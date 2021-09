Der Ticker startet um 5:51 Uhr

10:31 Herzchirurgen warnen vor unzureichender Versorgung Die derzeit hohe Auslastung der Intensivstationen führt dazu, dass nicht alle notwendigen Herzoperationen rechtzeitig durchgeführt werden können. Die Situation treffe die herzchirurgische Versorgung von Patientinnen und Patienten mit komplexen Herzerkrankungen erneut bedrohlich. Das sagte der Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Herz- und thorakale Gefässchirurgie (SGHC), Peter Matt, in einer Mitteilung der SGHC vom Dienstag. Der Verein zeigte sich «besorgt über die hohe Auslastung der Intensivstationen in den Schweizer Spitälern». Die Wartelisten würden immer länger, und das Risiko für unbehandelte Patientinnen und Patienten steige – viele Menschen seien akut gefährdet. So warnt die SGHC vor lebensbedrohlichen Komplikationen wie Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche und Herztod. «Es ist wichtiger denn je, den Anstieg der Infektionszahlen zu stoppen», sagte Matt. Auch fordert die SGHC, dringend mehr Ressourcen und Kapazitäten auf Intensivstationen sowie für medizinisches und pflegerisches Fachpersonal zu schaffen. Legende: Keystone / Archiv

10:07 Pandemie zeigt Lücken bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen auf Das Schweizer Gesundheitswesen hat bei der Digitalisierung Nachholbedarf. Zu diesem Schluss ist der Digital Health Report des Winterthurer Instituts für Gesundheitsökonomie der ZHAW gekommen. Vor allem die Coronakrise habe die Digitalisierungslücken offengelegt. «Man denke etwa daran, wie Fallzahlen zum Teil per Fax übermittelt werden mussten», wird ZHAW-Gesundheitsökonom Alfred Angerer in der Mitteilung zitiert. Zwar habe die Coronapandemie teilweise auch einen Digitalisierungsschub ausgelöst. So hätten etwa die Arztkonsultationen übers Internet oder Telefon deutlich zugenommen. Es sei allerdings unklar, wie nachhaltig diese Beschleunigung sei. Der Digitalisierungstrend zeige allerdings nach oben: Mittlerweile gebe es über 200 Digital-Health-Start-ups in der Schweiz. Grund für den Rückstand seien ein Mangel an Fachkräften, regulatorische Hürden sowie die geringe Priorität, die die Digitalisierung bei den Gesundheitsinstitutionen geniesse. Der Digital Health Report zeige allerdings, dass sich die Schweizer Bevölkerung – insbesondere junge Menschen – einen Ausbau der digitalen Angebote im Gesundheitsbereich wünsche. Legende: Reuters / Symbolbild

7:54 Regionen um Canberra, Sydney und Melbourne bleiben im Lockdown Die Region Australian Capital Territory (ACT) mit der australischen Hauptstadt Canberra bleibt einen weiteren Monat im Lockdown. Diese Entscheidung traf die Regionalregierung, nachdem die Behörden in dem Territorium 22 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet hatten. Canberra ist vom Bundesstaat New South Wales umschlossen, der von der derzeitigen Welle besonders schwer betroffen und seit einem guten Monat im Lockdown ist. Die Regionalregierung teilte weiter mit, dass bislang etwa 50 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft seien. Die Beschränkungen sollen erst dann gelockert werden, wenn mindestens 70 Prozent der Bürger zwei Impfdosen erhalten haben, hiess es. Auch die Bundesstaaten New South Wales mit der Metropole Sydney und Victoria mit der Millionenstadt Melbourne sind weiter im Lockdown. Australien mit seinen 25 Millionen Einwohnern hat seit Beginn der Corona-Krise eine Null-Covid-Strategie verfolgt und war wegen extrem strikter Regeln lange erfolgreich im Kampf gegen die Pandemie. Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante häufen sich aber die Lockdowns. Legende: Keystone / Archiv

6:24 Bayern kündigt kostenlose Lollitests in Kitas an Bayern führt zum Schutz vor Corona-Infektionen in Kinderbetreuungseinrichtungen sogenannte Lollitests mit PCR-Standard ein. «Wir wollen noch mehr Sicherheit in den Kitas, wir werden daher auf Wunsch der Eltern die Lollitests ermöglichen», sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der «Augsburger Allgemeinen». Die Kommunen sollen dabei laut Söder ein Wahlrecht erhalten, ob sie die Lollitests mit hohem PCR-Standard einführen oder die bisherigen Antigen-Schnelltests weiter anbieten wollen. Bayern werde für beide Varianten die Kosten übernehmen. Bei den Lollitests lutschen Kinder ca. 30 bis 90 Sekunden auf einem Wattestäbchen – dem sogenannten Lolli. Die Speichelprobe kommt dann zusammen mit allen anderen Proben aus der Gruppe in ein gemeinsames Teströhrchen, den «Pool». Bis zu 25 Speichelproben können gemeinsam ausgewertet werden. Der Pool kommt dann ins Labor und wird untersucht. Legende: Keystone / Archiv

