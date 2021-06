Der Ticker startet um 5:30 Uhr

20:26 Die Kreuzfahrtschiffe sind wieder los in Vendig – und es gibt Proteste Unter lautstarken Protesten hat am Samstag nach gut eineinhalb Jahren wieder ein grosses Kreuzfahrtschiff in Venedig abgelegt. In kleinen Booten auf dem Wasser, mit Fahnen und Spruchbändern passten die Demonstranten den Kreuzer ab. «Grosse Schiffe raus aus der Lagune», skandierten die Menschen. Die Bewegung «No Grandi Navi» (Keine grossen Schiffe) hatte bereits Anfang der Woche zu den Protesten aufgerufen. Wegen der Corona-Pandemie hatte über Monate kein grosses Kreuzfahrtschiff in der Weltkulturerbestadt angelegt. 01:39 Video Proteste gegen Kreuzfahrtschiff in Venedig Aus Tagesschau vom 05.06.2021. abspielen

19:08 Studie aus GB: Ärmere Schülerinnen haben grössere Lernverluste Bei Grundschülerinnen und -schülern aus ärmeren Familien sind durch die Schulschliessungen während der Pandemie einer aktuellen Untersuchung aus England zufolge grössere Wissenslücken entstanden als bei anderen. «Diese Schüler haben grössere Lernverluste erlebt als ihre wohlhabenderen Gleichaltrigen, wodurch die Gefahr besteht, dass sich die allgemeine Kluft im Bildungsniveau vergrössert», sagte der Studienautor Jon Andrews des Education Policy Institute, das die Untersuchung im Auftrag der britischen Regierung durchgeführt hat. Die Lernverluste werden in der Auswertung als fehlende Monate gezählt, die die Schüler verglichen mit einem typischen, normalen Schuljahr hinter den Erwartungen zurückbleiben. Als Kinder aus ärmeren Verhältnissen haben die Wissenschaftler jene eingestuft, die kostenlose Schulessen in Anspruch nehmen.

18:08 Indien mit ersten Corona-Lockerungen Angesichts deutlich sinkender Infektionszahlen im einstigen Corona-Hotspot Indien wagen die Millionenstädte Delhi und Mumbai zusammen mit weiteren Regionen erste Lockerungen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden war am Samstag den Gesundheitsbehörden zufolge auf 120'529 Fälle gesunken - und damit deutlich unter den Anfang Mai erreichten Spitzenwert von 400'000. In der Metropolregion Delhi, die sich seit 19. April im Lockdown befindet, könnten am Montag wieder Märkte und Einkaufszentren öffnen, teilte der dortige Regierungschef Arvind Kejriwal mit. Allerdings sollen Geschäfte mit geraden Hausnummern an anderen Tagen öffnen als solche mit ungeraden Nummern. Zudem dürfe die Metro mit der Hälfte ihrer Sitzplatzkapazität wieder fahren. Auch Büros könnten mit der Hälfte ihrer Belegschaft wieder öffnen.

16:29 Herzmuskelentzündungen nach Impfung beunruhigen Experten nicht Berichte aus Israel über einen möglichen Zusammenhang zwischen seltenen Fällen von Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Corona-Impfungen sind aus Sicht eines deutschen Experten wenig überraschend und sollten für Geimpfte kein Grund zur Sorge sein. «Das kommt nicht unerwartet und beunruhigt mich nicht. Es geht um wenige Hundert Fälle einer Erkrankung mit meist mildem Verlauf bei insgesamt mehr als fünf Millionen Geimpften», sagte der Kardiologe und Pharmakologe Thomas Meinertz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Von anderen Impfungen sei bekannt, dass danach in seltenen Fällen Herzmuskelentzündungen auftreten könnten, ausgelöst durch eine überschiessende Immunreaktion. Ob es sich bei den Fällen in Israel um eine solche Reaktion handelt, ist aber noch völlig offen. Meinertz weist auch auf die geschärfte Selbstwahrnehmung vieler Menschen nach einer Impfung hin. «Viele Patienten haben eine Erwartungshaltung und berichten dann zum Beispiel von Herzrhythmusstörungen». Dabei handle es sich um das normale Grundrauschen, das nun bemerkt wird. Die Erkrankung sei ohnehin bei Jüngeren häufiger als bei Älteren - und einen Beleg, dass sie nun tatsächlich bei Geimpften häufiger auftritt, als eigentlich zu erwarten wäre, sieht Meinertz noch nicht. Eine Myokarditis könne nur mit einer Biopsie des Herzmuskels sicher diagnostiziert werden, sagte er. Bei den meist leichten Fällen in Israel sei sie suggestiv diagnostiziert worden, zum Beispiel anhand von Beschwerden wie Brustschmerz, mit Echokardiogramm, Laborwerten, mittels MRT oder EKG. «Das EKG gibt nur einen Hinweis.» Legende: Keystone

