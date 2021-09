Der Ticker startet um 5:38 Uhr

14:11 Impfkadenz in einer Woche um 17 Prozent gestiegen Vom 13. September bis 19. September sind in der Schweiz 221'886 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Die Impfkadenz stieg im Vergleich zur Vorwoche um 17 Prozent. 53.6 Prozent der Bevölkerung sind mittlerweile vollständig geimpft. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag auf seiner Website veröffentlichte. Insgesamt wurden seit Beginn der Impfkampagne 10'175'832 Impfungen verabreicht. 4'635'699 Personen haben zwei Impfdosen erhalten, bei 904'434 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung vorgenommen. Pro Tag wurden letzte Woche durchschnittlich 31'698 Impfungen durchgeführt. Seit dem 13. September haben – abgesehen von Kindern bis 15 Jahren – nur noch geimpfte, genesene und getestete Personen Zutritt zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Sie müssen ein entsprechendes Zertifikat vorlegen, um etwa ins Restaurant, in die Bar, ins Kino, in den Zoo eingelassen zu werden. 01:31 Video Aus dem Archiv: Ansturm auf Impftermine Aus SRF News vom 11.09.2021. abspielen

13:34 BAG meldet nach Wochenende 4032 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4032 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

13:14 Biontech/Pfizer-Impfstoff sicher und effektiv bei jüngeren Kindern Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer hat sich nach Angaben der beiden Unternehmen bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren als gut verträglich erwiesen und ruft eine stabile Immunantwort hervor. Die Daten der klinischen Studie sollen so bald wie möglich der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA und der US-Zulassungsbehörde FDA vorgelegt werden, wie die beiden Impfstoffhersteller mitteilten. Anders als in der Altersgruppe über zwölf wurde den Kindern von fünf bis elf Jahren für die klinische Studie der Phase 2/3 nur ein Drittel der Dosis verabreicht. Die beiden Impfungen lagen drei Wochen auseinander. «Die Antikörper-Reaktionen bei den Teilnehmern, denen eine Dosis von zehn Mikrogramm verabreicht wurde, war vergleichbar mit denjenigen aus einer früheren Studie von Pfizer/Biontech-Studie bei Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren, die eine 30 Mikrogramm-Dosis erhalten hatten», teilten die Unternehmen mit. Auch die Nebenwirkungen seien vergleichbar mit denen der älteren Gruppe gewesen. Ergebnisse von zwei weiteren Teilnehmergruppen im Alter von zwei bis fünf Jahren sowie von sechs Monaten bis zwei Jahren würden für das vierte Quartel erwartet. An der Studie nehmen den Angaben zufolge insgesamt 4500 Kinder im Alter von einem halben Jahr bis elf Jahren teil, die vorgestellten Daten zu den 5- bis 11-Jährigen gehen auf 2268 Teilnehmer zurück. Beteiligt sind über 90 Kliniken in den USA, Finnland, Polen und Spanien. Wir sind froh, dass wir vor dem Beginn der Wintersaison den Zulassungsbehörden die Daten für die Gruppe von Kindern im Schulalter vorlegen können.

12:21 Kanton soll sich an Kita-Ausfallkosten beteiligen Der Kanton Zürich soll sich mit rund 10 Millionen Franken an den Ausfallkosten beteiligen, welche die Kindertagesstätten und weitere Anbieter familienergänzender Betreuung vom 17. März bis zum 17. Juni 2020 hatten. Die 10 Millionen Franken entsprechen rund einem Drittel der Gesamtkosten, welche die Anbieter geltend machten. Der Bund hat bereits im Mai 2020 beschlossen, sich zu einem Drittel an den Ausfallkosten zu beteiligen. Weil im Kanton Zürich grundsätzlich die Gemeinden für die Kitas zuständig sind, hätten sie eigentlich auch die verbleibenden zwei Drittel tragen müssen.

