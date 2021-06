Der Ticker startet um 5:30 Uhr

10:44 Altmeier erwartet wachsende Wirtschaft in Deutschland Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier erwartet angesichts der abflauenden Corona-Krise, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um bis zu vier Prozent wachsen könnte. Deutschland habe die Rezession besser überstanden als von vielen erwartet, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Der Staat habe seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 insgesamt 300 Milliarden Euro in die Hand genommen, um den Abschwung abzumildern. Dank dieses «beispiellosen gemeinsamen Kraftakts» sei es gelungen, schweren Schaden von der Wirtschaft abzuwenden. So seien hunderttausende, vermutlich bis zu einer Million, Arbeitsplätze gesichert worden. Altmaier warb zudem dafür, die Corona-Wirtschaftshilfen für bedürftige Unternehmen über den 30. Juni hinaus möglichst bis Jahresende zu verlängern. Legende: Reuters / Archiv

10:16 Thurgauer Apotheken können gegen Covid-19 impfen Thurgauerinnen und Thurgauer können sich künftig auch in Apotheken gegen Covid-19 impfen lassen. Damit will der Regierungsrat die kantonalen Impfzentren nach und nach ablösen. Die dezentrale Impfmöglichkeit entspreche einem Bedürfnis der Bevölkerung und erleichtere den Zugang zu Covid-19-Impfungen, heisst es in der Mitteilung der Thurgauer Staatskanzlei. Wenn immer mehr Menschen geimpft seien, sollen die kantonalen Impfzentren durch dezentrale Leistungserbringer abgelöst werden – auch, weil durch mögliche Virusmutationen in den kommenden Jahren Nachimpfungen erforderlich sein könnten. «Der Kanton kann nicht jahrelang Impfzentren betreiben», schreibt die Staatskanzlei weiter.

10:08 Erste Corona-Fälle am French Open Das Turnier in Roland Garros verzeichnet die ersten beiden Corona-Fälle. Wie die Veranstalter mitteilten, wurden zwei Spieler eines Männer-Doppels positiv auf Covid-19 getestet. Das Duo wurde aus dem Turnier genommen und musste sich in Quarantäne begeben. Um welche Profis es sich handelt, machten die Organisatoren nicht publik. Bislang seien seit Beginn der Qualifikation am 24. Mai 2446 Corona-Tests bei Spielerinnen und Spielern sowie deren Begleitteams durchgeführt worden, hiess es in der Mitteilung. Legende: Keystone / Archiv

8:10 Erste Firmen machen das Homeoffice zur neuen Arbeitsnormalität Viele haben sich ans Homeoffice gewöhnt. Angestellte wie Firmen haben die Vorteile zu schätzen gelernt. Einen Weg zurück in eine jahrzehntelang typische Fünf-Tage-Bürowoche dürfte es vielerorts auch nach der Pandemie kaum geben. Etliche Unternehmen haben ihren Mitarbeitenden schon flexiblere Arbeitsmodelle für die Zukunft zugesichert – einige gehen noch weiter und wollen das Homeoffice dauerhaft als neue Normalität etablieren. Zu sehen ist das besonders in der IT-Branche. So versucht Europas grösster Softwarekonzern SAP, der seinen Beschäftigten schon vor der Pandemie die Möglichkeit von bis zu vier Homeoffice-Tagen pro Woche einräumte, nochmals an Flexibilität zuzulegen. Noch etwas weiter geht das IT-Unternehmen Hewlett Packard Enterprise (HPE). Bei der US-Firma wird das Homeoffice generell zum neuen Standard-Arbeitsort für die meisten Mitarbeiter erklärt. Das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der Technischen Universität Dortmund stellt fest, dass auch die Job-Zufriedenheit der meisten Arbeitnehmer im Homeoffice gestiegen ist. Das liege zu einem Grossteil daran, dass die Menschen sich ihre Arbeit daheim besser einteilen könnten als im Büro. Zudem sende eine Firma durch freimütige Homeoffice-Angebote Signale des Vertrauens und der Wertschätzung. Legende: Keystone / Archiv

