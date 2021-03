Der Ticker startet um 6:00 Uhr

20:41 Restaurants – die grossen Verlierer Die Restaurants gehören zu den grossen Leidtragenden der Coronakrise. Sie mussten wieder schliessen, wie bereits letzten Frühling. Auch wenn es von Bund und Kantonen finanzielle Hilfe gibt – die Lage ist bei vielen ernst. Eine Reportage. Audio Wenn Wirten zum Alptraum wird 03:59 min, aus Echo der Zeit vom 06.03.2021. abspielen. Laufzeit 03:59 Minuten.

19:27 Erste Anti-Corona-Massnahmen-Demonstration in Schweden In der schwedischen Hauptstadt Stockholm haben Hunderte Menschen gegen Corona-Massnahmen demonstriert. Nach Angaben der Polizei wurde ein Demonstrant festgenommen und ein Polizist leicht verletzt. Die Polizei forderte die Menschen mehrmals zum Auflösen der Demonstration auf, da Zusammenkünfte von mehr als acht Menschen nicht erlaubt seien. Organisiert hatte den Protest eine Gruppe, die die Beschränkungen als unbegründet bezeichnete. Schweden war in der Corona-Krise einen Sonderweg mit vergleichsweise freizügigen Corona-Massnahmen sowie Empfehlungen und Appellen an die Vernunft der Bürger gegangen. Seit 1. März müssen aufgrund der wieder steigenden Infektionszahlen Restaurants, Bars und Cafés um 20.30 Uhr schliessen. Zuletzt hatte die Stadt Stockholm ihren Einwohnern empfohlen, eine Maske im öffentlichen Verkehr sowie etwa beim Coiffeur oder im Lebensmittelmarkt zu tragen. Geschäften und Einkaufszentren wird eine Begrenzung auf 500 Kunden empfohlen.

18:40 Lohnerhöhung für britische Pfleger «ein Schlag ins Gesicht» Die britische Regierung von Premierminister Boris Johnson will die Gehälter für den nationalen Gesundheitsdienst (NHS) um 1 Prozent erhöhen. Wegen dieser mageren Lohnerhöhung planten viele Pflegekräfte im öffentlichen Dienst, ihren Job aufzugeben, sagte Patricia Marquis von der Pflegekräftevereinigung Royal College of Nursing. «Dieser Schlag ins Gesicht hat ihre Überzeugung bekräftigt, dass sie weder von der Regierung noch von Teilen der Öffentlichkeit so geschätzt werden, wie sie es gerne hätten.» Die Vereinigung der NHS-Organisationen betonte, die Regierung habe in früheren Haushalten für das bevorstehende Finanzjahr 2021/22 ein Plus von 2.1 Prozent versprochen. Die Regierung hatte betont, mehr als 1 Prozent sei angesichts von Rekordverschuldung und Ausgaben von Hunderten Milliarden Pfund wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

17:25 Wegen Veranstaltungsverbot: Grossaufgebot der Polizei gegen Frauen-Demo in Zürich Mit einem Grossaufgebot hat die Stadtpolizei in Zürich am Samstagnachmittag eine unbewilligte Frauen-Demonstration aufgelöst. Die Kundgebung verstiess auch gegen das Corona-Veranstaltungsverbot. Später kam es zu einer Kundgebung von mehreren hundert Personen. Zwei Frauen wurden festgenommen. Weit über 100 Personen kontrollierte die Polizei, verzeigte sie und wies sie weg. Durch Sprayereien gab es einige Sachbeschädigungen. Das Kollektiv «Feministischer Streik Zürich» hatte im Hinblick auf den internationalen Frauentag am Montag zur Demonstration aufgerufen. Diese sollte in Form eines Polit-Parcours stattfinden, wie die Stadtpolizei mitteilte. Legende: srf/Luca Rena Fuchs

