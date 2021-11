Der Ticker startet um 5:48 Uhr

9:40 Weltärzteverband-Präsident: Schweiz muss 2G diskutieren Wegen der stark steigenden Neuansteckungen müsse in der Schweiz die 2G-Regel zum Thema werden. Das sagt Frank Ulrich Montgomery, der Präsident des weltweiten Zusammenschlusses der Ärzteverbände (WMA). Natürlich müsse das 2G-Zertifikat – also für Geimpfte oder Genesene – nicht flächendeckend eingeführt werden. «Im Zürcher Bankenviertel ziemlich sicher, auf der Rütli-Wiese hingegen kaum», sagte der Deutsche im Interview mit den Zeitungen von «CH Media». Gesundheitsminister Alain Berset sagte am Donnerstag in einer Diskussionsrunde des Onlineportals von «20 Minuten», dass er nicht glaube, dass in der Schweiz die 2G-Regel nötig werde. Aber in einer Pandemie gebe es immer Ungewissheiten. Das grenzübergreifende Skigebiet Samnaun/Ischgl (AU) hat als erstes Skigebiet in der Schweiz bereits entschieden, die 2G-Zertifikatspflicht einzuführen. In Oberösterreich soll ab Montag zudem ein regionaler Lockdown für Ungeimpfte eingeführt werden. Mehr zur internationalen Corona-Situation finden Sie hier.

9:26 Dänemark führt erste Corona-Beschränkungen ein Seit Freitag gelten nach zwei Monaten ohne jegliche Beschränkungen wieder vereinzelte Corona-Massnahmen in Dänemark. Unter anderem muss der Corona-Pass bei grösseren Veranstaltungen wie Konzerten, Messen oder in Restaurants und Diskotheken wieder vorgezeigt werden. Damit wird im nördlichsten deutschen Nachbarland vorgeschrieben, dass man geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet ist. Angesichts hoher Impf- und niedriger Infektionszahlen hatte Dänemark am 10. September alle im Land verbliebenen Corona-Massnahmen aufgehoben. In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Neuinfektionen jedoch stark angestiegen. Auf Vorschlag der Regierung beriet diese Woche eine Kommission des dänischen Parlaments, ob wieder Massnahmen eingeführt werden sollen. Audio Aus dem Archiv: Dänemark und das missglückte Ende der Pandemie 17:57 min abspielen. Laufzeit 17:57 Minuten.

7:34 Niederlande wollen offenbar wieder in Teil-Lockdown gehen Angesichts stark steigender Corona-Zahlen will die niederländische Regierung einem Medienbericht zufolge einen neuen Teil-Lockdown verhängen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Es wäre die erste solche Massnahme in Westeuropa seit dem Sommer. So sollen ab Samstag für mindestens drei Wochen Bars, Restaurants und nicht lebensnotwendige Geschäfte ab 19 Uhr schliessen, wie der Rundfunksender NOS unter Berufung auf Regierungskreise berichtet. Zudem sollen die Menschen so viel wie möglich von zu Hause aus arbeiten und bei Sportveranstaltungen keine Zuschauer zugelassen werden. Schulen, Theater und Kinos sollen aber geöffnet bleiben. Das Kabinett des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Mark Rutte soll noch im Tagesverlauf eine Entscheidung treffen. Die Behörden verzeichneten zuletzt einen Rekord bei den Neuinfektionen, obwohl 85 Prozent der Erwachsenen geimpft sind. Kliniken müssen wegen den zunehmenden Corona-Fällen Behandlungen verschieben.

