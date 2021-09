Der Ticker startet um 5:51 Uhr

21:49 Ständeratspräsident Kuprecht ruft zu Demo- und Gewalt-Verzicht auf Ständeratspräsident Alex Kuprecht (SVP/SZ) hat zum Beginn der Herbstsession die Bevölkerung dazu aufgerufen, auf Gewalt und Demonstrationen in Zusammenhang mit der Corona-Krise zu verzichten. Solche Interventionen lösten keine Probleme, sondern verursachten langfristige Schäden. Wer glaube, dass die Pandemie mit Demonstrationen oder unter Anwendung von Gewalt bezwungen werden könne, werde merken, dass das Virus darauf nicht reagieren werde, sagte Kuprecht. Auch gegenseitige Schuldzuweisungen seien zu unterlassen. Stattdessen solle man gemeinsam das Gespräch suchen und beim Zuhören mit Verständnis aufeinander zugehen. Es gelte jetzt, aktiv und verbindend mitzuwirken, um die Krise zu beenden. Das sei möglich, indem man sich impfen oder periodisch testen lasse. 02:08 Video Der Appell von Ständeratspräsident Kuprecht Aus News-Clip vom 13.09.2021. abspielen

20:55 Frankreich: Zahl der Covid-Patienten in Kliniken sinkt In Frankreich ist die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern erstmals seit Mitte August wieder unter die Marke von 10'000 gefallen. Das Gesundheitsministerium meldete zudem erstmals seit dem 20. Juli wieder weniger als 10'000 Neuinfektionen im Durchschnitt der letzten sieben Tage. In Frankreich sind insgesamt 6.9 Millionen Corona-Infektionen bestätigt.

20:42 Hygienemassnahmen dämpfen Verbreitung von Masernviren Im laufenden Jahr sind in der Schweiz bisher keine Masernfälle gemeldet worden. Im ersten Corona-Jahr waren es laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) noch 51 gewesen, 2019 wurden 226 Fälle gemeldet. Dazu beigetragen haben die Hygienemassnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Masernviren verbreiten sich gemäss dem BAG durch die Luft – ähnlich wie das Coronavirus. Es brauche eine gewisse Anzahl ungeimpfter Menschen, die sich exponieren, damit es zu einem Ausbruch komme. Laut BAG waren im Jahr 2020 rund 93 Prozent aller Kinder im Alter von zwei und acht Jahren mit zwei Dosen der Masern-, Mumps- und Röteln-Impfung (MMR) geimpft. Die Krankenversicherung Helsana schreibt in einem neuen Bericht, Link öffnet in einem neuen Fenster, dass im Jahr 2020 weniger solcher Impfungen verabreicht wurden. Besonders in der ersten Welle wurde weniger gegen die Kinderkrankheiten geimpft. Die Autorinnen und Autoren des Berichts sind sich nicht sicher, ob der Rückgang nachgeholt würde.

20:03 Italien: Auffrischungsimpfung bei immungeschwächten Menschen Italien beginnt am 20. September damit, bestimmten Bevölkerungsgruppen eine dritte Impfdosis gegen das Coronavirus zu verabreichen. Diese zusätzlichen Dosen oder «Booster» sollen zunächst an immungeschwächte Menschen gehen, beschlossen Gesundheitsminister Roberto Speranza und der ausserordentliche Kommissar für den Corona-Notfall, Francesco Figliuolo, am Montag. Die Experten der italienischen Arzneimittelbehörde und die spezielle Corona-Kommission der Regierung hatten sich für eine dritte Impfung ausgesprochen. Mit den Regionen soll nun geklärt werden, wie die Verteilung der dritten Impfdosen organisiert wird. Verimpft werden die mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna. Insgesamt hatten bis Montag in Italien rund 74 Prozent der Menschen ab 12 Jahren den regulären Impfzyklus abgeschlossen.

