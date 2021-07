Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:00 Bundespräsident stellt Gratis-Tests zur Diskussion Derzeit können Personen ohne Symptome gratis einen Antigen-Schnelltest machen lassen. Doch damit könnte bald Schluss sein. «Sobald sich alle impfen konnten, stellt sich die Frage, wer diese Tests bezahlen soll», sagte Bundespräsident Guy Parmelin gegenüber SRF News. «Die Steuerzahler? Da bin ich mir nicht sicher.» Nun ist allerdings Parmelins SVP die einzige Partei, deren Basis die Covid-Impfung gemäss Umfragen mehrheitlich ablehnt. Am ehesten sei das damit erklärbar, dass die SVP sich sehr auf die Freiheit konzentriere, sagt Parmelin. Aber die eigene Freiheit ende dort, wo die Freiheit der anderen beginne. 01:27 Video Bundespräsident Parmelin stellt Gratis-Tests in Frage Aus Tagesschau vom 31.07.2021. abspielen

20:50 In Ungarn protestieren Menschen für die Rechte des Pflegepersonals Pflegefachkräfte, Lehrer- und Studentengewerkschaften haben am Samstag in Budapest gegen die unfairen Löhne des Pflegepersonals protestiert. Eine Demonstrantin der Kundgebung sagte: «Um den Durchschnittslohn zu erreichen, muss eine Pflegefachkraft 60 bis 70 Stunden arbeiten. Die Arbeitsbelastung ist extrem gestiegen, aber die Löhne sind gleich geblieben.» Ungarn hat die höchste Anzahl an Corona-Verstorbenen in Europa im Vergleich zu ihrer Einwohnerzahl. Die Regierung zwang das Pflegepersonal während dem Höchststand der Pandemie, neue und schlechtere Arbeitsverträge anzunehmen. 02:04 Video In Ungarn protestieren die Menschen gegen Gesundheitsreformen Aus Tagesschau vom 31.07.2021. abspielen

18:56 Weitere Corona-Demonstration in Genf In Genf haben rund 800 Personen gegen die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie demonstriert. Sie kritisierten auch den obligatorischen Gesundheitspass in mehreren europäischen Ländern. «Wir sind kein Volk von Schläfern», sagte Chloé Frammery, das Genfer Aushängeschild der Corona-Skeptiker, auf dem Place de la Navigation. Sie kritisierte die Bevorzugung von Geimpften, was «zu Diskriminierung» führe. Ein Redner warnte auch vor den Millionen von Impfstoffdosen, die injiziert werden, «während sie sich in der Versuchsphase befinden». Die Demonstranten forderten das Recht, nicht geimpft zu werden. Legende: Die Teilnehmenden in Genf demonstrierten gegen die amtlichen Corona-Restriktionen. Keystone

18:43 Verletzter Polizist bei Kundgebung in Luzern In der Stadt Luzern haben mehrere tausend Menschen in einer bewilligten Kundgebung gegen Corona-Einschränkungen und die Impfkampagne demonstriert. Laut der Luzerner Polizei nahmen an einer Laufkundgebung rund 4500 bis 5000 Personen teil. Das Aktionsbündnis Urkantone zog vom Mühlenplatz zum Inseli, wo diverse Redner auftraten. Die Hauptstrasse vom Bahnhofplatz zum Schwanenplatz musste für rund 30 Minuten für den Verkehr gesperrt werden. Die Demonstranten kritisierten, dass die Corona-Politik die Freiheit unnötig und viel zu stark einschränke. «Freiheit ist systemrelevant», lautete eines der Transparente. Gleichzeitig fand eine ebenfalls bewilligte Platzkundgebung der Organisation «Luzern ist bunt» beim Kurplatz statt. Daran nahmen rund 100 Personen teil. Die Polizei versuchte die Teilnehmenden der beiden Kundgebungen voneinander getrennt zu halten. Am Rande der Kundgebung wurde am Inseliquai ein Polizist von zwei Personen tätlich angegriffen und verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Die beiden Personen wurden vorübergehend festgenommen. 02:08 Video 4000 Demonstranten protestieren in Luzern gegen Corona-Massnahmen Aus Tagesschau vom 31.07.2021. abspielen

