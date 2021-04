Der Ticker startet um 6:00 Uhr

11:15 Corona drückt Ergebnis bei der RhB Auch bei der Rhätischen Bahn (RhB) war das Geschäftsjahr 2020 stark von der Corona-Pandemie geprägt. Wegen ausgebliebener Passagiere fuhr die RhB einen Verlust von 6,9 Millionen Franken, nach einem Rekordgewinn von 7,1 Millionen Franken im Vorjahr. «Es ging dem öffentlichen Verkehr und der rhätischen Bahn nicht besser, als anderen von Covid-19 betroffenen Branchen», sagte RhB-Verwaltungsratspräsident Stefan Engler. Hauptbetroffen von der Pandemie sei der Personenverkehr gewesen. Insbesondere während des Lockdowns im Frühling waren die Passagierfrequenzen tief. Um die Kosten zu senken, liess die Schmalspurbahn in dieser Zeit deshalb weniger Züge fahren. Zum Teil verkehrten diese ohne Zugpersonal. Zudem wurden die Öffnungszeiten an den Bahnhöfen verkürzt. Etwas besser lief es beim Güterverkehr und dem Autoverlad. Das Defizit im Personenverkehr konnten diese Sparten aber nicht wettmachen. «Hätten uns die Besteller unserer Leistungen nicht geholfen, die Rückgänge ein Stück weit zu kompensieren, hätte der Verlust sogar 19,9 Millionen Franken betragen», erklärte Engler. Legende: Keystone / Archiv

10:44 Homeoffice hat laut Mobilitätsstatistik kaum einen Einfluss Eigentlich wollte der Bundesrat mit der Homeoffice-Pflicht das Pendeln zurückschrauben. Im Mobilitäts-Monitoring Covid-19 des Statistischen Amtes des Kantons Zürich ist diesbezüglich aber kaum ein Effekt auszumachen. Beim Blick auf die Mobilität nach Art der Verkehrsmittel sei auffallend, dass die Nutzung von Auto und Motorrad wieder etwa auf Vor-Pandemie-Niveau sei, erklärt Peter Moser vom Statistischen Amt des Kantons Zürich. Die nächsten normalen Arbeitswochen würden zeigen, wohin der Trend zeigt und welche Rolle möglicherweise das Wetter, vor allem auch für den bedeutenden Freizeitverkehr, spielen wird. Dafür haben die Feiertage zu Beginn des Aprils für einen sichtbaren Mobilitätsrückgang gesorgt. «Der Ostereffekt ist relativ stark ausgeprägt», sagt Moser weiter. Der Einbruch sei aber leicht zu erklären: «Das Pendeln als Mobilitätsfaktor fällt zu Ostern natürlich weg.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Mobilitäts-Monitoring Weniger Mobilität zu Ostern: Knick oder Trendwende? 14.04.2021 Mit Video

10:24 Homeoffice hat sich laut Studie etabliert Das teilweise Arbeiten zuhause hat punkto Flexibilität die Schweizer Arbeitswelt einen grossen Schritt nach vorne gebracht. Dies schreibt das berufliche Netzwerk Xing in einer Mitteilung. Gemäss einer Umfrage bei den Mitgliedern arbeiten 41 Prozent der Befragten ausschliesslich im Homeoffice. Bei einer ersten Befragung vor knapp einem Jahr waren es noch 45 Prozent gewesen. Deutlich gestiegen sei indes der Anteil derjenigen, die teilweise im Homeoffice arbeiten: Von 25 Prozent im Mai des vergangenen Jahres auf aktuell 41 Prozent. Nur noch 18 Prozent der Befragten arbeiten zurzeit gar nicht im Homeoffice, während es vor knapp einem Jahr noch 30 Prozent waren. Allerdings zehrt die Pandemie bei vielen der Befragte auch an den Kraftreserven sowohl im Beruf wie im Privatleben. Gaben Anfang Mai des letzten Jahres 67 Prozent der Befragten an, dass es ihnen in der aktuellen Situation gut oder sogar sehr gut geht, so ist dieser Wert rund ein Jahr später auf 61 Prozent gesunken. Gleichzeitig hat der Anteil derjenigen, denen es schlecht oder sehr schlecht geht, von 11 auf 19 Prozent zugenommen. Gestiegen sei zudem die Angst vor einem Jobverlust, heisst es weiter. Legende: Keystone / Archiv

