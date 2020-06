Der Ticker startet um 5:45 Uhr

21:36 Portugal: Einbruch der Wirtschaftsleistung Die Regierung Portugals geht davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie um 6.9 Prozent einbrechen wird. Das sagt Ministerpräsident Antonio Costa. Zudem dürfte die Arbeitslosenquote auf 9.6 Prozent steigen.

20:39 Trump will Umweltauflagen kippen US-Präsident Donald Trump will Insidern zufolge per Dekret Umweltauflagen kippen, um die Umsetzung von Infrastruktur- und Energiegrossprojekten zu beschleunigen. So solle die wirtschaftliche Erholung von den Folgen der Corona-Pandemie unterstützt werden, heisst es in einer Zusammenfassung des Erlasses, die Reuters einsehen konnte. Konkret sollen Bundesbehörden Notfall-Sonderbefugnisse erhalten, damit sie etwa den Bau von Schnellstrassen oder Pipelines im beschleunigten Verfahren durchwinken können. Trump will das

Dekret nach Angaben von zwei mit dem Vorgang vertrauten Personen voraussichtlich noch am Donnerstag unterzeichnen.

19:28 Erste Rückmeldungen zur Tracing-App überwiegend positiv Erste Rückmeldungen von Benützern der Coronavirus Tracing-App in deren Pilotphase zeigen ein gemischtes, in der Gesamtheit aber überwiegend positives Bild. Laut dem Bundesamt für Gesundheit würde die Mehrheit die App Swisscovid weiterempfehlen und will sie auch in Zukunft nutzen. Rückmeldungen kamen bisher vor allem zu Installationsproblemen und Fehlermeldungen im Zusammenhang mit der Ländereinstellung der Smartphones, wie Gregor Lüthy vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die teilnehmenden Personen seien mit der Gestaltung der App und deren Benutzerfreundlichkeit sehr zufrieden.

19:10 New Yorker Demonstranten sollen Coronatest machen New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hat alle Teilnehmer der Proteste gegen Rassismus und Polizeibrutalität zu Coronavirus-Tests aufgerufen. Allein im Bundesstaat New York und der gleichnamigen Millionenmetropole hätten in den vergangenen Tagen bis zu 30 000 Menschen an den Demonstrationen teilgenommen und diese Menschen sollten nun davon ausgehen, dass sie dem Virus ausgesetzt worden seien, sagte Cuomo am Donnerstag bei seiner täglichen Pressekonferenz. Jeder Mensch in dem Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern könne sich inzwischen jederzeit in einer der rund 700 entsprechenden Einrichtungen kostenlos testen lassen. Zuletzt seien rund 50 000 Tests pro Tag durchgeführt worden. Legende: Keystone

18:35 Flughafen Zürich fährt Betrieb langsam wieder hoch Parallel zu den Fluggesellschaften fährt auch der Flughafen Zürich seinen Betrieb allmählich wieder hoch. Zuletzt hätten einige Fluggesellschaften den Betrieb teilweise wieder aufgenommen, erklärt die Flughafenbetreiberin. Und die meisten Geschäfte hätten ihre Pforten ebenfalls wieder geöffnet. Den kommerziellen Mietern komme der Flughafen entgegen, indem er teilweise auf die jährliche Minimumgarantie verzichte. In den Monaten April und Mai seien die Passagierzahlen um satte 99 Prozent eingebrochen. Aus heutiger Sicht vermutet die Flughafenbetreiberin, dass das Vorkrisenniveau erst wieder im Jahr 2023 erreicht werde. Eine Gebührensenkung, wie sie vor der Krise erwartet wurde, sei deshalb momentan «nicht mehr angemessen.» Legende: Langsam treffen wieder mehr Passagiere am Flughafen Zürich ein. Keystone

17:50 Zu Besuch im Regionalgefängnis Bern Die Corona-Massnahmen in den Gefängnissen werden laufend gelockert, auch in Bern. Anpassungen und Lockerungen werden laufend diskutiert und ausgeführt. So dürfen die Insassinnen und Insassen in den Berner Gefängnissen seit Mitte Mai wieder Besuch empfangen, wenn auch hinter einer Plexiglasscheibe. Ab dem 8. Juni werden in den Justizvollzugsanstalten wieder Urlaube möglich sein – auch diese werden Schritt für Schritt verlängert. Die massvollen, schrittweisen Lockerungen seien wichtig, sagt Pascal Ludin. «So gehen wir in allen Bereichen Schritt für Schritt zurück in die Normalität.» Zu Besuch im Regionalgefängnis Bern.

