20:22 Coronakrise: 20 Prozent von Nigerias Arbeitnehmern verloren Jobs In Nigeria hat nach offiziellen Angaben wegen der Coronakrise etwa ein Fünftel der Arbeitnehmer ihre Jobs verloren. Das geht aus Berechnungen der Statistikbehörde hervor. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land und die grösste Volkswirtschaft in Afrika. Rund 70 Prozent der staatlichen Einnahmen hängen von Erdölexporten ab. Die Coronakrise führte zu Lieferunterbrechungen und einem Verfall der Ölpreise. Laut früheren Schätzungen der Weltbank werden bis 2022 im Zuge der Coronakrise mehr als elf Millionen der rund 200 Millionen Nigerianer in die Armut getrieben. Legende: Der Verfall der Erdölpreise machte Ländern wie Nigeria schwer zu schaffen. Zahlreiche Arbeitnehmer verloren ihre Jobs. Keystone

19:38 Beschimpfungen im Testcenter Seit der Einführung der Zertifikatspflicht ist die Nachfrage nach Tests und Impfungen massiv angestiegen. Die Zentralschweiz beispielsweise wird von Testwilligen regelrecht überrannt. Denn die Impfquote gehört in den Kantonen Obwalden mit 44 Prozent oder Uri mit 48 Prozent zu den tiefsten schweizweit. Vor den Testzentren muss man zurzeit in vielen Innerschweizer Kantonen stundenlang anstehen, Testtermine sind vielerorts für Wochen ausgebucht. Das führt bei einigen Testwilligen zu Aggressionen. Der Kanton Luzern meldete gestern, dass bereits erste Testcenter deswegen schliessen mussten. 03:15 Video Testchaos in der Innerschweiz Aus Schweiz aktuell vom 21.09.2021. abspielen

18:48 Gastrosuisse fordert weitere Entschädigungen für Umsatzausfälle Der Restaurant- und Hotellerie-Verband Gastrosuisse fordert eine Entschädigung für die durch die Umsetzung der Zertifikatspflicht entstandenen Umsatzrückgänge. Bei vielen Betrieben sei der Umsatz schon in den ersten Tagen massiv eingebrochen, wird Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzer in einer Mitteilung zitiert. Je nach Situation präsentiere sich die Situation sehr unterschiedlich, so der Verband. Betriebe in städtischen Gebieten seien mitunter weniger stark von den Massnahmen betroffen als jene auf dem Land. Für die zusätzlichen Umsatzrückgänge müssten gemäss Vizepräsident Massimo Suter weitere Ausfallentschädigungen fliessen. Dabei seien die Obergrenzen aufzuheben. Zudem verlangt die Präsidentenkonferenz des Verbandes vom Bund umgehend ein Corona-Ausstiegsszenario. Denn die Branche brauche Planungssicherheit und müsse wieder zur Normalität zurückfinden.

18:24 Elternorganisationen fordern adäquate Massnahmen in Schulen Kinderschutzorganisationen haben vor dem Bundeshaus in Bern den Schutz der Kinder vor dem Coronavirus in den Schulen gefordert. Die Regierung müsse ihre entsprechende Verantwortung wahrnehmen. «Covid kann auch für unsere Jüngsten gefährlich sein. Politik und Regierungen schweigen», schrieben die Kerngruppe «Kinder schützen - jetzt!» der Eltern- und Schulorganisationen ProtectTheKids, Bildung aber sicher und Schulcluster.ch in einer Mitteilung. In Gruppen mit geringer Impfquote habe die Deltavariante ein leichtes Spiel. Die Organisationen fordern verbindlichen Standards in einem für alle Kantone gültigen Schutzkonzept, mit dem die Ansteckungen an Schulen in kleinstmöglichem Rahmen gehalten und eine generelle Durchseuchung verhindert werde. Zu adäquaten Schutzmassnahmen zählen sie unter anderem Luftfilter und regelmässiges Lüften. Auch die Reduktion der Belegung von Unterrichtsräumen und das Tragen von Masken reduzierten die Aerosolbelastung. Aus ihrer Sicht ist zudem das regelmässige Testen an Schulen nötig, da Impfungen für Kinder unter 12 Jahren zurzeit nicht zugelassen sind. Legende: Luftfilter und regelmässiges Lüften sind zwei der Massnahmen, welche die Elternorganisationen fordern. Keystone

