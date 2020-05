Der Ticker startet um 4:30 Uhr

21:50 Experten-Chat zum Thema «Arbeiten zu Hause» Wie richte ich meinen Arbeitsplatz am Küchentisch ein? Wie schütze ich mich davor, ständig am Computer zu sitzen? Und wer bezahlt meine Telefonrechnung? Eine Ergotherapeutin, ein Arbeitsmediziner und ein Rechtsexperte beantworten noch bis 23 Uhr Ihre Fragen zum Thema Homeoffice – live im Chat. Schreiben Sie jetzt Ihre Fragen unter folgendem Link. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Fragen und Antworten Experten-Chat zum Thema «Arbeiten zu Hause» 14.05.2020

21:37 Gespräche zwischen Schweiz und Italien laufen Die Schweiz wusste nichts von den Plänen Italiens, die Grenzen Anfang Juni zu öffnen. In Bern ist man daüber nicht erfreut. Doch nun ist Koordination gefragt – und die findet in diesen Tagen statt, wie die zuständige Schweizer Behörde heute bestätigt. Grundsätzlich sei Italien frei, die Grenze zu öffnen, erklärt Daniel Bach, Mediensprecher vom Staatssekretariat für Migration (SEM). Die Schweiz könne aber genauso autonom darüber entscheiden, ob man von Italien in die CH einreisen könne. «Es gibt jetzt Gespräche zwischen der Schweiz und Italien, auch zwischen uns und den Nachbarländern, wir versuchen hier eine koordinierte Lösung hinzubekommen», so Bach. Kritik kommt etwa aus dem Tessin und Graubünden, wo man von einer Grenzöffnung wohl am meisten betroffen wäre. 02:07 Video Gespräche zwischen der Schweiz und Italien sind im Gange Aus Tagesschau vom 18.05.2020. abspielen

21:03 Grenzöffnungen in Italien: Tourismusindustrie macht Druck Italien prescht vor und öffnet die Grenzen früher als andere Länder: bereits am 3. Juni. SRF-Korrespondent Philipp Zahn erklärt den Alleingang: «Die Italiener waren verärgert, als sie hörten, dass ihre Nachbarländer sich auf einen Termin am 15. Juni einigen wollten. Da sagte man in Rom, man presche voraus. Das ist natürlich geschehen aufgrund enormen Drucks der Tourismusindustrie. Die Hotels und die Restaurants sind leer, man weiss auch nicht, ob die Italiener Lust haben, in die Ferien zu gehen.» Man sei nun auf ausländische Touristen angewiesen. Ist das Land für sie überhaupt bereit? Zahn: «Das wissen wahrscheinlich auch die Italiener nicht. Wenn man die Strandanlagen sieht, da hat man noch eine Woche Zeit, um sich vorzubereiten, sich einzustellen auf die neuen Vorschriften.» Es sei sehr wenig Zeit. Es herrsche grosse Verunsicherung, so Zahn. 01:57 Video Philipp Zahn: «Italiens Grenzöffnung geschah auf Druck der Tourismusindustrie» Aus Tagesschau vom 18.05.2020. abspielen

20:52 «Nach dem grossen Gerangel um die Gesichtsmasken könnte es noch ein grösseres Gerangel um die Impfstoffe geben» Bei der heutigen Jahrestagung der WHO flammte der Streit um einen möglichen Impfstoff erneut auf. Der französcher Impfstoffhersteller Sanofi hatte angekündigt, den USA Vorrecht bei der Verteilung einzuräumen, da das Land die Forschungen mitfinanziere. Diese Ankündigung wurde später jedoch zurückgezogen. Der franzöische Präsident Emanuel Macron fordert einen Impfstoff, der für alle zugänglich ist. Wie kommt das bei den WHO-Staaten an? Gesundheitsexperten würden davor warnen, sich grosse Illusionen zu machen, sagt Sebastian Ramspeck, internationaler SRF-Korrespondent in Genf. Hinter den Kulissen gehe man davon aus, dass viele Staaten bereits Verhandlungen mit potentiellen Impfstoffhersteller führen, weil jeder Staat wolle, dass seine eigene Bevölkerung zuerst in den Genuss eines Impfstoffes komme. «Nach dem grossen Gerangel um die Gesichtsmasken könnte es noch ein grösseres Gerangel um die Impfstoffe geben», so Ramspeck. Der WHO seien da die Hände gebunden. 02:50 Video Sebastian Ramspeck: «Könnte grosses Gerangel um Impfstoff geben» Aus Tagesschau vom 18.05.2020. abspielen