17:14 Grossdemonstrationen gegen Corona-Massnahmen in Frankreich Bereits das dritte Wochenende in Folge demonstrieren in Frankreich Menschen gegen die Corona-Politik der Regierung. 160'000 protestierten gegen die Impfpflicht für das Gesundheitspersonal und eine Ausweitung der Corona-Nachweispflicht. Die Proteste schüren in Frankreich Angst vor einer neuen «Gelbwesten»-Bewegung oder einem Wiedererstarken ihrer Proteste. Frankreich kämpft gegen eine vierte Coronawelle, sodass Staatschef Emmanuel Macron angesichts steigender Infektionszahlen Mitte Juli die neuen strengeren Hygienevorschriften angekündigt hatte. Das Parlament billigte die kontroversen Neuerungen Anfang der Woche nach hitzigen Debatten. Die letzte Hürde muss das neue Gesetz am Donnerstag nehmen, wenn der Verfassungsrat dazu Stellung bezieht. Legende: Keystone

16:37 Rekord-Infektionszahlen in Japan, Thailand und Malaysia In Asien breitet sich die ansteckende Delta-Variante rasant aus. Die Olympia-Stadt Tokio sowie Thailand und Malaysia melden Rekordzahlen an neuen positiven Tests. Für Japans Hauptstadt geben die Behörden mit 4058 neuen Fällen erstmals mehr als 4000 an einem Tag bekannt. Davon betreffen 21 die Olympischen Spiele. Auch in Malaysia mit 17'786 und Thailand mit 18'912 gibt es neue Höchstwerte. Weiter werden steigende Fallzahlen im australischen Sydney verzeichnet. Dort sperrte die Polizei das zentrale Geschäftsviertel ab, um Proteste gegen den bis Ende August verhängten strikten Lockdown zu verhindern. Audio Aus dem Archiv: Mega-Stau in China lähmt Welthandel 03:33 min, aus Rendez-vous vom 18.06.2021. abspielen. Laufzeit 03:33 Minuten.

15:13 Tausende Menschen demonstrieren in Luzern gegen Corona-Massnahmen In Luzern hat am Samstag eine Kundgebung gegen die Corona-Einschränkungen begonnen. Tausende Menschen zogen durch die Altstadt zum Inselipark beim Bahnhof. Gleichzeitig versammelten sich auf der anderen Seeseite zunächst hundert Personen zu einer Gegenkundgebung. Die Stadt hat beide Kundgebungen bewilligt. Das «Aktionsbündnis Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik», das die Demonstration organisiert hat, war am Referendum gegen die Covid-19-Gesetzgebung beteiligt. Man wolle sich unter dem Vorwand der Pandemie nicht länger bevormunden lassen, erklärte es. Die Gegendemonstration des linken «Bündnis Buntes Luzern» wende sich «gegen rechte Hetze und Verschwörungsmythen». Die Anhänger werfen den Kritikern der Corona-Massnahmen vor, Neonazis in ihren Reihen zu tolerieren. Legende: Die Demonstration zieht durch die Altstadt von Luzern. Angeführt wird der Zug von «Freiheitstrychlern». SRF