6:46 Antibiotika-Resistenzen könnten durch Corona verstärkt werden Antibiotika werden bei Covid-19-Patienten einer Studie zufolge weitaus häufiger eingesetzt, als nötig wäre. Die Präparate würden wegen möglicher bakterieller Co-Infektionen verabreicht – diese gebe es aber bei Covid-19 vergleichsweise selten, berichten britische Forscher im Fachmagazin «The Lancet Microbe». Covid-19 selbst wird von einem Virus verursacht – gegen solche Erreger wirken Antibiotika nicht. Das Forscher-Team hatte Daten zu gut 8600 Covid-19-Patienten untersucht und gezielt auf Bakterieninfektionen getestet wurden. Nur etwa 1100 davon – etwa 13 Prozent – hatten demnach eine begleitende bakterielle Infektion. Meist habe es sich um Sekundärinfektionen gehandelt, die mehr als zwei Tage nach der Einlieferung der Patienten ins Krankenhaus erworben wurden. Der Einsatz antimikrobieller Medikamente ohne Bestätigung einer bakteriellen Co-Infektion durch gezielte Tests müsse verringert werden, betonen die Experten. Andernfalls drohten arzneimittelresistente Infektionen zu einer längerfristigen Folge der Pandemie zu werden.

5:15 Städtische Kriminalität durch Lockdowns weltweit gesunken Die Kriminalität in den Städten ist durch die Corona-Massnahmen weltweit in mehreren Bereichen gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Universität Cambridge. Die Forschenden untersuchten, wie viele Straftaten wie Diebstahl, Überfälle, Einbrüche oder Tötungsdelikte vor und während der Corona-Beschränkungen registriert wurden. Dafür nahmen sie 27 Städte unter die Lupe, darunter Barcelona, Chicago, Sao Paolo, London und Zürich. Im weltweiten Schnitt ging die Zahl der untersuchten Straftaten um 37 Prozent zurück. Taschendiebstähle beispielsweise gingen um fast die Hälfte zurück. Auch Autodiebstähle wurden fast 40 Prozent weniger verzeichnet. Die tägliche Zahl von Angriffen ging im Schnitt aller Städte um 35 Prozent zurück. Bei Tötungsdelikten fiel der Rückgang mit durchschnittlich 14 Prozent weniger stark aus. Dies liegt laut einer der Studienautorinnen daran, dass in vielen Gesellschaften ein signifikanter Teil der Tötungsdelikte zuhause begangen werde. Legende: Getty Images

4:21 Keine erneute Verschiebung der Olympischen Spiele Die Präsidentin des nationalen Olympischen Komitees (NOC) für Tokio 2020 schliesst eine erneute Verschiebung der Spiele aus. «Wir können nicht noch einmal verschieben», sagte Seiko Hashimoto der Zeitung Nikkan Sports. Die Spiele sollen am 23. Juli in Tokio eröffnet werden.

3:14 Geteiltes Zypern erleichtert Besuche im anderen Teil Zum ersten Mal seit Dezember werden auf der geteilten Mittelmeerinsel Zypern ab Freitag Kurzbesuche im jeweils anderen Inselteil wieder möglich. Darauf hätten sich die politisch Verantwortlichen des griechischen und des türkischen Landesteils geeinigt, bestätigte ein UNO-Sprecher. Während bisher eine Quarantänepflicht galt, die die sonst üblichen Kurzbesuche praktisch verunmöglichte, genügt ab Freitag ein negativer PCR-Test, der nicht älter als drei Tage ist. Damit sollen die Menschen auf der Insel nach monatelanger Trennung wieder zusammenkommen und Reisende sollen die Möglichkeit haben, beide Inselteile zu besuchen. Legende: Keystone