20:18 460 Euro für rund eine Million Haushalte in Spanien Spanien wird ein Grundeinkommen für finanzschwache Haushalte einführen. Die linke Regierung wolle das sogenannte «Mindestlebenseinkommen» Ende des Monats beschliessen, kündigte der Minister für Integration, Sozialversicherung und Migration, José Luis Escrivá, an. Schon kurz nach Inkrafttreten des entsprechenden Dekrets sollen demnach rund 100'000 finanzschwache Haushalte in den Genuss der Zahlung kommen, sagte der Minister im Radiointerview. Mittel- bis langfristig könne die Zahl der begünstigten Haushalte auf etwa eine Million steigen. Dem Vernehmen nach soll das Mindestlebenseinkommen zwischen 450 und gut 1000 Euro pro Monat betragen. Nach Angaben Escrivás wird die Sozialleistung den Staat bis zu 3.5 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Legende: Reuters

19:37 Paris und Berlin stehen erstmals seit langem wieder Seite an Seite Die EU soll an den Märkten Anleihen aufnehmen, um ein 500-Milliarden-Paket zur Unterstützung der europäischen Wirtschaft zu finanzieren. Dieser französisch-deutsche Vorschlag von heute sei das lange ausgebliebene gemeinsame Einstehen für ein starkes Europa, meint Deutschland-Korrespondentin Bettina Ramseier in ihrer Analyse. Symbolisch hätten Angela Merkel und Emmanuel Macron der EU heute wieder neues Leben eingehaucht. Lesen Sie die Analyse hier: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Analyse von Bettina Ramseier Der deutsch-französische Geist scheint wachgeküsst 18.05.2020 Mit Audio

19:35

19:08 Zehntausende neue Sozialhilfebezüger wegen Corona Auf Gemeinden und Kantone könnten wegen der Pandemie Mehrkosten von 850 Millionen bis zu 1.3 Milliarden Franken zukommen. Das sagt Christoph Eymann, Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) im SRF-Interview. «Wir befürchten eine starke Zunahme der Anzahl Menschen, die Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen.» Bis zu 60'000 Personen könnte dieses Schicksal laut einem internen Papier der Skos im schlimmsten Fall treffen. Im «besten Fall» rechnet die Skos immerhin mit 36'000 Betroffenen. Heute leben in der Schweiz rund 270'000 Menschen von Sozialhilfe. Mehr dazu lesen Sie hier: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Folgen von Covid-19 Bis zu 60'000 Personen könnten neu Sozialhilfe benötigen 18.05.2020 Mit Video

18:44 Pädophile treiben vermehrt ihr Unwesen Die internationale Polilzeibehörde Europol verzeichnet seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie eine zunehmende Aktivität von Pädophilen im Internet. Auch entsprechende Notfall-Telefone werden demnach vermehrt angerufen. Direktorin Catherine De Bolle gab bei einer Anhörung im EU-Parlament zudem der Sorge Ausdruck, dass noch mehr Fälle ans Licht kommen könnten, wenn die Kinder in ihre Schulen zurückkehren und sich dort an ihre Lehrer wenden. Was am meisten Sorge bereitet, ist der Anstieg der Online-Aktivitäten von solchen, die Material mit sexuellem Missbrauch von Kindern suchen.

18:38 US-Gesundheitsminister: «Schulöffnungen im Herbst» Die amerikanischen Schulen sollen im Herbst wieder geöffnet werden. «Ich bin recht zuversichtlich», sagte Gesundheitsminister Alex Azar dem konservativen Nachrichtensender Fox News. Man müsse aber erstmal sehen, wie sich die Pandemie über den Sommer weiterentwickle.