5:59 Japan spendet 1.3 Millionen Impfungen Japan stellt Taiwan und anderen Nachbarländern 1.3 Millionen Impfeinheiten des Vakzins von Astra-Zeneca zur Verfügung. Taiwan werde 500’000 weitere Dosen erhalten, womit sich die Gesamtspende Japans an die Insel auf 3.9 Millionen erhöhe, sagt Aussenminister Toshimitsu Motegi. Weitere 400’000 Einheiten gingen an Vietnam, 300’000 an Thailand und 100’000 an Brunei. Legende: Reuters / Symbolbild

2:11 Luzerner Regierung fordert mehr Hilfsgelder für Unternehmen Der Kanton Luzern braucht mehr Geld, um Unternehmen zu helfen, die wegen der Coronakrise in Schwierigkeiten geraten sind. Der Regierungsrat will einerseits einen Bundesbetrag von 13.2 Millionen Franken anzapfen und selber weitere 16.5 Millionen Franken bereitstellen. Für die Bundesgelder beantragt die Regierung dem Parlament einen Sonderkredit, da sie den Beitrag vorschiessen muss, wie die Finanzdirektion am Dienstag mitteilte. Das Geld ist für Einzelfälle vorgesehen, denen bisher nicht alle ungedeckten Fixkosten vergütet werden konnten. Dabei geht es laut der Regierung etwa um Unternehmen, bei denen die Jahresrechnungen 2018/19 keine geeignete Vergleichsbasis darstellen, weil sie umgebaut oder neu gegründet wurden. Mit dem Nachtragskredit von 16.5 Millionen Franken würden die Härtefallmassnahmen für nicht behördlich geschlossene Luzerner Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 5 Millionen Franken berappt. So könne der bis Ende Jahr 2021 prognostizierte Bedarf an Härtefallgeldern gedeckt werden.

22:42 Impffortschritt in der Schweiz Vom 6. September bis 12. September sind in der Schweiz 189'246 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Damit sind 52.8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit am Montag auf seiner Website veröffentlichte. Insgesamt wurden seit Beginn der Impfkampagne 9'953'946 Impfungen verabreicht. 4'565'458 Personen haben zwei Impfdosen erhalten, bei 823'030 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung vorgenommen. Pro Tag wurden letzte Woche durchschnittlich 27'035 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 20 Prozent.

21:49 Ständeratspräsident Kuprecht ruft zu Demo- und Gewalt-Verzicht auf Ständeratspräsident Alex Kuprecht (SVP/SZ) hat zum Beginn der Herbstsession die Bevölkerung dazu aufgerufen, auf Gewalt und Demonstrationen in Zusammenhang mit der Corona-Krise zu verzichten. Solche Interventionen lösten keine Probleme, sondern verursachten langfristige Schäden. Wer glaube, dass die Pandemie mit Demonstrationen oder unter Anwendung von Gewalt bezwungen werden könne, werde merken, dass das Virus darauf nicht reagieren werde, sagte Kuprecht. Auch gegenseitige Schuldzuweisungen seien zu unterlassen. Stattdessen solle man gemeinsam das Gespräch suchen und beim Zuhören mit Verständnis aufeinander zugehen. Es gelte jetzt, aktiv und verbindend mitzuwirken, um die Krise zu beenden. Das sei möglich, indem man sich impfen oder periodisch testen lasse. 02:08 Video Der Appell von Ständeratspräsident Kuprecht Aus News-Clip vom 13.09.2021. abspielen

20:55 Frankreich: Zahl der Covid-Patienten in Kliniken sinkt In Frankreich ist die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern erstmals seit Mitte August wieder unter die Marke von 10'000 gefallen. Das Gesundheitsministerium meldete zudem erstmals seit dem 20. Juli wieder weniger als 10'000 Neuinfektionen im Durchschnitt der letzten sieben Tage. In Frankreich sind insgesamt 6.9 Millionen Corona-Infektionen bestätigt.

