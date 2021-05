Der Ticker startet um 5:30 Uhr

7:24 EU-Parlamentspräsident: «Mindestens 70 Prozent» der erwachsenen Europäer bis Mitte Juli geimpft David Sassoli, EU-Parlamentspräsident, rechnet mit schnellen Fortschritten bei den Corona-Impfungen in Europa. «Inzwischen wurden mehr als 237 Millionen Dosen zugelassener Impfstoffe in ganz Europa ausgeliefert. Die Einführung beschleunigt sich weiter, und die Mitgliedstaaten sind auf dem besten Weg, bis Mitte Juli mindestens 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung geimpft zu haben», sagte Sassoli den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntagsausgaben) laut einem Vorabbericht. Legende: Der EU-Parlamentspräsident erklärte weiter, dass ein digitaler Impfausweis ab dem 1. Juli in Kraft treten werde, der «schon diesen Sommer einen möglichst reibungslosen und zugleich sicheren Reiseverkehr ermöglichen soll.» Keystone

0:37 Tausende demonstrieren in Brasilien gegen Bolsonaro Erneut ist es in Brasilien zu landesweiten Protesten gegen Staatschef Jair Bolsonaro gekommen. Die Demonstrierenden forderten die Absetzung des Präsidenten wegen dessen Umgang mit der Corona-Pandemie. Brasilien verzeichnet rund 16 Millionen Coronavirus-Fälle und hat eine der weltweit höchsten Todesraten. Bolsonaro hatte die Pandemie zunächst als Grippe verharmlost. In mindestens 16 brasilianischen Städten gingen Menschen auf die Strassen. Zu den Protesten hatten linksgerichtete Organisationen aufgerufen. Die Demonstrationen richteten sich auch gegen Rassismus und die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes. Legende: In Brasilien ist es erneut zu landesweiten Protesten gegen Staatschef Jair Bolsonaro gekommen. Keystone

21:38 Deutsche private Testzentren sollen betrogen haben Nach Berichten über mutmasslichen Abrechnungsbetrug in privaten Corona-Testzentren plant Bundesgesundheitsminister Jens Spahn strengere Überprüfungen der Einrichtungen. «Wir werden jetzt auch schauen, ob wir die Kontrollmechanismen nochmal verschärfen», sagte Spahn der ARD. Eine nachträgliche Kontrolle sei bereits vorgesehen. Die Unterlagen müssten bis 2024 aufbewahrt werden. Die Vergütung für die Tests soll in den kommenden Wochen schrittweise gesenkt werden. «Das war ohnehin geplant und das werden wir jetzt auch umsetzen», so Spahn. Auf Twitter ergänzte Spahn später: «Egal ob bei Masken oder beim Testen – jeder, der die Pandemie nutzt, um sich kriminell zu bereichern, sollte sich schämen. Es ist gut, dass die Staatsanwaltschaft bei den bekannt gewordenen Einzelfällen die Ermittlungen aufgenommen hat.»

21:10 Demonstration gegen das Covid-19-Gesetz in Genf Rund 1000 Personen haben am Samstag in Genf gegen das Covid-19-Gesetz und das Anti-Terror-Gesetz demonstriert. Über beide Vorlagen wird am 13. Juni in der Schweiz abgestimmt. An der genehmigten Kundgebung kam es bis zum frühen Abend nach Polizeiangaben zu keinen Zwischenfällen. An der Kundgebung beteiligten sich verschiedene Organisationen, darunter der Verein "Stiller Protest" und die Freunde der Verfassung. Die Demonstration begann mit einer lautstarken Aktion auf dem Plainpalais, bei der zum Teil weissgekleidete Personen Kuhglocken läuteten und den Platz zweimal umrundeten. Einer der Organisatoren warnte die Demonstranten mehrmals, Masken zu tragen oder Abstand zu halten, da sie sonst eine Geldstrafe riskieren würden. Der Ratschlag wurde allerdings kaum befolgt, wie eine Reporterin von Keystone-SDA vor Ort feststellte. 00:30 Video Rund 1000 Personen demonstrieren gegen das Covid-19-Gesetz Aus Tagesschau vom 29.05.2021. abspielen

