Der Ticker startet um 5:30 Uhr

21:57 Es wird so viel getestet wie noch nie in der Pandemie In den Schulen des Kantons Aargau ist in ein paar Tagen Schluss mit regelmässigen Pool-Tests. Wie der Kanton mitteilt, haben sich die positiven Poolproben in jüngster Zeit vervielfacht, sodass die Testkapazitäten knapp würden. Knappe Test-Kapazitäten, nicht nur im Zusammenhang mit Schulen, das könnte schon bald ein schweizweites Problem werden. Denn es wird so viel getestet wie noch nie in der Pandemie. Und beliebig ausbauen lassen sich die Kapazitäten nicht. 02:12 Video Testlabors haben Kapazitätstrenze bald erreicht Aus Tagesschau vom 05.01.2022. abspielen

21:23 Italien führt Corona-Impfpflicht für über 50-Jährige ein Italien führt eine Corona-Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahren ein. Dies wurde bei einer Ministerratssitzung am Mittwochabend in Rom beschlossen. Wer sich nicht an die ab 15. Februar geltende Vorschrift hält, riskiert eine Geldstrafe von 600 Euro bis 1500 Euro. Die italienische Regierung hatte zuvor bereits eine Impfpflicht für Lehrer und Beschäftigte im Gesundheitsbereich eingeführt. Seit Oktober gilt zudem eine 3-G-Pflicht für alle Arbeitnehmer am Arbeitsplatz. Eine Verweigerung der Regelungen führt zur Suspendierung von der Arbeit ohne Bezahlung, aber nicht zur Entlassung. Legende: Keystone

21:20 Grammy Awards werden erneut verschoben Die Vergabe der Grammy-Musikpreise ist wegen der rasanten Ausbreitung der hochinfektiösen Omikron-Variante des Coronavirus verschoben worden. Es gebe zu viele Risiken, die Show am 31. Januar auszurichten, teilte die Recording Academy in Los Angeles am Mittwoch mit. Die 64. Preisvergabe werde zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Ein neuer Termin soll bald benannt werden. Legende: Keystone

20:44 Mehr als 332'000 Neuinfektionen in Frankreich Nach Angaben der französischen Gesundheitsbehörde vom Mittwochabend wurden binnen 24 Stunden 332'252 Neuinfektionen registriert. Erst am Vortag war mit mehr als 270'000 Infektionen ein Höchstwert erzielt worden. Die Omikron-Variante ist in Frankreich mittlerweile vorherrschend. Die Fallzahlen stiegen in den vergangenen Wochen rasant an. Der Inzidenzwert, also die Zahl der registrierten Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche auf 100'000 Menschen, lag landesweit zuletzt bei circa 1851. Angesichts dessen plant die Regierung drastische Einschränkungen für Ungeimpfte. Ab Mitte Januar sollen sie keinen Zugang mehr zu Restaurants, Kinos oder Fernzügen haben. Noch ist das Gesetzesvorhaben aber nicht vom Parlament beschlossen. Die Nationalversammlung setzte die Prüfung bereits zweimal aus und könnte den engen Zeitplan der Regierung damit ins Wanken bringen.

20:18 Covid-Zertifikat neu auch für Novavax-Geimpfte Personen, die mit dem Impfstoff der US-Firma Novavax gegen das Coronavirus geimpft wurden, haben neu auch Anspruch auf ein schweizerisches Covid-19-Zertifikat. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) hat am Mittwoch die Verordnung entsprechend geändert. Die Änderung, die in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts, Link öffnet in einem neuen Fenster veröffentlicht wurde, tritt am Donnerstag um Mitternacht in Kraft. Bisher war die Erteilung eines Zertifikats für die drei in der Schweiz zugelassenen Impfstoffe (Pfizer/Biontech, Moderna und Janssen) sowie für die Produkte des englisch-schwedischen Konzerns Astra-Zeneca, der chinesischen Unternehmen Sinopharm und Sinovac sowie des indischen Unternehmens Covaxin möglich.

