18:19 Türkei fürchtet um den Sommertourismus Die Reisebranche in der Türkei bangt angesichts der massiven Welle von Coronainfektionen im Land um die Sommersaison. Die Regierung des beliebten Reiselandes hat einen Lockdown bis Mitte Mai verhängt, um den wichtigen Wirtschaftszweig vor einem erneuten Einbruch zu bewahren. Mit einer Ausgangssperre sowie der Schliessung von Schulen und Geschäften seit letzter Woche soll die Zahl der Neuinfektionen rapide gesenkt werden. «Ab 1. Juni werden wir die Reisesaison beginnen», erklärte Tourismusminister Mehmet Ersoy gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Wenn die tägliche Fallzahl bis zum geplanten Ende des Lockdowns ab 17. Mai unter 5000 sinke, könne das Ziel von 30 Millionen Touristen in diesem Jahr erreicht werden. Legende: Die Tourismuseinnahmen in der Türkei sind in der Pandemie stark eingebrochen. Keystone

17:35 Die Schweiz erhöht das Impftempo Die Schweiz hat seit Freitag 620'000 Impfdosen gegen das Coronavirus erhalten, wie Bundesrat Alain Berset am Montag auf Twitter schrieb. Die Kantone treiben die Impfkampagne voran. Mehr als 2.6 Millionen Impfdosen seien bereits verabreicht worden und die Kantone erhöhten das Impftempo weiter. Berset begrüsste zudem den guten Austausch am Montag mit der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) zu den Themen Impfen, Phasenmodell und Covid-Zertifikate. Gemäss GDK können die Kantone im Mai mit mehr als zwei Millionen Dosen von Moderna und Pfizer/Biontech rechnen. Das ist eine weitere Steigerung im Vergleich zum April. «Die Kantone sind auf diese Mengen vorbereitet», teilte die GDK am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Sie hätten schon jetzt die Infrastruktur, um rund 100'000 Impfungen pro Tag durchzuführen.

17:15 Erheblicher Umsatzeinbruch in Luzern Die wirtschaftliche Leistung des Luzerner Tourismus ist 2020 durch die Coronapandemie zusammengebrochen. In der Stadt Luzern nahm die Wertschöpfung um 76 Prozent ab, im Kanton um 60 Prozent. Die Zahl der Hotellogiernächte im Kanton habe sich 2020 halbiert, hiess es in der Studie von BAK Economics. Allein in der Stadt Luzern fehlten eine Million Logiernächte. Die touristische Wertschöpfung im Kanton Luzern sackte in der Folge 2020 von 1.3 Milliarden Franken um 60 Prozent auf 0.5 Milliarden Franken ab. Dank der Kurzarbeitsentschädigung sank die Zahl der Arbeitsplätze weniger stark. Mit einem Rückgang von 6 bis 7 Prozent habe die Coronakrise aber auch hier deutliche Spuren hinterlassen. Legende: Die touristische Wertschöpfung bricht in Luzern wegen Covid massiv ein. Keystone

16:37 Tessin gewährt Wahlfreiheit Tessinerinnen und Tessiner, die bereits am Coronavirus erkrankt sind, können frei wählen, ob sie sich ein- oder zweimal impfen lassen möchten. Falls sie sich für nur eine Impfdosis entscheiden, müssten sie jedoch mit einem offiziellen Dokument belegen, dass sie die Krankheit bereits hatten, teilte das Tessiner Departement für Gesundheit und Soziales am Montag mit. Dieses Dokument müsse bei der ersten Impfung vorgelegt werden. Ansonsten erhielten die betreffenden Personen kein Attest, das die «vollständige Impfung» belege, heisst es im Communiqué weiter. Gemäss Empfehlung des BAG – des Bundesamtes für Gesundheit – werden Personen, die bereits am Coronavirus erkrankt sind, nach einer einmaligen Impfung als «vollständig geimpft» betrachtet. Legende: Tessinerinnen und Tessiner, die bereits am Coronavirus erkrankt sind, können frei wählen, ob sie sich ein- oder zweimal impfen lassen möchten. Keystone

