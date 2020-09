Der Ticker startet um 7:00 Uhr

17:32 Weitere Infektionen auf Lesbos bestätigt Nach dem Grossbrand im Flüchtlingslager Moria sind auf der griechischen Insel Lesbos etwa 300 Migranten in ein neues Zeltlager eingezogen, wie der staatliche griechische Rundfunk ERT berichtet. Vor ihrer Aufnahme mussten alle einen Coronavirus-Schnelltest machen. Dabei sei bei sieben Flüchtlingen das Virus entdeckt worden, so der Sender unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Alle sieben seien zur Isolation in einen abgelegenen Teil des Zeltlagers gebracht worden.

15:28 Frankreich: Mehr als 10'500 neue Corona-Fälle in 24 Stunden Frankreich hat die Schwelle von 10'000 Corona-Infektionen an einem Tag überschritten. Die Gesundheitsbehörde Santé Publique France erklärte, in den 24 Stunden bis Samstag 14.00 Uhr seien 10'561 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Vortag waren es noch 9406 neue Fälle gewesen und Premierminister Jean Castex hatte dazu aufgerufen, wegen der Verschlechterung der Lage die Regeln für Hygiene, Abstand und Masken strikt einzuhalten. Zudem wies er die Behörden in Marseille und Bordeaux sowie im Überseegebiet Guadeloupe in der Karibik an, bis Montag neue Massnahmen zur Eindämmung des Virus vorzulegen. Die Anzahl der Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 stieg in den zurückliegenden Wochen stark. Zuvor war sie während des Sommers relativ niedrig gewesen nach einem 55-tägigen Lockdown, der vom 17. März bis 11. Mai gegolten hatte. Die Zeitung «Le Journal du Dimanche» veröffentlichte am Sonntag einen Appell von sechs prominenten Ärzten, Kontakte mit Familien und Freunden so gering wie möglich zu halten und private Treffen zu vermeiden. Je kleiner ein Raum sei, je mehr Leute sich darin befänden und je schlechter die Lüftung, umso grösser sei das Risiko einer Ansteckung, warnten sie. 01:50 Video Aus dem Archiv: Frankreichs Regierung diskutiert Massnahmen Aus Tagesschau vom 11.09.2020. abspielen

12:27 BAG meldet 475 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 475 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit steigt der 7-Tage-Schnitt auf 381 . Das sind 16% mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.4% . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei 12'882 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 7% gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 4 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 6 Personen. Das sind 16% mehr als in der Vorwoche.

10:32 Sorgenvolle Worte von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz erwartet einen weiteren starken Anstieg der Corona-Zahlen im ganzen Land, aber vor allem in Wien. «Was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle», erklärte der Regierungschef der österreichischen Nachrichtenagentur APA. «Waren es vor zwei Wochen noch rund 350 Ansteckungen pro Tag, lagen wir gestern bereits bei über 850.» Bald werde man die Marke von 1000 neuen Fälle pro Tag erreichen. Als «besonders dramatisch» beschrieb Kurz die Lage in Wien, wo mehr als die Hälfte aller registrierten Neuinfektionen in Österreich verzeichnet werden. Kurz warnte vor einem harten Herbst und Winter: «Daher sind wir jetzt alle aufgerufen und gefordert, mit gleicher Disziplin und Rücksicht wie im Frühjahr auch die Herausforderungen der kommenden Monate gemeinsam zu meistern.» Er bat die Bevölkerung, die Massnahmen einzuhalten, soziale Kontakte zu reduzieren, Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Abstand zu halten. Rund 5400 Menschen gelten aktuell in Österreich als an Covid-19 erkrankt, mehr als 3000 von ihnen in Wien. Mit 869 registrierten Neuinfektionen in 24 Stunden wurde am Samstag der höchste Anstieg seit Ende März gemessen, allerdings bei deutlich mehr Tests und weniger schweren Fällen. Die Anzahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten stieg jedoch binnen einer Woche um ein Drittel auf 209; von ihnen waren 42 auf der Intensivstation. Legende: Angesichts der steigenden Fallzahlen warnt Sebastian Kurz vor einem harten Herbst und Winter. Keystone

9:30 Neuinfektionen in Tschechien erneut auf Höchststand Tschechiens Gesundheitsministerium meldet mit 1541 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden den dritten Tag in Folge einen neuen Höchstwert. Es ist zugleich der fünfte Tag in Folge mit mehr als 1000 Neuinfektionen. Tschechien gehört zu den EU-Ländern, in denen sich die Krankheit derzeit wieder besonders stark verbreitet. Angesichts der steigenden Ansteckungszahlen hatte die Regierung in Prag zuletzt die Maskenregelungen verschärft, umfangreiche Beschränkungen des öffentlichen Lebens will sie aber vermeiden.

7:59 Virologe plädiert für neue Einordnung von Infektionszahlen Der deutsche Virologe Hendrik Streeck aus Bonn setzt sich im Kampf gegen die Pandemie für eine neue Einordnung der viel beachteten Infektionszahlen ein. «Wir dürfen uns bei der Bewertung der Situation nicht allein auf die reinen Infektionszahlen beschränken», sagte Streeck der Zeitung «Welt am Sonntag». Zwar steige die Zahl der positiv getesteten Menschen in Deutschland und Europa signifikant an, gleichzeitig gebe es aber kaum eine Zunahme der Todeszahlen. Grundsätzlich solle man versuchen, Infektionen so gut es geht zu unterbinden. Gleichzeitig gelte: «Gesellschaftlich betrachtet sind Infektionen mit keinen Symptomen nicht zwangsweise schlimm.» Je mehr Menschen sich infizierten und keine Symptome entwickelten, umso mehr seien – zumindest für einen kurzen Zeitraum – immun. Legende: Hendrik Streeck fordert eine neue Bewertung der Infektionszahlen. Keystone

7:20 Hohe Fallzahlen in den USA Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in den USA ist nach Reuters-Zahlen am Samstag um mindestens 38'870 auf 6.5 Millionen gestiegen. Die Zahl der Todesopfer stieg um mindestens 681 auf 193'735.