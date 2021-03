Der Ticker startet um 5:49 Uhr

21:19 Wieder etwas für die Sinne Museen in der Schweiz haben ihre Türen wieder geöffnet: So zum Beispiel die Stiftung Hermitage in Lausanne, wo Meisterwerke aus der Sammlung Bemberg zu bewundern sind – unter anderem Werke von Monet und Matisse. In Montagnola oberhalb von Lugano kommen Liebhaber des deutsch-schweizerischen Schriftstellers Hermann Hesse seit gestern wieder auf ihre Kosten. Das kleine Museum ist eines der am meisten besuchten Museen im Tessin. Mit einem Audioguide können sich Besucher hier auch draussen auf die Spuren des Dichters machen. Der grosse Ansturm bleibt dort aber wohl noch aus – denn die Touristen fehlen. 01:31 Video Schweizer Museen können wieder besucht werden Aus Tagesschau vom 04.03.2021. abspielen

20:57 Corona-Streit stürzt slowakische Regierung in die Krise Knapp ein Jahr nach ihrem Amtsantritt ist die Regierung in der Slowakei durch Streit über die Bekämpfung der Corona-Pandemie in ihre bisher grösste Krise geraten. Während die Zahl der Neuinfektionen steigt und das EU-Land gemessen an der Bevölkerungszahl mittlerweile die höchste Zahl an Corona-Toten weltweit verzeichnet, tragen die vier Regierungsparteien einen heftigen Koalitionsstreit aus. Der liberale Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Richard Sulik forderte den Rücktritt des populistisch-konservativen Regierungschefs Igor Matovic. Auch die zweite Vize-Regierungschefin Veronika Remisova von der konservativen Partei «Für die Menschen» drohte mit dem Bruch der Koalition. Matovic hatte entgegen einem offiziellen Regierungsbeschluss den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V bestellt und persönlich in Empfang genommen. Am Donnerstag betonten sowohl Sulik als auch Remisova, Sputnik V sei nicht das Hauptproblem. Es gehe vielmehr um den «unerträglichen Regierungsstil» Matovics. Er beschimpfe seine Koalitionspartner regelmässig über soziale Medien, anstatt mit ihnen über gemeinsame Strategien zu beraten. Legende: Keystone

20:39 Zuschauer-Restriktionen für Formel-1-Auftakt Die Verantwortlichen in Bahrain planen den Saisonauftakt der Formel 1 offensichtlich mit Zuschauern. Erlaubt sollen aber beim Grand Prix am 28. März in der Wüste von Sakhir nur Fans sein, die gegen das Coronavirus geimpft oder aber von einer Infektion genesen sind. Das gab der Bahrain International Circuit (BIC) bekannt. Sowohl die letzte der beiden notwendigen Impfungen als auch überstandene Infektionen müssten zum Zeitpunkt des Grand Prix zwei Wochen zurückliegen. Zu den Massnahmen auf dem Circuit gehören eine Maskenpflicht zu jeder Zeit sowie das Einhalten von Mindestabständen. «Wir freuen uns, dass wir heute den Ticketverkauf starten konnten», sagte BIC-Geschäftsführer Scheich Salman bin Isa Al Khalifa.

19:34 Jedes fünfte Restaurant hat Betrieb eingestellt Fast jeder fünfte Betrieb (18.4 Prozent) im Gastgewerbe hat seine Tätigkeit laut einer Umfrage von Gastrosuisse unbefristet eingestellt. Nur ein Drittel der Befragten kann demnach die Corona-Krise ohne finanzielle Entschädigung überstehen. Der Verband prognostiziert, dass etwa jeder vierte Betrieb eingehen werde, falls es keine finanziellen Entschädigungen gebe, wie Gastrosuisse mitteilte. Aktuell würden die À-fonds-perdu-Beiträge weniger als 10 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes der Jahre 2018 und 2019 decken. Durchschnittlich seien 51'918 Franken ausbezahlt worden. 70.4 Prozent der befragten Betriebe hätten bis Ende Februar ein Härtefall-Gesuch eingereicht. Der Verband erwartet, dass weitere 20 Prozent ein solches einreichen werden. Bemängelt wird in der Mitteilung die Dauer der Gesuchsbearbeitung: Mehr als vier von zehn Restaurants warten seit über drei Wochen auf eine Bearbeitung ihres Gesuchs, fast 18 Prozent warten seit über einem Monat. Bei über der Hälfte der Betriebe wurde das Gesuch abgelehnt, weil der erforderliche Umsatzrückgang nicht vorgewiesen werden konnte oder weil keine Umsatzzahlen für den Zeitraum vor dem 1. März 2020 vorlagen, wie es weiter hiess.