18:16 Italien: so wenig Corona-Tote wie seit Beginn des Lockdowns nicht In Italien melden die Behörden für die vergangenen 24 Stunden 99 Todesopfer im Zusammenhang mit Corona-Infektionen. Dies ist der tiefste Wert seit dem Lockdown in dem besonders stark von von der Pandemie betroffenen Land. Die Zahl der Neuansteckungen ist mit 451 gar so tief wie seit dem 2. März nicht mehr.

18:07 WHO kündigt Untersuchung des Corona-Vorgehens an Die Weltgesundheitsorganisation WHO plant eine unabhängige Überprüfung des Umgangs mit der Coronavirus-Pandemie. Eine solche Untersuchung solle zum frühest möglichen Zeitpunkt starten, kündigte Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus zum Auftakt der virtuellen Jahresversammlung Organisation an. Zuvor hatte die EU in einer Resuolution eine entsprechende Untersuchung gefordert. Dieser waren 116 der 194 Mitlgiedsstaaten gefolgt. 00:20 Video WHO-Generaldirektor: «Untersuchung soll Pandemievorbereitungen verbessern» Aus News-Clip vom 18.05.2020. abspielen

17:40 Merkel und Macron schlagen 500-Milliarden-Euro-Programm vor Deutschland und Frankreich haben ein 500-Milliarden-Euro-Programm zur wirtschaftlichen Erholung der EU nach der Coronakrise vorgeschlagen. Das gaben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron nach einer Videokonferenz bekannt. «Das ist eine bedeutende Etappe», sagte Macron in Paris. Es sollten dabei Branchen und Regionen unterstützt werden, die am schwersten betroffen seien. Berlin und Paris würden den übrigen EU-Partnern erstmals eine gemeinsame Schuldenaufnahme auf den Finanzmärkten vorschlagen. Der deutsch-französische Vorstoss für einen europäischen Wiederaufbaufonds nach der Corona-Krise soll nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel den Zusammenhalt in der EU sichern. «Ziel ist, dass Europa gestärkt, zusammenhaltend und solidarisch aus dieser Krise kommt», sagte Merkel in Berlin. Da das Coronavirus sich in den europäischen Ländern unterschiedlich stark auswirke, sei der Zusammenhalt in der Union gefährdet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüsst den deutsch-französischen Plan, wie sie in einem Statement schreibt: «Dies geht in die Richtung des Vorschlags, an dem die Kommission arbeitet», erklärte von der Leyen. Audio EU-Korrespondent Liebherr: «Merkel hat bezüglich Umverteilung Zugeständnisse gemacht» 04:12 min, aus Echo der Zeit vom 18.05.2020. abspielen. Laufzeit 04:12 Minuten.

17:14 Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben besonders gelitten Seit einer Woche sind die Schulen wieder offen. Besonders wichtig ist das für diejenigen Kinder, die in den vergangenen zwei Monaten zuhause nur wenig Unterstützung bekamen, da deren Eltern schlecht Deutsch sprechen oder weil sie in schwierigen Verhältnissen leben. In der Primarschule Kleinhüningen im Kleinbasel betrifft das besonders viele Kinder. Die zwei Monate Fernunterricht haben bei ihnen darum deutliche Spuren hinterlassen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach 2 Monaten Fernunterricht Massive Wissenslücken durch die Corona-Krise 18.05.2020 Mit Audio

17:10 400 österreichische Soldaten sortieren Päckli Wegen einer Häufung von Coronavirus-Infektionen helfen rund 400 Soldaten derzeit in einem Logistikzentrum der österreichischen Post aus. Das teilte Österreichs Verteidigungsministerin Klaudia Tanner mit. Am Wochenende sei das Areal im Bundesland Niederösterreich desinfiziert worden, in der Nacht hätten die Soldaten und Zivilbediensteten dann mit der Arbeit begonnen. Sie ersetzten dabei die gesamte Mannschaft der Post in der Logistikhalle in Hagenbrunn. Der Einsatz sei vorerst auf zwei Wochen befristet. Die Post hat nach eigenen Angaben zudem für ein weiteres Zentrum um Unterstützung gebeten. Die Häufung der Fälle in den beiden Zentren dürfte auf Leiharbeitsfirmen zurückgehen, deren Mitarbeiter bei der Post eingesetzt werden. Auch Fälle in einer Wiener Flüchtlingsunterkunft sollen damit in Verbindung stehen, da einige der Bewohner bei den Leiharbeitsfirmen beschäftigt waren.