14:49 Lieferung von Testkits für Schweizer Schulen verzögert sich Aufgrund des fehlenden Materials könnten sich die Corona-Massentests an den Schulen nach den Sommerferien und bei Firmen verzögern. Anfang Juli waren Testkits wegen erhöhter Keimbelastung ausgetauscht worden, sodass es nun zu Lieferungsverzögerungen kommt. Die betroffenen Testkits der Firma Disposan werden vorwiegend für PCR-Speicheltests bei repetitiven Testungen in mehreren Kantonen verwendet. Die Grössenordnung lag bei etwa 700’000 verteilten Testkits. Dem Medienbericht zufolge soll Disposan in den vergangenen Tagen zehntausende Ersatzkits geschickt haben. Diese müssten aber wegen einer ausstehenden Swissmedic-Prüfung wieder zurückgeschickt werden. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) sprach in einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA von einem ungünstigen Zeitpunkt. Das BAG stehe mit dem Unternehmen und den Kantonen in engem Kontakt und werde über die Fortschritte bei der Lösung des Problems laufend informiert. Audio Aus dem Archiv: Streit um Corona-Tests an Schulen 27:47 min, aus Echo der Zeit vom 03.07.2021. abspielen. Laufzeit 27:47 Minuten.

13:32 Deutscher Vizekanzler ist gegen Corona-Inzidenz als Hauptrichtwert Der deutsche Vizekanzler Olaf Scholz spricht sich für eine Abkehr von der Inzidenz als Hauptrichtwert der Pandemie aus. «Viele Fachleute verweisen richtigerweise darauf, dass wir neben den Inzidenzen auch die Situation in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen im Blick behalten müssen.» Weiter fordert Scholz, dass Coronatests kostenpflichtig werden sollen, mit Ausnahmen für Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sowie für Kinder und Jugendliche. Ausserdem plädiert er in der Diskussion um Rechte für Geimpfte und Ungeimpfte dafür «dass man mit einem aktuellen Test ins Kino oder in die Kneipe kommt». Der Bundesfinanzminister setzt sich weiter für eine Verlängerung der Corona-Hilfen bis zum Jahresende ein. Denn die Hilfe wie die Kurzarbeit-Regelung oder die Wirtschaftshilfen sind bis am 30. September befristet. «Möglicherweise müssen wir auch im nächsten Jahr dem einen oder anderen Unternehmen helfen», fügt er hinzu.

12:00 Corona-Neuinfektionen in den USA deutlich gestiegen Die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Neuinfektionen ist in den USA deutlich gestiegen. Die Behörden meldeten für Freitag 194'608 neue Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Samstagmorgen (MESZ) hervorging. Eine Woche zuvor waren es 118'797. Auch die Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion stieg im Wochenvergleich von 532 auf 891. Der allergrösste Teil der erfassten Infektionen im Land sind nach Schätzungen der Gesundheitsbehörde CDC auf die besonders ansteckende Delta-Variante zurückzuführen. Diese ist nach CDC-Einschätzung so ansteckend wie Windpocken. Bislang haben in den USA nach CDC-Daten 57.2 Prozent der Menschen mindestens eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten, 49.4 Prozent sind vollständig geimpft.

11:29 Lockdown in grösster Stadt Pakistans beginnt Die pakistanischen Behörden haben wegen der starken Zunahmen von Neuinfektionen die südliche Provinz Sindh mit der Metropole Karachi abgeriegelt. Alle Läden in der Region sind geschlossen mit Ausnahme von Apotheken, Lebensmittelläden und Tankstellen. Auch der Verkehr in und zwischen den Städten ist eingeschränkt. Der Ministerpräsident der Provinz sagte am Freitag, dass die Krankenhäuser in der Stadt Karachi überschwemmt worden seien. Der Anstieg der Fälle sei auf die Aktivitäten rund um einen Feiertag zurückzuführen. Der Lockdown soll bis zum 8. August dauern. Dagegen wurde Kritik von der pakistanischen Regierung und der lokalen Wirtschaft laut. Legende: Die Läden in der pakistanischen Metropole Karachi müssen schliessen. Zum Unmut des lokalen Gewerbes. Reuters

9:55 Deutsche Jugendliche bevorzugen Präsenzunterricht Gut jede und jeder zweite Jugendliche in Deutschland wünscht sich wieder ausschliesslich Präsenzunterricht, wie das «Handelsblatt» unter Berufung auf die Jugend-Digitalstudie 2021 der deutschen Postbank berichtet. Demnach plädieren 35 Prozent für die Abwechslung von digitalem und analogem Unterricht. 14 Prozent seien für überwiegenden Fernunterricht. Die Befragung zeigt, dass die Jugendlichen die Umsetzung des Fernunterrichts mangelhaft empfinden. Die technischen Fähigkeiten der Lehrpersonen und die Konzepte für digitalen Unterricht schneiden bei den Befragten schlecht ab. Befragt wurden der Zeitung zufolge 1000 Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren.

