Der Ticker startet um 5:38 Uhr

20:55 Biden ruft Berechtigte zu Corona-Auffrischungsimpfungen auf Nach der Zulassung von Corona-Auffrischungsimpfungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen in den USA hat Präsident Joe Biden dringend dazu aufgerufen, das Angebot zu nutzen. Biden appellierte am Freitag bei einer Ansprache im Weissen Haus an die Berechtigten, sich eine dritte Impfung geben zu lassen, sobald sie an der Reihe seien. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte Corona-Auffrischungsimpfungen mit dem Mittel von Biontech/Pfizer für ältere Menschen und Risikogruppen wenige Tage zuvor zugelassen.

19:26 Die meisten Parteien begrüssen Verlängerung der Gratistests Die meisten Parteien und Verbände haben am Freitag den Vorschlag des Bundesrates grundsätzlich begrüsst, die Periode für Gratis-Coronatests zu verlängern. Vielen geht er aber zu wenig weit. Die Grünliberalen begrüssen den Vorschlag. Für die SP und die Mitte-Partei geht die Verlängerung zu wenig weit. Sie wünschten sich gewisse Konzessionen. Die Grünen forderten ihrerseits auch in Zukunft ohne Einschränkungen Gratistests für alle. Für den Schweizerischen Gewerbeverband (sgv) müssen Corona-Tests ebenfalls gratis und möglichst flächendeckend zugänglich bleiben. Gleich argumentierte HotellerieSuisse. Die SVP begrüsst die Verlängerung, lehnt aber die Schonfrist für einmal Geimpfte ab. Enttäuscht zeigte sich hingegen die FDP. Sie forderte das Ende der Gratistests ab Oktober. Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) wollte sich nicht zum Entscheid äussern.

18:33 Berner Grossfirmen erhalten bis zu drei Millionen zusätzliche Hilfe Grosse Berner Firmen, welche besonders unter der Corona-Pandemie leiden, erhalten vom Kanton Bern bis zu drei Millionen Franken zusätzliche Härtefallhilfe. Diese Unterstützung bekommen sie, wenn sie verschiedene Bedingungen erfüllen. Anspruchsberechtigt sind Unternehmen, welche mehr als fünf Millionen Franken Umsatz schreiben, mindestens 50 Vollzeitstellen aufweisen und wegen Corona einen Umsatzrückgang von mehr als 40 Prozent erlitten. Auch muss das Eigenkapital um mehr als 50 Prozent geschrumpft sein. Das teilte die Berner Regierung am Freitag mit. Sie erhalten in der Regel die Hälfte des kumulierten Verlusts des Jahres 2020 und des ersten Halbjahres 2021, jedoch maximal drei Millionen Franken pro Unternehmen. Ab dem kommenden Montag können die Unternehmen die Gesuche einreichen.

17:41 Kanton Luzern und Basel-Stadt weiten Impfangebot aus In Luzern ankert bald ein Impfschiff vor dem KKL Luzern. Dort sollen Impfungen ohne Voranmeldung möglich sein, wie das Gesundheits- und Sozialdepartement mitteilte. Das Angebot soll anfangs Oktober seinen Betrieb aufnehmen. Der Kanton Basel-Stadt reagiert auf die grössere Nachfrage nach Impfungen gegen Covid-19. So finden Walk-In-Angebote im Impfzentrum bei der Messe Basel neu jeweils von Montag bis Samstag statt. Die Anpassung gilt ab Montag bis zum 9. Oktober. Genauere Informationen zu den Öffnungszeiten sind auf der Webseite des Kantons, Link öffnet in einem neuen Fenster verfügbar. Ausserdem erhält der Basler Impfbus einen zusätzlichen Halt in Riehen. Beide Kantone begründen die Ausweitung des Impfangebots mit der gestiegenen Nachfrage nach Impfungen.

16:47 An allen Zürcher Gymnasien und Berufsschulen gilt wieder Maskenpflicht Der Zürcher Regierungsrat zieht die Schrauben wieder an. Ab übernächster Woche müssen Lehrerinnen und Lehrer an der Volksschule wieder Maske tragen. Ausserdem gilt für Schülerinnen und Schüler der Berufs- und Mittelschulen wieder Maskenpflicht. Wer jedoch über ein gültiges Covid-Zertifikat verfügt oder an wöchentlichen repetitiven Tests teilnimmt, kann von der Maskentragpflicht befreit werden, teilt der Regierungsrat am Freitag mit.