15:25 Homeoffice verändert Büro-Bedürfnisse Zwar gilt seit dieser Woche nur noch eine Homeoffice-Empfehlung im Verbund mit einem Testregime in der Schweiz. Homeoffice an sich ist aus der Arbeitswelt aber nicht mehr wegzudenken. Das setzt nicht nur Unternehmen unter Druck, ihren Mitarbeitern mehr Homeoffice zu ermöglichen. Gleichzeitig stellen sich Immobilienfirmen auf neue Formen der Büroarbeit ein und versuchen die Bedingungen am Arbeitsplatz ans Homeoffice anzunähern oder zu ergänzen. Dabei geht es weniger um die kuschlige Sofaecke als um beispielsweise neue Begegnungsorte. 02:23 Video Homeoffice ist nicht mehr wegzudenken – mit Folgen Aus Tagesschau vom 05.06.2021. abspielen

14:29 Demonstration in Appenzell Rund 500 Personen haben sich laut Polizei am Samstagnachmittag in Appenzell versammelt, um gegen die Corona-Massnahmen zu demonstrieren. Die Polizei beobachtete die nicht bewilligte Kundgebung, schritt aber nicht ein. Es sei zu keinen Ausschreitungen oder Sachbeschädigungen gekommen, und es seien auch keine Personen verhaftet worden, teilte die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mit. Die Corona-Massnahmen-Kritiker hatten sich ausserhalb des Ortskerns besammelt. Sie bewegten sich durchs Dorf in Richtung Landsgemeindeplatz. Die Polizei war laut einem Sprecher mit einem «für Appenzell Innerrhoder Verhältnisse grösseren Aufgebot» vor Ort und erhielt Unterstützung aus benachbarten Polizeikorps. Angesichts der relativ kleinen Gruppe von Corona-Aktivisten war die Polizei «auf Verhältnismässigkeit bedacht» und schritt nicht ein. Die Polizei und die lokalen Behörden hatten die Kundgebung erwartet. In Appenzell war kein Gesuch für eine Kundgebung eingegangen und auch keine Bewilligung erteilt worden. Nur wenige Demoteilnehmende trugen laut Polizei eine Maske. Aufgrund des Prinzips der Verhältnismässigkeit habe die Polizei auf das Durchsetzten der Maskentragpflicht verzichtet. Die für die Demo verantwortlichen Personen würden ermittelt und an die Staatsanwaltschaft von Appenzell Innerrhoden verzeigt, teilte die Kantonspolizei weiter mit.

13:35 Italien: 600'000 Dosen an einem Tag verimpft Eine Rekordzahl von 600'000 Dosen wurde am Freitag in Italien gespritzt, teilten Gesundheitsbeamte mit und betonten, dass die Halbinsel nun an zweiter Stelle in Europa steht, was die Anzahl der geimpften Menschen angeht. «Gestern wurde eine Rekordzahl an Injektionen innerhalb von 24 Stunden durchgeführt, die die 600'000er-Marke erreichte, während die Gesamtzahl der verabreichten Dosen nun die 37-Millionen-Marke überschreitet», so die für die Impfkampagne zuständige Regierungsstelle in einer Erklärung. Legende: Reuters

