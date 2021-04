Der Ticker startet um 5:36 Uhr

15:48 Basel: Mehr Platz für Gastronomie im Freien Bis der Restaurationsbetrieb in Innenräumen wieder möglich ist, sollen Basler Gastronominnen und Gastronomen draussen mehr Plätze als bisher anbieten können. Der Regierungsrat ermöglicht vorübergehend eine weitergehende Ausdehnung bestehender Aussenbestuhlung, sobald der Bundesrat den Gastronomiebetrieb im Aussenbereich wieder erlaubt, wie er am Dienstag mitteilt. Die Ausdehnung sei ohne Bewilligung möglich, solange sie insbesondere die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Auflagen erfülle. Ausdehnungen auf Fahrbahnen oder auf Strassen ohne Trottoirs seien vorgängig zu melden.

15:23 Impf-Zertifikat: EU tritt Datenschutz-Bedenken entgegen EU-Justizkommissar Didier Reynders tritt Datenschutz-Bedenken beim geplanten Covid-Zertifikat für einfacheres Reisen in Europa entgegen. Der Grundsatz der Daten-Minimierung werde bei dem Vorhaben eingehalten, sagte der Belgier im Europaparlament. Tatsächlich sei der Satz an persönlichen Informationen kleiner als im gelben Impfbuch der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Um Reisen in Europa in der Coronakrise wieder einfacher zu machen, schlägt die EU-Kommission die Einführung eines «grünen Zertifikats» vor. Es soll Impfungen, Ergebnisse zugelassener Tests und Informationen zu überstandenen Infektionen festhalten und EU-weit anerkannt werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Impfzertifikat der EU Zu hohe Erwartungen an den «Freipass für den Ballermann» 17.03.2021 Mit Audio

14:52 Ein Drittel der Zürcher Bevölkerung hat sich für Impfung registriert Lange als Impf-Trödelkanton verschrien, ändert die Zürcher Gesundheitsdirektion ihre Strategie und verweist am Dienstag auf eine positive Zwischenbilanz: Neu will der Kanton Zürich nicht mehr sämtliche Impfdosen für eine Zweitimpfung zurücklegen. Dies aufgrund der grösseren Liefermengen und der vom Bund «bekräftigten Liefersicherheit». Es dürfte mit dem Impfen im Kanton Zürich also schneller vorangehen als bisher. Bis Ende April sollen 400'000 Impfungen verabreicht werden. Auch die Impftermine für den April sind inzwischen komplett ausgebucht. Anfang April waren noch 18'000 Termine frei gewesen. Ab Freitag, 16. April, will der Kanton Zürich Termine für das Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt freischalten. Auch 16-17-Jährige mit Vorerkrankungen können ab dann einen Impftermin buchen. Insgesamt haben sich auf der Anmeldeplattform des Kantons Zürich 430'000 Personen für eine COVID-19-Impfung registriert. Dies entspricht einem knappen Drittel aller im Kanton Zürich wohnhaften Personen. Rund 90'000 konnten Termine buchen. Die breite Bevölkerung soll ab Mai Termine buchen können. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Zürich 13.04.2021 Mit Audio

14:46 Sind Sommerferien möglich? Ein Journalist will wissen, ob es realistisch sei, dass bis zu den Sommerferien die meisten Menschen geimpft sein werden und vielleicht gar reisen können. Virginie Masserey sagt, sie sei optimistisch, dass dies gelinge. «Es werden in den nächsten Wochen grosse Mengen an Impfstoff geliefert werden.»

14:46 Wann kommt der Impfnachweis? Wann kommt der Impfnachweis? «Die Arbeiten sind am Laufen», so Virginie Masserey. Man werde zu gegebener Zeit informieren.

14:42 Impf-Empfehlungen für Schwangere? In der Schweiz gebe es keine offiziellen Empfehlungen für Schwangere bezüglich Impfen, erklärt Virginie Masserey. Man bitte die Schwangeren, das Ganze mit dem Arzt zu besprechen.

