von Cafés und Restaurants dürfen wieder öffnen. Doch gilt weiter ein nächtliches Alkoholverbot. Nach 22 Uhr dürfen offiziell nicht mehr als drei Personen auf öffentlichen Plätzen zusammenkommen. Legende: Gigantische Feier: Die Polizei beobachtete die Lage erst mehrere Stunden lang – und räumte den Platz dann. Keystone

9:19 Deutschland: Rückgang der Corona-Inzidenz Die Corona-Zahlen in Deutschland schwächen sich dem Robert-Koch-Institut zufolge weiter ab. Das RKI meldete 12'656 Neuinfektionen. Das sind gut 3600 Fälle weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 118.6 von 121.5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben. 127 weitere Menschen starben im Verbindung mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der

Todesfälle auf 84'775. Insgesamt wurden bislang mehr als 3.52 Millionen Ansteckungen in Deutschland bestätigt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 09.05.2021 Mit Video

8:15 Task-Force-Chef zeigt sich «positiv überrascht» In der Schweiz wird der Spielraum für Lockerungen der Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus zunehmend grösser. Das stellt Martin Ackermann, der Chef der wissenschaftlichen Covid-19-Task-Force des Bundes, im Interview mit der «NZZ am Sonntag» fest. Allerdings bestehe das Risiko eines erneuten Anstiegs der Fallzahlen nach wie vor, sagte Ackermann. Werde zu früh zu stark geöffnet, würden Menschen, die sich noch nicht hätten impfen lassen können, unnötig gefährdet. «Das wäre ihnen gegenüber nicht fair.» Ackermann äusserte sich im Interview «positiv überrascht» über die aktuelle Entwicklung. Er gehe davon aus, dass die Task Force in ihren Warnungen vor den Öffnungen im April drei mögliche Punkte falsch eingeschätzt haben könnte. Ackermann nennt das warme Wetter, die nicht genau bekannte Übertragungsrate der britischen Mutation und den Faktor Mensch. Denn: «Der grösste Unsicherheitsfaktor bei Öffnungen ist das Verhalten der Bevölkerung.» Es sehe so aus als verhalte sich eine grosse Mehrheit sehr vernünftig. So gesehen hätten die kritisierten Modelle der Task Force mit hohen Fallzahlen «vielleicht mitgeholfen, die Pandemie zu bremsen». Legende: Für eine Öffnung der Restaurant-Innenräume ist es laut Ackermann noch zu früh. Denn Begegnungen in Innenträumen ohne Masken stellten das grösste Infektionsrisiko dar. Dieses Risiko werde kleiner, wenn mehr Menschen geimpft seien und weniger Viren zirkulierten. Keystone

7:29 Wieder mehr als 400'000 Neuinfektionen in Indien Indien hat den vierten Tag in Folge mehr als 400'000 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Ansteckungen stieg binnen 24 Stunden um 403'738 auf 22.3 Millionen, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Weltweit ist das der zweithöchste Wert nach den USA. Experten befürchten jedoch eine weitaus höhere Dunkelziffer. Erst am Freitag war mit mehr als 414'000 Neuinfektionen ein Höchstwert verzeichnet worden. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus erhöhte sich um 4092 auf 242'362. 00:59 Video Aus dem Archiv: Schweizer Hilfsgüter für Indien Aus SRF News vom 06.05.2021. abspielen

5:37 Erste Fälle von indischer Variante in Südafrika In Südafrika sind erste Fälle der neuen Coronavirus-Variante aus Indien aufgetreten. Wie das Gesundheitsministerium bestätigt, haben sich insgesamt vier Personen mit der neuen Mutante angesteckt. Die Infizierten waren zuvor in Indien auf Reisen.