11:39 Schottland lockert Einschränkungen teilweise In vielen Teilen Schottlands können sich die Menschen über weitere Corona-Lockerungen freuen. Seit Samstag können sich etwa in der grössten schottischen Stadt Glasgow, in der noch länger strengere Regeln galten, erstmals nach monatelangem Lockdown wieder Menschen auch privat in Innenräumen treffen oder sich auf ein Bier im Pub verabreden. In abgelegenen Regionen wie den Shetland- oder Orkney-Inseln sind sogar wieder grössere Veranstaltungen wie Hochzeiten mit bis zu 200 Personen möglich. Wegen der zunehmenden Verbreitung der zunächst in Indien entdeckten Variante müssen sich andere Teile Schottlands jedoch noch gedulden, bis weitere geplante Lockerungen in Kraft treten können. Das betrifft einem BBC-Bericht zufolge immerhin 2,3 Millionen Schotten, darunter auch die Menschen in der Hauptstadt Edinburgh. Der britische Landesteil hat insgesamt rund 5,4 Millionen Einwohner.

10:35 Britische Pubs mit Umsatzeinbussen Trotz der Öffnung der Innengastronomie in Grossbritannien klagen die Pubs über deutliche Umsatzeinbussen. In der Woche vom 17. Mai, der ersten nach Lockerung entsprechender Corona-Vorschriften, hätten die Erlöse 20 Prozent unter der Vergleichswoche im Jahr 2019 gelegen, teilte der Branchenverband mit. Dafür machte der Verband die bestehenden Restriktionen verantwortlich. So dürfen auch in Pubs die Gäste nur am Tisch bedient werden, es gilt eine Abstandspflicht von mindestens einem Meter und Stehen ist verboten. Wenn sich der Trend fortsetze, werde jeder Pub im Jahr durchschnittlich rund 94'000 Pfund (über 120'000 Franken) verlieren, rechnete der Verband vor. Um diesen Verlust auszugleichen, müsse jede Kneipe zusätzlich 24'672 Pints Bier (je 0,568 Liter) verkaufen. Verbandschefin Emma McClarkin warnte, die schlechten Nachrichten dämpften die Freude der Pubs über die erlaubten Öffnungen. «Wenn dieser anfängliche Enthusiasmus, in die Lokale zurückzukehren, nachlässt, könnte der Umsatz noch stärker sinken und es Pubs unmöglich machen, die Gewinnschwelle zu erreichen», sagte sie. Der Verband drängt mit Nachdruck darauf, dass die Regierung an ihren Planungen festhält und alle verbleibenden Corona-Regeln am 21. Juni aufhebt. Legende: Zwar sind die Innenräume seit dem 17. Mai offen, die Schutzmassnahmen bringen die britischen Pubs aber in Umsatznöte. Reuters

8:18 Brasilien genehmigt russischen Impfstoff Sputnik V Die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa gibt für den Import des russischen Vakzins Sputnik V grünes Licht. Der Vorstand der Anvisa stimmte nach einer siebenstündigen Beratung für die Erteilung der Genehmigung.

5:44 Reiseanbieter Booking zahlt Corona-Hilfen zurück Nach scharfer Kritik an den Löhnen seiner Chefs zahlt der US-Reiseanbieter Booking 110 Millionen Dollar staatliche Corona-Hilfen zurück. Allein 78 Millionen Dollar davon gingen zurück an die Niederlande, wo der Sitz der grössten Tochterfirma liegt. Das teilte der Konzern am Freitag mit. Politikerinnen und Politiker in Den Haag hatten kritisiert, dass der Firmenchef Glenn Fogel vergangenes Jahr mit 7.1 Millionen Dollar und Finanzchef David Goulden mit 24 Millionen Dollar entlöhnt wurden. Der Reiseanbieter erklärte, diese vor allem über Aktienoptionen gewährten Zahlungen seien in der Branche üblich und weitgehend an die künftige Geschäftsentwicklung gekoppelt. Die Firma habe aber die Stimmen aus den Niederlanden gehört und ernst genommen, sagte eine Sprecherin. Die Firma sei der Regierung für die Unterstützung dankbar, die bei der Sicherung von Arbeitsplätzen helfe. Legende: Booking.com hatte im vergangenen Jahr einen operativen Verlust von 12.5 Milliarden Dollar hinnehmen müssen. Im Jahr zuvor machte das Unternehmen 6.6 Milliarden Dollar Gewinn. Keystone/Archiv