14:38 Wo klemmt es bei den Kantonen, Herr Hauri? Ein Journalist spricht das Impfziel des Bundes an. Wo klemmt es bei den Kantonen? «Die Organisation ist komplex», erklärt Rudolf Hauri. Das Ganze brauche Zeit. Der Impfstoff sei bisher noch nicht in den gewünschten Mengen vorhanden gewesen. Pro Tag könne man maximal 100'000 bis 150'000 Dosen verimpfen, das sei die Grenze. Bis in den Herbst sollten alle Impfwilligen durchgeimpft sein, erklärt Hauri. 01:25 Video Hauri: «Die Organisation ist komplex» Aus News-Clip vom 13.04.2021. abspielen

14:31 Wie steht es um die Richtwerte für Öffnungen? Virginie Masserey sagt, es handle sich bei diesen Werten nur um Richtwerte, es gebe keinen Automatismus. Es gebe auch noch andere Faktoren, welche die Politik bei den Öffnungsentscheiden berücksichtigen müsse. Aber: «Vier der fünf Richtwerte sind derzeit nicht erfüllt.» Stand der Richtwerte für Lockerungen Mitte April

14:29 Wie viele Menschen wollen sich impfen lassen? Einige Kantone hätten bereits Aufrufe gestartet, dass sich über 65-Jährige oder gar über 55-Jährige impfen lassen sollen, sagt ein Journalist. «Wollen sich gar nicht so viele Menschen impfen lassen, wie das BAG annimmt?» Virginie Masserey vom BAG sagt, das sei richtig, die Kommunikationsmassnahmen lägen bei den Kantonen. Rudolf Hauri fügt an, es werde ja nicht gewartet, bis eine Gruppe vollständig durchgeimpft sei, sondern der Übergang zwischen den Gruppen sei fliessend, sodass möglichst viele Menschen möglichst schnell geimpft werden könnten.

14:25 Sind Selbsttests zuverlässig? Ein Journalist fragt Virginie Masserey, ob die Selbsttests zuverlässig seien. Die Selbsttests seien eher als Ergänzung gedacht, antwortet Masserey. Es würden nur diejenigen Personen festgestellt, welche eine hohe Virenlast hätten. Rudolf Hauri ergänzt, dass die Selbsttests nicht in allen Situationen nützlich seien. «Es können Fälle entdeckt werden, aber nicht in dem Ausmass, welches wünschenswert wäre.» 00:52 Video Hauri: Selbsttests als Zusatz zu Schutzmassnahmen im Freundeskreis Aus News-Clip vom 13.04.2021. abspielen

14:21 Grosses Bewusstsein in der Schweiz bezüglich verschiedener Impfstofftypen Die weniger impfwilligen Menschen würden eher auf die persönlichen Argumente ansprechen. «Solidarische Apelle würden also wenig nützen, die Impfbereitschaft zu erhöhen», so Michael Hermann von Sotomo. In der Schweiz gebe es ein grosses Bewusstsein in der Bevölkerung bezüglich der verschiedenen Impfstofftypen. Die eher vorsichtige Zulassung der Impfstoffe würde auch dazu beitragen, dass die Impfbereitschaft in der Schweiz eher hoch sei, so Hermann. 00:37 Video Hermann zu Argumenten für die Impfbereitschaft Aus News-Clip vom 13.04.2021. abspielen

14:17 Hermann präsentiert Ergebnisse von Impf-Befragungen Michael Hermann, Geschäftsführer der Forschungsstelle Sotomo, ist ebenfalls am Point de Presse anwesend. Er präsentiert Ergebnisse einer Befragung. Der Schwerpunkt der Befragung sei das Impfen gewesen. «2020 gab es eine leichte Erosion der Impfbereitschaft. Nun mit dem Beginn der Impfkampagne hat sich das Bild geändert.» Die Anzahl der Nicht-Impfwilligen sei über das vergangene Jahr hinweg aber stabil gewesen. Die Impfbereitschaft der Männer sei grösser als diejenige der Frauen. Die ältere Bevölkerung habe eine höhere Impfbereitschaft als die Jüngeren. «Die Jüngeren sprechen vor allem auf das Argument an, das alte Leben zurückzuerlangen, zum Beispiel wieder reisen zu dürfen.» 01:14 Video Hermann: «Anteil der Impfunwilligen blieb konstant» Aus News-Clip vom 13.04.2021. abspielen