15:12 4000 Corona-Massnahmen-Skeptiker in Chur In Chur haben sich am Samstagmittag über 4000 Personen versammelt, um gegen die Behördenanordnungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Kundgebungen dieser Art fanden bereits in anderen Schweizer Städten statt. Aufgerufen zum Protestmarsch für eine vernünftige Corona-Massnahmenpolitik hatte der Verein «Stiller Protest». Die Demonstration wurde von der Churer Stadtpolizei unter Auflagen bewilligt. Bedingung für die Durchführung der Demonstration ist unter anderem eine Maskentragpflicht. Zudem muss der Protestmarsch polizeilich begleitet werden. Viele Demonstranten erschienen in weissen Schutzanzügen, andere schwenkten Fahnen und Transparente. Geplant sind ein Protestmarsch und eine abschliessende Kundgebung mit diversen Rednern. 00:27 Video 4000 Menschen an Corona-Demonstration in Chur Aus News-Clip vom 06.03.2021. abspielen

13:50 Erste Corona-Impfungen für Menschenaffen im Zoo von San Diego Im Zoo von San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien sind die ersten Menschenaffen gegen Covid-19 geimpft worden. «Der Impfstoff wurde speziell für Tiere entwickelt», hiess es. Geimpft wurden laut «National Geographic» vier Orang-Utans und fünf Bonobos, demnächst sollen vier weitere Affen an der Reihe sein. Die Tiere erhielten jeweils nach drei Wochen ihre zweite Dosis. «Den Tieren geht es gut und wir haben keine unerwünschten Reaktionen auf den Impfstoff festgestellt», sagte eine Sprecherin. Zuvor waren im Januar acht Gorillas des Zoos positiv auf das Virus getestet worden – und waren damit die ersten positiv getesteten Menschenaffen weltweit. Die Symptome waren jedoch mild und beschränkten sich auf Husten, Verstopfung und Müdigkeit. Die Affen haben sich seitdem vollständig erholt. Es wurde vermutet, dass sich die Tiere trotz Sicherheitsvorkehrungen des Zoos bei einem asymptomatischen Mitarbeiter angesteckt hatten.

12:33 Erstes Konzert in Tel Aviv nur für Geimpfte In Israel geniessen die gegen das Coronavirus geimpften Menschen viele Vorteile. Gestern Freitag fand in Tel Aviv das erste von vier Konzerten nur für geimpfte Personen statt. Rund 500 Menschen mit Masken sahen sich im Fussballstadion den Gig des israelischen Popsängers Ivri Lider an. Das Bloomfield-Stadion bietet eigentlich Platz für 30’000 Zuschauer. Mittlerweile sind in Israel Einkaufszentren, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Hotels und einige kulturelle Einrichtungen wieder offen. Meistens ist der Besuch der Einrichtungen aber nur Menschen gestattet, die einen «grünen Pass» für Geimpfte vorweisen können. In Israel haben bereits mehr als die Hälfte der neun Millionen Einwohner beide Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer erhalten. 01:04 Video Openair Konzert in Tel Aviv für Geimpfte Aus Tagesschau vom 06.03.2021. abspielen

12:03 Britische Firmen können kostenlose Schnelltests beantragen Unternehmen in Grossbritannien können nun kostenlose Corona-Schnelltests für ihre Beschäftigten beantragen. Auch Firmen mit weniger als 50 Angestellten könnten sich bis Ende März für das Angebot registrieren, teilte das Gesundheitsministerium in London mit. Die Tests zeigten spätestens nach einer halben Stunde ein Ergebnis. Sie würden dabei helfen, positiv Getestete sofort zu isolieren und Infektionsketten zu durchbrechen. Das Angebot ist zunächst bis Ende Juni kostenlos. «Regelmässige Tests am Arbeitsplatz spielen eine zentrale Rolle bei unserem Rückweg in ein normales Leben», sagte Gesundheitsminister Matt Hancock. Die Tests könnten den Unterschied ausmachen, ob Arbeitsplätze offen bleiben können, betonte das Ministerium. Auch die Schweiz hat ihr Testregime massiv ausgeweitet. Ab Mitte März sollen sich alle Bürger – unabhängig davon, ob sie Symptome haben – kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Die Tests sollen in Apotheken und Testzentren möglich sein. Ferner will der Bund jeder Person pro Monat fünf Selbsttests für zuhause abgeben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gratis (Selbst-)Tests für alle Testoffensive in der Schweiz – wieso erst jetzt, Herr Berset? 05.03.2021 Mit Video

