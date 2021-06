Der Ticker startet um 6:17 Uhr

18:17 Südafrika soll bald eigene Impfstoffe herstellen können Die WHO hat den Aufbau eines Zentrums für mRNA-Impfstoffe in Südafrika bekannt gegeben. Der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus teilt mit, dass die Unternehmen Afrigen Biologics und Biovac am Technologie-Transfer beteiligt sein sollen. Laut einem WHO-Wissenschaftler sind auch Gespräche mit Pfizer und Moderna zum Projekt im Gang. Südafrika könnte so im besten Fall in neun bis zwölf Monaten eigene Impfstoffe herstellen. Ziel des Projekts sei es, Afrika unabhängiger von den ausländischen Impfstoffen zu machen. In einigen afrikanischen Ländern hätten sich die Infektionszahlen innert kürzester Zeit verdrei- oder gar vervierfacht. Dies ist nach Einschätzung der WHO auf die niedrige Impfrate in Afrika zurückzuführen.

17:41 EU-Kommission genehmigt Wiederaufbaupläne von Österreich und Slowakei Die Slowakei und Österreich haben grünes Licht für ihre Wiederaufbaupläne erhalten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war in die jeweiligen Länder gereist, um die Zusagen persönlich mitzuteilen. Die Hilfen aus dem Aufbaufonds RRF sollen dazu beitragen, die europäische Wirtschaft nach dem Einbruch während der Pandemie wieder flottzubekommen und zugleich zu modernisieren. Die 27 EU-Staaten mussten dafür detaillierte Pläne vorlegen. Österreich stehen 3.5 Milliarden Euro in Aussicht. Der Aufbauplan in der Slowakei umfasst 6.3 Milliarden Euro und legt ein besonderes Gewicht auf den grünen und digitalen Wandel. Zudem soll das Gesundheitssystem gestärkt werden, indem zum Beispiel Krankenhäuser modernisiert und neue gebaut werden.

17:26 Impfstoffproduktion in afrikanischen Ländern in Betracht gezogen Afrika arbeitet mit der Europäischen Union und anderen Partnern zusammen, um Produktionsstätten für Impfstoff in Südafrika, Senegal und Ruanda aufzubauen. Das erklärte die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala. «Wir haben jetzt gesehen, dass eine übermässige Zentralisierung der Produktionskapazitäten von Impfstoffen in einer Krisensituation unvereinbar ist mit gerechtem Zugang», sagte Okonjo-Iweala während einer virtuellen Sitzung. Regionale Produktionsstandorte zusammen mit offenen Lieferketten seien besser für die Vorbereitung auf zukünftige Gesundheitskrise. Legende: Reuters

16:52 Massnahmen-Gegnerin muss in Zürich vor Gericht Eine 42-jährige Aargauerin muss anfangs Juli wegen Widerhandlung gegen die Covid-Verordnung vor Gericht erscheinen. Sie nahm am 23. Mai 2020 an einer Corona-Demo in Zürich teil, für die weder ein nötiges Schutzkonzept noch eine Bewilligung vorlag. Die Zürcher Stadtpolizei griff damals schnell ein und rief die 60 bis 70 Teilnehmenden per Lautsprecher dazu auf, den Platz zu verlassen. Auch nach einer persönlichen Aufforderung weigerte sich die 42-Jährige. Die Polizisten hielten sie schliesslich fest. Der Staatsanwalt schreibt in der Anklageschrift, die Beschuldigte habe mit ihrem Verhalten die unbekannten Organisatoren massgeblich dabei unterstützt, dass der Anlass habe durchgeführt werden können. Er fordert eine bedingte Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu 100 Franken sowie eine Busse von 500 Franken.

16:28 IWF: Schweiz hat Krise gut bewältigt Laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) hat die Schweiz die Coronapandemie gut gemeistert. Eine «frühzeitige, starke und nachhaltige Reaktion der Gesundheits- und Wirtschaftspolitik» habe geholfen, die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen in Grenzen zu halten, heisst es in einer Mitteilung des IWF, Link öffnet in einem neuen Fenster vom Montag. Die solide Ausgangslage privater und öffentlicher Haushalte sowie die wettbewerbsfähige Exportindustrie und der Finanzsektor hätten die Folgen abgefedert. Auch ein robustes Gesundheitssystem und die gezielte Eindämmung der Krankheit hätten zur Bewältigung der Krise beigetragen. Längerfristig empfehle der IWF der Schweiz unter anderem, das digitale Wachstum zielgerichtet zu unterstützen und dabei Synergien mit laufenden Investitionsprogrammen zu nutzen. Zudem hebe der die Wichtigkeit von weitergehenden Reformen zur Sicherung der Altersvorsorge hervor.