19:02 Frankreich weitet Wochenend-Shutdown aus Premierminister Jean Castex kündigt an, dass es auch im Département Pas-de-Calais am Ärmelkanal einen Wochenend-Shutdown geben wird. In Nizza und der Hafenstadt Dunkerque gilt bereits ein derartiger Shutdown. Die Hauptstadtregion Paris und die Hafenstadt Marseille bleiben von solchen Einschränkungen bisher verschont. Castex hatte vergangene Woche eine erhöhte Warnstufe für 20 Départements ausgerufen. In Frankreich gilt aktuell eine abendliche Ausgangssperre nach 18 Uhr. Gemäss Regierungsangaben sind inzwischen 60 Prozent der nachgewiesenen Fälle auf die zuerst in Grossbritannien aufgetauchte Virusvariante zurückzuführen.

18:08 Ständeratskommission gegen konkrete Öffnungsschritte Neben dem Nationalrat hat sich heute auch der Ständerat mit der Corona-Politik des Bundes befasst. Konkret hat die kleine Kammer Änderungen im Covid-19-Gesetz debattiert. Zur Bewältigung der Pandemie will der Ständerat weitere rund 15 Milliarden Franken an Bundesgeldern zur Verfügung stellen. Anders als der Nationalrat verzichtet die Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK-S) allerdings darauf, im Covid-Gesetz konkrete Daten für weitere Öffnungsschritte zu beantragen und den Bundesrat so zu entmachten. Das Geschäft geht nun an den Nationalrat, der sich am Montag über das Covid-Gesetz beugen wird. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-19-Gesetz Corona-Massnahmen: Ständerat will Bundesrat nicht entmachten 04.03.2021 Mit Video

17:48 Sind Lockerungen weiterhin denkbar? Die Frage sei schwierig zu beantworten, so Berset. Es sei klar, dass man die Strategie auch ändern könne, aber man gehe damit auch Risiken ein. «Derzeit sinken die Fallzahlen nicht, sondern sie stagnieren – und niemand weiss, wie sich die Lage entwickeln wird.» Der Bundesrat mahnt zur Zurückhaltung. «Wir müssen auf die jeweilige Situation reagieren können. Automatismen sind kein gutes Argument, um eine Pandemie zu bekämpfen. Nötig sind situative Entscheide», so Berset. Damit endet die Medienkonferenz bereits. Legende: Man sehe, dass die Infektionen wieder leicht anstiegen, betont Berset. Man werde die Lage beobachten. Keystone

17:42 Engelberger: «Der Kampf ist noch nicht vorbei» Engelberger erinnert an die Opfer der Pandemie. Inzwischen seien über 9000 Personen in der Schweiz der Pandemie zum Opfer gefallen. «Corona ist noch immer ein potenziell tödlicher Gegner, der Kampf ist noch nicht vorbei. Die Situation ist unsicher.» Man müsse handlungsfähig bleiben, um flexibel reagieren zu können, das sei wichtig. Engelberger forderte das Parlament auf, die Handlungsfreiheit des Bundesrats bei Entscheiden zu Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus nicht per Gesetz einzuschränken. Man unterstütze den vorsichtigen, schrittweisen Lockerungsweg des Bundesrates und man fordere den Bundesrat auf, auf diesem Pfad weiterzufahren, betonte Engelberger.

17:36 Medienkonferenz mit Berset und Engelberger Bundesrat Alain Berset und Lukas Engelberger, Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) , informieren derzeit an einer Medienkonferenz. Konkret geht es darum, ob die stagnierenden Fallzahlen Konsequenzen für die geplanten Lockerungen haben werden. Berset will bei den Lockerungen sehr vorsichtig vorgehen. «Die Situation ist nicht vorausschaubar. Wir müssen die Situation unter Kontrolle haben», sagt er. Mit Massentests und der funktionierenden Impfstrategie seien weitere Lockerungen denkbar. Legende: Engelberger (links) und Berset mahnen zur Vorsicht. Keystone

