Touristinnen und Touristen aus den EU-Staaten werden ab 14. Mai ohne Quarantänepflicht nach Griechenland reisen und Ferien machen können. Dies teilte die griechische Tourismus-Vizeministerin Sofia Zacharaki mit. Es werde aber Voraussetzungen geben: «Die Reisenden müssen entweder geimpft sein oder einen PCR-Corona-Test vorzeigen», sagte sie dem griechischen Nachrichtensender Skai. Anschliessend werden sie frei ihre Ferien in Griechenland machen können, hiess es. Diese Regelung werde auch für einige andere Staaten gelten. Darunter seien auch Serbien und Grossbritannien, teilte die Vizeministerin weiter mit.

Gegenüber der Tagesschau sagte Vogt am Freitag, bis zu 30'000 Infektionen pro Tag würden drin liegen

Sobald alle Risikogruppen geimpft seien, sinke das Risiko einer Überlastung des Gesundheitswesens im Vergleich zur zweiten Welle markant, sagte Minsch am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dann gebe es mehr Spielraum für zusätzliche Lockerungen.

30'000 Corona-Neuinfektionen pro Tag wolle niemand, eine solche Grösse müsse unbedingt verhindert werden, sagt der Chefökonom von Economiesuisse, Rudolf Minsch. Er relativiert damit die Aussagen von Arbeitgeber-Präsident Valentin Vogt, der diese Zahl am Freitag als «verkraftbar» bezeichnet hatte.

Zudem dürfen während der Pause im Freien alle Schülerinnen und Schüler der Volksschule, unabhängig von der Beteiligung der Schule oder Institution an den Schultestungen, die Maske abnehmen, wenn der Mindestabstand von 1.5 Metern eingehalten wird.

Seit heute Montag gilt im Kanton Graubünden an Primarschulen nur noch eine teilweise Maskenpflicht. Die Bündner Regierung hat die Maskenpflicht für die 5. und 6. Primarklasse teilweise aufgehoben. Diese Lockerung gilt für Schulen, die sich an den wiederkehrenden Schultestungen beteiligen. Derzeit sind dies rund 95 Prozent der Schulen. Die Kantonsregierung begründete den Schritt mit dem Erfolg der flächendeckenden Corona-Tests.

Seit Punkt Mitternacht sind in England Pub-Terrassen wieder offen

In Innenräumen dürfen Gastronomen noch keine Gäste empfangen, genauso wie private Treffen drinnen noch bis mindestens Mai verboten bleiben. Johnson verhängt die Corona-Massnahmen nur für England – Schottland, Wales und Nordirland fahren jedoch einen ähnlichen Kurs.

Nach Monaten des Lockdowns dürfen sich die Menschen in England seit heute über deutlich mehr Freiheiten freuen. Neben Biergärten und anderer Aussengastronomie dürfen auch Coiffeure, Geschäfte, Fitnessstudios und Zoos wieder öffnen. Premierminister Boris Johnson bezeichnete die Lockerungen als «wichtigen Schritt auf unserem Weg Richtung Freiheit». Er rief seine Landsleute jedoch dazu auf, vorsichtig zu bleiben und nicht über die Stränge zu schlagen.

Die Regierung werde keine neuen zeitlichen Ziele für eine Erstimpfung der Gesamtbevölkerung aufstellen, teilte Morrison mit. Die Impfkampagne in Australien ist unter anderem wegen Lieferproblemen nur schleppend angelaufen. Die Regierung hatte geplant, vier Millionen der insgesamt 25 Millionen Bürger bis Ende März erstmals zu impfen. Stattdessen wurden aber nur 842'000 Dosen verabreicht.

Die Ergebnisse der Studie werde man den Zulassungsbehörden so bald wie möglich überreichen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Studie, die laut der Mitteilung gemeinsam mit dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) durchgeführt wurde, hat ihre Ziele erreicht. Sie zeigte demnach, dass die subkutane Verabreichung von Casirivimab und Imdevimab das Risiko symptomatischer Infektionen bei denjenigen, die bei Studienbeginn nicht infiziert waren, um 81 Prozent reduzierte.

Der Pharmakonzern Roche hat zusammen mit seinem Partner Regeneron die gesteckten Ziele mit dem Antikörper-Cocktail Casirivimab und Imdevimab erreicht. In der Studie REGN-COV 2069 wurde der Cocktail eingesetzt, um das Risiko und die Belastung durch Covid-19-Infektionen bei Haushaltskontakten von Infizierten zu verringern, wie Roche am Montag mitteilte.

Indien wieder mit mehr Ansteckungen als Brasilien

In Indien verzeichnet das Gesundheitsministerium 168'912 Neuinfektionen – so viele wie nie zuvor binnen 24 Stunden. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle steigt auf 13.53 Millionen. Indien weist damit wieder mehr Fälle auf als Brasilien und liegt weltweit auf Platz zwei hinter den USA, die mehr als 31.2 Millionen Fälle aufweisen. Zudem registrieren die Behörden 904 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus, die Gesamtzahl steigt auf 170'179.