21:01 Argentinien: Ein Teller mehr – für Bedürftige mitkochen Argentinien wurde von der ersten Corona-Welle besonders hart getroffen. Auch jetzt – im Lockdown – ist die Situation schwierig: Immer mehr Menschen verloren ihre Arbeit, ihre Wohnung und haben kaum mehr Geld für Essen. Drei Freunde wollten etwas dagegen unternehmen. Die Idee: Sie kochen ab sofort «un plato màs», einen Teller mehr, für Bedürftige. Und ihrem Beispiel folgten viele. Inzwischen stehen an vielen Orten weiss bemalte Kisten, sogenannte «Punto Plato», gefüllt mit Essen. 03:29 Video Ein Teller mehr für Bedürftige in Argentinien Aus 10 vor 10 vom 28.05.2021. abspielen

20:33 Kritik an Aufhebung der Maskenpflicht Ab Montag fällt an einige Schulen in der Schweiz die Maskenpflicht, so auch im Kanton St. Gallen. Der Kantonale Lehrerinnen- und Lehrerverband (KLV) kritisiert dies als «verfrüht». Die gleichzeitige Aufweichung der Quarantäneregeln sei «völlig unverständlich». Neben St. Gallen, wird die Maskenpflicht zum Beispiel auch in Graubünden, Schwyz und Zug abgeschafft. Gut so, findet der Verband der Schweizer Schulleiterinnen und Schulleiter. 02:01 Video Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen: Ja oder Nein? Aus Tagesschau vom 29.05.2021. abspielen

20:02 Pandemie verursacht Rekord-Defizit Frankreichs Haushaltsdefizit wird 2021 mit rund 220 Milliarden Euro einen Rekord erreichen. Damit sei der Fehlbetrag um etwa 47 Milliarden Euro höher ausgefallen als erwartet, wie der französische Minister für öffentliche Finanzen Olivier Dussopt der französischen Nachrichtenagentur AFP am Samstag sagte. Die Verschlechterung um mehr als 20 Prozent sei die Folge der Corona-Unterstützungsmassnahmen, erklärte der Politiker. 2020 lag das Haushaltsdefizit als Folge der Pandemie bei 182 Milliarden Euro. Den Fehlbetrag wollte Frankreich für 2021 eigentlich auf 173.3 Milliarden Euro reduzieren.

19:07 Grosser Erfolg bei «Impf-Marathon» im Libanon Im Libanon haben sich bei einem von der Regierung ausgerufenen «Impf-Marathon» innerhalb eines Tages mehr als 10’000 Menschen den Impfstoff von Astrazeneca verabreichen lassen. In Zentren in verschiedenen Teilen des Landes konnte die Bevölkerung dem Gesundheitsministerium zufolge ohne Termin erscheinen. Teilweise bildeten sich lange Schlangen, wie libanesische Medien meldeten. Die Kampagne richtete sich an Frauen und Männer ab dem Alter von 30 Jahren. Einen solchen «Marathon» solle es wöchentlich geben, kündigte Gesundheitsminister Hamad Hassan an. Bislang sind im Libanon dem Gesundheitsministerium zufolge rund eine halbe Million Menschen mindestens einmal gegen eine Corona-Infektion geimpft worden, vorwiegend mit dem Präparat von Biontech. In dem Land leben rund sechs Millionen Menschen.

17:42 Hunderte protestieren in London gegen Impfungen und Lockdowns In London haben Hunderte Menschen gegen Corona-Impfungen und Restriktionen protestiert. In der Nähe des britischen Parlaments hielten sie Schilder hoch mit Aufschriften wie «Mein Körper, meine Regeln» oder «Freiheit statt Lockdown». Andere bezeichneten das Virus als Scherz oder Falschnachricht. Einige Demonstrationsteilnehmer zündeten Rauchbomben. Festnahmen wurden zunächst keine gemeldet. Legende: Hunderte protestieren in London gegen Impfungen und Lockdowns. Reuters

16:56 Corona-Bilanz Weltweit haben sich inzwischen mehr als 169.3 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Grundlage offizieller Daten. Danach starben mehr als 3.66 Millionen Menschen in Zusammenhang mit dem Virus, seit es im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die USA weisen mit fast

600'000 die meisten Todesfälle auf. Dort wurden mehr als 33 Millionen Infektionen nachgewiesen – ebenfalls weltweit der höchste Wert.