15:27 Deutsche Jugendliche bekommen Impfangebot bis Ende Sommer Deutschland wird laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn allen Jugendlichen bis Ende August ein Impfangebot machen können. Dies gelte für impfwillige Über-Zwölfjährige, wobei die Entscheidung mit den Eltern und dem Arzt abzusprechen sei, sagte er auf dem Tag der Industrie. Er wies zugleich Medienberichte zurück, wonach er der Ansicht sei, dass im Herbst und Winter trotz derzeit sehr niedriger Inzidenzen voraussichtlich nach wie vor Massnahmen wie Maskenpflicht oder Wechselunterricht notwendig seien. Seine Äusserungen seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Er denke, dass es möglich sein werde, den Unterricht nach der Sommerpause weitgehend ohne solche Not-Massnahmen beginnen zu lassen. Doch müsse man mit Blick auf die Gefahr einer vierten Welle der Pandemie vorbereitet sein. Dazu gehöre, dass man den Jugendlichen zumindest ein Impfangebot unterbreite und auch reguläre Tests gemacht würden. Je nach regionalem Inzidenzgeschehen sollten in den Schulen Masken «zumindest eine Option sein», fügte er hinzu. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schutz gegen Covid-19 Wer entscheidet über die Corona-Impfung: Eltern oder Kind? 04.06.2021 Mit Video

14:17 Auch 2021 kein Blue Balls Festival Das Luzerner Blue Balls Festival fällt auch diesen Sommer wegen der Corona-Pandemie aus. Die geplanten Konzerte im KKL können pandemiebedingt nicht durchgeführt werden. Zwar hat der Veranstalter des Festivals, der Verein Luzerner Blues Session, die Durchführung kleinerer Formate geprüft. Da diese aber neben den normalen Ausfallkosten noch höhere Kosten verursachen würden, entschied er sich für die Absage des Festivals, wie er mitteilte. Ende 2020 kündigte Festivaldirektor Urs Leierer in einem Interview noch an, dass das Festival 2021 stattfinden soll, einfach ohne Festwirtschaft und Freiluftkonzerte rund um das Seebecken. Er versprach damals, es werde an jedem der neun Abende ein Konzert im KKL Luzern durchgeführt. Dazu kommt es nun doch nicht.

13:31 BAG meldet 367 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 367 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 182 . Das sind 47 Prozent weniger als in der Vorwoche . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 40.72 .

. Das sind . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 1.3 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 1 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 20'063 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 3 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

liegt aktuell bei . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 1 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 4 neue Verstorbene . Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 2 Verstorbenen .

. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 198 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 29 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 69 Prozent ausgelastet. Davon sind 8 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:37 Frankreich: Es darf wieder getanzt werden In Frankreich dürfen Nachtclubs und Diskotheken ab dem 9. Juli erstmals seit dem März 2020 wieder öffnen. Dies kündigt die Regierung an. Damit treibt sie die Lockerungen nach dem dritten Lockdown voran. Zu Beginn dürfen die Lokale maximal zu 75 Prozent ausgelastet werden. Und wer hinein will, muss entweder vollständig geimpft oder negativ getestet sein. Laut der Gastgewerbegewerkschaft UMIH haben in der Coronakrise von den 1600 Nachtclubs in Frankreich mehr als 100 ihr Geschäft aufgegeben.

12:11 Israel erlaubt Einreise geimpfter Individualtouristen Israel will ab 1. Juli die unbegrenzte Einreise von geimpften Individualtouristen erlauben. Diese bräuchten dann keine Genehmigung im Vorfeld mehr, schreibt Innenministerin Ajelet Schaked von der ultrarechten Jamina-Partei am Sonntagabend auf Facebook. Welche Impfungen dabei akzeptiert würden, werde noch mitgeteilt.