5:58 Österreich: Strengere Regeln sorgen für höhere Impfzahlen Die deutliche Verschärfung der Regeln für Ungeimpfte hat in Österreich die Zahl der Corona-Impfungen spürbar nach oben klettern lassen. In den ersten zehn Tagen nach Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz wurden insgesamt mehr als 420'000 Stiche verzeichnet, wie aus Zahlen der Ministerien hervorgeht. In den zehn Tagen davor waren es rund 157'000. Seit 8. November gilt obendrein eine 2G-Regel, die Ungeimpfte aus weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausschliesst. Ein Grossteil der Impfungen (235'000) entfiel seit 1. November auf Drittstiche. Zum ersten Mal liessen sich 123'000 Menschen gegen das Coronavirus durch die Injektion schützen. Eine zweite Dosis holten sich den Zahlen zufolge 64'000 Bürger. Die Impfquote liegt in Österreich bei aktuell etwa 65 Prozent der Gesamtbevölkerung.

5:26 Schweiz: Mehr Jugendliche denken an Suizid Bei Beratungsstellen sind wegen der Pandemie mehr Anfragen zum Thema Suizid eingegangen. Darunter seien auch Dreizehnjährige, die Hilfe suchen. Die Coronazeit belaste besonders, sagen Fachleute bei der Beratungsstelle von Pro Juventute. Petra Schneider arbeitet seit vielen Jahren dort und sie weiss, wie sie betroffenen Jugendlichen helfen kann: «Ich schaue immer: Ist jemand dort, der dir helfen kann. Oder darf ich jemand vorbeischicken.» Bereits 98 mal schickten Schneider oder eine ihrer Kolleginnen dieses Jahr bis im Herbst die Rettungskräfte los. Ein ähnliches Bild zeigt sich in Zürich. Bei den psychiatrischen Notfällen im Kanton Zürich hatten diesen Frühling deutlich mehr Jugendliche Suizidgedanken, nämlich 84 Prozent der Notfälle. 2019 waren es noch 69 Prozent. Eine deutliche Zunahme zeigt sich auch bei den Selbstverletzungen. 05:09 Video Immer mehr Jugendliche denken an Selbstmord Aus 10 vor 10 vom 11.11.2021. abspielen

3:48 Deutschland: Arbeitsminister will 3G-Regel am Arbeitsplatz Der deutsche Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die geplanten 3G-Regeln am Arbeitsplatz zur Eindämmung der vierten Coronawelle im Konsens mit Wirtschaft und Gewerkschaften einführen. Er sagte: «Zur konsequenten Umsetzung der 3G-Regeln am Arbeitsplatz suche ich das Gespräch mit den deutschen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Nur im Schulterschluss zwischen Beschäftigten, Unternehmen und Staat können wir für wirksamen Schutz und mehr Impfungen sorgen.» Die bisherigen Massnahmen reichten nicht aus, um das Infektionsgeschehen zu verringern. Deshalb sei es richtig, die Vorgaben zum betrieblichen Infektionsschutz beizubehalten. Zusätzlich dürften künftig nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete zur Arbeit gehen. Legende: Das sei notwendig, weil die Impfquote immer noch nicht ausreichend und die Zahl der ungeimpften Personen weiterhin hoch sei, so Heil. Zuletzt wurden in Deutschland 50'000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Keystone/Archiv

21:09 Bericht: Deutschland will Österreich zum Hochrisikogebiet erklären Wegen hoher Corona-Inzidenzen will die Bundesregierung Österreich, Tschechien und Ungarn nach Informationen der Funke Mediengruppe an diesem Freitag zu Hochrisikogebieten erklären. Wie die Zeitungen berichten, soll die Einstufung am Sonntag in Kraft treten. Einzelne Gemeinden in Österreich sollten allerdings ausgenommen werden. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür am Donnerstagabend nicht. Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Dafür sind aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage.

19:44 RKI rät zur Absage grösserer Veranstaltungen Das Robert-Koch-Institut (RKI) ruft angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen in Deutschland zur Kontaktvermeidung auf. «Das RKI rät dringend dazu, grössere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden, aber auch alle anderen nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren», heisst es im Wochenbericht. «Die aktuelle Entwicklung ist sehr besorgniserregend und es ist zu befürchten, dass es zu einer weiteren Zunahme schwerer Erkrankungen und Todesfälle kommen wird (...).» Ab sofort sollten von jedem Bürger und jeder Bürgerin möglichst alle anwendbaren Massnahmen umgesetzt werden: Die Kontaktreduktion, das Tragen von Masken, die Einhaltung des Mindestabstands und der AHA-Regeln sowie das regelmässige und gründliche Lüften von Innenräumen vor. Diese Empfehlungen gelten auch für Geimpfte und Genesene.