17:52 Argentinien lockert zahlreiche Corona-Massnahmen Rund eineinhalb Jahre nach Beginn der Corona-Massnahmen hat die argentinische Regierung zahlreiche Lockerungen angekündigt. Das Tragen einer Maske sei im Freien nicht länger verpflichtend, sagte Gesundheitsministerin Carla Vizzotti. Wirtschaftliche, kulturelle, religiöse und sportliche Aktivitäten seien bei Einhaltung der Abstandsregeln, regelmässigem Lüften und mit Maske wieder zu 100 Prozent möglich. Diskotheken dürfen für Geimpfte mit einer Auslastung von 50 Prozent wieder öffnen. Ab 1. Oktober werden auch Grossveranstaltungen wieder erlaubt. Fussballstadien dürfen dann beispielsweise zu 50 Prozent ausgelastet werden. Zudem öffnet Argentinien schrittweise wieder seine Grenzen für Ausländer. Im vergangenen Jahr hatte das südamerikanische Land sehr strenge Massnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie verhängt. Die Ausgangsbeschränkungen galten zudem so lange wie in kaum einem anderen Land der Welt.

17:16 Schweizer mit gefälschten Impfausweisen in Konstanz erwischt Sechs Schweizer haben am vergangenen Freitag und Samstag in Apotheken in Konstanz (D) gefälschte Impfausweise vorgelegt, um den digitalen Nachweis über Covid-Schutzimpfungen zu erhalten. Der Schwindel flog in zwei Apotheken in der Konstanzer Altstadt auf, wie die Polizei mitteilte. «Gegen alle sechs Tatverdächtige aus der Schweiz ermittelt die Polizei nun wegen Urkundenfälschung», hiess es. In Deutschland kann das EU-einheitliche Impfzertifikat in der Arztpraxis, Apotheke oder in einem Impfzentrum ausgestellt werden. Bereits am Donnerstag waren zwei Schweizer in Apotheken in Konstanz mit falschen Impfausweisen erwischt worden.

16:39 Stadt Wien führt 2G-Regel für Veranstaltungen ein In Wien werden ab Oktober die Massnahmen verschärft, was die Behörden mit einer zunehmenden Auslastung der Intensivstationen begründen. Für die Nachtgastronomie sowie Veranstaltungen von über 500 Personen gilt dann die sogenannte 2G-Regel. Das bedeutet, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt bekommen. Für Mitarbeiter soll zusätzlich ein Nachweis mittels PCR-Test möglich sein. Laut Bürgermeister Michael Ludwig soll damit die im internationalen Vergleich niedrige Impfquote erhöht werden.

16:18 Guterres: «Ungleiche Verteilung von Impfstoff ist eine Obszönität» Mit drastischen Worten hat UNO-Generalsekretär António Guterres zum Auftakt der Vollversammlung die internationale Gemeinschaft zu mehr gemeinsamem Engagement beim Kampf gegen die Corona-Pandemie und den Klimawandel aufgefordert. «Ich bin hier, um Alarm zu schlagen: Die Welt muss aufwachen», sagte Guterres in New York. «Wir stehen am Rande des Abgrunds und bewegen uns in die falsche Richtung.» Die ungleiche Verteilung von Impfstoff gegen das Coronavirus beispielsweise bezeichnete Guterres als «Obszönität». «Eine Mehrheit der reicheren Welt ist geimpft. Aber mehr als 90 Prozent der Afrikaner warten immer noch auf ihre erste Dosis. Das ist eine moralische Anklage des Zustands unserer Welt», sagte Guterres. «Wir haben den Wissenschaftstest bestanden. Aber in Ethik sind wir durchgefallen.» Trotzdem habe er noch Hoffnung, sagte Guterres weiter. «Die Probleme, die wir geschaffen haben, sind Probleme, die wir lösen können. Die Menschheit hat gezeigt, dass wir grosse Dinge erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten.»