11:33 Kanton Zürich beteiligt sich am Schutzschirm des Bundes Der Zürcher Kantonsrat will Veranstaltern von Grossanlässen während der Corona-Pandemie eine gewisse Planungssicherheit bieten: Er bewilligte 30 Millionen Franken, damit sich der Kanton Zürich am Schutzschirm des Bundes beteiligen kann. Davon profitieren, dürfen jedoch nur Anlässe im Kanton Zürich. Mit den fortschreitenden Lockerungen der Coronavirus-Schutzmassnahmen werden auch Grossanlässe wieder möglich. Ab Juli sind Anlässe mit bis zu 3000 Besucherinnen und Besuchern möglich, ab September solche mit 10'000. Weil jedoch bei einer Verschlechterung der epidemiologischen Lage neue Einschränkungen drohen, gehen die Veranstalter von Grossanlässen beträchtliche Risiken ein. Diese sollen mit dem Schutzschirm abgefedert werden. Legende: Keystone / Symbolbild

10:56 Obergrenze von 10'000 Zuschauern bei Olympischen Spielen in Tokio Trotz der andauernden Corona-Pandemie wollen Japans Olympia-Organisatoren bis zu 10'000 einheimische Zuschauer bei allen Wettkämpfen der Sommerspiele in Tokio zulassen. Maximal darf aber nur die Hälfte der Plätze in den Arenen besetzt werden, wie die japanischen Gastgeber nach Beratungen mit dem Internationalen Olympischen Komitee entschieden. Der Beschluss steht aber unter Vorbehalt. Sollte sich die Corona-Infektionslage bis zum 12. Juli verschlechtern und erneut ein Notstand ausgerufen werden müssen, könnten Zuschauer doch noch komplett ausgesperrt werden. IOC-Präsident Thomas Bach hatte schon vor der Verkündung der Entscheidung versichert: «Das IOC wird Ihren Beschluss voll unterstützen.» Der 67-Jährige bekräftigte erneut, die Tokio-Spiele würden «sicher und geschützt» ausgetragen, und verwies auf eine Impfquote von mehr als 80 Prozent bei den Beteiligten. Ausländischen Besuchern bleibt die Einreise zu den Sommerspielen verwehrt, wie die Organisatoren bereits im März entschieden hatten. Japans wichtigster Corona-Regierungsberater, der Mediziner Shigeru Omi, hatte sich zuletzt erneut für Geisterspiele ohne Fans auf den Rängen ausgesprochen. Auch 40.3 Prozent der japanischen Bürger finden laut einer am Wochenende landesweit durchgeführten Kyodo-Umfrage, dass Olympia in Tokio ganz ohne Zuschauer abgehalten werden sollte. 30.8 Prozent der Befragten finden gar, dass die Spiele abgesagt werden sollten.

10:40 Energieverbrauch sinkt unter anderem auch wegen Corona-Pandemie Wegen der Corona-Pandemie und der wärmeren Witterung ist der Energieverbrauch in der Schweiz im letzten Jahr um über 10 Prozent gesunken: Es wurde weniger gefahren, gereist und geheizt. So verminderte sich allein der Flugverkehr um 64 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilt. Auch beim Strassenverkehr habe es eine Abnahme gegeben. Gleichzeitig gingen die industrielle Produktion um 3.5 Prozent und das Bruttoinlandprodukt um 2.9 Prozent zurück. Leicht gestiegen seien im letzten Jahr andere Faktoren, die für das langfristige Wachstum des Energieverbrauchs verantwortlich sind: So habe die Wohnbevölkerung um 0.7 Prozent zugenommen, die Zahl der Motorfahrzeuge um 1.3 Prozent. Für den Wohnungsbestand lägen noch keine detaillierten Zahlen vor. Legende: Keystone / Archiv

10:22 Stream von Sonnenaufgang in Stonehenge wegen Schaulustigen gestoppt Wegen Corona-Sicherheitsbedenken hat die Denkmalschutzorganisation English Heritage einen Livestream zur Sonnenwende-Feier in Stonehenge unterbrochen. Etwa 100 Menschen seien am frühen Morgen an der weltbekannten Steinformation erschienen, meldete die Nachrichtenagentur PA. Wegen ihnen wurde die Übertragung auf Facebook und Youtube gestoppt. Stattdessen zeigte English Heritage vorbereitetes Material. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Organisation Interessierte zuvor gebeten, auf einen Besuch der 25 Tonnen schweren, jahrtausendealten Steine zu verzichten. «Es ist enttäuschend, dass dies geschehen ist, aber in dieser Situation müssen wir zuerst an die Sicherheit unserer Mitarbeiter denken», sagte Organisator Ed Shires. Es war bereits das zweite Jahr in Folge, dass die Sonnenwende-Feier an dem Denkmal nur online stattfand. Üblicherweise versammeln sich Zehntausende am Morgen des längsten Tages des Jahres. Dann geht die Sonne hinter dem Heelstone auf, dem alten Eingang zum Steinkreis, und Sonnenstrahlen fallen ins Zentrum des Monuments.