14:12 Hauri: «Auch die Virusvarianten können offenbar eingegrenzt werden» Nun spricht Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte. «Das Gute ist, die dritte Welle hat sich nicht steil aufgebaut. Das Contact Tracing funktioniert. Auch die Virusvarianten können offenbar eingegrenzt werden.» Wichtig sei jetzt vor allem das repetitive Testen in Reihentests. Wichtig sei, Massnahmen wie das Maskentragen nicht vorzeitig aufzugeben. Bei den Impfungen seien die Kantone gut unterwegs, es gelte jetzt weiter Tempo zu machen. Denn: «Die Gefahr eines starken Anstiegs des Infektionsgeschehens ist nach wie vor nicht gebannt.» 00:43 Video Hauri: «Tests müssen regelmässig und häufig durchgeführt werden» Aus News-Clip vom 13.04.2021. abspielen

14:09 Anzahl ausgelieferter Dosen steigt Die Anzahl ausgelieferter Dosen steige weiter. «Zwischen April und Juni gehen wir davon aus, dass wir acht Millionen Dosen erhalten», sagt Masserey. Die Situation sei fragil, man müsse wachsam bleiben. Die Perspektiven aber seien vielversprechend.

14:06 Masserey: «B.1.1.7 hat sich in der Schweiz fest verankert» Bei den Todesfällen sehe man eine Stabilisierung auf tiefem Niveau, sagt Virginie Masserey. «B.1.1.7 hat sich in der Schweiz fest verankert.» Die weiteren Mutatanten seien eher selten. Bei der Impfkampagne gehe es vorwärts. In den letzten sieben Tagen habe sich der Impfrhythmus verschärft. Etwa acht Prozent der Schweizerinnen und Schweizer seien vollständig geimpft. Bei den älteren Menschen, sprich den über 65-Jährigen und über 75-Jährigen, würden die Impfungen ebenfalls voranschreiten. 00:49 Video Masserey: «Bei der Impfkampagne geht es vorwärts» (französisch) Aus News-Clip vom 13.04.2021. abspielen

14:02 Masserey: «Die Anzahl der Neuinfektionen geht weiter nach oben» Der heutige Point de Presse in Bern beginnt. Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim Bundesamt für Gesundheit BAG, erklärt die aktuelle epidemiologische Lage. «Die Anzahl der Neuinfektionen geht weiter nach oben.» Sie führt die aktuellen Zahlen aus. Der R-Wert sei bei 1.14. Die Anzahl der Tests sei bis vor Ostern hoch gewesen, anschliessend sei die Zahl etwas zurückgegangen. «Die Anzahl Hospitalisierungen geht ebenfalls langsam nach oben.» 00:28 Video Virginie Masserey zu den Neuinfektionen (französisch) Aus News-Clip vom 13.04.2021. abspielen

14:00 BAG meldet 2241 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2241 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2017 . Das sind 15 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 35 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 296.98 .

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 8.0 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 29'677 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 24 Prozent gesunken . Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

liegt aktuell bei . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um . Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 10 neue Verstorbene . Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 7 Verstorbenen . Das sind 28 Prozent weniger als in der Vorwoche.

. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1087 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden . Das sind 5 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 77.0 Prozent ausgelastet , inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 71.0 Prozent. Davon sind 22 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 . Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu , inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 71.0 Prozent. Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 1'815'117 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 29'893 Personen pro Tag geimpft. Das sind 25.3 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 8.0 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.1 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:56 Point de Presse des BAG um 14 Uhr Um 14 Uhr informieren Fachleute des Bundes zur aktuellen Corona- Lage. Wir übertragen die Medienkonferenz hier im Livestream und auf SRF info. Die folgenden Personen werden Auskunft geben: Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim Bundesamt für Gesundheit BAG

Rudolf Hauri, Kantonsarzt Zug, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte

Michael Hermann, Geschäftsführer der Forschungsstelle Sotomo