15:50 Kantonsspital Uri sistiert Zertifikatspflicht für Besucher Wer ins Kantonsspital Uri in Altdorf geht, muss kein Corona-Zertifikat mehr vorweisen können. Besucherinnen und Besucher ohne Bescheinigung müssen aber ihre Kontaktdaten hinterlassen, stationäre und ambulante Patientinnen und Patienten ohne Zertifikat werden getestet. Eine Ausnahme bildet die Cafeteria: Für den Zugang sei dort ein gültiges Covid-Zertifikat erforderlich, hiess es. Weiterhin gilt im ganzen Spitalareal für alle die Maskenpflicht. Mit der Sistierung der Zertifikatspflicht reagiert das Spital auf das hohe Impf- und Testvolumen. Um die grosse Nachfrage nach Tests bewältigen zu können, lockere es die Zugangsregeln, teilte der Sonderstab Covid-19 mit. Das Kantonsspital Uri hatte die Zertifikatspflicht auf den 13. September eingeführt. Dies bedeutete, dass Nichtgeimpfte und Nichtgenesene einen negativen Antigenschnelltest vorweisen mussten. Audio Aus dem Archiv: Spital Uri führt Zertifikatspflicht ein 04:45 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 17.09.2021. abspielen. Laufzeit 04:45 Minuten.

15:20 Gilt bald auch im Bundeshaus die Zertifikats-Pflicht? Für die Herbstsession reicht es zwar nicht mehr, aber ab dem 2. Oktober könnte es auch für den Zutritt zum Bundeshaus ein gültiges Covid-Zertifikat brauchen. In der Wintersession dürfte es für die Parlamentarier zum Zug kommen. Die Staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK-S) habe die gesetzliche Grundlage ausgearbeitet, die den Zutritt zum Bundeshaus nur noch mit einem Zertifikat erlaubt, teilen die Parlamentsdienste mit. Die Vorlage gehe nun an den Bundesrat zur Stellungnahme, so dass die Räte sie nächste Woche beraten könnten. Das Geschäft soll noch in der Herbstsession verabschiedet werden. Mit diesem Schritt wird die Bundesversammlung ohne Schutzmassnahmen wie Maskenpflicht oder Plexiglaswände tagen können, heisst es weiter. Zudem leiste die Bundesversammlung so einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung und übernehme mit der Anwendung dieses Instruments eine gewisse Vorbildfunktion.

«Man kann sicher nicht sagen, dass die vierte Welle schon gebrochen ist», sagt Samia Hurst, Vizepräsidentin der Covid-Task Force abschliessend und warnt erneut vor steigenden Fallzahlen im Herbst.

15:00 Hurst: CO2-Sensoren als gute Marker für ausgeatmete Luft Ein Journalist erkundigt sich nach den CO2-Sensoren: «Können sie das Lüften ersetzen?» Hurst betont: «CO2-Sensoren zeigen nur an, wie hoch die CO2-Konzentration ist. Sie seien «ein guter Marker für ausgeatmete Luft. Wenn die CO2-Konzentration steigt, steigt wahrscheinlich auch der Gehalt an Aerosolen. Dann macht man das Fenster auf.» Die Sensoren sollten natürlich niemanden davon abhalten, spontan das Fenster zu öffnen, so Hurst. Aber man könne sich eben nicht darauf verlassen, dass der gesunde Menschenverstand dazu veranlasse, die Fenster regelmässig zu öffnen. «Da sind die CO2-Sensoren sinnvoll, und sie kosten auch wenig», betont Hurst.

14:53 Di Gallo: «Belastung von Kindern ist deutlich gestiegen» Sind psychosomatische Symptome bei Kindern auf allen Ebenen angestiegen, fragt ein Journalist. «Dazu gibt es Fragebogen-Studien mit Kindern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Diese zeigen, dass die psychische Belastung bei Kindern deutlich zugenommen hat. Das sind Fragebogen-Einschätzungen, daher sind zusätzlich die klinischen Einschätzungen von Pro Juventute und weiteren Institutionen wichtig. Auch dort ist der Bedarf nach Hilfe seit September deutlich angestiegen», erklärt Alain Di Gallo von der Covid-Task Force.

14:50 Dritte Impfung? Lage nicht in allen Ländern gleich Ein Journalist stellt eine weitere Frage zur dritten Impfung: Was genau wissenschaftlich untersucht werde und ob die Impfung angepasst sei. Samia Hurst streicht heraus, dass die Lage nicht in allen Ländern gleich sei. Die verwendeten Impfungen seien nicht unbedingt die gleichen, die Abstände zwischen den Injektionen auch nicht. Dieser Zusammenhang werde jetzt untersucht. Und mit Blick auf die zweite Frage antwortet Hurst: Die Studien bezögen sich aktuell auf die gleichen Dosen.