10:16 Rasche Testresultate an den Berner Schulen dank Zivilschutz An den Berner Schulen werden aktuell pro Woche rund 100'000 Schülerinnen und Schüler auf das Coronavirus getestet. Damit die Testresultate möglichst rasch vorliegen, ist unter anderem der Zivilschutz mitverantwortlich. Das kantonale Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär (BSM) koordiniert und disponiert den gesamtkantonalen Zivilschutzeinsatz. Die Einsatzteams bilden die fünf regionalen Zivilschutzorganisationen Aaretal, Biel/Bienne Regio, Niesen, Region Aarberg und Region Langenthal. Sicherheitsdirektor Philippe Müller betont, dass dank den bestehenden Führungsstrukturen, der Mobilität und dem verfügbaren Personal der Zivilschutz in der Lage sei, solche Einsätze rasch und zielgerichtet zu leisten. Auch funktionierten Einsätze ausserhalb der eigenen Zivilschutzregion problemlos. Die Zivilschützenden kommen zum Einsatz, wenn bei den Pooltests in den Klassen ein positives Resultat gefunden wird. Dann werden die betroffenen Schulkinder und Lehrpersonen der Poolgruppe einzeln getestet. Seit Anfang Mai wird in den Schulen im Kanton Bern regelmässig freiwillig getestet. Die breiten Tests an den Schulen laufen nach aktuellem Stand der Dinge noch bis drei Wochen nach den Sommerferien. Legende: Keystone / Archiv

7:39 Niedrigster Wert der Neuinfektionen in Deutschland seit August 2020 Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 346 Corona-Neuinfektionen den niedrigsten Wert seit Anfang August 2020. Erstmals seit zehn Monaten liegt die Zahl der täglich verzeichneten Positivtests unter der Schwelle von 500. Von den 16 Bundesländern weisen inzwischen zwölf eine einstellige Inzidenz aus. Den niedrigsten Wert verzeichnet Mecklenburg-Vorpommern mit 2.2, den höchsten Baden-Württemberg mit einer Inzidenz von 12.5.

7:02 Lauterbach warnt Ungeimpfte vor Delta-Variante Angesichts der Verbreitung der Delta-Variante warnt der deutsche SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach vor den Gefahren für Menschen ohne Impfschutz. «Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass wir uns eine höhere Inzidenz leisten können, wenn die Impfquote weiter steigt. Denn für die Ungeimpften bleibt das Risiko weiterhin sehr hoch», sagt Lauterbach der «Rheinische Post». «Angenommen wir haben eine Impfquote von 66 Prozent, also zwei Drittel der Bevölkerung wären vollständig geimpft, und die Inzidenz läge bei 30. Das würde bedeuten, dass unter den Ungeimpften die Inzidenz sogar bei 90 läge. Die Menschen ohne Impfschutz sind damit einem viel höheren Risiko ausgesetzt.» Je stärker die Delta-Variante sich verbreite, «desto mehr ungeimpfte Menschen würden auch sterben». Er gehe fest davon aus, dass sich die Delta-Variante auch in Deutschland durchsetzen werde. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin (DGIIN), Christian Karagiannidis, sagte ebenfalls der «Rheinischen Post», dass er bei einer möglichen vierten Corona-Welle mit weniger Patienten auf den Intensivstationen rechnet. «Wir werden, wenn es im Herbst zu einem Wiederanstieg der Infektionszahlen kommt, sehr genau auf die Neuaufnahmen auf den Intensivstationen schauen müssen. Wenn die vulnerablen Gruppen bis dahin sehr gut geimpft sind, könnte es auch bei höheren Inzidenzen viel weniger schwere Verläufe geben.» Legende: Keystone / Archiv