4:20 Italienische Regionen vor weiteren Corona-Lockerungen Wegen der sich bessernden Corona-Lage in Italien stehen für weitere Regionen deutliche Lockerungen bevor. Gesundheitsminister Roberto Speranza wollte am Freitag eine Anordnung unterzeichnen, wonach die Regionen Abruzzen und Umbrien in Mittelitalien sowie Ligurien und Venetien im Norden sogenannte Weisse Zonen würden, wie sein Ministerium in Rom mitteilte. Damit gelten ab Montag in 7 der rund 20 Regionen die lockersten Corona-Regeln. Dann entfällt etwa die nächtliche Ausgangssperre, die derzeit im Rest des Landes um 23.00 Uhr beginnt. Zudem dürfen in Restaurants innen und aussen mehr Gäste an einem Tisch sitzen. Überall gilt weiter die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung. In ihrem wöchentlichen Corona-Lagebericht rechneten die Gesundheitsexperten vor, dass ganz Italien bis Mitte Juni zur Weissen Zone werden könnte, wenn sich die Situation wie derzeit weiter verbessere. Bei allem Optimismus mahnten sie jedoch, vorsichtig zu bleiben. Dem Bericht zufolge wurden in den vergangenen sieben Tagen landesweit durchschnittlich 32 Infektionen je 100'000 Einwohner registriert. Legende: Touristinnen und Touristen im historischen Zentrum von Neapel geniessen die zunehmenden Lockerungen nach monatelangen Einschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Keystone

23:06 Erleichterte Einreise nach Spanien ohne PCR-Tests Ab Montag können Reisende ohne den bisher obligatorischen PCR-Test nach Spanien einreisen. Ein Antigentest, ein Nachweis einer vollständigen Impfung oder einer Genesung von einer Corona-Erkrankung sei ausreichend, teilte das spanische Gesundheitsministerium mit. Gesundheitsministerin Carolina Darias begründete dies mit der «erfolgreichen» Impfkampagne. Von den 47 Millionen Spaniern sind bisher 10 Millionen vollständig geimpft, wie Regierungschef Pedro Sánchez auf Twitter mitteilte. 19 Millionen Menschen hätten mindestens eine Corona-Impfung erhalten und die Infektionszahlen seien stark gesunken. Nur wer aus einem Risikogebiet nach Spanien einreist, muss entweder einen negativen PCR- oder einen Antigentest vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Kinder unter sechs Jahren brauchen keinen Test. Von der Test-Pflicht ausgenommen sind von Corona Genesene und vollständig Geimpfte 14 Tagen nach der letzten Impfung. Die Registrierung im Online-Portal Spain Travel Health, Link öffnet in einem neuen Fenster ist aber weiterhin notwendig. Pedro Sánchez' Freude über 10 Millionen Geimpfte

22:02 Mobile Equipen im Thurgau impfen in Betrieben Im Kanton Thurgau ist bereits mehr als ein Drittel der Bevölkerung geimpft. Zusätzlich können nun auch Unternehmen eine Impfaktion bei sich organisieren und dafür eine mobile Impfequipe bestellen. 40 Betriebe machen mit, 4000 Impfungen sind geplant. «Schweiz aktuell» hat in Arbon eine Equipe begleitet. 03:23 Video Mobile Equipen impfen in Unternehmen im Kanton Thurgau Aus Schweiz aktuell vom 04.06.2021. abspielen

21:29 Massentests trotz hoher Impfrate? Seit einer Woche ist die Homeoffice-Pflicht nur noch eine amtliche Empfehlung. Allerdings nur für Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden Massentests anbieten. Aber wie sinnvoll ist es, jetzt diese Massentests zu organisieren, wenn immer mehr Menschen geimpft sind? Die «Tagesschau» hat sich bei einem Unternehmen und einer Kantonsverwaltung umgehört. 02:07 Video Massentests in Firmen Aus Tagesschau vom 04.06.2021. abspielen

