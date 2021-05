Der Ticker startet um 5:30 Uhr

20:34 Zahl der Neuinfektionen in Grossbritannien steigt wieder Nach einem langen Abwärtstrend verzeichnet Grossbritannien wieder mehr neue Corona-Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen war am Mittwoch mit 3542 Fällen so hoch wie seit dem 12. April nicht mehr, wie Gesundheitsminister Matt Hancock sagte. Bis zu drei Viertel der neuen Fälle könnten der Variante B.1.617.2 zugeordnet werden, die zuerst in Indien entdeckt wurde. Der Sender Sky News kommentierte, die Zahlen legten nahe, dass die Variante nun im Land dominiere. Hancock betonte, dass die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken aber nicht steige – im Gegenteil. Die Regierung geht davon aus, dass Impfungen gegen die Variante schützen. Die grosse Mehrheit der neu Infizierten sei noch nicht geimpft gewesen.

20:19 Gastrobranche bereitet sich auf Öffnung vor Ab nächstem Montag dürfen die Gastro-Betriebe nach einem halben Jahr Zwangspause auch drinnen wieder Gäste empfangen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, nicht nur bei den Beizern, auch bei den Getränkelieferanten. Ein Blick nach Rapperswil-Jona. 03:30 Video Gastrobranche bereitet sich auf Öffnung vor Aus Schweiz aktuell vom 27.05.2021. abspielen

19:49 Facebook erlaubt nun Beiträge, wonach Virus menschengemacht sein könnte Facebook entfernt inmitten einer neuen Debatte über den Ursprung des Coronavirus keine Beiträge mehr, die das Virus als menschengemacht bezeichnen. Im Lichte der anhaltenden Untersuchungen und nach Beratungen mit öffentlichen Gesundheitsexperten verbiete Facebook auf seinen Apps nicht die Behauptung, dass das Virus von Menschen verursacht sei, heisst es in einer Stellungnahme des sozialen Netzwerks. Das US-Unternehmen wolle seine Politik regelmässig aktualisieren, wenn neue Fakten mit Blick auf die Entwicklung der Pandemie hinzukämen. US-Präsident Joe Biden hatte sich zuvor für weitere Untersuchungen zum Ursprung des Coronavirus ausgesprochen und die Geheimdienste darum geben, ihre Bemühungen nochmals zu verstärken.

19:17 Merkel hält Impfangebot für Jüngere ab 7. Juni für möglich Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat nach dem Impfgipfel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder bekräftigt, dass jedem Deutschen bis Ende des Sommers ein Impfangebot gemacht werden könne. Dies schliesse auch die 12- bis 15-Jährigen ein. Diese Altersgruppe könne sich mit Aufhebung der Impf-Priorisierung ab 7. Juni dann ebenfalls um einen Impftermin bemühen, vorausgesetzt die Europäische Arzneimittelbehörde EMA lasse den Impfstoff von Biontech/Pfizer für Jüngere zu.

17:57 Zürich Openair findet statt – in Kleinformat Ein Zürich Openair mit zehntausenden von Besucherinnen und Besuchern wird es wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht geben. Die Veranstalter planen dafür eine «Mini-Version» des Festivals, das «Zoalina». Die Veranstaltung findet an zwei statt wie üblich an einem Wochenende statt, am 20./21. August und am 26.- 28. August. Pro Ausgabe werden maximal 10'000 Besucherinnen und Besucher aufs Gelände gelassen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gampel und Zürich Openair So sieht der aktuelle Festivalsommer aus 27.05.2021 Mit Audio

17:16 BAG setzt Grossbritannien auf Risikoliste Ab Donnerstagabend müssen Einreisende aus dem Vereinigten Königreich in Quarantäne. Der Bund hat die entsprechende Verordnung auf diesen Zeitpunkt hin aktualisiert. Die angepasste Quarantäneliste, Link öffnet in einem neuen Fenster ist im Anhang der «Covid-19-Verordnung Massnahmen im Bereich des internationalen Personenverkehr» ersichtlich, welche das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) am Donnerstag erneuert hat. Das Vereinigte Königreich gilt nun wie Brasilien, Indien, Kanada, Nepal und Südafrika als Staat, in dem sich eine Mutation des Coronavirus ausbreitet, von der im Vergleich zu der in der Schweiz verbreiteten Virusform eine höhere Ansteckungsgefahr ausgeht. Wer aus den aufgeführten Ländern in die Schweiz einreist, braucht neben der elektronischen Registrierung einen negativen Test und muss sich nach der Ankunft in Quarantäne begeben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Risikoliste Diese Länder und Regionen überschreiten den BAG-Grenzwert 10.05.2021 Mit Video