8:11 Vergiftetes gesellschaftliches Klima bereitet Salathé Sorgen Die gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind nach Ansicht des Epidemiologen Marcel Salathé besorgniserregend. Sie bereiteten unterdessen mehr Sorgen als die gesundheitlichen Auswirkungen des Virus. Die Leute trauten sich kaum mehr, über die Impfung gegen Coronaviren zu diskutieren und Gespräche auszuhalten, bei denen nicht beide gleicher Meinung seien, sagte Salathé in einem Zeitungsinterview von Tamedia (Samstagausgabe). Derzeit scheine es viel schwieriger, nach einer Diskussion einfach tief durchzuatmen und sich wieder zu vertragen. Das liege wohl auch daran, dass viele Gespräche virtuell stattfänden. Von Angesicht zu Angesicht lösten sich solche Konflikte viel eher in Wohlgefallen auf. Legende: Marcel Salathé ist Assistenzprofessor an der ETH Lausanne und gehörte bis Februar 2021 der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes an. Keystone

6:27 Soziale Normen beeinflussen Entscheidungen Einer Studie dreier deutscher Universitäten zufolge entscheidet in der Pandemie weniger die eigene Persönlichkeit oder die gefühlte Angst als vielmehr das Verhalten anderer, ob eine Maske getragen oder ein Impftermin wahrgenommen wird. Soziale Normen haben demnach den stärksten Einfluss darauf, ob sich Menschen an Regeln halten oder nicht. Die Untersuchung wurde in der psychologischen US-Fachzeitschrift «Group Processes and Intergroup Relations» veröffentlicht. Kurz nach dem ersten Shutdown im Frühjahr vergangenen Jahres sei geprüft worden, ob sich Menschen an die Abstandsregeln und das Vermeiden von direktem physischen Kontakt hielten und andere Menschen während der Krise unterstützen, berichteten die Forschenden. Legende: Auch in der Maskenfrage orientieren wir uns am eigenen Umfeld. Keystone

3:04 EU-Banken gegen Corona-Krise gerüstet Sollte sich die Corona-Krise noch massiv zuspitzen, wären die Banken in der EU widerstandsfähig genug. Zu diesem Schluss kommen die EU-Bankenaufsicht und die Europäische Zentralbank nach einem Stresstest, der bei 89 europäischen Banken durchgeführt wurde. Für die Tests wurden mehrere ungünstige Entwicklungen angenommen, wie steigende Arbeitslosigkeit, stark fallende Immobilienpreise und fallende Zinsen. In diesem hypothetischen Szenario würden die Kapitalpuffer der Banken aus 15 europäischen Ländern zwar kleiner, aber der Bankensektor würde insgesamt standhalten, sagen die Bankenaufsicht und die Zentralbank. Auch für erhebliche wirtschaftliche Schocks seien die Banken somit gerüstet. Legende: Die EZB bescheinigt dem Bankensystem im Euroraum Widerstandsfähigkeit. Keystone

22:36 EU genehmigt Corona-Hilfen für deutsche Bahnunternehmen Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission haben von der Bundesregierung beschlossene Corona-Hilfen für Bahnunternehmen genehmigt. Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, geht es um Unterstützung im Gegenwert von mehr als 2.5 Milliarden Euro. Sie wird in Form einer Senkung der Entgelte gewährt, die Unternehmen im Güter- und im Personenfernverkehr für den Zugang zur Schieneninfrastruktur entrichten. «Die heute genehmigten Massnahmen werden Unternehmen des Schienengüter- und des Schienenpersonenverkehrs in Deutschland dabei helfen, die durch die Corona-Pandemie verursachte schwierige Lage zu bewältigen», teilte die zuständige Vizepräsidentin Margrethe Vestager laut der Nachrichtenagentur DPA mit. Sie sollten zudem auch dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs mit anderen Verkehrsträgern zu wahren, um europäische Umwelt- und Klimaschutzziele zu erreichen.