16:27 Kreuzfahrtschiffe dürfen wieder in Spanien anlegen Nach knapp einem Jahr dürfen internationale Kreuzfahrtschiffe ab dem 7. Juni wieder in spanischen Häfen anlegen. Das am 23. Juni vorigen Jahres aufgrund der Pandemie verhängte Anlegeverbot werde aufgrund der guten Entwicklung der Corona-Lage in Europa ausser Kraft gesetzt, teilte das spanische Transportministerium in Madrid am Samstag mit. Die Schiffe werden allerdings der Mitteilung zufolge strenge gesundheitliche Auflagen erfüllen müssen, die demnächst im Detail veröffentlicht werden sollen. Als Begründung für die Wiederzulassung der internationalen Kreuzfahrt wurde angegeben, dass die meisten Passagiere der Schiffe, die die spanischen Häfen anlaufen, aus Europa stammten - einer Region, in der es grosse Fortschritte bei den Impfungen gebe und in der die Infektionszahlen seit Wochen rückläufig seien.

15:45 Neue Virus-Variante aufgetaucht In Vietnam ist nach offiziellen Angaben der Regierung eine neue Variante des Coronavirus entdeckt worden. Der Gesundheitsminister des kommunistisch regierten Landes, Nguyen Thanh Long, sagte nach Berichten von staatlichen Medien, die neue Variante weise sowohl Eigenschaften der bisher bekannten britischen Form als auch der indischen Form auf. Sie sei sehr leicht übertragbar, vor allem über die Luft. «Das Gesundheitsministerium würde die neue Coronavirus-Variante auf der globalen Genomkarte bekanntgeben», zitierte die Zeitung «VnExpress» in ihrer Online-Ausgabe den Minister.

15:07 Herzogin Kate erhält erste Corona-Impfung Der Kensington-Palast twitterte am Samstag ein Bild, auf dem ein Mitarbeiter des Nationalen Gesundheitsdiensts (NHS) der 39-Jährigen eine Spritze in den linken Oberarm setzt. «Gestern habe ich meine erste Dosis des Corona-Impfstoffs im Science Museum in London bekommen», lautete der Text dazu. «Ich bin allen äusserst dankbar, die eine Rolle beim Impfprogramm spielen - danke für alles, was Ihr tut.» Kates Ehemann Prinz William (38) hatte seine erste Impfdosis bereits vor gut einer Woche erhalten, ebenfalls in dem Wissenschaftsmuseum. Menschen über 38 Jahren wie William und Kate sind seit dem 13. Mai in England zu einer Impfung berechtigt, mittlerweile können alle über 30-Jährigen einen Termin vereinbaren.

14:42 Sinkende Fallzahlen in Indien Indiens Gesundheitsministerium meldet 173'790 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden – das ist der niedrigste Anstieg seit 45 Tagen. Insgesamt wurden in dem Land bislang 27.7 Millionen Infektionen bestätigt. Die Zahl der Toten stieg den Angaben zufolge um 3617 auf 322'512. Allerdings wird befürchtet, dass viele Infektionen angesichts mangelnder Testkapazitäten in ländlichen Gebieten nicht erfasst werden. Auch kommt die Impfkampagne nur langsam voran. Bislang sind nur etwa drei Prozent der 1.3 Milliarden Einwohner vollständig geimpft. Das ist die niedrigste Rate unter den zehn Ländern mit den meisten Corona-Fällen. Audio Corona trifft das arme, ländliche Indien besonders hart 04:56 min, aus Echo der Zeit vom 19.05.2021. abspielen. Laufzeit 04:56 Minuten.