16:59 Erstmals wieder Touristengruppe in Israel gelandet Erstmals seit mehr als einem Jahr ist wieder eine Touristengruppe in Israel gelandet. Dies bestätigte eine Sprecherin des Tourismusministeriums. Voraussetzung für die Einreise in das Land sind Corona-Impfnachweise und negative Corona-Tests. In einem ersten Öffnungsschritt soll zunächst eine begrenzte Zahl von Reisegruppen ins Land gelassen werden. Individualreisen sind erst in einem zweiten Schritt geplant, frühestens im Juli. Das Land hatte sich nach Beginn der Pandemie praktisch abgeschottet. Ausländern war die Einreise nur in Ausnahmefällen möglich. Die Tourismusindustrie ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, sie hatte stark unter den Folgen der Corona-Krise gelitten.

16:14 Zürcher Berufseinsteiger können sich ein Jahr gratis beraten lassen Der Kanton Zürich hat ein Gratis-Beratungsangebot für Lehrabgänger und Maturanden der Jahre 2020 und 2021 entwickelt. Das Corona-bedingte Angebot gilt ab August für ein Jahr und umfasst drei Beratungsstunden. Das Programm «SOS-Beratungen für Lehrabgänger/innen und Maturandinnen/Maturanden» soll Betroffenen helfen, auch in Corona-Zeiten in Arbeitswelt oder Studium Fuss zu fassen. Das Angebot der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung könne altersunabhängig genutzt werden, teilte der Regierungsrat mit.

16:07 Sieben-Tage-Inzidenz bei 85 Fällen Der neuste Coronavirus-Wochenbericht des Bundesamtes für Gesundheit weist für die Woche vom 17. bis 23. Mai einen Rückgang der gemeldeten Fälle aus. Die Zahl der laborbestätigten positiven Coronavirus-Fälle in der Schweiz und in Liechtenstein sank auf 7336, wie aus dem Wochenbericht des BAG hervorgeht. Das waren 6.4 Prozent weniger als die 7841 Fälle der Vorwoche. Das Medianalter aller laborbestätigten Covid-19-Fälle lag in der Berichtswoche bei 34 Jahren. Unter die Schwelle von 40 Jahren war das Medianalter in der Woche 10, also im März, gesunken. Die Inzidenz in der Berichtswoche lag zwischen 31 Fällen pro 100'000 Einwohner in Liechtenstein und 409 im Kanton Appenzell-Innerrhoden. Für die Schweiz und Liechtenstein insgesamt sank die Sieben-Tage-Inzidenz von 90 auf 85 bestätigte Fälle. Bezogen auf die Bevölkerungszahl war die Altersklasse der 10- bis 19-Jährigen mit über 158 Fällen pro 100'000 Einwohner und Woche am meisten betroffen. Am wenigsten erkrankten 70- bis 79-Jährige mit einer Inzidenzrate von 22 pro 100'000 Einwohner und Woche. Die Zahl der Tests stieg um 8.9 Prozent auf 199'823. Der Anteil positiver PCR-Tests ging von 5.4 auf 5,0 Prozent zurück. Auch die positiven Antigen-Schnelltests waren mit 2.1 Prozent rückläufig (Vorwoche: 3,0 Prozent). Am 25. Mai befanden sich insgesamt 8338 Personen in Isolation und 13'793 in Quarantäne. Auch das sind weniger als in der Vorwoche. Hingegen stieg die Zahl der Menschen, die nach der Einreise aus einem Risikoland in Quarantäne mussten, auf etwas über 4000.