3:01 CDU-Kanzlerkandidat Laschet lehnt Impfpriorisierung von Kindern und Jugendlichen ab Der deutsche CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet lehnt eine priorisierte Impfung von Kindern und Jugendlichen ab. Dies, nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde den Pfizer/Biontech-Impfstoff für Kinder zwischen 12 und 16 zugelassen hat. Mit einer priorisierten Impfung sei nicht mehr genug Impfstoff da, so Laschet im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung «Ouest-France». Die bestehende Priorisierung bleibe deshalb richtig: Es müssten als Erstes die geimpft werden, die am gefährdetsten seien. Legende: Keystone

22:08 US-Regierung verkündet weitere Anreize für Corona-Impfung US-Präsident Biden kündigte am Mittwoch einen «nationalen Aktions-Monat» an, um dafür zu sorgen, dass bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli 70 Prozent aller Erwachsenen in den USA mindestens die erste Impfung gegen das Virus erhalten haben. Derzeit haben rund 63 Prozent der Erwachsenen mindestens eine Impfspritze bekommen. Biden kündigte weitere Anreize an, ebenso Schritte, um eine Impfung zu erleichtern. So können Eltern bei mehreren grossen Anbietern bis zum 4. Juli kostenlose Kinderbetreuung erhalten für die Zeit, in der sie eine Impfung bekommen oder sich von den Nebenwirkungen einer Impfspritze erholen. Um mehr Afroamerikaner zu einer Impfung zu bewegen, soll es spezielle Impfangebote in Friseur- und Schönheitssalons geben, die von Schwarzen betrieben werden. US-Vizepräsidentin Kamala Harris und andere hochrangige Mitglieder der Regierung wollen ausserdem durch das Land reisen, um für eine Impfung zu werben.

21:14 Keine Zunahme bei der Schwarzarbeit Die Covid-19-Pandemie hat im vergangenen Jahr auch die Überprüfung der Einhaltung von Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie die Bekämpfung von Schwarzarbeit erschwert. Die Vollzugsstellen konnten weniger Kontrollen durchführen. Die Lohnverstösse blieben gegenüber dem Vorjahr auf gleichem Niveau, Schwarzarbeit wurde weniger aufgedeckt. 01:19 Video Keine Zunahme der Schwarzarbeit Aus Tagesschau vom 02.06.2021. abspielen

20:23 Grossbritannien: Drei von vier Erwachsenen mindestens einmal geimpft Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Grossbritannien einen symbolischen Meilenstein erreicht. Mittlerweile haben drei Viertel (ganz genau: 74.9 Prozent) der Erwachsenen eine erste Corona-Impfung erhalten, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Knapp die Hälfte (48.9 Prozent) hat bereits die für den vollen Schutz notwendige zweite Impfung bekommen. Grossbritannien hatte die Impfkampagne zuletzt wegen Sorge um eine Ausbreitung der Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden war, noch einmal hochgefahren. Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante fordern Wissenschaftler allerdings immer lauter, die Aufhebung aller Corona-Restriktionen nach hinten zu verschieben. Bisher plant die Regierung diesen letzten Schritt für den 21. Juni. Premierminister Boris Johnson sagte am Mittwoch erneut, es gebe keine Daten, die dafür sprächen, die Lockerungen aufzuschieben. Er betonte jedoch, bis zu einer endgültigen Entscheidung werde es «ein bisschen länger» dauern. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Impfung Wie eine Moschee in Grossbritannien zum Impfzentrum wurde 11.02.2021 Mit Audio