5:23 Testlauf: 4000 Zuschauer bei den Brit Awards Der vermutlich spektakulärste Auftritt bei den Brit Awards findet dieses Jahr nicht auf, sondern vor der Bühne und auf den Rängen in der Londoner o2-Arena statt. Dort sollen am Dienstagabend insgesamt 4000 Zuschauer Platz finden und der Preisverleihung ganz ohne Masken und ohne Abstand zueinander beiwohnen. Die Brit Awards 2021 werden das erste Musikevent in dieser Grösse mit Live-Publikum sein. Sie wurden vom britischen Ministerium für Kultur, Medien und Sport als Testveranstaltung auserkoren. Daneben wird derzeit eine schrittweise Rückkehr des Publikums auch bei Fussballspielen im Wembley-Stadion und bei der Darts-WM in Sheffield geprobt. Im Rahmen des Testprojekts müssen alle Anwesenden negative Corona-Tests vorweisen, persönliche Daten hinterlegen und sich in den Tagen nach der Veranstaltung weiteren Tests unterziehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Musikevent samt Live-Publikum Brit Awards als Testlauf – mit 4000 Zuschauern 09.05.2021 Mit Video

3:47 Spanien beendet Corona-Notstand nach sechs Monaten Nach sechseinhalb Monaten ist der zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausgerufene Notstand in Spanien zu Ende. Am Samstag um Mitternacht liefen die meisten der teils sehr strengen Einschränkungen des öffentlichen Lebens im einstigen Infektions-Hotspot aus. Dazu gehörte zum Beispiel die Abriegelung zahlreicher Regionen, in denen bisher Ein- oder Ausreisen ohne triftigen Grund verboten waren. Seit Sonntag dürfen nun zum Beispiel die Bewohner der Hauptstadt Madrid wieder ans Meer nach Andalusien, Valencia oder Katalonien. Die linke Zentralregierung mahnte dennoch weiter zur Vorsicht. «Wir müssen alle vorsichtig bleiben, die Pandemie ist noch nicht zu Ende», sagte Vize-Ministerpräsidentin Carmen Calvo am Samstag. Es sei aber nun an der Zeit, «an die Umarmungen, an die Unternehmen und an die Arbeitsplätze zu denken», betonte die sozialistische Politikerin. Die verschiedenen Regionen des Landes entscheiden nun je nach Lage und im Rahmen ihrer juristischen Möglichkeiten, welche Massnahmen sie aufrechterhalten oder neu beschliessen wollen, damit das Virus nicht wieder ausser Kontrolle gerät. Legende: Reuters

20:28 Italien erleichtert ab Mitte Mai Einreisen aus Europa Italien will ab Mitte Mai die Quarantäne-Vorschriften für Einreisende aus europäischen Ländern, darunter auch Grossbritannien, und Israel lockern. Das kündigt Aussenminister Luigi Di Maio an. Ab Juni sollen die Erleichterungen auch für Einreisen aus den USA gelten. Demnach soll die Reisenden an der Grenze entweder einen negativen Coronatest vorweisen, eine Impfung nachweisen oder von einer Infektion genesen sein. Mit der Massnahme solle der Tourismus angekurbelt werden.

17:17 Von der Leyen: EU-Impfzertifikat im Juni bereit Das Grüne Impfzertifikat zum vereinfachten Reisen in Europa kann nach Erwartung von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen pünktlich im Juni starten. Die technischen und rechtlichen Vorbereitungen lägen im Plan, sagte von der Leyen nach dem EU-Gipfel in Porto. Geplant sei ein fälschungssicherer Nachweis einer Corona-Impfung, einer überstandenen Covid-Erkrankung oder eines negativen Tests. Die Kommissionschefin bekräftigte zudem, dass bis Juli genug Impfstoff zur Verfügung stehen werde, um 70 Prozent der Erwachsenen in der EU zu immunisieren. Bisher hätten fast 160 Millionen Europäer eine erste Impfdosis bekommen, sagte sie. Um im Sommer auch den Tourismus wieder zu ermöglichen, sei die Impfung der Schlüssel.