17:24 Israel, Österreich und Dänemark schmieden Impfstoff-Allianz Israel sowie die beiden EU-Länder Österreich und Dänemark wollen sich mit einer Impfstoff-Allianz gegen mögliche künftige Produktions- und Lieferschwierigkeiten wappnen. Die Regierungschefs der drei Länder, Benjamin Netanjahu, Sebastian Kurz und Mette Frederiksen, vereinbarten in Jerusalem eine vertiefte Zusammenarbeit. Enger kooperiert werden soll unter anderem bei Forschung und Produktion. Netanjahu sagte, dazu wollten die drei Länder unter anderem gemeinsam einen Fonds für Impfstoffforschung und -entwicklung auflegen sowie Bemühungen für eine gemeinsame Produktion starten. Kurz und Frederiksen informierten sich in Israel zudem über die dortige Impfkampagne und den Grünen Pass. Vor dem Besuch hatte Kurz angekündigt, sich bei der Impfstoffbeschaffung nicht mehr allein auf die EU verlassen zu wollen. Fredriksen wies zurück, bei der geplanten Zusammenarbeit handle es sich um einen Bruch bei der Kooperation innerhalb der EU. 01:28 Video Impfstoff-Kooperation mit Israel Aus Tagesschau vom 04.03.2021. abspielen

17:04 Zürich: Über 150 «Büezer»-Beizen dürfen über den Mittag öffnen In Zürich haben bis Donnerstagmittag insgesamt 151 Gastrobetriebe eine Bewilligung erhalten, über Mittag für Berufstätige im Ausseneinsatz zu öffnen. Solche «Büezer»-Beizen wurden vom BAG letzte Woche erlaubt. Die Öffnungszeiten der Beizen sind unter der Woche auf zwischen 11 und 14 Uhr beschränkt, dazu muss ein Schutzkonzept vorliegen. Zutritt haben nur Mitarbeitende des Landwirtschaftssektors, Handwerkerinnen und Handwerker, Bau- und Strassenarbeiter sowie Mitarbeitende im Montageservice. Seit Mittwoch können Gastronominnen und Gastronomen beim Amt für Wirtschaft ein Gesuch dafür einreichen. Mit den 151 Bewilligungen wurden alle bis dato eingegangenen Gesuche bearbeitet, wie die Zürcher Volkswirtschaftsdirektion mitteilte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Neue Corona-Regeln Aus dem Archiv: Nur für Büezer wollen die wenigsten Beizen öffnen 02.03.2021 Mit Video

16:40 Zunahme der Infektionen: Ungarn verschärft Lockdown Angesichts der stark steigenden Anzahl der Infektionen mit dem Coronavirus verschärft Ungarn die Massnahmen. Ab kommendem Montag muss der gesamte Handel ausser Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Drogerien und Tankstellen für mindestens zwei Wochen zusperren. Das erklärte Kanzleramtsminister Gergely Gulyas in einer Online-Pressekonferenz. Auch alle Dienstleister müssen für zwei Wochen den Betrieb einstellen. Die Unterstufen der Schulen und die Kindergärten schliessen ab Montag bis zum Ende der Osterferien am 7. April. Schon seit letztem November gelten in Ungarn durchgängig Corona-Beschränkungen. So sind die Gaststätten geschlossen, ebenso die Universitäten und die Oberstufen der Schulen. Darüber hinaus gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20.00 und 05.00 Uhr früh. Touristische Reisen über die Landesgrenzen hinweg sind nicht möglich. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 04.03.2021 Mit Video

15:53 Deutsche Kommission empfiehlt Vakzin für über 65-Jährige Der Corona-Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca kann in Deutschland in Kürze auch an über 65-Jährige verimpft werden. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) das Vakzin für diese Altersgruppe. Auch die Stiko veröffentlichte eine entsprechende Bestätigung. «Das ist eine gute Nachricht für alle Älteren, die auf eine Impfung warten. Sie können schneller geimpft werden», sagte Minister Jens Spahn. Die Kommission empfahl das Mittel bisher nur für 18- bis 64-Jährige, da für Ältere zunächst nicht genügend Studiendaten vorlagen.

15:09 Finanzielle Unterstützung für Aargauer Unternehmen Der Aargauer Regierungsrat will die Härtefall-Hilfe deutlich aufstocken. Das Parlament soll den Kredit um 325 Millionen auf 450 Millionen Franken erhöhen. Es geht um Fixkosten-Beiträge für Firmen mit hohem Umsatzausfall und um von Behörden geschlossene Betriebe. Mit zunehmender Dauer der Pandemie gerieten immer mehr wirtschaftlich gesunde Unternehmen in Schwierigkeiten, sagte Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli an einem virtuellen Point de Presse. Es zeige sich, dass Erweiterungen des Härtefallprogramms notwendig seien, damit diese Unternehmen die Krise überstehen. Legende: Für den neuen Aargauer Regierungsrat Dieter Egli ist die Aufstockung der Härtefall-Hilfe ein Muss. Keystone

14:40 Britische Virusvariante breitet sich weiter aus Die Virusvariante B1.1.7, die erstmals in Grossbritannien nachgewiesen wurde, breitet sich in der Schweiz immer weiter aus. Die untenstehende Grafik zeigt, wie gross der Anteil der Virusvariante an allen gemeldeten Neuinfektionen derzeit ist und wie sie voraussichtlich immer dominanter wird.