11:33 Österreich verhängt «3G»-Regel für Wintersportsaison In Österreich wird in der kommenden Wintersaison für die Benutzung von Seilbahnen die «3G»-Regel gelten. Heisst: Die Betreiber dürfen nur gegen Covid-19 Geimpfte, Getestete und Genesene befördern. Kontrolliert werden soll das bereits am Ticketschalter, so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Zudem müsse man in Gondeln eine FFP2-Maske tragen. Kapazitätsbeschränkungen wie im vergangenen Winter soll es nicht geben, und auch auf die Abstandsregelung wird verzichtet. Apres-Ski wird ebenfalls unter strengen Bedingungen, ähnlich wie für die Nachtgastronomie, möglich sein. Die Auflagen werden flexibel gehandhabt: Sollte die Auslastung der Intensivstationen mit Corona-Kranken steigen, werden die Regeln für ungeimpfte Wintersportler verschärft. Derzeit sind rund 200 Intensivbetten in Österreich mit Covid-Patienten belegt. Wenn die Zahl auf 300 steigt, dürfen Ungeimpfte keine Après-Ski-Lokale mehr besuchen – auch nicht mit negativem Testergebnis, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein vor den Medien. Ab dieser Stufe dürfen Seilbahnen, Gastronomie und Hotels ausserdem keine Selbsttests mehr akzeptieren. Legende: Ab einer Intensivauslastung von 400 Betten müssen Ungeimpfte negative PCR-Tests vorweisen. Die weniger genauen Antigentests sind dann nicht mehr ausreichend. Keystone

10:40 Auch vor der Uni Zürich demonstrieren 150 Zertifikats-Gegner Bis zu 150 Studierende haben am Montagmorgen in Zürich gegen die Zertifikatspflicht an den Hochschulen demonstriert. Gegen 8.30 Uhr zogen die Studierenden vom Landesmuseum in Richtung Universität und ETH Zürich. Dabei trugen sie Schilder, auf denen sie einen zertifikatsfreien Bildungszugang forderten. Sie skandierten «Liberté», wie ein Augenschein vor Ort zeigte. Vereinzelt waren auch Vertretende der Organisation Mass-voll dabei. Auf Flyern wurde die Zertifikatspflicht als Diskriminierung verurteilt. Rechte hingen nicht von einem QR-Code ab, das Zertifikat führe nur zu einer Spaltung. Zunächst stellten sich die Demonstrierenden vor der ETH auf, anschliessend zogen sie weiter zur Uni. Dort standen sie im Regen vor dem Eingang Spalier und verteilten ihre Flyer an die ankommenden Studierenden. Nur mit einer Zeritifikats-Pflicht sei es möglich, den Studierenden nach fast drei Semestern Ausnahmezustand wieder ein normaleres Studiererlebnis zu bieten, schrieb die ETH Zürich derweil auf ihrer Website.

9:23 Zertifikatspflicht: 100 Studenten protestieren vor Uni Luzern Vor der Universität Luzern haben am Montagmorgen rund 100 Studentinnen und Studenten gegen die Zertifikatspflicht an den Hochschulen demonstriert. Das Zertifikat beschränke den freien Zugang zur Bildung, erklärten sie. Das Maturazeugnis und nicht das Zertifikat sei der Zugang zum Studium, sagte ein Student, der nach eigenen Angaben geimpft ist. Kein Mensch sei mehr wert als ein anderer, auch ein Geimpfter sei nicht mehr wert als ein Ungeimpfter. Er forderte deswegen «Bildung für alle». Eine Gruppe namens «Freie Linke» verteilte Zettel, auf denen «Kein Mensch ist zertifizierbar» stand. An der Kundgebung waren auch Personen der Gruppe «Massvoll» anwesend. Auf Transparenten waren Slogans wie «My Body my Choice» zu lesen oder schlicht «Zertifikat nein». Die Kundgebung stiess auch auf Kritik. Es kam zu Zwischenrufen, und auf einem Transparent einer kleinen Gegendemonstration war zu lesen, dass die Kritiker der Coronamassnahmen Rechtsextreme in ihren Reihen duldeten, oder dass Diskriminierung nicht mit dem Zertifikat beginne. Ein Sprecherin der Gegendemonstration warf den protestierenden Studentinnen und Studenten vor, sich nur um die Freiheit der Privilegierten zu kümmern. Legende: Eine Sprecherin der Demonstranten sagte, die Politik habe aus einem medizinischen Problem ein gesellschaftliches gemacht. Das Zertifikat, sei nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. SRF