16:22 Merkel lehnt Freigabe von Impfstoff-Patenten ab Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich nach dem EU-Gipfel klar gegen eine Aufweichung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe ausgesprochen. «Ich habe hier noch einmal deutlich gemacht, dass ich nicht glaube, dass die Freigabe von Patenten die Lösung ist, um mehr Menschen Impfstoff zur Verfügung zu stellen», sagte sie in Berlin. «Ich glaube, dass wir die Kreativität und die Innovationskraft der Unternehmen brauchen.» Dazu gehöre der Patentschutz. Seit Tagen tobt eine politische Debatte um die Lockerung der Rechte am geistigen Eigentum, die ärmere Länder seit langem fordern und die US-Präsident Joe Biden diese Woche überraschend unterstützte. Anders als in vielen Industriestaaten wie den USA oder Deutschland sind dort erst sehr wenige Menschen gegen Covid-19 geimpft. Bei einer Freigabe der Patente könnten auch andere Hersteller ohne Lizenzgebühren produzieren. Dagegen stemmen sich die Pharmafirmen, die die Rechte besitzen. Legende: Angela Merkel in Berlin: «Die Infragestellung des Patentschutzes ist nicht der Weg, der uns zu mehr und zu besserem Impfstoff führt.» Keystone

15:33 Biontech will armen Ländern Impfstoff günstiger geben Der Impfstoffhersteller Biontech hält eine Patentfreigabe für nicht zielführend, will armen Ländern aber beim Preis entgegenkommen. «Wir werden weiterhin Länder mit niedrigem oder unterem mittleren Einkommen mit unserem Impfstoff zu einem nicht gewinnorientierten Preis versorgen», teilte das Unternehmen mit. Man sei überzeugt, dass der kontinuierliche Ausbau der Produktionskapazitäten dazu beitragen werde, diese Pandemie zu beenden. «Um dies zu erreichen, müssen Regierungen, Hersteller sowie internationale und nationale Organisationen gemeinsam die Versorgung von Ländern mit niedrigem und niedrigem mittleren Einkommen aus den bereits bestehenden Produktionsstätten unterstützen und helfen, neue zertifizierte Standorte zu identifizieren.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Eine Analyse von Ramspeck USA stürzen Europa ins Patentschutz-Dilemma 06.05.2021 Mit Video

14:48 Dänemark: 50 Fälle von «mexikanischer» Variante In Dänemark haben sich etwa 50 Menschen mit einer zunächst in Mexiko entdeckten Corona-Variante infiziert. Es sei der grösste Ausbruch dieser Variante in dem nordeuropäischen Land, teilte die nationale Behörde für Patientenschutz nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Ritzau mit. Bei den Infizierten handle es sich vorwiegend um Personal und Gäste eines Restaurants in der Gegend Nordsjaelland nördlich der Hauptstadt Kopenhagen. Die Behörde stufte den Ausbruch nicht als besonders gefährlich ein. Legende: Wie die aus Mexiko bekannte Variante nach Dänemark kam, ist noch nicht bekannt. Keystone

13:41 Grosses Polizeiaufgebot an Corona-Demos in Aarau Hunderte Personen haben am Samstagnachmittag in Aarau an einer unbewilligten Demonstration gegen die Massnahmen der Behörden im Kampf gegen die Corona-Pandemie teilgenommen. Sie marschierten durch die Altstadt und skandierten «Liberté», viele schwenkten Kuhglocken. Praktisch keiner der Demonstrierenden trug eine Maske, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete. Die Polizei liess sie vorerst gewähren, war aber mit einem Grossaufgebot präsent. Zuvor hatte sie nach eigenen Angaben wichtige Exponenten der Bewegung kontrolliert und weggewiesen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Überblick über aktuelle Lage Rund 1500 Personen an unbewilligter Demo in Aarau 08.05.2021 Mit Audio

12:11 EU kauft bis zu 1.8 Milliarden weitere Biontech-Impfdosen Der angekündigte EU-Vertrag zum Kauf von bis zu 1.8 Milliarden weiteren Dosen Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer ist unter Dach und Fach. Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter mit. Die Menge soll bis 2023 geliefert werden. 900 Millionen Dosen sollen fest bestellt werden, weitere 900 Millionen Dosen sind eine Option. Damit sollen Impfungen von Erwachsenen aufgefrischt und die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU gegen das Coronavirus immunisiert werden.