14:44 Wer liegt derzeit auf Intensivstationen? Samia Hurst antwortet: «Die hospitalisierten Patienten auf den Intensivstationen sind jünger als in der letzten Welle und haben oft gar keine Risikofaktoren. Zudem liegen sie länger als früher auf der Intensivstation. Das hat mehrere Gründe, zum einen sind sie schwerer erkrankt, zum anderen brauchen sie länger, um sich zu erholen.» Da die Betten länger besetzt sind, seien Intensivstationen auch schneller ausgelastet. Mathys ergänzt, dass viele Personen zu spät zum Arzt gehen würden. «Gehen Sie frühzeitig zum Arzt, wenn Sie sich unwohl fühlen. Auch so können schwere Verläufe verhindert werden», ruft der BAG-Abteilungsleiter auf.

14:43 Zertifikatspflicht in Skigebieten zu rechtfertigen Ein Journalist erkundigt sich, inwiefern eine Zertifikatspflicht in Skigebieten zu rechtfertigen sei, wenn es im letzten Winter doch gut gegangen sei und im ÖV, wo die Pflicht nicht diskutiert werde, ähnliche Platzverhältnisse herrschten. Mathys erwidert: «Das Skigebiet ist eine homogene Masse. Bahnen, Schneebars, Restaurants usw. Da kann es sehr wohl eine Rolle spielen, dass man die Übertragungen reduziert.» Da mache die Diskussion einer Zertifikatspflicht durchaus Sinn. Die Platzverhältnisse in einer Bergbahn seien allenfalls mit den Verhältnissen im ÖV im Stossverkehr vergleichbar. Aber in einer Gondel sässen die Menschen schon sehr nahe beieinander. Je nach Situation, wie sich die Lage entwickle, wenn sie also schlimmer würde, könnte die Diskussion sowieso hinfällig sein. «Aber jetzt zu entscheiden, bevor wir wissen, wo wir im Dezember stehen, macht keinen Sinn», schliesst Mathys. 01:27 Video Patrick Mathys: «Zertifikatspflicht für Skigebiete macht Sinn» Aus News-Clip vom 21.09.2021. abspielen

14:41 Gilt eine Zertifikatspflicht bald auch für Kinder? «Nur weil die Impfung dann bald auch für Fünfjährige zugelassen wird, heisst das nicht, dass die Kinder dann auch ein Zertifikat brauchen. Die Rücksichtnahme auf Kinder und Jugendliche war und ist dem Bundesrat immer schon wichtig gewesen, da wird es sicher weiterhin Erleichterungen geben», betont BAG-Experte Patrick Mathys. Erste Studien zu Impfungen bei Kindern seien nun da. Wann ein Impfstoff für Kinder zugelassen werde und eine Impfempfehlung ausgesprochen werde, könne er aber noch nicht sagen, so Mathys.

14:35 «3G-Regel» in Skigebieten bleibt ein Thema Ein Journalist möchte wissen, wie die Gesundheitsexperten eine «3G-Regel» in den Skigebieten beurteilen – also dass nur noch Getestete, Genesene und Geimpfte ins Skigebiet gelassen werden. «Das hängt davon ab, wie sich die Situation in den Wintermonaten entwickeln wird. Ob das Zertifikat dann noch eine Berechtigung hat, werden die Zeit und das Virus zeigen. Grundsätzlich soll der Einsatz des Covid-Zertifikats die Möglichkeit einer Virusübertragung minimieren, damit die Hospitalisationen tief bleiben und das Gesundheitssystem nicht überlastet wird», antwortet Mathys. Hurst ergänzt, dass das Zertifikat grundsätzlich die Fallzahlen tief halte, es sei besonders in Innenräumen sinnvoll.

14:34 Di Gallo: Massnahmen sind im Gesamten wirksam Eine Journalistin fragt Di Gallo, warum er sich als Vertreter von Pädiatrie Schweiz skeptisch gegenüber Massnahmen wie Massentest und Masken an Schulen geäussert habe – und warum er sich nun dafür ausspreche. «Ich vertrete die Interessen der Kinder in der Task Force, nicht von Pädiatrie Schweiz», erwidert Di Gallo. Generell müsse man nicht auf eine Massnahme setzen, sondern darauf, dass man die vier erwähnten Massnahmen zusammen versuche einzusetzen. «Es gibt immer Kinder, bei denen eine Maskenpflicht nicht sinnvoll ist». Es könne also immer einmal eine Massnahme nicht durchgesetzt werden.