18:59 Kein House of Switzerland in Peking An den Olympischen Winterspielen in Peking im kommenden Jahr wird es kein House of Switzerland geben. Dies hat das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) entschieden. Grund sind die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Im Zusammenhang mit den Winterspielen in Peking bestünden Unsicherheiten, schrieb das EDA in einer Mitteilung. Es sei zu erwarten, dass China zur Bekämpfung des Coronavirus kein ausländisches Publikum zulasse und die Bewegungsfreiheit einschränke. Schon an den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio hatte es kein House of Switzerland gegeben. Dieses wird normalerweise von Präsenz Schweiz organisiert – mit dem Ziel, die Schweizer Wirtschaft und Forschung sowie den Tourismus in der Welt bekannt zu machen. Auch die Medaillenfeiern der Schweizer Athletinnen und Athleten finden traditionell dort statt. Legende: Ein Bild aus längst vergangenen Tagen: Ein House of Switzerland wie hier an den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi wird es in Peking 2022 nicht geben. Keystone/Archiv

17:41 Massentest in Berner Marzili-Schule nach Corona-Ausbruch Nach Corona-Ausbrüchen in den Berner Schulhäusern Marzili und Sulgenbach werden sämtliche 19 Klassen auf das Virus getestet. Bisher wurden je neun Coronafälle registriert. Auf Wunsch der Schulleitungen würden alle 19 Klassen getestet, bestätigte Gundekar Giebel, Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion, eine Meldung auf den Onlineportalen von «Bund» und «Berner Zeitung». Am Kindergarten werden keine Tests durchgeführt. Von den Tests betroffen sind rund 450 Kinder. Getestet wird ab Freitag. In den beiden Schulanlagen wurden bisher je neun Coronafälle in diversen Klassen registriert.

16:44 EMA macht Weg frei für zwei neue Covid-Medikamente Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Weg frei gemacht für die Zulassung von zwei neuen Medikamenten gegen Covid-19. Es gehe um die Antikörper-Therapie Ronapreve des Schweizer Pharmaunternehmens Roche sowie das Mittel Regkirona (Regdanvimab) des Herstellers Celltrion aus Südkorea, so die EMA. Beide Arzneimittel sollen in frühen Stadien der Infektion eingesetzt werden und beruhen auf antiviralen monoklonalen Antikörpern. Die Experten der EMA hatten alle Daten der Hersteller aus Studien über Wirksamkeit und mögliche Nebenwirkungen der Mittel geprüft und bewertet. Nach der positiven Empfehlung muss die EU-Kommission die endgültige Entscheidung treffen. Das aber gilt als Formsache. Bisher ist erst ein Medikament zur Behandlung von Covid-19-Patienten in der EU zugelassen. Das Mittel Ronapreve besteht aus zwei Antikörper (Casirivimab und Imdevimab). Es wird vom US-amerikanischen Hersteller Regeneron Pharmaceuticals mitproduziert und soll Menschen ab 12 Jahre gegeben werden können, die mit dem Coronavirus infiziert sind und ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben.

16:38 Corona-Ausbrüche in zwei Altersheimen in Baselland Im Alters- und Pflegeheim Käppeli in Muttenz (BL) sind seit dem Corona-Ausbruch von Ende Oktober insgesamt elf Personen gestorben. Nicht bei allen sei Covid-19 aber die Todesursache, teilte die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) in ihrem Corona-Wochenbulletin mit. Drei weitere Personen befinden sich im Spital. Die VGD bezeichnet die Situation im Alters- und Pflegeheim Käppeli in ihrem Communiqué als «den Umständen entsprechend stabil». Zu einem Corona-Ausbruch ist es auch im Alters- und Pflegeheim Obesunne in Arlesheim (BL) gekommen. Dort sind drei Bewohner und drei Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gemäss Mitteilung sind strengere Schutzmassnahmen eingeführt worden. So befindet sich der betroffene Bereich in Isolation, um eine «Durchmischung von Bewohnern und Mitarbeitern aus anderen Stockwerken zu verhindern».