17:34 Lehrstellensituation hat sich leicht verbessert Im Mai 2020 waren in der Schweiz gemäss den befragten Lehrbetrieben bereits 81 Prozent der Lehrstellen besetzt. Im April waren es noch 77 Prozent gewesen. Das LehrstellenPuls-Team der ETH Zürich hat in Kooperation mit der Lehrstellenplattform Yousty im Mai erneut die Auswirkungen der Coronakrise auf die Lehrstellensituation analysiert. Die Ergebnisse dieser zweiten Messung zeigen wesentliche Verbesserungen gegenüber der April-Messung auf. Die Lehrbetriebe sind optimistischer als in der April-Messung, wie es in einer Mitteilung heisst. Legende: Keystone

17:23 Schwedens Coronastrategie zeigt Schwächen Schweden hat in der Coronakrise den Sonderweg gewählt. Nun zeigt die Coronastrategie Schwächen. Seit Mitte April sind die Zahlen der täglich gemeldeten Neuinfektionen und Toten nur geringfügig zurückgegangen. Allein am Mittwoch wurden wieder über 150 Ansteckungsfälle und 60 Coronatote vermeldet. Insgesamt haben sich in Schweden bislang über 40'000 Menschen angesteckt. Über 4500 Personen sind an der Viruskrankheit gestorben. Epidemiologe Anders Tegnell hat den Weg mitbestimmt und übt nun Selbstkritik.

17:04 Quarantäneauflagen ignoriert - 42 Menschen angesteckt Nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland hat eine Frau im Libanon die Quarantäneauflagen ignoriert und mindestens 42 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Sie war zuvor aus Saudi-Arabien eingereist und in den Ort Bardscha südlich der Hauptstadt Beirut gefahren, wie der libanesische Gesundheitsminister Hamad Hassan mitteilte. Ein Anwohner berichtete, die Frau habe nach ihrer Ankunft viele Verwandte und Freunde empfangen.

16:39 Schweiz unterstützt Impfallianz Die Schweiz wird die Impfallianz GAVI mit einem Beitrag von 30 Millionen Franken unterstützen, wie am Weltgipfel für Impfungen bekannt wurde. Der Gipfel hätte ursprünglich auf Einladung des Vereinigten Königreiches in London stattfinden sollen, wurde nun aber per Videokonferenz durchgeführt. Insgesamt wurden an der Konferenz rund 7.8 Milliarden Euro zugesagt. Die Aussicht auf die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19 gebe den Menschen Hoffnung, sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga in ihrem Videostatement: «Die Schweiz verfolgt gemeinsam mit anderen das Ziel, die Forschung, Entwicklung und Produktion eines Impfstoffes voranzutreiben und für eine gerechte Verteilung zu sorgen». Den Organisationen, die in diesen Themenbereichen tätig sind, käme dabei eine Schlüsselrolle zu. Aufgrund ihres Mandats und ihrer Erfahrung könne GAVI wesentlich dazu beitragen, dass eine künftige Impfung gegen COVID-19 auch die Menschen in den ärmsten Ländern erreiche. Legende: Keystone

16:09 Reisen auf eigene Gefahr Schweizer, die jetzt eine Reise ins Ausland antreten und aufgrund von Massnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 an einem Ort blockiert sind, müssen sich selber organisieren. Rückholflüge des Bundes sind keine mehr vorgesehen. Das Schweizer Aussendepartement EDA bestätigte am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des «Blick». Wer jetzt eine Reise antrete, müsse sich bewusst sein, dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und das EDA Stand heute immer noch von nicht dringlichen Reisen ins Ausland abraten würden, mit Ausnahme von Deutschland, Frankreich und Österreich. Die Covid-19-Krise sei in vielen Regionen und Ländern noch nicht überstanden und sogenannte zweite Wellen könnten nicht ausgeschlossen werden, stellte eine EDA-Sprecherin weiter fest.

15:38 Slowakische Opposition fordert Ende des Notstands Die oppositionellen Sozialdemokraten haben der slowakischen Regierung vorgeworfen, den Corona-Notstand zur Beschränkung von Bürgerrechten zu missbrauchen. Ex-Regierungschef Peter Pellegrini rief am Mittwoch Medien und Öffentlichkeit zur Wachsamkeit auf und verlangte ein Ende des Notstands. Regierungschef Igor Matovic hatte zuvor eine Verlängerung des Notstandes nach Ende der 90-Tages-Frist Mitte Juni erwogen. Als Grund nannte er die Gefahr einer «zweiten Welle» der Pandemie. Pellegrini wies hingegen auf ein von der Regierung im Rahmen der Corona-Notstandsregeln verfügtes Versammlungsverbot hin. Dieses diene dazu, Demonstrationen zu verbieten. Legende: Ex-Regierungschef Peter Pellegrini (links) verlangt ein Ende des Notstands. Keystone