20:26 Datenschützer zufrieden mit Covid-Zertifikat Der eidgenössische Datenschützer zeigt sich zufrieden mit dem geplanten Covid-Zertifikat des Bundes. Die Kernanliegen der Datenschutzaufsicht würden erfüllt. Dass die Zertifikate auch in Papierform eingesetzt würden, wirke einer «faktischen Smartphone-Tragepflicht der Bevölkerung» entgegen, heisst es in einer Mitteilung. Ausserdem sei angeregt vom Datenschützer neben dem EU-kompatiblen QR-Code für den grenzüberschreitenden Verkehr ein zweiter, datensparsamer QR-Code für den Einsatz im Inland entwickelt worden. Wer diesen zweiten Code verwende, verhindere, dass Unberechtigte durch Einsatz nicht autorisierter Software bei der Auslesung seines Zertifikats erkennen könnten, aus welchem Grund dieses als gültig oder ungültig angezeigt werde. Zutrittskontrolleure einer Grossveranstaltung bräuchten keine Kenntnis darüber zu erlangen, ob die Inhaber der Zertifikate infolge einer Impfung, Genesung oder eines Tests Eingang begehrten. Der Datenschutz-Beauftragte bedauert, dass der datensparsame QR-Code der Bevölkerung erst in einer zweiten Phase zur Verfügung gestellt werden kann. Er wird darauf hinwirken, dass diese Übergangsregelungen von möglichst kurzer Dauer sei 02:13 Video Wie sicher ist das Covid-Zertifikat? Aus Tagesschau vom 04.06.2021. abspielen

20:15 Kanton Waadt genehmigt zwei Testveranstaltungen Der Kanton Waadt hat anlässlich der Lockerung der Corona-Massnahmen zwei Testveranstaltungen genehmigt: Am 17. und 18. Juni wird der Chor Vivace in der Kathedrale von Lausanne auftreten, und am 27. Juni wird der «Triathlon Vallée de Joux» durchgeführt. Nach den Anlässen werde den kantonalen und den Bundesbehörden eine Auswertung geschickt, sagte Jean-Christophe Sauterel, Sprecher des kantonalen Kommandostabs, zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA und bestätigte einen Bericht der Zeitung «24heures». Auch in Genf steht in den nächsten Tagen eine Testveranstaltung auf dem Programm: Das Orchester der Romandie spielt am kommenden Mittwoch und Donnerstag in der Victoria Hall in Genf.

19:13 2701 Meldungen über Nebenwirkungen von Impfungen In der Schweiz sind bis zum 2. Juni insgesamt 2701 Meldungen über vermutete unerwünschte Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen erfasst worden. In den meisten Fällen – bei 1751 Meldungen – war es keine schwerwiegende Reaktion. In 950 Fällen (35.2 Prozent ) wurde die Reaktion als schwerwiegend eingestuft, wie das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic mitteilte. Die bisher eingegangenen und analysierten Meldungen über unerwünschte Wirkungen ändern aber gemäss Swissmedic das «positive Nutzen-Risiko-Profil» der Covid-19-Impfstoffe nicht. In den meisten Berichten war die Rede von mehreren Reaktionen gleichzeitig – insgesamt gab es daher 7065 Reaktionen (in den 2701 Meldungen). Frauen waren häufiger betroffen als Männer. Zudem traten die Nebenwirkungen häufiger nach einer Impfung mit dem Wirkstoff von Moderna auf (56,9 Prozent) als nach einer Impfung mit Pfizer/Biontech.

18:27 Maduro greift USA wegen Impftstoffverteilung an Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat die USA dafür attackiert, dass sie keinen Impfstoff an Venezuela spenden. «Sie haben einen Hass auf uns, niedere, miserable Gefühle», sagte der autoritär regierende Maduro in einem am Donnerstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Video. An den US-Botschafter für Caracas gerichtet fügte er hinzu: «James Story, ihr seid erbärmlich, ihr hasst und verachtet Venezuela, weil wir Rebellen sind.» Legende: Keystone