15:48 Für Olympia: EU liefert über 100 Millionen Impfdosen nach Japan Die Europäische Union wird das Gastgeberland Japan im Kampf um die Durchführung der Sommerspiele (23. Juli bis 8. August) in Tokio unterstützen und mehr als 100 Millionen Impfdosen zur Verfügung stellen. Dies erklärte Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. «Wir unterstützen die sichere Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio als Symbol der globalen Gemeinschaft im Kampf gegen COVID-19», heisst es in einer gemeinsamen Erklärung der EU und Japan. Mit dieser Anzahl an Dosen können rund 40 Prozent der japanischen Bevölkerung zweimal geimpft werden. Derzeit haben gerade erst rund fünf Prozent ihre Erstimpfung erhalten. Nicht zuletzt deshalb stehen die Olympischen und Paralympischen Spiele in dem Land mit 126 Millionen Einwohnern nach wie vor stark in der Kritik. Der Widerstand gegen die Durchführung der von 2020 auf diesen Sommer verlegten Grossereignisse wächst. Zuletzt hatte sogar die Zeitung Asahi Shimbun, selbst offizieller Partner der Spiele, zur Absage aufgerufen. Legende: Der Liefer-Entscheid sei ein starkes Signal, dass die EU alle Vorbereitungen für das Sportereignis und seine Sicherheit unterstütze, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Keystone

15:07 Kanton Bern hebt 100er-Grenze bei Kundgebungen auf Im Kanton Bern dürfen ab Juni wieder mehr als hundert Personen an einer Kundgebung teilnehmen. Die Berner Regierung hat beschlossen, die Teilnehmerbeschränkung aufzuheben. Sie wird die kantonale Covid-19-Verordnung den am Mittwoch vom Bundesrat beschlossenen Corona-Lockerungsschritten anpassen. Die Berner Regierung hat auch das Bewilligungsverfahren für in nächster Zeit geplante Grossveranstaltungen geregelt. Gesuche müssen die Regierungsstatthalterinnen und -statthalter beurteilen. Grossveranstaltungen werden nur erlaubt, wenn es die epidemiologische Lage im Kanton oder der betroffenen Region erlaubt. Auch muss der Kanton über die notwendigen Kapazitäten beim Contact Tracing verfügen. Wenn die geplante Grossveranstaltung internationalen Charakter hat, muss der Regierungsrat zustimmen. Unter den Begriff «Grossveranstaltung mit internationalem Charakter» fallen insbesondere Länderspiele der Fussball- und Eishockey-Nationalmannschaften, das Tennisturnier Swiss Open in Gstaad und die Tour de Suisse.

14:49 Openair Gampel 2021 findet statt Die Organisatoren haben nach dem Bundesratsentscheid von gestern Mittwoch entschieden, dass der Anlass im Wallis stattfinden soll – jedoch in einer verkürzten Form. Einlass ans Openair Gampel erhalten jene Besucher, die geimpft, genesen, getestet und/oder über ein Impf-Zertifikat verfügen. Ansonsten würden vor Ort in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsdienst täglich Schnelltests durchgeführt, heisst es in einer Medienmitteilung. Der Anlass findet von Freitag, dem 20.08. bis Sonntag, 22.08.2021 statt.

14:23 Berset: Eine Million weitere Impfdosen kommt am Samstag Am Samstag trifft eine weitere Million Impfdosen gegen Covid-19 in der Schweiz ein. Das kündigte Bundesrat Alain Berset in Altdorf (UR) an. Die neue Lieferung stammt von Moderna, wie Berset nach seinem Besuch des Kantonsspitals und einer Hausarztpraxis sowie beim Beobachten von Impfungen im Innerschweizer Kanton sagte. Er lobte ausdrücklich die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen. Dennoch warnte er: «Es ist noch nicht vorbei. Nichts wäre fataler, als sich noch vor einer Impfung mit dem Coronavirus anzustecken.» Berset zeigte sich sehr zufrieden mit dem Impftempo. Bisher sind knapp 4.3 Millionen Dosen in der Schweiz verabreicht worden. Rund 1.5 Millionen Menschen sind vollständig geimpft. Die Impfbereitschaft sei höher als erwartet. Der Gesundheitsminister rechnet damit, dass Anfang August die Mehrheit der Bevölkerung geimpft sein wird – freiwillig. Dies würde ein weitere deutliche Entspannung für Bevölkerung und Wirtschaft bringen. Die für kommende Woche angekündigten Lockerungen würden auf ihre Konsequenzen hin beobachtet, sie seien aber mit Risiken verbunden. Allerdings wären weitere Lockerungen für Anfang Juli denkbar, so Berset. 00:55 Video Berset: Neue Impfdosen kommen am Samstag Aus News-Clip vom 27.05.2021. abspielen