18:57 Olympische Spiele werden nicht verschoben Die Olympischen Winterspiele in Peking werden aller Voraussicht nach wie geplant vom 4. bis 20. Februar 2022 über die Bühne gehen. In einer Video-Konferenz mit den Nationalen Olympischen Komitees bekräftigte das IOC, dass am Termin festgehalten wird. Gastgeberland China setzt alles daran, die Spiele planmässig durchzuführen. Swiss Olympic begrüsst die Gewissheit, die damit für die Nationalen Olympischen Komitees, die Sportverbände und die Athletinnen und Athleten geschaffen wurde. «Die Frage nach einer Verschiebung ist somit vom Tisch. Wir können uns in den vier Wochen bis zur Eröffnungsfeier darauf konzentrieren, die bestmöglichen Voraussetzungen für die Schweizer Delegation zu schaffen», liess sich Ralph Stöckli, der Chef de Mission von Swiss Olympic, zitieren. An update on the positive status of @Beijing2022 preparations was today given to athletes, National Olympic Committees and Federations. It was stressed that all Games participants should already follow the COVID-19 countermeasures laid out in the Playbookshttps://t.co/bm3lOKGn58 — IOC MEDIA (@iocmedia) January 5, 2022

18:21 Berset sieht vorerst keine weiteren Massnahmen vor Gesundheitsminister Alain Berset hat sich mit dem Präsidenten der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), Lukas Engelberger, und weiteren Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren telefonisch über die Corona-Pandemie ausgetauscht. «Schärfere Massnahmen (u.a. Schliessungen) sind parat. Sollten sie nötig werden, kann der Bundesrat rasch entscheiden», stellte Berset anschliessend in einem Tweet fest. Die Wirtschaft müsse sich aufgrund der auf mehr Ausfälle vorbereiten und alles daransetzen, Ansteckungen zu vermeiden. Berset stellte fest, dass die Situation wegen Omikron sehr angespannt sei. Spitäler hätten noch Kapazität, müssten sich aber auf mehr Akutfälle vorbereiten. «Wir verfolgen sehr genau, wie sich Ferienende und Schulbeginn auswirken und wie sich der Druck auf die Spitäler - Hospitalisierungen und IPS-Auslastung - entwickelt», so Berset. Entscheidend sei, wie viele Omikron-Infizierte Intensivpflege benötigten. Habe mich erneut mit @GDK_CDS-Präsident Lukas Engelberger und weiteren Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren telefonisch ausgetauscht. Die Situation ist wegen Omikron sehr angespannt. Spitäler haben noch Kapazität, müssen sich aber auf mehr Akutfälle vorbereiten. #CoronaInfoCH — Alain Berset (@alain_berset) January 5, 2022

17:58 Taskforce: FFP2-Masken schützen dutzendfach besser Korrekt getragene FFP2-Masken reduzieren das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus um das Siebzigfache. Das schreibt die wissenschaftliche Taskforce in ihrem neuesten Lagebericht. Gemäss einer Labor-Studie betrage das Risiko einer Sars-Cov-2-Übertragung innerhalb von 20 Minuten in einer bestimmten Expositionssituation mit einer korrekt getragenen medizinischen Maske 10 Prozent, mit einer FFP2-Maske hingegen nur noch 0.14 Prozent, heisst es in der epidemiologischen Lagebeurteilung. Weil die Studienautoren davon ausgehen, dass die Infektionswahrscheinlichkeit im täglichen Leben 10- bis 100-mal tiefer ist, beträgt diese mit einer medizinischen Maske 0.1 bis 1 Prozent, mit einer FFP2-Maske hingegen nur noch 0.001 bis 0.014 Prozent. Legende: Keystone