16:09 Ab Montag: Lockdown für Ungeimpfte in Oberösterreich geplant Als erstes Bundesland in Österreich will Oberösterreich ab Montag einen regionalen «Lockdown» für Ungeimpfte einführen. Das kündigte Ministerpräsident Thomas Stelzer (ÖVP) an. «Die Situation ist dramatisch, daher ziehen wir die fünfte Stufe des Stufenplans des Bundes vor und planen ab Montag einen Lockdown für Ungeimpfte, sofern es rechtlich ein grünes Licht vom Bund gibt beziehungsweise der Bund die Rechtsgrundlage schafft.» Zuerst hatten die «Kronen Zeitung» und die «Oberösterreichischen Nachrichten» über den Plan berichtet. Gespräche über Details der neuen Regelung zwischen Oberösterreich und dem Gesundheitsministerium in Wien liefen am Donnerstag, erfuhr die dpa aus Verhandlerkreisen. Am Freitag finden Beratungen zwischen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und den Länderchefs von Oberösterreich und Salzburg statt, bei dem noch offene Fragen geklärt werden sollen. Oberösterreich hat eine Sieben-Tage-Inzidenz pro 100'000 Einwohner von fast 1200, das ist deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von etwa 750. Die Impfquote ist eine der niedrigsten in Österreich. Legende: Oberösterreich will ab Montag einen regionalen Lockdown für Ungeimpfte einführen. Dies kündigte Ministerpräsident Thomas Stelzer (ÖVP) an. Keystone

15:44 Regierungsberater raten zu Teil-Shutdown in den Niederlanden In den Niederlanden empfiehlt das wichtigste Corona-Beratergremium der Regierung einen teilweisen Shutdown. Es wäre die erste solche Massnahme in Westeuropa seit dem Sommer. Laut Bericht des Senders NOS sind mehrere neue Massnahmen im Gespräch, darunter die Absage von Veranstaltungen, die Schliessung von Theatern und Kinos und frühere Schliessungszeiten von Cafés und Restaurants. Die Regierung des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Mark Rutte dürfte am Freitag über neue Massnahmen entscheiden. Sie folgt häufig, aber nicht immer den Empfehlungen des Seuchenmanagement-Gremiums. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist auf über 16'000 gestiegen und hat somit einen Höchstwert erreicht. Noch nie zuvor während dieser Pandemie wurden innerhalb eines Tages so viele neue Corona-Fälle gemeldet, wie das Reichsinstitut für Gesundheit und Umwelt RIVM mitteilte.

15:14 Athen verpflichtet erneut freiberufliche Ärzte zum Corona-Dienst Von nächster Woche an können freiberufliche Ärzte in Griechenland zum Dienst in staatlichen Spitälern herangezogen werden. Die Mediziner hätten noch diese Woche Zeit, sich freiwillig zu melden, ab Montag würden sie je nach Bedarf dazu verpflichtet, sagte Gesundheitsminister Thanos Plevris dem Staatssender ERT. Zunächst gehe es um Spezialisten wie Pneumologen im von Corona stark betroffenen Norden Griechenlands. Plevris erklärte, es gebe weniger einen Mangel an Intensivbetten als an Fachpersonal. Allerdings müssten auch Privatkliniken erneut Betten bereitstellen, wenn die staatlichen Kliniken am Limit seien. Beide Massnahmen, die Rekrutierung von Ärzten und die Einbindung privater Spitäler, hatte die Regierung im vergangenen März schon einmal ergriffen, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Die gesetzliche Grundlage dazu war 2020 geschaffen worden. Legende: In Griechenland ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiterhin hoch, viele Intensivstationen sind vollständig belegt. Reuters