13:40 Street Parade erneut abgesagt Die Zürcher Street Parade kann auch in diesem Sommer nicht stattfinden. Das teilen die Veranstalter der Technoparade mit. Bereits im vergangenen Jahr musste der Anlass wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

13:33 Das BAG meldet 992 neue Corona-Infektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 992 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 861. Das sind 22 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 149.58.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4.0 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'478 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 3 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

Das BAG meldet 9 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 4 Verstorbenen. Das sind 17 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 588 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 11 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 76.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 72.0 Prozent. Davon sind 16 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:57 China lehnt neue US-Ermittlungen zur Herkunft des Coronavirus ab China lehnt Pläne von US-Präsident Joe Biden für neue Ermittlungen der amerikanischen Geheimdienste zum Ursprung des Coronavirus ab. Aussenamtssprecher Zhao Lijian warf den USA am Donnerstag in Peking vor, die Suche zu politisieren und China die Schuld an der Pandemie geben zu wollen. Er wehrte sich auch gegen den Verdacht, dass das Virus nach einem Unfall aus einem chinesischen Labor entwichen sein könnte. Den US-Geheimdiensten sprach er jede Glaubwürdigkeit ab. Biden hatte am Mittwoch die Dienste beauftragt, innerhalb von 90 Tagen einen Bericht vorzulegen.

11:58 Aargau bewilligt Pilot-Grossveranstaltung Der Bundesrat lässt im Juni pro Kanton fünf Pilot-Grossveranstaltungen mit bis zu 600 Anwesenden drinnen und bis zu 1000 Anwesenden draussen zu. Der Kanton Aargau hat nun eine erste solche Veranstaltung bewilligt. Drei weitere Gesuche sind noch in Prüfung, wie die Kantonsregierung mitteilt. Ein fünftes eingereichtes Gesuch wurde zurückgezogen. Evaluiert und bewilligt werden die Gesuche vom Kantonsärztlichen Dienst. Mit den Pilotveranstaltungen sollen die Schutzkonzepte auf Praxistauglichkeit getestet werden. Am Eingang müssen Test- und Impfnachweise kontrolliert und es müssen Personenströme gelenkt werden. Ausprobiert werden soll auch die Praxistauglichkeit von Selbsttests. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssten sich gegebenenfalls vor Ort und unter Aufsicht der Organisatoren auf das Coronavirus testen. Die Organisatoren müssen dem Kanton und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) einen Evaluationsbericht vorlegen.

9:47 Graubünden und Schwyz heben Maskenpflicht auf Sekundarstufe 1 auf In Graubünden wird die Maskenpflicht für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 auf den 31. Mai aufgehoben. Der Grund seien die positiven Erfahrungen mit den wöchentlichen Tests in Schulen. Die Maskenpflicht für die Erwachsenen auf dem Schulareal sowie in den Unterrichtsräumen gelte unverändert weiter, teilt der Kanton mit. An den Bündner Mittelschulen bleibe die Maskenpflicht bestehen. Mit den wöchentlich stattfindenden Tests in Schulen könnten Corona-Fälle rasch identifiziert, Infektionsketten unterbrochen und die Infektionsraten nachweislich gesenkt werden, heisst es in einer Mitteilung. Auch der Kanton Schwyz hebt die Maskenpflicht auf Sekundarstufe 1 per Ende Mai auf. Im Gegenzug werden die Schulen verpflichtet, ab der 3. Primarklasse an repetitiven Spucktests teilzunehmen.

8:56 Werbeumsätze brechen stark ein Radio- und Fernsehstationen, Zeitungen, Onlineportale und Kinos – sie alle konnten im vergangenen Jahr weniger Werbung verkaufen. Die Werbeumsätze in der Schweiz sind im Jahr 2020 wegen Corona um über 16 Prozent eingebrochen, auf rund 3.7 Milliarden Franken. Das schreibt die Stiftung Werbestatistik Schweiz. Vor allem die Kinobranche litt. Hier gingen die Werbeumsätze um über 70 Prozent zurück. Geringer waren die Einbussen beispielsweise beim Fernsehen, mit einem Minus von 12.5 Prozent. Das Ausmass des Werberückgangs hänge unter anderem davon ab, ob ein Medium zu Hause genutzt werden könne, schreibt die Stiftung.