11:59 Papst Franziskus für Aussetzung der Corona-Impfstoffpatente Papst Franziskus unterstützt den Vorstoss von US-Präsident Joe Biden für eine zeitweise Aussetzung der Patente für Corona-Impfstoffe. Patente und Marktkräfte dürften nicht dominieren, wenn es um Impfstoffe gehe, sagt das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. In der Europäischen Union (EU) war der US-Vorschlag für eine bessere Versorgung der Weltbevölkerung grossenteils auf Ablehnung gestossen. Die entscheidende Bremse für die Impfstoffversorgung liege nicht bei den Patenten, sondern dem Ausbau der Produktionskapazität. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Patentfreigabe für Impfstoffe Parmelin: «Schutz der Patente ist notwendig für die Innovation» 06.05.2021 Mit Video

11:35 EU will konkreten Vorschlag zu Patentfreigabe für Impfstoffe abwarten Die EU sieht in dem US-Vorschlag zur Freigabe von Patenten keine schnelle Lösung für den weltweiten Mangel an Corona-Impfstoffen, will sich einer Diskussion darüber aber nicht verschliessen. «Wir denken nicht, dass das kurzfristig eine Wunderlösung ist», sagte EU-Ratspräsident Charles Michel nach Beratungen der Staats- und Regierungschefs. Man sei aber bereit, über das Thema zu diskutieren, sobald ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch liege. Gleichzeitig sollte man die internationalen Partner dazu ermuntern, den Export von Corona-Impfstoffen zu erleichtern. 02:13 Video USA sind für Aussetzung von Patenten für Impfstoffe Aus SRF News vom 06.05.2021. abspielen

10:55 Mehr als 4000 Corona-Tote an einem Tag Wie das Gesundheitsministerium in Neu-Delhi mitteilte, wurden 4187 Todesopfer im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet, so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Zudem wurden bereits zum vierten Mal in einer Woche mehr als 400'000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert. In absoluten Zahlen ist Indien mit seinen mehr als 1.3 Milliarden Einwohnern hinter den USA am stärksten von der Pandemie betroffen. Die Dunkelziffer in Indien dürfte allerdings deutlich höher liegen: In Teilen des riesigen Landes ist es schwer, getestet zu werden, und besonders in ländlichen Regionen sterben viele Opfer zu Hause und tauchen nicht immer in der Statistik auf. Audio Wer ist schuld an der humanitären Krise in Indien? 04:29 min, aus Rendez-vous vom 07.05.2021. abspielen. Laufzeit 04:29 Minuten.

10:28 Deutschland: RKI meldet weiter sinkende Corona-Zahlen Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland schwächt sich im Wochenvergleich weiter ab: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 15'685 Neuinfektionen. Das sind 3250 Fälle weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 121.5 von 125.7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben. 238 weitere Menschen starben im Verbindung mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Todesfälle auf 84'648. Insgesamt wurden bislang mehr als 3.5 Millionen Ansteckungen in Deutschland bestätigt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Grafik Fälle, Impfungen, Übersterblichkeit: Corona-Zahlen weltweit 05.05.2021 Mit Audio

9:52 Deutschland: Ärztepräsident fordert schnelles Impfen von Jugendlichen Der Präsident der deutschen Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert von der Bundesregierung, Jugendliche jetzt zeitnah zu impfen. «Solange noch nicht genügend Impfstoff

vorhanden ist, sollten wir die Jugendlichen in die dritte Priorisierungsgruppe aufnehmen, um eine zügige Durchimpfung zu erreichen», sagte Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland einem Vorabbericht zufolge. Wegen sinkender Infektionszahlen habe die Öffnung von Schulen, Hochschulen und Ausbildungsstätten Priorität. Der Ärztepräsident wies ausserdem darauf hin, dass das Vakzin von Biontech/Pfizer bereits eine EU-Zulassung für 16- und 17-Jährige habe. Solange noch nicht genügend Impfstoff vorhanden ist, sollten wir die Jugendlichen in die dritte Priorisierungsgruppe aufnehmen, um eine zügige Durchimpfung zu erreichen.