17:03 Knappe Kapazitäten: Aargau stoppt Massentests an Schulen Omikron bringt den Kanton Aargau an seine Grenzen. Nun haben die Behörden reagiert. Ab dem nächsten Montag gibt es im Aargau keine regelmässigen Corona-Tests mehr in Schulen und Firmen. Weil die Labors immer mehr zu tun hätten, fokussiere man bei den repetitiven Tests auf Spitäler, Heime oder die Spitex, heisst es in der Mitteilung des Kantons. Dies geschehe gemäss den vom Bund bei knappen Laborkapazitäten empfohlenen Priorisierungen Die Zahl der positiven Pool-Proben habe sich wegen Omikron in den letzten Wochen vervielfacht, die Positivitätsrate liege bei 20 Prozent. Weil es wegen der vielen positiven Pool-Proben viele Nachtests brauche, müsse man über 48 Stunden auf das Ergebnis warten. Die angeordnete Isolation der positiv getesteten Personen könne damit nicht massgeblich verkürzt werden, das regelmässige Testen sei daher nicht mehr sinnvoll. Im Gegenzug verschärft die Aargauer Regierung die Quarantäne-Regelungen an der Volksschule. Bei drei positiven Fällen pro Klasse innert fünf Tagen wird die gesamte Klasse in Quarantäne geschickt. Bisher gab es davor einen Corona-Test für alle Schülerinnen und Schüler.

15:23 Kein PCR-Test mehr erforderlich nach positivem Schnelltest in England Corona-Infizierte müssen in England nach einem positiven Schnelltest demnächst keinen PCR-Test mehr machen, um ihre Infektion bestätigen zu lassen. Die Änderung soll am 11. Januar in Kraft treten, kündigte die Chefin der nationalen Gesundheitsbehörde, Jenny Harries, in London an. Nach einem positiven Test müssen sich Infizierte für sieben Tage in Quarantäne begeben. Damit wird die Quarantänezeit erneut verkürzt, weil das Warten auf das Ergebnis des PCR-Tests wegfällt. Zuvor war die Dauer der Selbstisolation wegen drohenden Personalausfällen bereits von zehn auf sieben Tage verkürzt worden. Infizierten mit Symptomen wird noch immer ein PCR-Test empfohlen. Wegen der Omikron-Variante ist das Testsystem in Grossbritannien seit Wochen überlastet. Legende: Eine Schülerin in Manchester unterzieht sich einem Corona-Selbsttest, bevor sie in die Schule zurückkehrt. Reuters

14:54 Warum Ü30 im Aargau den Impfstoff nicht frei wählen können Bei den Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 erhalten im Aargau alle Personen über 30 Jahre nur den Impfstoff von Moderna. Es gibt keine Wahlmöglichkeit – auch nicht für jene, welchen bei den ersten beiden Impfungen der Stoff von Pfizer/Biontech verabreicht wurde. Diese Meldung von «20 Minuten» sorgte am Mittwochmorgen für viele und zum Teil gehässige Kommentare in den Onlinemedien. Mehrere Personen hätten ihren Impftermin abgesagt, weil sie nicht das gewünschte Vakzin von Pfizer/Biontech erhielten, ist zu lesen. Die Fokussierung auf einen Impfstoff erleichtere die Planung und Koordination der Lieferung der Dosen an die Impfzentren, wird ein Sprecher des Kantons im Artikel zitiert. Am Mittwochnachmittag erklärt der Kanton Aargau sein Vorgehen in einer Medienmitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. «Der Impfstoff von Pfizer/Biontech steht im Januar 2022 prioritär Personen zur Verfügung, die jünger als 30 Jahre sind.» Dies sei auch die Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF). Kreuzimpfungen seien demnach möglich. Wenn im Januar alle möglichen 140'000 Personen über 30 Jahre für die Auffrischimpfung Pfizer/Biontech wählen würden, hätte es zu wenig Impfstoff, schreibt das Departement Gesundheit und Soziales. Der Aargau erhalte diesen Monat voraussichtlich 99'000 Impfdosen von Pfizer/Biontech. Bei Erst-, Zweit- und Drittimpfungen würde deshalb in erster Linie der Moderna-Impfstoff verabreicht. Bei Personen unter 30 Jahren sei das Risiko für Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen erfahrungsgemäss leicht höher, wenn sie mit Moderna geimpft würden. Deshalb würden diesen weiterhin Pfizer/Biontech gespritzt.