19:57 Bern: Leise Kritik am Pilotveranstaltungs-Konzept des Bundes An den fünf Pilotveranstaltungen, mit denen der Kanton Bern mit Blick auf weitere Öffnungsschritte die Wirksamkeit von Corona-Schutzmassnahmen testen darf, wird eine Maskenpflicht gelten. Nach Angaben des Kantons Bern besteht der Bund auf dieser Schutzmassnahme. Auch sonst ist man beim Kanton nicht restlos zufrieden. Laut der kantonalen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) wurden die Vorgaben des BAG für diese fünf Pilotveranstaltungen bisher als kaum umsetzbar eingestuft. Gemeint ist nicht nur die Maskentragpflicht, sondern etwa auch die Pflicht, nur im Sitzen konsumieren zu dürfen. Deshalb suchte der Kanton mit den jeweiligen Veranstaltern nach Lösungen, um bestmöglich zu gewährleisten, dass sich am Veranstaltungsort keine Covid-19-infizierten Personen aufhalten. «Der Kanton Bern hätte damit Erfahrungen sammeln wollen, die über die rein planerischen und logistischen Aufgaben hinausgegangen wären», steht in der Mitteilung. Bei den Pilotveranstaltungen im Kanton handelt es sich um die Schweizer Leichtathletikmeisterschaften in Langenthal, ein Jubiläumsfest des FC Gerzensee und um vier Konzerte von «Patent Ochsner» im Berner Konzertlokal Bierhübeli. Auch soll im Klub Le Ciel in Bern eine Party steigen, und im Kursaal Bern finden die Startup-Days als Corona-Schutzmassnahmen-Pilotprojekt statt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 02.06.2021 Mit Audio

18:59 Frankreich impft Jugendliche ab Mitte Monat Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will Frankreich von Monatsmitte an auch Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren impfen. Das kündigte Staatschef Emmanuel Macron an. Paris hatte erst zu Wochenbeginn Impfungen auf alle Erwachsenen ausgedehnt. Mittlerweile sind in dem Land mit seinen etwa 67 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern rund 26 Millionen Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Regierungssprecher Gabriel Attal sprach in Paris von sehr ermutigenden Zeichen. Indikatoren seien landesweit gesunken, die erste Stufe der Lockerungen sei somit gelungen. Dennoch müssten die Bürger vorsichtig bleiben. In einigen Regionen wie Okzitanien oder Nouvelle-Aquitaine im Südwesten zirkuliere das Coronavirus wieder zunehmend.

18:24 Italiens Bars und Restaurants fehlt das Personal Mit den Corona-Lockerungen in Italien kommen wieder Gäste in Bars und Restaurants – doch es fehlt an Personal. «Es fehlen etwa 150'000 Arbeitskräfte», hiess es in einer Mitteilung des italienischen Verbands für öffentliche Betriebe (Fipe). Es fehlten vor allem Festangestellte, erklärte der Fipe-Vizechef Aldo Cursano der Zeitung «La Repubblica» (Mittwoch). In seinen Restaurants und einer Bar im toskanischen Florenz hätten acht Mitarbeiter im vergangenen Jahr gekündigt, so Cursano. Einer sei Maurer geworden, ein anderer sei ins Ausland gegangen. «Jetzt schaffe ich es nicht, meine Lokale den ganzen Tag offen zu halten.» In Italien hatte die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi zuletzt immer mehr Beschränkungen gelockert. Seit Anfang Mai ist die Aussengastronomie wieder offen. Seit Dienstag können Gäste auch wieder in den Innenräumen bedient werden. Vier Menschen dürfen an einem Tisch sitzen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Aktuelle Risikoliste des BAG BAG streicht ganz Italien und Kroatien von Quarantäneliste 02.06.2021 Mit Video

17:40 Norwegen gibt Impfdosen an Covax ab Norwegen hat dem Impfprogramm Covax, Link öffnet in einem neuen Fenster eine weitere Million Impfdosen gespendet, die ärmeren Ländern zur Verfügung gestellt werden sollen. «In Ländern mit schwächeren Gesundheitssystemen müssen dringend Gesundheitspersonal und gefährdete Gruppen geimpft werden», teilte Entwicklungshilfeminister Dag-Inge Ulstein mit. Bei der Impfdosen-Spende handelt es sich um Optionen, die Norwegen 2020 über Covax gekauft hat und nicht im norwegischen Impfprogramm eingeplant sind. Schon früher hat Norwegen Optionen auf Impfstoffe von Astra-Zeneca und Pfizer an das Impfprogramm Covax übertragen. Damit gibt Norwegen insgesamt 1.7 Millionen Impfdosen ab. Covax hatte um mehr Impfstoffe gebeten, weil bis Ende Juni 190 Millionen Dosen benötigt werden.

