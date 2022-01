Wieso eine Aufhebung der Quarantäne-Pflicht womöglich die zielführendere Lösung wäre als eine Reduktion auf 5 Tage. Und was eine «stille Durchseuchung» für uns alle bedeuten würde. Darum geht’s in meinem heutigen Blog. https://t.co/9zzb8AYZmy pic.twitter.com/8nVF8ePdTG

«Eine schweizweite Vereinheitlichung der Quarantäneregelung begrüsse ich sehr», schrieb Graf in einem am Freitag veröffentlichten Blogbeitrag. Ein kantonaler Flickenteppich sei für die Menschen im Land kaum nachvollziehbar. Graf ist Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (ZGDK).

Brasilien hat den ersten Toten durch die Omikron-Variante des Coronavirus registriert. Das Gesundheitsministerium des südamerikanischen Landes bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag entsprechende Medienberichte. Demnach litt das 68-jährige Opfer an Vorerkrankungen. Berichten zufolge war der Mann dreimal gegen das Coronavirus geimpft.

Mexiko hat nach Angaben der OECD vom November die höchste Übersterblichkeit ihrer 38 Mitgliedstaaten. Nach Zahlen der Regierung starben in den vergangenen beiden Jahren in Mexiko bis zum 13. Dezember gut 646'000 mehr Menschen als nach dem Durchschnitt der vorherigen fünf Jahre zu erwarten gewesen wäre.

In Mexiko wird äusserst wenig auf das Coronavirus getestet. Dennoch nahm die Zahl der offiziell bestätigten Neuinfektionen zuletzt deutlich zu. Am Freitag stieg sie um 28'023 auf 4'083'118.

Als fünftes Land der Welt hat Mexiko in der Coronavirus-Pandemie inzwischen mehr als 300'000 Todesopfer registriert. Der nordamerikanische Staat meldete am Freitag 131 neue Todesfälle, womit die Gesamtzahl bei 300'101 lag. Mehr Todesopfer infolge einer Covid-19-Erkrankung haben bisher nur die USA, Brasilien, Indien und Russland verzeichnet.

In Grossbritannien werden für die Booster-Impfungen, die im vergangenen Herbst starteten, in allen Altersgruppen die Impfstoffe von Biontech und Moderna verwendet.

Pieren sei geboostert und habe keine Symptome, teilten die Rennverantwortlichen am Freitag mit. Sein Umfeld sei negativ getestet worden. Pieren hatte sich am Donnerstag im Rahmen des Testprotokolls des Internationalen Skiverbands routinemässig einem Corona-Test unterzogen. Am Freitag war klar, dass sich der ehemalige Skirennfahrer und langjährige Rennleiter mit dem Virus angesteckt haben musste.

35'000 Neuinfektionen in den Niederlanden

In den Niederlanden sind so viele Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden wie nie zuvor. Fast 35'000 und damit gut 10'000 mehr als am Vortag wurden registriert, wie das zuständige Gesundheitsinstitut RIVM am Freitag mitteilte. Noch nie zuvor in der Pandemie war an einem Tag die Marke von 25'000 überschritten worden.

Trotz des harten Lockdowns steigen die Infektionszahlen seit gut einer Woche deutlich. Als Grund wird die schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante genannt, die in den Niederlanden bereits dominant ist. Die extrem hohe Zahl am Freitag wird zum Teil auch mit einer technischen Störung am Vortag erklärt.