14:13 Erfolgreiche Online-Petition gegen Maskenpflicht ab 1. Klasse Innert wenigen Tagen ist eine Online-Petition gegen die Maskenpflicht ab der ersten Klasse im Kanton Bern von 12'000 Personen unterzeichnet worden. Initiantin Bettina Tanner hat am Mittwochmorgen die Unterschriften einem Vertreter des Kantons Bern übergeben. Bei ihr handelt es sich um die Mutter eines Kindes, das in der Region Bern in die erste Klasse geht, wie sie auf Anfrage sagte. Sie und alle anderen Unterzeichnerinnen und Unterzeichner fordern mit der Bittschrift die Kantonsregierung auf, den Entscheid zur Einführung der Maskenpflicht ab 10. Januar sofort wieder aufzuheben. Tanner argumentiert, dass Kinder die Maske oft nicht korrekt trügen. Deshalb stehe der Schutz zu den negativen Auswirkungen «in keinem Verhältnis» und setze am falschen Ort an. Für Corona-Schutzmassnahmen habe sie Verständnis und sei beispielsweise nicht gegen Massentests in Schulen. Legende: Die Berner Regierung begründete die seit Montag geltende Maskenpflicht mit den hohen Coronafallzahlen und der Omikron-Variante. Kinder, Eltern und Lehrkräfte sollen besser vor einer Infektion geschützt werden, schrieb der Regierungsrat vor Weihnachten. Keystone

13:32 BAG meldet 147 neue Spitaleintritte und 20 neue Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 31'109 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 17'565 . Das sind 66 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 10 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 2315.58 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 147 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 85 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1788 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 5 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 306 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 3 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 78 Prozent ausgelastet. 35 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 20 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 15 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 32.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 33 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 11 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 58'444 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 1 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 33 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 14'067'596 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 46'346 Personen pro Tag geimpft. Das sind 3.3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 67.3 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 26.7 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

13:17 Obwalden startet Kinderimpfungen ab nächster Woche Ab sofort können Eltern im Kanton Obwalden ihre Kinder ab fünf Jahren für die Corona-Impfung anmelden. Erste Impftermine werden ab dem 11. Januar durchgeführt und finden im kantonalen Impfzentrum Sarnen statt, wie aus einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster hervorgeht. Somit haben alle Zentralschweizer Kantone die Kinderimpfung in Angriff genommen. Wegen hoher Nachfrage bietet das Obwaldner Impfzentrum am Samstag, 8. Januar spontane Impfungen ohne Voranmeldung an. Es werden sowohl Erst- als auch Auffrischimpfungen durchgeführt.

12:56 Polens Präsident Andrzej Duda an Covid-19 erkrankt Der polnische Präsident Andrzej Duda wurde positiv am Coronavirus getestet, nachdem mehrere Menschen in seinem Umfeld erkrankt waren, wie ein enger Mitarbeiter bekannt gab. «Der Präsident fühlt sich gut, ist nicht ernsthaft krank und steht unter ständiger ärztlicher Aufsicht», schrieb sein Berater Pawel Szrot in einem Tweet. Er sagte, der Präsident befinde sich in Isolation. Die Omikron-Variante hat noch nicht Fuss gefasst in Polen. Laut Gesundheitsministerium macht die neue Variante rund 2.5 Prozent aller Fälle aus, doch es werde erwartet, dass sie bis Ende Monat dominant sein wird. Legende: Bereits im Oktober 2020 war Andrzej Duda am Coronavirus erkrankt. Reuters

12:30 Auch Wallis impft bald Kinder Ab dem 12. Januar können sich Kinder zwischen 5 und 11 Jahren in den Zentren von Brig, Sitten und Collombey impfen lassen. Auch eine Arztpraxis in Visp und das Kinderzentrum in Monthey bieten Kinderimpfungen an, meldet der Kanton. Eine Anmeldung sei obligatorisch und ab heute möglich. Legende: In diesen Kantonen können Kinder bereits heute geimpft werden. SRF