11:21 Kalifornien erlaubt wieder Freiluft-Sportveranstaltungen Die Regierung des US-Bundesstaates Kalifornien hat die Rückkehr von Zuschauern unter anderem bei Freiluft-Sportveranstaltungen erlaubt. Die neuen Bestimmungen gelten ab dem 1. April und damit ab dem sogenannten Opening Day der Baseball-Profiliga MLB. In Kalifornien sind mittlerweile mehr als zehn Prozent der Einwohner über 16 Jahre komplett geimpft. Die Zulassung von Zuschauern oder auch Besuchern in Freizeitparks richtet sich nach einer an den Infektionszahlen ausgerichteten Farbskala. Im lilafarbenen Sektor sind lediglich 100 Zuschauer zugelassen, die Zahlen erhöhen sich auf 20 Prozent (rot), 33 Prozent (orange) und 67 Prozent (gelb) der Stadionkapazität. Legende: Im Bild das Dodgers-Stadium in Los Angeles. Drei der fünf von der neuen Freiheit betroffenen Klubs aus Kalifornien haben bereits angekündigt, ab dem ersten Spieltag unter bestimmten Voraussetzungen Fans in die Stadien zu lassen. Keystone

10:33 Frankreich weitet Wochenend-Lockdown aus Seit diesem Wochenende herrscht im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Frankreich nun auch im Département Pas-de-Calais am Ärmelkanal ein Wochenend-Lockdown. In Nizza am Mittelmeer und der nordfranzösischen Hafenstadt Dunkerque (Dünkirchen) gilt er bereits. Die dicht besiedelte Hauptstadtregion Paris und die Hafenstadt Marseille bleiben von solchen Einschränkungen bislang noch verschont. Sie gehören zu den insgesamt 23 Départements, in denen eine erhöhte Corona-Warnstufe herrscht. Wegen der angespannten Corona-Lage müssen in diesen Départements seit diesem Wochenende auch Nicht-Lebensmittelläden geschlossen bleiben, die grösser als 10'000 Quadratmeter sind. In Frankreich gilt seit Wochen landesweit eine strenge Ausgangssperre ab 18 Uhr. Einkaufen oder Spaziergänge an der frischen Luft sind dann tabu. Ausnahmen gelten etwa für den Arbeitsweg. Im Land mit rund 67 Millionen Einwohnern sind schon mehr als 87'500 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben.

10:05 Dalai Lama mit erster Dosis geimpft Der Dalai Lama, das 85-jährige geistliche Oberhaupt Tibets, hat in einem Spital in der nordindischen Bergstadt Dharmsala die erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Nach der Injektion forderte er die Menschen auf, sich zu melden, mutig zu sein und sich impfen zu lassen. Zehn weitere Personen, die in der Residenz des Dalai Lama leben, wurden ebenfalls geimpft. Alle elf erhielten den Impfstoff Covishield, der von der Universität Oxford und dem britischen Arzneimittelhersteller Astra-Zeneca entwickelt und vom indischen Serum-Institut hergestellt wurde. Indien hat mehr als 11 Millionen Fälle des Coronavirus und über 157'000 Todesfälle bestätigt. Das Land, das nach den USA die zweithöchste Fallzahl in der Welt aufweist, hat im Januar mit einer Impfkampagne begonnen. Legende: Der Dalai Lama machte Dharmsala 1959 zu seinem Hauptquartier, als er nach einem gescheiterten Aufstand gegen die chinesische Herrschaft aus Tibet floh. China erkennt die tibetische Exilregierung nicht an und beschuldigt den Dalai Lama, Tibet von China trennen zu wollen. Reuters