19:19 Experten sehen derzeit keine breite Notwendigkeit von Auffrischungen Zusätzliche Corona-Auffrischungsimpfungen sind nach Ansicht mehrerer führender Wissenschaftler für die allgemeine Bevölkerung nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht erforderlich. Es seien mehr Belege erforderlich, um solche «Booster» zu rechtfertigen, heisst es in einem Artikel der Experten im Medizin-Fachjournal «Lancet», Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Verfasser räumen aber ein, dass einige Personen, etwa Menschen mit geschwächtem Immunsystem, von einer zusätzlichen Impfdosis profitieren könnten. Eine breitere Anwendung von Auffrischungsimpfungen könnte zudem künftig erforderlich sein, wenn die Immunität bei Geimpften nachlasse oder sich neue Varianten entwickelten. Zu den Autoren zählen zwei scheidende Spezialisten der US-Arzneimittelaufsicht FDA, sowie zwei ranghohe Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie verweisen darauf, dass mit den derzeitigen Impfvorräten mehr Menschen gerettet werden könnten, wenn sie bei bislang Ungeimpften zum Einsatz kämen.

18:56 Flughafen Zürich: Krise noch nicht überwunden Der Flughafen Zürich leidet weiter stark unter der Coronakrise, auch wenn sich die Passagierzahlen zuletzt deutlich verbessert haben. Im August 2021 sind mehr als doppelt so viele Menschen über den grössten Schweizer Flughafen gereist wie noch im vergangenen August. Im Vergleich zu vor der Krise waren es aber erst gut halb so viele. Immerhin sei damit erstmals seit Ausbruch der Pandemie beim monatlichen Passagieraufkommen ein Wert von mehr als 50 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht worden, teilte der Flughafen am Montagabend mit.

18:41 London kündigt Vertrag mit Impfstoffentwickler Gut ein halbes Jahr nach einem gefeierten Abschluss mit dem Corona-Impfstoffentwickler Valneva hat die britische Regierung den Vertrag über die Lieferung von 100 Millionen Dosen gekündigt. Das französische Unternehmen teilte am Montag mit, es weise den Vorwurf angeblicher Vertragsverletzungen energisch zurück. Ein Regierungssprecher wollte sich zu Details nicht äussern. Die Aktien brachen darauf um rund 45 Prozent ein. Valneva hofft aber weiter auf eine erste Zulassung für den Impfstoff VLA2001 Ende 2021. Legende: Die Aktien des französischen Impfstoffherstellers Valneva brachen um rund 45 Prozent ein, nachdem die britische Regierung den Liefervertrag gekündigt hat. Reuters

17:44 Jugendliche sollen laut Ethikkommission selbst über Impfung entscheiden Die Nationale Ethikkommission (NEK) rät davon ab, Jugendliche mit dem Versprechen von mehr Freiheit oder der Androhung erneuter Einschränkungen zu einer Impfung motivieren zu wollen. Sie sollen selbst entscheiden können und müssten ihrem Alter entsprechend angemessene, klare und ausreichende Informationen erhalten. Bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren, die nicht in der Lage seien, diese Entscheidung zu treffen, müsse die Entscheidung von den Eltern oder anderen Vertretungsberechtigten getroffen werden. Die betroffenen Jugendlichen sollten dabei soweit als möglich in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Die Mehrheit der NEK erachtet laut Mitteilung die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF) ausgesprochene Empfehlung zur Impfung für Jugendliche als gerechtfertigt.

17:06 Jugendliche ab zwölf sollen in Grossbritannien Corona-Impfung erhalten In Grossbritannien sollen Zwölf- bis 15-Jährige eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Die obersten medizinischen Regierungsberater der vier Landesteile sprachen sich am Montag dafür aus, den Teenagern den Impfstoff von Biontech/Pfizer zu spritzen. Damit könnten sich insgesamt etwa drei Millionen Jugendliche impfen lassen. Zunächst wird den Teenagern nur je eine Dosis gespritzt. Ob sie auch – wie Erwachsene – eine zweite Dosis erhalten, soll nun geprüft werden. Dafür seien mehr internationale Daten nötig. Eine Entscheidung wird nicht vor Frühling erwartet. Zuvor hatte die britische Impfkommission sich gegen eine flächendeckende Impfung der Altersgruppe ausgesprochen. Eine Infektion bedeute nur geringe Risiken für diese Altersgruppe. Die Regierungsberater betonten nun aber, ihre Entscheidung berücksichtige die Auswirkungen der Pandemie auf die Bildung der Jugendlichen sowie die Risiken für ihre psychische Gesundheit, falls sie häufig in der Schule fehlten.