17:07 Schweizweit erstes Impf-Drive-in eröffnet In Grenchen (SO) ist Anfang Woche das erste Drive-in für Corona-Impfungen in der Schweiz eröffnet worden. Zum vereinbarten Termin erscheint man mit seinem Auto beim Feuerwehrmagazin. Nach den Formalitäten fährt man durch das eine Tor ins Gebäude hinein, erhält die Impfung und fährt danach auf der anderen Seite wieder hinaus. Vor der Heimfahrt heisst es wie im Impfzentrum 15 Minuten warten – im Auto. Mit diesem Angebot will der Kanton Solothurn vor allem arbeitstätige Personen erreichen. Dank längeren Öffnungszeiten könnten diese auch am Abend auf dem Heimweg vorbeikommen. Die drei Solothurner Drive-ins sind jeden Tag geöffnet, auch am Wochenende. Solothurn gehört bei den Covid-Impfungen laut eigenen Angaben zu den schnellen Kantonen. Man biete impfwilligen Personen ein breites Impf-Angebot. Neben drei Impfzentren und neu insgesamt drei Drive-ins kann man sich im auch in dutzenden Hausarztpraxen und einigen Apotheken impfen lassen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Erster Impf-Drive-in Reinfahren, impfen, weiterfahren 02.06.2021 Mit Audio

16:21 300 Millionen Franken gegen die Pandemie Die Schweiz stellt weitere 300 Millionen Franken zur Bekämpfung der weltweiten Covid-19-Pandemie bereit. Das hat Bundespräsident Guy Parmelin auf Twitter bekannt gegeben. 125 Millionen Franken davon sollen für den globalen Zugang zu Impfstoffen eingesetzt werden. Parmelin kündigte dies am virtuellen Gipfeltreffen der globalen Impf-Allianz Gavi namens der Schweizer Regierung an. «Die Investitionen in die multilaterale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Innovation haben zu beispiellosen Fortschritten geführt, doch Rückschläge durch neu auftretende Varianten erinnern uns ständig daran, dass wir schneller handeln müssen», schreibt Parmelin auf Twitter. Die Impf-Allianz Gavi ist gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Gründerin der internationalen Covax-Initiative. Sie will Länder mit kleinem und mittlerem Einkommen mit Corona-Impfstoffen zu versorgen. In diesem Jahr sollen rund zwei Milliarden Dosen Impfstoff geliefert werden.

15:32 Israel impft demnächst ab 12 Jahren Israel will kommende Woche mit der Impfung von Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren beginnen. Nach längeren Beratungen teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit, die Gefahren einer Erkrankung seien höher als mögliche Nebenwirkungen der Impfung. «Die Fälle von Herzmuskelentzündungen bei 16- bis 19-Jährigen waren selten und sind meist ohne Komplikationen verlaufen.» Angesichts der äusserst niedrigen Corona-Infektionsrate in Israel empfiehlt das Ministerium vorerst die Impfung von Risikopatienten, Angehörigen von Risikopatienten und Jugendlichen in Familien, die ins Ausland reisen wollen. «Abgesehen von den Risikogruppen kann jeder geimpft werden, der daran interessiert ist», hiess es weiter. Das Neun-Millionen-Einwohner-Land Israel setzt seit dem 19. Dezember erfolgreich eine Impfkampagne um. Neuinfektionen und schwere Erkrankungen gingen in den vergangenen Monaten stark zurück. Deshalb hob Israel die staatlichen Corona-Beschränkungen am Dienstag nahezu komplett auf. Experten warnen allerdings weiter davor, dass neue Varianten aus dem Ausland eingeschleppt werden könnten. 02:31 Video Zurück zur Normalität in Israel Aus SRF News vom 23.03.2021. abspielen