14:54 Zürcher Impfdorf: Fast 800 Corona-Impfungen innert zweier Tage Die Zürcher Gesundheitsdirektion verbucht das Impfdorf im Zürcher Hauptbahnhof als Erfolg: Von Montag bis Mittwoch haben sich dort 670 Personen die erste und 121 Personen die zweite Corona-Impfung geholt. Dazu wurden im Impfdorf und an anderen Orten im Kanton 2400 Booster-Impfungen verabreicht, wie die Gesundheitsdirektion mitteilt. 11'700 weitere Auffrischungsimpfungen sind bereits gebucht. Zurzeit gibt es noch 22'000 freie Termine für eine Booster-Impfung für Personen ab 65 Jahren. Momentan sind im Kanton Zürich 77 Prozent der Personen ab 12 Jahren vollständig gegen Corona geimpft, bei der Gruppe ab 65 Jahren sind es 89 Prozent. Am Freitag und Samstag findet im Kanton Zürich im Rahmen der nationalen Impfwoche noch die «Lange Nacht der Impfung» statt: In rund 20 Apotheken können sich Impfwillige zwischen 20 und 00 Uhr die Erstimpfung holen. Das Budget für das Impfdorf belaufe sich auf rund 250'000 Franken, schreibt die Gesundheitsdirektion auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Getragen würden die Kosten vom Bund.

13:56 Österreich: Die Luft für Ungeimpfte wird dünner In Österreich rückt ein Lockdown für Ungeimpfte näher. «Jetzt schon ist klar, dass dieser Winter und Weihnachten für die Ungeimpften ungemütlich wird», sagte Kanzler Alexander Schallenberg in Bregenz. Es sei angesichts der Dynamik der vierten Corona-Welle möglicherweise nur noch eine Frage von wenigen Tagen, bis Ungeimpfte mit massiven Ausgangsbeschränkungen leben müssten, so der Regierungschef. Er nannte die Impfquote von rund 65 Prozent «beschämend niedrig» und forderte die Österreicher erneut auf, sich umgehend einen schützenden Stich zu holen. Unterdessen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich erneut auf einen Rekordwert gestiegen. 01:52 Video Alexander Schallenberg im Gespräch Aus Tagesschau vom 11.11.2021. abspielen

13:32 3886 neue Coronafälle registriert Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3886 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2839 . Das sind 51 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 12 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 384.05 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 35 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 30 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 4 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 572 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 21 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 122 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 21 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 74 Prozent ausgelastet. 14 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 6 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das ist gleichviel wie in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das ist gleichviel wie in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 10.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 11 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 29'527 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 19 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 11 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 11'311'625 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 11'920 Personen pro Tag geimpft. Das sind 0.2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 64.6 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 1.9 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:25 Viele neue Coronafälle in Schaffhauser Altersheim Acht Bewohnende des Schaffhauser Alterszentrums Emmersberg befinden sich zurzeit in Isolation, weil sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Vor zwei Wochen war es im Heim zu fünf Todesfällen gekommen, wie diese Woche bekannt geworden ist. Bei den acht sich in Isolation befindenden Bewohnenden handelt es sich um Folgeansteckungen, wie die «Schaffhauser Nachrichten» mit Bezug auf Sozialreferentin Christine Thommen (SP) berichten. Demnach waren die meisten der Verstorbenen gegen Corona geimpft gewesen, eine Person hatte sogar schon die Booster-Impfung erhalten. Im November 2020 war es in einem Schaffhauser Altersheim im Zusammenhang mit Coronaausbrüchen bereits zu Todesfällen gekommen: Acht Bewohnende einer Demenzabteilung sind damals verstorben. Mehr zur aktuellen Entwicklung im Kanton Schaffhausen finden Sie hier. 18:00 Video Archiv: Schwere Vorwürfe an Heimleitung im Kanton Schaffhausen Aus Schweiz aktuell vom 07.10.2021. abspielen