16:36 Corona-Ausbruch an Bieler Schule – Tests für 194 Schüler Am Bieler Oberstufenzentrum Madretsch sind vierzehn Lehrpersonen und Schüler verschiedener Klassen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb werden mit Ausnahme von zwei Klassen alle Schülerinnen und Schüler sowie das Personal der Schule getestet, das teilte die Bieler Bildungsdirektion am Montag mit. Laut Bildungsdirektor Emanuel Gogniat werden 194 Jugendliche sowie 36 Erwachsene getestet. Die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klassen arbeiten bis auf Weiteres zu Hause. Die beiden Klassen, die nicht getestet werden, befanden sich letzte Woche bereits in Quarantäne. Der Kanton Bern gab im Verlauf des Sommers bekannt, dass ab Anfang September an den Schulen des Kantons Bern keine Corona-Massentests mit Speichelproben mehr durchgeführt werden. Stattdessen schickt der Kanton bei Corona-Ausbrüchen mobile Testteams los. Der Kanton Bern spricht von «Ausbruchtests».

16:03 Keine Rechtsgrundlage für Zertifikatspflicht im Bundeshaus Auch nach einer weiteren Sitzung des Ratsbüros bleibt es dabei: Für die Ständerätinnen und Nationalräte wird für den Eintritt in das Bundeshaus kein Covid-Zertifikat verlangt. Es fehlt die rechtliche Grundlage, sagte am Montag Nationalratspräsident Aebi. Die zuständigen Kommissionen sollen nun jedoch eine Vorlage ausarbeiten, die die Einführung einer Zertifikatspflicht im Bundeshaus möglich machen würde, sagte Andreas Aebi (SVP/BE) weiter. 01:28 Video Nationalratspräsident Aebi zur Zertifikatspflicht im Parlament Aus News-Clip vom 13.09.2021. abspielen

15:38 Portugal: Keine Maskenpflicht im Freien In Portugal ging am Montag die Maskenpflicht im Freien zu Ende. Grund für die Lockerung ist die gute Entwicklung der Corona-Situation. Die Massnahme galt seit Ende Oktober 2020. Auf den Strassen der Hauptstadt Lissabon und anderer Städte trugen viele Menschen aber weiterhin Schutzmaske. Sie folgten der Empfehlung von Gesundheitsministerin Graça Freitas, bei grösseren Ansammlungen auch im Freien Vorsicht walten zu lassen. Nach dem Sommer-Höchststand von rund 438 fiel die 14-Tage-Inzidenz in Portugal zuletzt auf 240. Die Einschränkungen werden deshalb immer mehr gelockert. Dabei ist man aber deutlich vorsichtiger als zum Beispiel in Spanien, wo die Infektionszahlen ebenfalls rapide zurückgehen und die Maskenpflicht im Freien schon vor zweieinhalb Monaten aufgehoben wurde. Anders als im Nachbarland muss in Portugal etwa zum Besuch der Innenbereiche vieler Einrichtungen ein Impf- oder ein Genesenen-Nachweis oder ein negativer Test vorgelegt werden.

15:14 Corona-Ausbruch im Südosten Chinas – Millionen-Stadt Putian isoliert China riegelt die Millionen-Stadt Putian in der Provinz Fujian im Südosten nach einem Coronavirus-Ausbruch ab. Die rund 3.2 Millionen Einwohner sind aufgefordert, die Stadt nicht zu verlassen. Die Zufahrten zu Autobahnen sind gesperrt, Kinos und Fitness-Studios geschlossen. Wer die Stadt verlassen will, muss einen negativen Coronatest vorweisen. Die Situation sei «ernst und komplex», neue Infektionen seien wahrscheinlich, berichtet der staatliche Sender CCTV. Zwischen Freitag und Sonntag sind in der Stadt 35 neue Fälle erfasst worden. 00:24 Video Behörden riegeln die Stadt Putian ab (unkomm.) Aus News-Clip vom 13.09.2021. abspielen