20:42 Hygienemassnahmen dämpfen Verbreitung von Masernviren Im laufenden Jahr sind in der Schweiz bisher keine Masernfälle gemeldet worden. Im ersten Corona-Jahr waren es laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) noch 51 gewesen, 2019 wurden 226 Fälle gemeldet. Dazu beigetragen haben die Hygienemassnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Masernviren verbreiten sich gemäss dem BAG durch die Luft – ähnlich wie das Coronavirus. Es brauche eine gewisse Anzahl ungeimpfter Menschen, die sich exponieren, damit es zu einem Ausbruch komme. Laut BAG waren im Jahr 2020 rund 93 Prozent aller Kinder im Alter von zwei und acht Jahren mit zwei Dosen der Masern-, Mumps- und Röteln-Impfung (MMR) geimpft. Die Krankenversicherung Helsana schreibt in einem neuen Bericht, Link öffnet in einem neuen Fenster, dass im Jahr 2020 weniger solcher Impfungen verabreicht wurden. Besonders in der ersten Welle wurde weniger gegen die Kinderkrankheiten geimpft. Die Autorinnen und Autoren des Berichts sind sich nicht sicher, ob der Rückgang nachgeholt würde.

20:03 Italien: Auffrischungsimpfung bei immungeschwächten Menschen Italien beginnt am 20. September damit, bestimmten Bevölkerungsgruppen eine dritte Impfdosis gegen das Coronavirus zu verabreichen. Diese zusätzlichen Dosen oder «Booster» sollen zunächst an immungeschwächte Menschen gehen, beschlossen Gesundheitsminister Roberto Speranza und der ausserordentliche Kommissar für den Corona-Notfall, Francesco Figliuolo, am Montag. Die Experten der italienischen Arzneimittelbehörde und die spezielle Corona-Kommission der Regierung hatten sich für eine dritte Impfung ausgesprochen. Mit den Regionen soll nun geklärt werden, wie die Verteilung der dritten Impfdosen organisiert wird. Verimpft werden die mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna. Insgesamt hatten bis Montag in Italien rund 74 Prozent der Menschen ab 12 Jahren den regulären Impfzyklus abgeschlossen.

19:19 Experten sehen derzeit keine breite Notwendigkeit von Auffrischungen Zusätzliche Corona-Auffrischungsimpfungen sind nach Ansicht mehrerer führender Wissenschaftler für die allgemeine Bevölkerung nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht erforderlich. Es seien mehr Belege erforderlich, um solche «Booster» zu rechtfertigen, heisst es in einem Artikel der Experten im Medizin-Fachjournal «Lancet», Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Verfasser räumen aber ein, dass einige Personen, etwa Menschen mit geschwächtem Immunsystem, von einer zusätzlichen Impfdosis profitieren könnten. Eine breitere Anwendung von Auffrischungsimpfungen könnte zudem künftig erforderlich sein, wenn die Immunität bei Geimpften nachlasse oder sich neue Varianten entwickelten. Zu den Autoren zählen zwei scheidende Spezialisten der US-Arzneimittelaufsicht FDA, sowie zwei ranghohe Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie verweisen darauf, dass mit den derzeitigen Impfvorräten mehr Menschen gerettet werden könnten, wenn sie bei bislang Ungeimpften zum Einsatz kämen.

18:56 Flughafen Zürich: Krise noch nicht überwunden Der Flughafen Zürich leidet weiter stark unter der Coronakrise, auch wenn sich die Passagierzahlen zuletzt deutlich verbessert haben. Im August 2021 sind mehr als doppelt so viele Menschen über den grössten Schweizer Flughafen gereist wie noch im vergangenen August. Im Vergleich zu vor der Krise waren es aber erst gut halb so viele. Immerhin sei damit erstmals seit Ausbruch der Pandemie beim monatlichen Passagieraufkommen ein Wert von mehr als 50 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht worden, teilte der Flughafen am Montagabend mit.

18:41 London kündigt Vertrag mit Impfstoffentwickler Gut ein halbes Jahr nach einem gefeierten Abschluss mit dem Corona-Impfstoffentwickler Valneva hat die britische Regierung den Vertrag über die Lieferung von 100 Millionen Dosen gekündigt. Das französische Unternehmen teilte am Montag mit, es weise den Vorwurf angeblicher Vertragsverletzungen energisch zurück. Ein Regierungssprecher wollte sich zu Details nicht äussern. Die Aktien brachen darauf um rund 45 Prozent ein. Valneva hofft aber weiter auf eine erste Zulassung für den Impfstoff VLA2001 Ende 2021. Legende: Die Aktien des französischen Impfstoffherstellers Valneva brachen um rund 45 Prozent ein, nachdem die britische Regierung den Liefervertrag gekündigt hat. Reuters

17:44 Jugendliche sollen laut Ethikkommission selbst über Impfung entscheiden Die Nationale Ethikkommission (NEK) rät davon ab, Jugendliche mit dem Versprechen von mehr Freiheit oder der Androhung erneuter Einschränkungen zu einer Impfung motivieren zu wollen. Sie sollen selbst entscheiden können und müssten ihrem Alter entsprechend angemessene, klare und ausreichende Informationen erhalten. Bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren, die nicht in der Lage seien, diese Entscheidung zu treffen, müsse die Entscheidung von den Eltern oder anderen Vertretungsberechtigten getroffen werden. Die betroffenen Jugendlichen sollten dabei soweit als möglich in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Die Mehrheit der NEK erachtet laut Mitteilung die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF) ausgesprochene Empfehlung zur Impfung für Jugendliche als gerechtfertigt.