9:33 Schleppender Verlauf von Russlands Impfkampagne Die Impfkampagne läuft im flächenmässig grössten Land der Erde vergleichsweise schleppend. Dabei verspricht Russland die weltweite Lieferung von Millionen Dosen seines Vakzins Sputnik V. Der Impfstoff ist inzwischen in rund 60 Ländern zugelassen, darunter in Ungarn, das als einziges EU-Mitglied das Vakzin einsetzt. Ausgeliefert ins Ausland sind bisher aber nur wenige Dosen. Das Präparat soll künftig auch in Bayern produziert werden, eine Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA steht aber noch aus. Deren Experten wollen im April auch in Russland Produktions- und Lagerstätten prüfen. Rssland hat neben dem international bekannten Impfstoff Sputnik zwei weitere: EpiVacCorona und CoviVac; es seien «die besten Vakzine der Welt», sagte Russlands Präsident Wladimir Putin. Der 68-Jährige machte zuletzt immer wieder Dampf, dass bei der Produktion zugelegt werden solle. Abseits von Moskau, wo Impfungen sogar beim Shoppen im Einkaufszentrum möglich sind, gibt es in der Provinz oft lange Wartezeiten. Der Chef des staatlichen Direktinvestmentfonds Kirill Dmitrijew kündigt nun an, dass Indien bald der internationale Hauptproduktionsstandort für Sputnik V werden solle. Fünf Produktionsstätten seien schon fest vereinbart. Weitere sollen hinzukommen. Legende: Keystone / Archiv

8:15 Indien weist erneut weltweit höchste Infektionszahl aus Indien verzeichnet mit 184’372 bestätigten Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden erneut einen weltweiten Höchstwert. Damit haben sich nun rund 13.9 Millionen Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. 1027 weitere Menschen starben mit oder an dem Virus. Insgesamt sind es damit 172'085. Indien weist nach den USA die höchste Infektionszahl weltweit auf. Bis vor kurzem wies Brasilien die zweithöchste Infektionszahl aus. Seit vergangener Woche meldet das Gesundheitsministerium jeden Tag mehr als 100’000 Neuinfektionen. Die Dunkelziffer dürfte Experten zufolge in dem Land mit seinen 1.35 Milliarden Einwohnern aber deutlich höher liegen.

7:17 Impfstoff-Typ könnte laut Experten Ursache für Nebenwirkungen sein Die seltenen schweren Nebenwirkungen nach der Impfung mit den Präparaten von Astra-Zeneca und Johnson & Johnson hängen deutschen Experten zufolge möglicherweise mit dem speziellen Typ dieser Impfstoffe zusammen. «Die Tatsache, dass beide Impfstoffe auf dem gleichen Prinzip beruhen und die gleichen Probleme verursachen, spricht meines Erachtens eher dafür, dass der Vektor selbst die Ursache ist», sagte Johannes Oldenburg vom Universitätsklinikum Bonn. Allerdings sei das zum gegenwärtigen Zeitpunkt spekulativ. In beiden Präparaten wird ein an sich harmloses Adenovirus als sogenannter Vektor genutzt, um Erbinformationen des Coronavirus in den Körper zu schleusen. Es sei theoretisch auch denkbar, dass das Spike-Protein des Virus, das in allen verfügbaren Impfstoffen dem Immunsystem zur Bildung von Abwehrstoffen präsentiert wird, die Nebenwirkungen verursacht, erklärte Oldenburg. Einige Experten wie Andreas Greinacher von der Universitätsmedizin Greifswald (UMG) vermuten, dass die Betroffenen im Verlauf der Immunreaktion bestimmte Antikörper bilden. Diese aktivieren dann die Blutplättchen, was wiederum zu Blutgerinnseln führt. Legende: Reuters / Archiv

6:07 Erdogan nimmt Lockerungen zurück und verschärft Massnahmen Die Türkei verschärft angesichts steigender Infektionszahlen die Corona-Beschränkungen während des Fastenmonats Ramadan. Die nächtliche Ausgangssperre beginne nun zwei Stunden früher um 19:00 Uhr, erklärte Präsident Recep Tayyip Erdogan. Restaurants und Cafés, die vergangenen Monat teilweise wieder öffnen durften, müssen erneut schliessen. Für weite Teile des Landes gelten zudem Wochenend-Lockdowns. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen nur noch von Menschen über 65 und unter 20 Jahren genutzt werden. Das Land mit seinen 84 Millionen Einwohnern befindet sich derzeit inmitten einer dritten Corona-Welle. Die Türkei hinkt nach einem raschen Start Mitte Januar auch ihrem Impfplan deutlich hinterher. Bislang haben weniger als acht Millionen Menschen die erforderlichen zwei Impfdosen erhalten. Legende: Die verschärften Massnahmen treffen die türkische Bevölkerung in einem ungünstigen Zeitpunkt: In der islamischen Welt hat am Dienstag der Ramadan begonnen. Keystone