14:28 Ausgeweitete Zertifikatspflicht sorgt für Personalbedarf Wer etwa ein Restaurant, ein Hallenbad oder ein Fitnesscenter besuchen will, muss seit heute sein Covid-Zertifikat vorweisen. Beim Eingang des Zoos Zürich kontrollieren zusätzliche Mitarbeitende die QR-Codes der Besucherinnen und Besucher. Für den Zoo-Direktor bedeutet die neue Massnahme einen «grossen Personalaufwand», wie er gegenüber der Tagesschau am Mittag sagte. Ein Augenschein der Nachrichtenagentur Keystone-sda im Zürcher Gastgewerbe zeigt, dass die Zertifikatspflicht hier so weit funktioniert. Der richtige Stresstest stehe aber am Abend an, meinte eine Café-Mitarbeiterin. Ein Beizer in Zürich-Oerlikon sagte, bei ihm werde zumindest nach einem Eishockeyspiel nur eine Arbeitskraft in der Bar wohl nicht mehr reichen. Die neue Massnahme bringt der Gastronomie aber auch Vorteile. So gibt es in Innenräumen weniger Vorschriften. Die Gäste müssten nicht mehr ans Maskentragen beim Toilettengang erinnert werden, sagte der Beizer. 01:37 Video Tag 1 der Zertifikats-Pflicht Aus Tagesschau vom 13.09.2021. abspielen

14:00 Pädagogische Hochschule Schwyz startet Semester im Fernunterricht Die pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ) startet das Herbstsemester im Fernunterricht. Durch die erneuten Kapazitätsbegrenzungen stünden zu wenig Räume zur Verfügung, um die Lehrveranstaltungen adäquat in Präsenz durchführen zu können, begründet sie diesen Entscheid. Um den Dozierenden und Studierenden genug Vorlauf für die Umstellung zu geben, verschiebe die PHSZ den Semesterstart um eine Woche auf den 20. September, teilte sie am Montag mit. Zur Einführung der Zertifikatspflicht, die die Hochschulen alternativ umsetzen können, fehle bislang die rechtliche Grundlage, heisst es weiter. Aktuell würden verschiedene Szenarien geprüft, wie die Studentinnen und Studenten möglichst bald wieder vor Ort geholt werden könnten. Aber aus eineinhalb Jahren Fernlehre wüssten sie sehr gut, was online funktioniere und was eben nicht, wird Rektor Silvio Herzog zitiert.

13:31 Das BAG meldet über das Wochenende 6060 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 6060 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2609 . Das sind 3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 420.48 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 77 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 45 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 27 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 829 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 2 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 280 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 6 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 79 Prozent ausgelastet. 34 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 10 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 6 Verstorbenen . Das sind 2 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 9.3 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 33'996 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 10 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 9'953'946 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 26'785 Personen pro Tag geimpft. Das sind 22.8 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 52.8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 7.3 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:03 Medienkonferenz beendet Die Medienkonferenz in Bern wurde beendet. Regierungsrat Pierre Alain Schnegg betonte zum Schluss, dass es nicht Aufgabe des Kantons sei, die Labors zu kontrollieren und ihre Arbeit zu hinterfragen. «Privatpersonen machen ja auch nicht bei verschiedenen Labors mehrere Tests», sagte er.

12:53 Deutlicher Anstieg positiver Tests an Berner Schulen Offen bleibt die Frage, weshalb es in Bern plötzlich an den Schulen mehr positive Tests gab. Tatsächlich haben Fachleute des Kantons einen deutlichen Anstieg an positiven Tests festgestellt. Schnegg erklärt sich das mit der epidemiologischen Entwicklung. Aber: «Die Kontrolle der Labors ist Sache des Bundes, nicht des Kantons.» Dass der Kanton Bern mit Massentests aufhört, habe nichts mit den Labors und den Vorwürfen zu tun – sondern habe der Kanton schon vor den Sommerferien so entschieden.

12:46 Pierre Alain Schnegg: «Keine falschen Zahlen» Der Regierungsrat spricht von einem «Sturm im Wasserglas» und betont, dass keine falschen Zahlen veröffentlicht wurden. Klar ist: Massentests an Berner Schulen wird es bis auf Weiteres nicht mehr geben. «Wir analysieren die Situation laufend.» Zur Berichterstattung übers Wochenende sagte Schnegg, dass es sich um «Fakten verzerrende Berichterstattung» handle und «rechtliche Schritte» geprüft werden.