21:34 SPD wirbt auf Mallorca für Corona-Impfungen Zwei Monate vor der Bundestagswahl wirbt die SPD mit einer Plakatkampagne auf der bei Deutschen beliebten Urlaubsinsel Mallorca für Corona-Impfungen. Seit Donnerstag seien auf der Insel vor allem an der Partyhochburg Playa de Palma grosse Plakatwände mit dem Schriftzug SPD und Aufrufen zum Impfen zu sehen, schrieb die «Mallorca Zeitung» laut der Nachrichtenagentur DPA. Es gebe zwei verschiedene Plakate. Auf einem sei ein kleiner Behälter mit Impfstoff abgebildet. Darunter stehe «Schatzi, schenk mir 'ne Dosis» in Anspielung auf Mickie Krauses Ballermann-Hit «Schatzi, schenk mir ein Foto». Dazu: «Jede Impfung hilft, Corona zu besiegen. Schütze Dich und andere und hole Dir noch heute einen Impftermin.» Auf dem zweiten Plakat heisse es auf der linken Seite unter einem Impfstoff-Gläschen: «Ein kleiner Pieks für dich» und auf der rechten Seite unter einem Foto von zwei in die Ferien startenden Urlaubern: «Ein großer Schritt zur Normalität.»

20:53 US-Studie: Drei Viertel der Infizierten bei Grossevents geimpft Nach den Veranstaltungen im Landkreis Barnstable waren 469 Fälle verzeichnet worden, von denen 74 Prozent eine vollständige Impfung aufwiesen. Dies teilte die US-Seuchenbehörde CDC mit. Einer US-Studie zufolge waren drei Viertel der Infizierten nach mehreren Grossereignissen im Bundesstaat Massachusetts eigentlich vollständig geimpft. Bei 133 genauer Untersuchten sei in 90 Prozent der Fälle Delta gefunden worden. Offenbar könnte die Mutation im Gegensatz zu anderen Varianten auch durch vollständig Geimpfte übertragen werden. CDC-Chefin Rochelle Walensky nannte die Studie besorgniserregend und verwies auf neue Empfehlungen der Behörde, dass auch Geimpfte Masken tragen sollen.

20:25 Israels Präsident erhält als Erster die dritte Corona-Impfung Nach Israels Entscheidung, älteren Menschen eine dritte Corona-Impfung zu geben, hat der 60-jährige Präsident Izchak Herzog als Erster seine Auffrischimpfung erhalten. Angesichts steigender Infektionszahlen hat Israel zuvor als erstes Land mitgeteilt, Personen ab 60 Jahren eine dritte Impfung gegen das Coronavirus zu geben. Dies betreffe Patienten, die vor mindestens fünf Monaten ihre zweite Impfdosis erhalten haben, teilte Ministerpräsident Naftali Bennett mit. Zahlen des Ministeriums waren der Anlass für diesen Entscheid. Demnach soll die Effektivität der in Israel verwendeten Biontech/Pfizer-Impfung seit Anfang Juni stark nachgelassen haben. Nach Angaben des Ministeriums verhindert die Impfung eine Corona-Infektion nur noch zu 39 Prozent und schwere Erkrankungen zu 91 Prozent. Allerdings kritisieren auch Experten der Regierung, dass die Zahlen zur Effektivität nicht wissenschaftlich erhoben seien. Audio Dritte Corona-Impfung: Kann man sich «überimpfen»? 13:07 min, aus Info 3 vom 30.07.2021. abspielen. Laufzeit 13:07 Minuten.