5:24 Starker Anstieg in Deutschland In Deutschland steigt die Zahl der Infektionen weiter an: Am Mittwochmorgen meldete das Robert-Koch-Institut 21'693 Neuinfektionen, die innert 24 Stunden registriert worden sind. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz auf 153 (am Dienstag lag sie noch bei 141). 342 Menschen sind neu im Zusammenhang mit Covid-19 in Deutschland verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf bislang über 79'000. Angesichts der steigenden Inzidenz plant die Regierung von Bundeskanzlerin Merkel jetzt, das Infektionsschutzgesetz dahingehend zu ändern, dass die Kompetenz zur Verhängung von härteren Massnahmen künftig bei der Bundesregierung liegt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Infektionsschutzgesetz Die Bundeskanzlerin will die Bundesländer per Gesetz entmachten 13.04.2021 Mit Video

2:32 Neue Zahlen zum Moderna-Impfstoff Das US-Pharmaunternehmen Moderna hat die Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs leicht herabgestuft. Der Impfstoff schütze zu 90 Prozent vor einer Covid-19-Erkrankung und zu 95 Prozent vor einem schweren Verlauf, teilte Moderna mit. In einem im Dezember im «New England Journal of Medicine» veröffentlichten Artikel hatte Moderna die Wirksamkeit noch mit 94.1 Prozent angegeben. Legende: Der Moderna-Impfstoff verhindert in 95 Prozent der Fälle einen schweren Verlauf von Covid-19. Keystone

23:00 Weiterhin Ausreise-Tests in Tirol verlangt Das österreichische Bundesland Tirol verlängert die Pflicht zu Coronatests bei der Ausreise bis zum 24. April. Dies sei zur Eindämmung der britischen Variante des Coronavirus sowie weiterer Virusvarianten nötig, gab die Landesregierung in Innsbruck bekannt. Die Vorschrift, wonach Tirol nur mit einem negativen Testergebnis verlassen werden darf, war Ende März eingeführt worden. Zusätzlich gilt eine Testpflicht für Menschen, die aus dem Osten des Bundeslandes in andere Teile Tirols fahren. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Osttirol betrage rund 430 und sei damit höher als irgendwo sonst in Österreich, hiess es im Gesundheitsamt Tirol. Der landesweite Schnitt liegt aktuell bei 209.

22:32 «Exzellente» Lage auf Mallorca nach dem Oster-Ansturm Der Ansturm an Ostern mit rund 40’000 Besuchern vor allem aus Deutschland hat die relativ gute Corona-Situation auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln nicht beeinträchtigt. Die Infektionszahlen seien weiterhin gering, teilten die Gesundheitsbehörden in Palma mit. Die sogenannte Corona-Ampel stehe derzeit auf «grün» und die Lage sei «exzellent». Risikofrei bleibt eine Reise aber nicht. Im Quarantäne-Hotel unweit der Hauptstadt Palma sind derzeit 27 Gäste aus Deutschland untergebracht, wie die Behörden bekanntgaben. Besucher mit einem positiven Testresultat bleiben dort in einer mindestens 10-tägigen Isolation. Auf allen Balearen-Inseln wurden innerhalb von 24 Stunden 38 Neuinfektionen und ein Todesfall registriert. Im Winter hatten die Inseln zeitweilig die höchsten Infektionszahlen in ganz Spanien. Regionalpräsidentin Francina Armengol mahnt trotzdem zur Vorsicht. Es werde weiterhin nur langsame Lockerungen geben. Die Innenräume von Cafés und Restaurants bleiben geschlossen, auf Terrassen dürfen Gäste nur bis 17 Uhr bewirtet werden.

20:51 Spanien will mit EU-Coronageldern vor allem Elektromobilität fördern Spanien will mit Hilfe des europäischen Corona-Wiederaufbaufonds zunächst in erster Linie die Elektromobilität und die Sanierung von Wohnraum fördern. Man werde in den kommenden drei Jahren für den ersten Bereich 13.2 Milliarden und für das zweite Vorhaben 6.8 Milliarden Euro ausgeben, kündigte Ministerpräsident Pedro Sanchez in Madrid an. Aus dem 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbauprogramm erhält Spanien bis 2026 als eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder 140 Milliarden Euro. Davon werden 72 Milliarden als Zuschüsse überwiesen, also als direkte Hilfe, die nicht zurückgezahlt werden muss. Der Rest sind günstige Kredite. Legende: Keystone

20:22 EMA prüft weiterhin Sicherheit von J&J-Impfstoff Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA prüft eigenen Angaben zufolge nach dem Auftreten von seltenen Thrombosefällen weiterhin die Sicherheit des Impfstoffs von Johnson & Johnson. Es sei nicht klar, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Vakzin des US-Pharmakonzerns und Blutgerinnseln gebe, teilt die Behörde mit. Die EMA wolle sich dazu wieder äussern, wenn die Bewertungen abgeschlossen seien. Der niederländische Gesundheitsminister Hugo de Jonge äussert die Erwartung, dass die EMA am Mittwoch dazu Stellung beziehen werde.