9:41 Luzerner Gesundheitsdirektor wird bedroht Die Stimmung im Kanton Luzern sei mit der anhaltenden Corona-Krise angespannt, einige Menschen seien müde, sagt der Luzerner Regierungspräsident Reto Wyss in einem Interview. Sein Regierungskollege, Gesundheitsdirektor Guido Graf (CVP), werde denn auch immer wieder beschimpft, beleidigt und bedroht. Die meisten Drohungen würden zwar anonym vorgebracht, so Wyss in einem Interview mit Publikationen der CH Media. In einigen Fällen sei der Urheber aber durchaus zu eruieren. Solche Beschimpfungen und Drohungen verurteile die Regierung «aufs Schärfste». Sie gehe auch strafrechtlich «konsequent dagegen vor». Wichtig ist, dass wir Nulltoleranz zeigen.

8:58 US-Konzern meldet Fortschritte bei Covid-Medikament Der US-Pharmakonzern Merck & Co berichtet von positiven Studienergebnissen bei seinem Covid-19-Medikament Molnupiravir. Es sei eine schnellerer Virus-Rückgang bei Patienten in einem frühen Krankheitsverlauf festgestellt worden, teilt das Unternehmen mit. Die Ergebnisse der mittleren Studienphase seien vielversprechend, hiess es in der Mitteilung. Das Mittel, das Merck gemeinsam mit dem US-Unternehmen Ridgeback Bio entwickelt, wird derzeit in einer Phase-2/3-Studie getestet, die im Mai abgeschlossen werden soll. Legende: Merck & Co will sich bei Covid-19 nur noch auf Medikamente zur Behandlung der Krankheit konzentrieren, nachdem bei der Entwicklung eines Impfstoffes nicht die erhoffte Immunreaktion erreicht und das Programm im Januar eingestellt wurde. Reuters

7:30 EU will mit USA bei Impfstoffbeschaffung zusammenarbeiten EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat den USA eine enge Zusammenarbeit bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen angeboten und Präsident Joe Biden zum Weltgesundheitsgipfel im Mai nach Rom eingeladen. Dies teilte von der Leyen am Freitagabend nach einem Telefonat mit Biden mit. Die EU und die Vereinigten Staaten sind nicht die ersten Akteure, die, sofern die USA Hand reichen, in der Corona-Pandemie kooperieren wollen. Vor wenigen Tagen haben sich Israel, Österreich und Dänemark zu einer Impfstoff-Allianz zusammengeschlossen, um sich gegen mögliche künftige Produktions- und Lieferschwierigkeiten zu wappnen. Die EU und die USA sind beide wichtige Impfstoffhersteller, und wir haben ein starkes Interesse zusammenzuarbeiten, damit globale Lieferketten gut funktionieren.

4:13 Schwere Krawalle bei Demonstration in Paraguay Bei Protesten gegen die Regierung ist es in Paraguay zu schweren Ausschreitungen gekommen. Protestierende schleuderten in der Hauptstadt Asunción Steine auf die Polizei, wie Medien berichten. Die Polizei reagierte mit Gummigeschossen und Tränengas. Auslöser der Proteste ist der Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie. Das Gesundheitswesen in Paraguay steht vor dem Kollaps. In den Spitälern mangelt es an wichtigen Medikamenten zur Behandlung von Covid-19-Patienten, und die Intensivstationen sind fast vollständig belegt. Wegen des öffentlichen Drucks war gestern bereits der Gesundheitsminister des südamerikanischen Landes zurückgetreten. Legende: Reuters