16:59 WHO-Jahrestagung: Taiwans Teilnahme vorerst wieder vom Tisch Die Spannungen in der WHO zwischen China und den USA, die China Vertuschung zu Beginn des Ausbruchs vorwerfen, kamen zum Auftakt der WHO-Jahrestagung in Genf nicht zur Sprache. Auch nicht die scharfe Kritik der USA an der WHO, sie habe am Anfang der Epidemie unter Druck Chinas nicht rigoros genug die Alarmglocken geläutet. Die USA überliessen das Feld in der Auftaktsitzung den anderen, niemand aus Washington stand mit einem Redebeitrag zur Verfügung. Chinas Präsident Xi Jinping nutzte die Chance, China im besten Licht darzustellen und kündigte zwei Milliarden Dollar Corona-Hilfe zur Unterstützung ärmerer Länder an. Die kontroverse Frage einer Teilnahme Taiwans, die die USA vor der Tagung zu einer Machtprobe hochstilisiert hatten, war ebenfalls vom Tisch. China lehnt die Teilnahme ab. Es betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Weil keine Einladung eingetroffen war, sagte Taiwans Aussenminister, sein Land werde das Thema erst später im Jahr wieder aufgreifen. Eine Resolution zur Teilnahme Taiwans wurde ohne Abstimmung auf die nächste Sitzung verschoben.

16:37 Belgische Befragung zeigt: Für alleinerziehende Mütter ist das Homeoffice eine Zerreissprobe Viele arbeiten derzeit von daheim aus. Die Freie Universität Brüssel fragte: Welchen Einfluss hat das auf den Alltag? Hunderte Menschen führten in den letzten Wochen mit einer App auf ihrem Handy ein Tagebuch. Sie erfassten, wann sie aufstanden, wie sie arbeiteten und wie sie mit Arbeitskolleginnen und -kollegen kommunizierten. Über 3000 Protokolle liegen schon vor. Dabei zeigte sich, wie alleinstehende Mütter die Zerreissprobe meistern, den Haushalt schmeissen, die Kinder unterrichten und arbeiten – alles gleichzeitig. Und wie Männer mit Vollzeitpensen sich weiterhin wenig um Kinderbetreuung kümmern. Die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Kindern geben an, in den letzten Wochen deutlich weniger gearbeitet zu haben. Der Rückgang der Arbeitszeit bei alleinstehenden Frauen mit Kindern ist besonders signifikant. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Untersuchung zu Homeoffice Alleinerziehende leisten weniger Arbeitsstunden 18.05.2020 Mit Audio

16:10 Frankreich muss Überwachungs-Drohnen vom Himmel holen Die Pariser Polizei muss im Kampf gegen Corona die Überwachung der Menschen mit Drohnen vorerst einstellen. Der Einsatz verstosse gegen Datenschutzrichtlinien und müsse unverzüglich beendet werden, urteilte das oberste Verwaltungsgericht. Zwar sei der Einsatz grundsätzlich legitim, doch die Identifizierbarkeit einzelner Personen nicht rechtens. Legende: Die Pariser Polizei setzte die Drohnen ein, um verbotene Versammlungen mit zu vielen Menschen ausfindig zu machen und die Ausgangssperre zu überwachen. Keystone

15:58 Bangen in der Reisecar-Branche Kaum Destinationen, teils verängstigte Kundschaft, Aufwand bei Hygienekonzepten: Die Schweizer Reisecar-Branche leidet. Und mindestens so lange die Grenzen geschlossen bleiben, bleiben auch die Aussichten für viele Transportunternehmer düster. Zumal viele von ihnen in normalen Zeiten primär ältere Kunden haben. Lesen Sie hier mehr dazu: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bangen in der Reisecar-Branche Wer übersteht die Coronakrise? 18.05.2020 Mit Video