13:26 Grossaufgebot der Polizei gegen Corona-Demonstration In der Stadt Solothurn hat die Polizei am Samstagnachmittag eine Handvoll Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen des Bundes eingekesselt. Sie kontrollierte nach eigenen Angaben die betroffenen Demonstranten. Sie wies rund 120 Personen weg. Festgenommen worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Von Sympathisanten rund um den abgesperrten Marktplatz in der Altstadt ertönten vereinzelte «Liberté»-Rufe, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete. Die Polizei bat die Passanten, sich einen anderen Weg durch die Stadt zu suchen. Die Kantonspolizei Solothurn stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Unterstützt wurde sie von Einsatzkräften des Polizeikonkordates Nordwestschweiz. 01:28 Video Grosses Polizeiaufgebot an unbewilligter Corona-Demo in Solothurn Aus Tagesschau vom 29.05.2021. abspielen

12:11 Tschechien öffnet die Grenze für Geimpfte Tschechien lässt Touristen aus Deutschland, die gegen Corona geimpft sind, von Dienstag an wieder ins Land – auch ohne vollständigen Schutz. Voraussetzung ist, dass die erste Spritze mindestens drei Wochen zurückliegt. Dies geht aus einer neuen Verordnung des Gesundheitsministeriums hervor, die am Samstag in Prag veröffentlicht wurde. Der Impfnachweis muss in englischer Sprache vorliegen. Zudem muss die Einreise online angemeldet werden. Die neuen Regeln gelten auch für Touristen aus Kroatien, Ungarn, Polen, Österreich, der Slowakei und Slowenien. Für Ungeimpfte bleibt die Einreise ohne triftigen Grund untersagt, mit Ausnahme des sogenannten kleinen Grenzverkehrs. Tschechien gehörte zeitweise zu den von der Pandemie am stärksten betroffenen Ländern weltweit. Inzwischen hat sich die Lage sehr gebessert.

11:39 Virologe Streeck rechnet nicht bald mit Herdenimmunität Der Virologe Hendrik Streeck rechnet in Deutschland nicht mit einer Herdenimmunität gegen das Coronavirus bis Herbst. «Ich bin skeptisch. Wir haben es ja nicht mit Impfstoffen zu tun, die vollständig vor einer Infektion schützen», sagte Streeck der Deutschen Presse-Agentur. Auch Geimpfte mit hoher Antikörperreaktion könnten sich mit dem Virus infizieren und es an andere weitergeben. «Nur seltener», sagte Streeck. Das Robert Koch-Institut schreibt dazu, dass die in Deutschland verwendeten Impfstoffe Infektionen in «erheblichem Masse verhindern» und «das Risiko einer Virusübertragung stark vermindern». Streeck wies zudem darauf hin, dass die Immunantwort mit der Zeit nachlassen dürfte. «Wie stark der Effekt ist, wird man erst im Herbst bemessen können.» Legende: Herdenimmunität bedeutet, dass in einer Bevölkerung so viele Menschen immun gegen ein Virus sind, dass es sich nicht weiter ausbreiten kann. Immun können Menschen nach durchgemachter Krankheit oder einer Impfung sein. Keystone

11:18 Rumänien beginnt mit Impfungen von Kindern ab 12 Das EU-Land Rumänien hat am Samstag noch vor der offiziellen Zustimmung aus Brüssel mit der Impfung von Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren begonnen. In Bukarest wurden dazu in einem öffentlichen Park zwei mobile Impfstationen eingerichtet, wie das Online-Nachrichtenportal «hotnews.ro» berichtete. Dort wird der Impfstoff von Biontech-Pfizer gespritzt. Die Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten müssen ihr Einverständnis erklären. Legende: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte am Freitag grünes Licht für die EU-Zulassung des Biontech-Präparats für Kinder von 12 bis 15 Jahren gegeben. Die formale Zustimmung der EU-Kommission steht eigentlich noch aus. Keystone

9:59 Grossbritannien lässt Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson zu Als vierten Impfstoff gegen das Coronavirus hat Grossbritannien das Vakzin des US-Konzerns Johnson & Johnson zugelassen. Gesundheitsminister Matt Hancock sprach am Freitag von einem «weitereren Schub» für das britische Impfprogramm. Weil der Impfstoff bereits nach einer Dosis seine volle Wirkung entfaltet, werde er eine wichtige Rolle dabei spielen, alle Menschen in Grossbritannien zu impfen und möglicherweise später im Jahr ein Auffrischungsprogramm zu beginnen, sagte Hancock. Die Regierung hat 20 Millionen Dosen bestellt.