14:02 Deutlicher Anstieg der Nachfrage nach psychologischer Hilfe Die psychische Belastung hat in der zweiten Covid-19-Welle deutlich zugenommen, wie die drei Berufsverbände Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP), Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ASP) und Schweizerischer Berufsverband für Angewandte Psychologie (SBAP) gemeinsam mitteilten. Die Berufsverbände führen das auf die hohe Nachfrage für Therapien zurück. Rund 60 Prozent der 1700 befragten Psychologinnen und Psychologen gaben an, dass die Auslastung seit September 2020 noch einmal zugenommen hat. Dabei müssen laut Umfrage zwei Drittel regelmässig Anfragen aus Mangel an Kapazitäten abweisen. Fast 90 Prozent der Befragten sagten, dass sich die Problemstellungen und Symptome ihrer Patienten während der Pandemie verschlimmert haben, beziehungsweise neue Probleme und Symptome entstanden sind. Die meist genannten Symptome waren Depressionen, Angst- und Zwangserkrankungen, Probleme in der Familie und in der Paarbeziehung sowie Probleme am Arbeitsplatz und in der Schule. 22 Prozent berichteten von einer gestiegenen Suizidalität.

13:52 Richtwerte für Öffnungsschritt am 22. März noch nicht erfüllt Ausgehend von den täglich aktualisierten Zahlen des BAG kann errechnet werden, ob die Richtwerte für den nächsten Öffnungsschritt erreicht wurden. Dies ist heute noch nicht der Fall – der R-Wert ist noch zu hoch. Die 14-Tages-Inzidenz beträgt aktuell 161.42 . Diese muss laut Vorgaben am 17. März unter der 14-Tages-Inzidenz vom 1. März liegen (165.72) . Der Richtwert erfüllt die Vorgaben . ✔

. Diese muss laut Vorgaben am 17. März unter der 14-Tages-Inzidenz vom 1. März liegen . Der Richtwert Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt beträgt 4.9 Prozent . Der Richtwert erfüllt die Vorgaben (<5%). ✔

. Der Richtwert Auf den Intensivstationen befinden sich 179 Patienten mit Covid-19. Der Richtwert erfüllt die Vorgaben (<250). ✔

Patienten mit Covid-19. Der Richtwert Der Mittelwert der letzten 7 R-Werte beträgt 1.05. Der Richtwert erfüllt die Vorgaben (<1) nicht. ❌

13:39 Weiterhin über 1000 Coronavirus-Fälle pro Tag in der Schweiz Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1223 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1023 . Das sind 1 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit stagnierend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit stagnierend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4.9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'203 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 2 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 9 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 7 Verstorbenen . Das sind 23 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 912 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 1 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 84.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 75.0 Prozent.

13:14 Novartis hilft dem Deutschen Impfstoff-Hersteller Curevac Novartis hat mit dem deutschen Impfstoffhersteller Curevac eine Produktionsvereinbarung unterzeichnet. Dabei soll Novartis die mRNA und den Wirkstoff für den COVID-19-Impfstoffkandidaten CVnCoV von Curevac herstellen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die Vorbereitungen für den Start der Produktion, den Technologietransfer und die Testläufe seien bereits im Gange. Novartis wird den Angaben zufolge die Produktion im zweiten Quartal 2021 aufnehmen, die ersten Lieferungen des Arzneimittels an Curevac werden dann für den Sommer 2021 erwartet. Für das Gesamtjahr 2021 ist eine Produktion von bis zu 50 Millionen Dosen geplant, 2022 könnten dann bis zu 200 weitere Millionen Dosen folgen. Das Arzneimittelprodukt werde dann an Curevac zur weiteren Verarbeitung und Abfüllung geliefert, so Novartis in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Ende Januar hatte Novartis bereits mit Biontech eine ähnliche Vereinbarung getroffen. Auch hier ist ab dem zweiten Quartal die Produktion des Pfizer-Biontech Covid-19-Impfstoffs geplant. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schweiz setzt auf neue Vakzine Novavax und Curevac – was sind das für Impfstoffe? 04.02.2021 Mit Audio