16:10 Impfnebenwirkungen: Zwei Drittel nicht schwerwiegend Bei über 10.3 Millionen in der Schweiz verabreichten Impfdosen gegen das Coronavirus sind bis letzten Dienstag 7571 unerwünschte Nebenwirkungen gemeldet worden. Zwei Drittel davon waren nicht schwerwiegend. Die von Nebenwirkungen Betroffenen waren im Mittel 54.4 Jahre alt, mehrheitlich Frauen, wobei 16.4 Prozent 75 Jahre oder älter waren, wie die Arzneimittelbehörde Swissmedic am Freitag mitteilte. In 145 der schwerwiegenden Fälle seien Personen in unterschiedlichem zeitlichen Abstand zur Impfung gestorben. Trotz einer zeitlichen Nähe gebe es aber «in keinem Fall konkrete Hinweise, dass die Impfung die Ursache für den Todesfall war», hiess es weiter. Weiterhin führt der Impfstoff von Moderna häufiger (67 Prozent) zu Nebenwirkungen als jener von Pfizer/Biontech (31.3 Prozent). Nebenwirkungen ändern Nutzen-Risiko-Abwägung der Impfung nicht

15:49 Einreisebeschränkungen: Neue Länder auf der Risikoliste Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat per kommendem Montag neue Einreisebeschränkungen gegenüber Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Brunei, Japan und Serbien eingeführt. Aufgehoben werden gleichzeitig die Beschränkungen gegenüber Uruguay. Das teilte der Bundesrat heute mit. Die Risikoliste sei aufgrund der epidemiologischen Lage und in Übereinstimmung mit den übrigen Schengen-Staaten aktualisiert worden, hiess es. Die Einreise aus Risikostaaten ist für Ausländer untersagt, die ohne Nachweis einer anerkannten Impfung für einen Kurzaufenthalt in die Schweiz einreisen wollen.

15:19 Die Medienkonferenz ist beendet Es gibt keine weiteren Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Damit beendet Gesundheitsminister Alain Berset die Medienkonferenz zu den Entscheiden des Bundesrats. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen weiter einen schönen Tag! Sie bleiben weiterhin auf www.srf.ch/news und auf der SRF News App informiert.

15:14 «2G» kein Thema in der Schweiz Berset stellt klar: Tests seien sehr hilfreich, insbesondere die repetitiven Tests an Schulen und Arbeitsplätzen. «Es hilft aber viel weniger, wenn sich Menschen nur Testen lassen, um an ein Zertifikat zu kommen.» Denn hier liessen sich die Ausbreitung des Virus und die Kontaktpersonen nur schwer nachverfolgen. Der Weg der «3G» habe insgesamt gute Resultate gebracht. Wie in anderen Ländern auf eine «2G»-Strategie zu setzen, in der nur noch Genesene und Geimpfte Zugang zu bestimmten Einrichtungen haben, sei nicht in Diskussion.

15:09 Schwangere Frauen: Müssen sie die Testkosten übernehmen? Die Impfempfehlung gelte noch nicht lange für schwangere Frauen, sagt ein Journalist. Müssen sie die Testkosten übernehmen? Wenn die schwangeren Frauen ein ärztliches Zeugnis hätten, müssen sie die Testkosten nicht übernehmen, sagt Fosca Gattoni Losey, Stv. Sektionschefin Heilmittelrecht, BAG. Es sei wie bei Personen, die sich nicht impfen lassen können. Wenn ein Arzt kein Risiko für eine Impfung für eine schwangere Frau sehe, dann müsse sie die Tests aber selbst bezahlen.

15:08 Ritzt Zertifikatspflicht den Bildungsauftrag? Zur Frage der Zertifikatspflicht an Unis verweist Berset darauf, dass hier die Kantone im Lead seien. «Wir begrüssen aber klar, dass das gemacht worden ist.» Denn in Innenräumen bestehe nun einmal ein höheres Ansteckungsrisiko. Auch hier sagt der Gesundheitsminister: Die Möglichkeit sich impfen zu lassen, bestehe auch für Studenten. Für die Unis sei der Distanzunterricht im vergangenen Jahr zwar schwierig gewesen. Doch auch künftig bestünde die Möglichkeit, Vorlesungen und Seminare nicht physisch anwesenden Studenten zugänglich zu machen.

15:04 Was sagt Berset zu Maurers «Freiheitstrychler»-Auftritt? Wie beurteilt Berset das Verhalten von Ueli Maurer? Berset möchte sich dazu nicht äussern. Er holt nochmals aus und erklärt, wie schwierig die Zeit für den Bundesrat war und dass er schwierige Entscheide treffen musste. «Es gehört dazu, dass nicht immer alle mit den Entscheiden zufrieden sind», sagt Berset zur allgemeinen Stimmung im Land. In der Fragestunde im Nationalrat könnte das Thema aufgegriffen werden, lässt man an der Medienkonferenz durchblicken. 01:19 Video Berset kommentiert Maurers Auftritt mit «Freiheitstrychler»-Shirt nicht Aus News-Clip vom 24.09.2021. abspielen

15:02 Den sozialen Frieden «erkaufen»? Ein weiterer Journalist fragt, ob es sich nicht lohne, sich die Gratistests zu leisten, um den sozialen Frieden im Land zu erhalten. «Wir haben sehr viel Geld in die Tests investiert. Das Geld war auch gut investiert, um die Pandemie unter Kontrolle zu halten», antwortet der Bundesrat. Nun, da ein Impfstoff für die breite Bevölkerung verfügbar sei, sei es aber richtig, die Kosten nicht mehr der Allgemeinheit aufzubürden – dies zeige auch die Erfahrung im Ausland. Denn die Impfung sei der einzige Weg aus der Pandemie. «Wir sind jetzt beim Übergang flexibler. Aber wir werden nicht zurückkrebsen», schliesst Berset.