19:54 Keine Lockerungen in den Niederlanden Auch nach vier Monaten Lockdown wird es in den Niederlanden vorerst keine Lockerung der Corona-Beschränkungen geben. Stattdessen werden die Massnahmen bis mindestens Ende April verlängert, wie Ministerpräsident Mark Rutte in Den Haag mitteilte. Eine Lockerung zum jetzigen Zeitpunkt sei «unverantwortlich». Die Lage sei nach wie vor alarmierend und so akut wie während der ersten Welle vor einem Jahr, warnte Rutte. «Jeder sieht, dass die Lage in den Krankenhäusern sehr schlecht ist.» Rutte stellte eine vorsichtige Lockerung frühestens ab Ende April in Aussicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Krawalle Zerstörungswut auf den Strassen der Niederlande 04.02.2021 Mit Audio

19:16 KV-Lehrabgänger finden weniger Anstellungen Für junge Berufsleute ist es wegen der Pandemie schwieriger geworden, auf dem Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden: Von den KV-Lehrabgängern sind weniger erwerbstätig als vor einem Jahr. Zudem sind mehr Anstellungen nur befristet. Laut einer Umfrage des Kaufmännischen Verbands (KV) waren knapp zwei Drittel der Befragten, die vor einem Jahr die KV-Lehre abgeschlossen hatten, im November 2020 erwerbstätig (-5%). Über neun Prozent (+3%) der Lehrabgänger suchen eine Stelle. Für den Verband ist «besorgniserregend», dass sich befristete Arbeitsverträge um fünf Prozent erhöht haben. Der deutliche Anstieg von befristeten Arbeitsverträgen, reduzierten Pensen und Teilzeitstellen seien Indikatoren für die wirtschaftlich schwierige Situation. Legende: Keystone

18:14 Schutzmassnahmen im Asylwesen werden verlängert Der Bund will die im April 2020 beschlossenen Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus im Asylwesen bis Ende Jahr verlängern. Die Schutzmassnahmen betreffen Befragungen von Asylsuchenden, ausreichenden Platz in den Bundesasylzentren sowie die Verlängerung der Ausreisefristen im Asyl- und Wegweisungs-Verfahren. In Bundesunterkünften ist laut dem EJPD die Zahl von Infektionen relativ gering geblieben. Todesfälle gab es bisher keine. Sollten die geplanten Massnahmen je nach Entwicklung der Pandemie nicht mehr nötig sein, kann der Bundesrat die entsprechenden Regelungen kurzfristig wieder aufheben.

17:14 Italienische Inseln wollen schneller impfen Mit Blick auf die Urlaubszeit wollen einige italienische Inseln dem Corona-Impfplan der Regierung vorgreifen und ihre Bevölkerung schneller durchimpfen. «Ich will nur die Touristen-Saison retten, die für uns das Überleben bedeutet», sagte der Bürgermeister von Capri, Marino Lembo, der Zeitung «Corriere della Sera». Man habe darum gebeten, Jüngere impfen zu dürfen. Auf der Insel in der Bucht von Neapel müssten Lembo zufolge noch 4000 Menschen immunisiert werden, was schnell ginge. Der Bürgermeister der Insel Lampedusa, Totò Martello, sagte der Zeitung «La Repubblica», alle Inselbewohner könnten binnen einer Woche geimpft werden.

16:58 Mehr Härtefall-Auszahlungen in der Schweiz Die Auszahlung von Corona-Härtefallgeldern für Unternehmen hat zugenommen. Insgesamt haben die Kantone seit Ende September 1.6 Milliarden Franken an Geldern gesprochen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Das hält die Eidgenössische Finanzverwaltung in ihren aktuellen Zahlen fest. Davon wurden in den fünf Monaten bis Ende Februar etwa eine halbe Milliarde Franken ausbezahlt. Im März und in den ersten Apriltagen kam über eine Milliarde dazu. Der Grund: Gemäss dem Bund begannen einige Kantone erst im März mit den Auszahlungen.

16:24 Frankreich unterbricht Flugverbindungen mit Brasilien Frankreich setzt in der Coronakrise sämtliche Flugverbindungen mit dem besonders betroffenen Brasilien aus. Das kündigte Regierungschef Jean Castex in Paris in der Nationalversammlung an, dem Unterhaus des Parlaments. «Wir stellen fest, dass sich die Lage verschlimmert», sagte Castex. «Und wir haben entschieden, bis zu einer neuen Entscheidung alle Flüge zwischen Brasilien und Frankreich auszusetzen.»