2:02 Deutschlands Kanzleramtsminister gibt Aussicht auf Ende der Einschränkungen Wenn alles nach Plan laufe, könne Deutschland bereits im Sommer in allen Bereichen zur Normalität zurückkehren, kündigte Kanzleramtsminister Helge Braun an. In einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte Braun, dass wenn man allen Menschen in Deutschland ein Impfangebot gemacht habe, die einschneidenden Massnahmen nicht mehr rechtfertigbar seien. Wenn Impfstoffhersteller ihre Lieferversprechen einhielten und keine Virusmutation auftrete, die den Impferfolg infrage stelle, sollen alle Massnahmen im Sommer aufgehoben werden, so der CDU-Politiker. Braun appellierte zudem an Unternehmen, ihre Mitarbeitenden regelmässig auf das Virus zu testen. Grosse Unternehmen täten dies bereits, nun müssten auch kleinere Betriebe nachziehen. Legende: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kanzleramtsminister Helge Braun bei der wöchentlichen Kabinetts-Sitzung der Regierung Reuters

22:40 Belgien will im Frühling laufend Massnahmen lockern Belgien stellt seinen Bürgern spürbare Lockerungen der Corona-Massnahmen in Aussicht. Ab März bis Mai sollen Kontaktbeschränkungen gelockert, Aktivitäten im Freien zugelassen und Restaurants wieder geöffnet werden. Ab Montag sollen sich zehn statt bislang vier Menschen treffen dürfen, kündigte Ministerpräsident Alexander De Croo an. Ab April könnten Kulturveranstaltungen und Gottesdienste mit bis zu 50 Menschen zugelassen werden, aber nur mit Masken und Abstandsregel. Wenn alle getestet werden, können während den Osterferien auch Ferienlager für Kinder und Jugendliche mit bis zu 25 Teilnehmern organisiert werden, sagte De Croo weiter. Belgien hatte die vergangenen Monate einigermassen stabile Infektionszahlen trotz offener Geschäfte.

22:08 Verlorene Lebenszeit wegen Covid-19 In der Schweiz beträgt die durchschnittliche Lebenswartung für Männer 82 Jahre und für Frauen 85 Jahre. Betrachtet man aber nur jene Personen, die 2019 bereits 80 Jahre alt waren, so steigt die Lebenserwartung auf 89 bzw. sogar über 90 Jahre. «Diese Menschen haben Todesgefahren überstanden, die vor allem Jüngere treffen», sagt Murielle Bochud, Chefärztin an der Unisanté in Lausanne. «Das Virus trifft die Altersgruppe über 80 Jahren stark – vor allem jene Personen, die chronische Krankheiten haben.» Wie viel Lebenszeit Covid-19 kostet, ist laut Bochud schwer zu errechnen. Verschiedene Studien zeigten aber eine klare Tendenz – je nach Region und Altersgruppe kann dies bis zu 15 verlorene Lebensjahre ausmachen. «Das bedeutet, das Coronavirus hat nicht nur Menschen getötet, die sowieso später gestorben wären. Die Menschen haben wegen der Infektion mehrere Lebensjahre verloren.» Damit hat das Virus die Lebenserwartung in der Schweiz gesenkt. 01:50 Video Verlorene Lebenszeit durch Covid-19 Aus Tagesschau vom 05.03.2021. abspielen

21:21 WHO warnt vor einem Laisser-faire bei den Corona-Schutzmassnahmen Der Nothilfekoordinator der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eindringlich davor gewarnt, sich angesichts der vorhandenen Impfstoffe zurückzulehnen im Kampf gegen das Coronavirus. «Ich bin tief besorgt», sagte Mike Ryan in Genf. «Wir denken, wir hätten es hinter uns gebracht, aber das ist nicht der Fall.» Ländern drohe eine dritte und vierte Welle von Corona-Infektionen, wenn die Menschen die bekannten Vorsichtsmassnahmen nicht mehr weiter einhielten. «Ich will keine Spassbremse zu sein, aber so sehe ich es leider», sagte Ryan. Die Impfstoffe gäben Anlass zur Hoffnung. Das könne aber auch dazu führen, dass die Konzentration nachlasse. Weitere Öffnungsschritte dürfe es nur geben, wenn die Schutzkonzepte eingehalten und Testmöglichkeiten geschaffen werden. «Erst wenn wir das alles richtig machen, dann können wir beginnen darüber nachzudenken, wie wir die Vorschriften lockern können.»