14:59 Warum ist der Bundesrat gegen Gratistests? Ein Journalist wendet ein, dass die Bevölkerung zu den Testkosten nicht befragt worden sei. Die politischen Parteien seien etwa auch für die Gratistests. Warum ist der Bundesrat dagegen, möchte er wissen. Man habe etliche Monate die Tests übernommen, sagt Berset. Er rechnet die Testkosten vor, wenn Tests weiter kostenlos wären. Durch den erhöhten Bedarf für Covid-19-Tests für Zertifikate seit dem 13. September und die Verlängerung der Kostenübernahme von Covid-19-Tests um 10 Tage entstehen schätzungsweise zusätzliche Kosten von rund 160 Millionen Franken. Mit der Verlängerung der Kostenübernahme der Tests für einfach geimpfte Personen bis Ende November dürften weitere 120 Millionen Franken anfallen.

14:51 Weniger strenges Regime als letztes Jahr Man sei seit 18 Monaten in einer schwierigen Situation. Es habe immer wieder schwierige Diskussionen im Bundesrat gegeben. Berset unterstreicht, dass man versuche, den Zugang zur Impfung zu verbessern. Die Zertifikatspflicht sei weniger streng, als das, was man letztes Jahr an Einschränkungen hatte, gibt Berset zu bedenken.

14:51 Berset: «Wir sitzen alle im selben Boot» Ein Journalist fragt, inwiefern der Bundesrat den wachsenden Unmut in Teilen der Bevölkerung in seine Entscheide einfliessen lasse. Der Bundesrat habe durchaus Gehör für die laufenden Diskussionen, auch betreffend Studenten, die sich kritisch über die Zertifikatspflicht äusserten. «Bundespräsident Guy Parmelin hat schon mehrfach gesagt, dass wir alle im gleichen Boot sitzen in dieser schwierigen Situation.» Der Gesamtbundesrat suche nach dem besten Weg für das Land – in intensiven Diskussionen und unter Zeitdruck. «Die Entwicklung der Stimmung verfolgen wir mit Sorge.» Man dürfe aber nicht vergessen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung die Massnahmen unterstütze.

14:43 Baldige Abschaffung des Zertifikats eine Option? Eine weitere Journalistenfrage: Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen sei rückläufig. Wenn Ende Oktober nur noch zehn Prozent der Intensivstationen von Covid-Patienten belegt seien, sei dann eine Abschaffung des Covid-Zertifikats denkbar? «Durchaus», sagt Berset. «Aber wir sind vorsichtig.» Das Niveau bei den Infektionszahlen sei hoch, wenn man das letzte Jahr zum Vergleich nehme. «Aber wenn sich die Situation bis Ende Oktober nicht dramatisch verschlechtert hat, können wir uns alles vorstellen.» Mathys ergänzt allerdings, dass eine Zunahme der Infektionszahlen in der kalten Jahreszeit wahrscheinlich sei. «Jojo-Spielen mit Massnahmen bringt nichts. Wir müssen die Dynamik der Pandemie beobachten.» Berset zur Aufhebung der Zertifikatspflicht Aus News-Clip vom 24.09.2021.

14:42 Wie geht es nächstes Jahr mit dem Zertifikat weiter? Der Bundesrat müsse beobachten, wie gut die Impfung wirke. Man analysiere alle möglichen Kriterien, etwa die Impfrate, Überlastung der Spitäler, um die Entwicklung abzuschätzen. Patrick Mathys vom BAG sagt, dass diese Parameter wichtig seien, um die Lage zu beschreiben. Ein wichtiger Richtwert sei die Belastung der Spitäler. «Überlegungen dazu laufen.» Mit einer Zahl lasse sich das aber nicht bestimmen.

14:36 Berset: «Nehmen Brief der Nationalrats-Kommission zur Kenntnis» Der Bundesrat stellt sich mit seinem Entscheid gegen die Gesundheitskommission des Nationalrats. Diese hatte sich für eine Beibehaltung der Gratistests für die Allgemeinheit ausgesprochen. Auf eine Journalistenfrage sagt Berset, dass man diese Forderung im Rahmen der Konsultation natürlich berücksichtigen werde. Der definitive Entscheid falle am 1. Oktober.