12:17 Studie zu vierter Imfpdosis in Israel: «Nicht sehr beeindruckend» Die Leiterin einer israelischen Studie zur Wirksamkeit einer vierten Corona-Impfung sieht einen beobachteten fünffachen Anstieg der Antikörper als «gut, aber nicht ausreichend» an. «Wir sehen einen bestimmten Anstieg der Antikörper, aber der Anstieg ist nicht sehr beeindruckend», sagte Professor Gili Regev der israelischen Nachrichtenseite «ynet» zu vorläufigen Ergebnissen der Studie. Man sei kurz nach der vierten Impfung wieder auf demselben Antikörper-Stand wie kurz nach der dritten, sagte Regev. Sie habe sich von einer zweiten Booster-Impfung mehr erhofft. Es könne nicht das Ziel sein, sich etwa alle vier Monate erneut gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Sie sei zwar froh, dass man gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie Immungeschwächten und über 60-Jährigen in Israel bereits die vierte Dosis gebe, sagte Regev. «Aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob man sie nun allen geben sollte. Wir brauchen noch mehr Informationen.» Regev betonte gleichzeitig die enorme Wichtigkeit der ersten Booster-Impfung: «Wer die erste und zweite Dosis bekommen hat, muss dringend auch die dritte bekommen.» Wer noch keinen Booster erhalten habe, solle zur Impfstation «rennen», riet sie.

11:47 Personalmangel wegen Omikron: Britische Spitäler verschieben Operationen Die hohen Infektionszahlen in der Omikron-Welle führen in Grossbritannien immer mehr zu Personalmangel und Versorgungsengpässen in Krankenhäusern und anderen Bereichen. Wie die Verwaltung des Grossraums Manchester ankündigte, sollen nicht dringende Operationen in den Krankenhäusern der Region vorerst aufgeschoben werden. Nicht betroffen seien Krebs-, Herz- und Gefässerkrankungen sowie Transplantationen, hiess es in der Mitteilung. Hauptgrund für die Entscheidung sei vor allem der «hohe und steigende» Personalmangel. Demnach sind etwa 15 Prozent der Mitarbeiter in den Krankenhäusern der Region derzeit an Covid-19 erkrankt oder in Quarantäne. Auch in anderen Teilen des Landes lösten Krankenhausträger in den vergangenen Tagen den Katastrophenfall aus. Berichten zufolge will die Regierung in London noch am Mittwoch eine Änderung der Testregeln ankündigen, um die Isolationszeit zu verkürzen. Premierminister Boris Johnson musste inzwischen eingestehen, dass der Gesundheitsdienst NHS unter «erheblichem Druck» steht. Trotzdem lehnt er eine Verschärfung der Corona-Massnahmen ab. Er begründet das damit, dass die hohen Infektionszahlen bislang nicht zu einer ähnlich hohen Zahl an Krankenhauseinweisungen führen.

11:18 Personalmangel in Bündner Restaurants Wegen erkrankten Mitarbeitenden mussten Restaurants im Kanton Graubünden schliessen oder zumindest Teilbereiche dicht machen. Trotzdem sieht GastroGraubünden-Präsident Franz Caluori die Entwicklung relativ gelassen. «Omikron ist in der Gastronomie allgegenwärtig», sagte Caluori auf Anfrage zu verschiedenen Medienberichten über den coronabedingten Personalengpass. Laut dem Präsidenten des Branchenverbands mussten im ganzen Kanton etwa ein Dutzend Restaurants wegen Personalmangels schliessen. Betroffen sei der ganze Kanton, das Engadin und Davos jedoch etwas stärker als der Rest. Zahlreiche Restaurants machten Teilbereiche dicht, um mit reduzierten Teams auszukommen. «Der Mangel an Personal wegen Corona-Erkrankungen ist ein Problem», sagte Caluori zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Jedoch sei es kein riesiges Problem. «Jetzt ist der beste Zeitpunkt, dass das passiert.» Die Weihnachtssaison sei vorbei und die Anzahl Gäste nun eher tief. Wirtschaftlich seien die aktuellen Schliessungen daher tragbar. 02:29 Video Omikron führt zu Personal-Engpässen in den Skiregionen Aus Tagesschau vom 04.01.2022. abspielen