8:48 Neuseeland: Lockdown wird auch in Auckland gelockert Nach einem Monat wird der strenge Lockdown in der neuseeländischen Millionenmetropole Auckland gelockert. Grund seien die sinkenden Corona-Zahlen in der grössten Stadt des Landes, die als Epizentrum des jüngsten Ausbruchs der Delta-Variante in dem Pazifikstaat galt, teilte die Regierung mit. Geschäfte und Schulen dürfen dann zumindest teilweise wieder öffnen. Ältere Menschen forderte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern aber auf, weitgehend zu Hause zu bleiben, wenn sie noch nicht geimpft sind. Phil Goff, Bürgermeister von Auckland, ermahnte derweil die Menschen auf Twitter, sich an die weiterhin bestehenden Regeln zu halten und im Licht der sinkenden Fallzahlen nicht selbstzufrieden zu werden. Im Rest des Landes wurde der am 18. August nach nur einem einzigen Corona-Fall verhängte Lockdown bereits vor zwei Wochen weitgehend wieder aufgehoben, in Auckland durften die Menschen aber weiter nur in Ausnahmen ihre Häuser verlassen. Neuseeland verfolgt im Kampf gegen Corona eine sogenannte Null-Covid-Strategie. Die Menschen leben seit Beginn der Pandemie weitgehend vom Rest der Welt abgeschottet, dadurch aber relativ normal weiter – monatelang auch ohne Masken.

7:49 Semesterbeginn an Schweizer Unis – nicht alle verlangen Zertifikat Für fast 300'000 Studentinnen und Studenten beginnt heute das neue Semester. Dabei heisst es für die meisten von ihnen: Zugang zum Hörsaal nur mit Covid-Zertifikat. Einige Fachhochschulen und als einzige Universität die Tessiner Uni in Lugano verzichten auf die Auflage. Warum sie das tun und wie sie den Semesterstart ohne Zertifikat planen, sehen Sie hier. 01:55 Video Schweizer Unis und die Zertifikats-Pflicht Aus Tagesschau vom 19.09.2021. abspielen

6:46 Flughafen Zürich rechnet mit Aufschwung ab 2022 Der Flughafen Zürich dürfte die Zahlen im Flugverkehr von 2019 erst wieder im Jahr 2025 erreichen. Viel hänge davon ab, wann sich der Flugverkehr mit den USA und China wieder erhole, sagte Andreas Schmid, Präsident des Flughafens Zürich. Das sei für den Flughafen Zürich extrem wichtig, sagte Schmid in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Die Schweizer Wirtschaft sei sehr stark mit den beiden Weltmächten verknüpft. Er glaube nicht, dass es in diesem Jahr noch eine grosse Erholung bei den Geschäftsreisen geben werde. Aber im kommenden Jahr werde es eine starke Aufwärtstendenz geben. Der Flughafen Zürich brauche mindestens 50 Prozent des Luftverkehrs aus der Zeit vor der Pandemie, um schwarze Zahlen schreiben zu können. Nach den eigenen Prognosen sollte dieser Wert im Dezember erreicht werden. Der Flughafen sei in einer soliden stabilen Lage. 03:30 Video Archiv: Gemeinden darben unter dem reduzierten Flugbetrieb Aus Schweiz aktuell vom 10.06.2021. abspielen

5:49 Ab heute gelten diese Einreiseregeln für die Schweiz Alle, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen bei der Einreise in die Schweiz einen negativen Test vorweisen. Zudem müssen sich diese Personen vier bis sieben Tage nach der Rückkehr erneut testen lassen und das Resultat dem Kanton melden. Alle Reisenden – auch die geimpften – müssen zudem ein Einreiseformular (Passenger Locator Form, SwissPLF), Link öffnet in einem neuen Fenster, Link öffnet in einem neuen Fenster ausfüllen. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, kann gebüsst werden, wie Gesundheitsminister Alain Berset an einer Medienkonferenz in Bern erklärte. Kostenpunkt: 200 Franken für fehlende Testnachweise, 100 Franken bei Fehlen des ausgefüllten Einreiseformulars., Link öffnet in einem neuen Fenster Ausnahmen gelten etwa für Transit-Passagiere, für den Güterverkehr oder für Grenzgänger. 03:33 Video Aus dem Archiv: Neue Regeln bei der Einreise in die Schweiz Aus Tagesschau vom 17.09.2021. abspielen