17:06 Jugendliche ab zwölf sollen in Grossbritannien Corona-Impfung erhalten In Grossbritannien sollen Zwölf- bis 15-Jährige eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Die obersten medizinischen Regierungsberater der vier Landesteile sprachen sich am Montag dafür aus, den Teenagern den Impfstoff von Biontech/Pfizer zu spritzen. Damit könnten sich insgesamt etwa drei Millionen Jugendliche impfen lassen. Zunächst wird den Teenagern nur je eine Dosis gespritzt. Ob sie auch – wie Erwachsene – eine zweite Dosis erhalten, soll nun geprüft werden. Dafür seien mehr internationale Daten nötig. Eine Entscheidung wird nicht vor Frühling erwartet. Zuvor hatte die britische Impfkommission sich gegen eine flächendeckende Impfung der Altersgruppe ausgesprochen. Eine Infektion bedeute nur geringe Risiken für diese Altersgruppe. Die Regierungsberater betonten nun aber, ihre Entscheidung berücksichtige die Auswirkungen der Pandemie auf die Bildung der Jugendlichen sowie die Risiken für ihre psychische Gesundheit, falls sie häufig in der Schule fehlten.

16:36 Corona-Ausbruch an Bieler Schule – Tests für 194 Schüler Am Bieler Oberstufenzentrum Madretsch sind vierzehn Lehrpersonen und Schüler verschiedener Klassen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb werden mit Ausnahme von zwei Klassen alle Schülerinnen und Schüler sowie das Personal der Schule getestet, das teilte die Bieler Bildungsdirektion am Montag mit. Laut Bildungsdirektor Emanuel Gogniat werden 194 Jugendliche sowie 36 Erwachsene getestet. Die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klassen arbeiten bis auf Weiteres zu Hause. Die beiden Klassen, die nicht getestet werden, befanden sich letzte Woche bereits in Quarantäne. Der Kanton Bern gab im Verlauf des Sommers bekannt, dass ab Anfang September an den Schulen des Kantons Bern keine Corona-Massentests mit Speichelproben mehr durchgeführt werden. Stattdessen schickt der Kanton bei Corona-Ausbrüchen mobile Testteams los. Der Kanton Bern spricht von «Ausbruchtests».

16:03 Keine Rechtsgrundlage für Zertifikatspflicht im Bundeshaus Auch nach einer weiteren Sitzung des Ratsbüros bleibt es dabei: Für die Ständerätinnen und Nationalräte wird für den Eintritt in das Bundeshaus kein Covid-Zertifikat verlangt. Es fehlt die rechtliche Grundlage, sagte am Montag Nationalratspräsident Aebi. Die zuständigen Kommissionen sollen nun jedoch eine Vorlage ausarbeiten, die die Einführung einer Zertifikatspflicht im Bundeshaus möglich machen würde, sagte Andreas Aebi (SVP/BE) weiter. 01:28 Video Nationalratspräsident Aebi zur Zertifikatspflicht im Parlament Aus News-Clip vom 13.09.2021. abspielen

15:38 Portugal: Keine Maskenpflicht im Freien In Portugal ging am Montag die Maskenpflicht im Freien zu Ende. Grund für die Lockerung ist die gute Entwicklung der Corona-Situation. Die Massnahme galt seit Ende Oktober 2020. Auf den Strassen der Hauptstadt Lissabon und anderer Städte trugen viele Menschen aber weiterhin Schutzmaske. Sie folgten der Empfehlung von Gesundheitsministerin Graça Freitas, bei grösseren Ansammlungen auch im Freien Vorsicht walten zu lassen. Nach dem Sommer-Höchststand von rund 438 fiel die 14-Tage-Inzidenz in Portugal zuletzt auf 240. Die Einschränkungen werden deshalb immer mehr gelockert. Dabei ist man aber deutlich vorsichtiger als zum Beispiel in Spanien, wo die Infektionszahlen ebenfalls rapide zurückgehen und die Maskenpflicht im Freien schon vor zweieinhalb Monaten aufgehoben wurde. Anders als im Nachbarland muss in Portugal etwa zum Besuch der Innenbereiche vieler Einrichtungen ein Impf- oder ein Genesenen-Nachweis oder ein negativer Test vorgelegt werden.