15:03 Eidgenössische Zollverwaltung korrigiert Einschätzung Einen Tag nach der einseitigen Grenzöffnung Italiens hat Eidgenössiche Zollverwaltung ihre erste Einschätzung korrigiert. Demnach hat am Tag eins nach der Öffnung der Ein- und Ausreiseverkehr um rund 20 Prozent zugenommen. Die Zunahme im Ausreiseverkehr habe verschiedene Gründe. Unter anderem hätten Schweizer, die eine Liegenschaft in Italien besitzen, am Mittwoch die Grenze passiert. Dies hielt die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA fest. Insbesondere aus dem Kanton Tessin seien viele Italiener ausgereist, die entweder in der Schweiz oder in Ländern nördlich der Schweiz ihren Wohnsitz hätten. Über den ganzen Tag betrachtet, hätten bloss wenige Fahrzeuge aus touristischen Zwecken im Transit die Schweiz mit Ziel Italien verlassen, schreibt die EZV weiter. Legende: Keystone

14:27 Swiss fährt den Flugplan weiter hoch Die Swiss wird in den nächsten Wochen und Monaten ihr Streckennetz sukzessive weiter ausbauen. Im Herbst sollen mit etwa einem Drittel der Kapazitäten rund 85 Prozent aller Destinationen, welche vor der Coronakrise bedient wurden, wieder angeflogen werden. Dies werde im Einklang mit den Lockerungen der Einreisebestimmungen der jeweiligen Länder durchgeführt, hiess es in einer Mitteilung der Airline. Legende: Im ersten Quartal musste die Swiss einen operativen Verlust von 84.1 Millionen Franken ausweisen. Keystone

14:01 EZB weitet Anleihenkäufe massiv aus Europas Währungshüter legen im Kampf gegen die beispiellosen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch einmal kräftig nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) stockt ihr Corona-Notkaufprogramm für Anleihen um 600 Milliarden Euro auf 1.35 Billionen Euro auf. Das beschloss der EZB-Rat Frankfurt am Main. Die Mindestlaufzeit des Kaufprogramms wird zudem um ein halbes Jahr bis Ende Juni 2021 verlängert. Zunächst hatte die EZB bis mindestens Jahresende 750 Milliarden Euro für den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen im Rahmen des Corona-Notprogramms PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) veranschlagt. Legende: Keystone

13:49 «Mr. Corona» für Humorschaufel 2020 nominiert Daniel Koch ist in der Schweiz zum Gesicht der Krisenbewältigung während der Covid 19-Pandemie geworden. Das Arosa Humorfestival nominiert ihn nun für die Humorschaufel 2020. Humor sei ein Wesenszug, den man bei einem Beamten doch «eher weniger vermutet», lässt sich Festivaldirektor Frank Baumann in der Mitteilung zitieren. Pascal Jenny, Direktor von Arosa Tourismus, sagte, Daniel Koch habe einen «hervorragenden und souveränen Job im Krisenmanagement» gemacht. Jenny zeigt sich beeindruckt von Kochs «medialer Coolness», seiner Fähigkeit zur Vereinfachung, «die er immer wieder mit einer guten Prise Humor gewürzt» habe. Am 5. Dezember wird bekannt gegeben, an wen die Humorschaufel 2020 geht. Verliehen wird die Auszeichnung jedes Jahr an Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Sport oder Kultur.

13:06 Kein Defilée auf den Champs-Elysées Frankreich verzichtet wegen der Coronakrise auf die traditionelle Militärparade zum Nationalfeiertag am 14. Juli. Stattdessen solle es auf der Place de la Concorde im Herzen von Paris eine militärische Feier mit mehreren Tausend Menschen geben, bei der auch Krankenhaus- und Pflegekräfte für ihre Arbeit während der Covid-19-Pandemie gewürdigt werden sollen. Frankreich ist stark von der Pandemie betroffen, es starben mehr als 29 000 Menschen. Im Land gibt es immer noch Beschränkungen. Legende: Keystone

12:42 Nationalrat will Reduktion der Geschäftsmieten um 60 Prozent Der Nationalrat macht einen Schritt hin zur Lösung im Streit über Mietzinserlasse für Betriebe, die wegen der Corona-Pandemie schliessen mussten. Er hat dazu einen Kompromissvorschlag angenommen. In der ausserordentlichen Corona-Session Anfang Mai hatten sich die Räte nicht auf eine Lösung für die gebeutelten Gewerbebetriebe einigen können. Der Kompromissvorschlag sieht vor, dass Geschäftsbetreiber und -betreiberinnen ihrem Vermieter für die Dauer der behördlichen Schliessung wegen des Coronavirus nur 40 Prozent der Miete schulden. Dabei soll eine Mietobergrenze von 20'000 Franken gelten. Die restlichen 60 Prozent soll der Vermieter tragen.

12:09 BAG meldet 20 neue Fälle – Neuinfektionen weiter auf tiefem Niveau Die Zahl der Neuinfektionen in der Schweiz bleibt weiter tief. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat in den letzten 24 Stunden 20 Neuinfektionen registriert. Am Mittwoch waren 19 Fälle hinzugekommen, am Dienstag deren drei, am Montag neun. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. In der Schweiz und Liechtenstein wurden laut BAG total 30'913 positiv auf das neue Coronavirus getestet. 1660 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