16:07 Impfungen schon ab 16 Jahren möglich Ab dem 8. Mai können sich im Kanton Freiburg Personen ab 16 Jahren impfen lassen. Die Termine werden nach Eingang der Anmeldung vergeben, ausser für mehr als 65-jährige. Diese hätten noch immer Vorrang, schreiben die Kantonsbehörden in einer Mitteilung. Jugendliche unter 18 Jahren können nur den Impfstoff von Pfizer erhalten, weshalb es für sie spezielle Impflinien gibt. Dies, wie auch die Wahl des Impfortes, kann einen Einfluss auf die Vergabe des Impftermins haben. Die Direktion für Gesundheit und Soziales stellt in der Mitteilung fest, dass die am meisten gefährdeten Personen in grosser Zahl geimpft wurden. So wurden fast 85 Prozent der über 75-Jährigen geimpft, ebenso wie drei Viertel der 65- bis 74-Jährigen. Derzeit sind 51 Prozent der Personen zwischen 50 und 64 Jahren zur Impfung angemeldet oder bereits geimpft.

15:25 Auch 2021 kein Oktoberfest Das Oktoberfest fällt angesichts der Corona-Pandemie auch 2021 aus. Das teilte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Montag mit. Die Empfehlung sei, auch andere grosse Feste nicht abzuhalten. Schon 2020 war das grösste Volksfest der Welt der Pandemie zum Opfer gefallen. Die Wiesn 2021 sollte vom 18. September bis zum 3. Oktober stattfinden. Rund sechs Millionen Besucher aus aller Welt kamen in früheren Jahren zum grössten Volksfest der Welt in die bayerische Landeshauptstadt.

15:08 Frankreich: Zehn-Kilometer-Grenze fällt In Frankreich hat die erste grössere Etappe der Corona-Lockerungen begonnen. Die Menschen im Land dürfen sich nun tagsüber wieder ohne triftigen Grund mehr als zehn Kilometer von ihren Wohnungen entfernen. Damit sind auch Reisen in andere Regionen wieder erlaubt. Die nächtliche Ausgangssperre ab 19.00 Uhr bleibt allerdings noch bis Mitte Mai bestehen. Ausserdem beginnt in den Mittel- und Oberstufen nun auch wieder der Präsenzunterricht – allerdings nicht für alle in voller Klassenstärke. Ab dem 19. Mai sollen Aussenbereiche von Restaurants, Geschäfte und Kultureinrichtungen wieder öffnen. Die abendliche Ausgangssperre soll dann erst um 21 Uhr beginnen. Im Juni sollen dann weitere Lockerungen folgen. 00:34 Video Lockerungen in Frankreich Aus Tagesschau vom 03.05.2021. abspielen

14:34 Grosses Interesse an Impfterminen für Berner Lehrkräfte Im Kanton Bern können sich Lehrerinnen und Lehrer bevorzugt impfen lassen. Mitte Mai stehen für Lehrpersonen exklusive Termine zur Verfügung. Wer sich impfen lassen will, muss sich online anmelden. Der Ansturm auf die Online-Plattform ist gross, wie die Berner Kantonsbehörden auf Twitter mitteilen. Die Behörden raten, mit der Anmeldung noch kurz zuzuwarten, um das System zu entlasten. «Eine Registrierung ist auch in den kommenden Tagen jederzeit möglich. So kann die Last auf das Buchungssystem besser verteilt werden.»

14:21 BAG meldet 3978 neue Fälle nach Wochenende Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3978 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1738 . Das sind 16 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 302.36 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 7.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'613 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 2 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

liegt aktuell bei . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 16 neue Verstorbene . Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 7 Verstorbenen . Das sind 9 Prozent mehr als in der Vorwoche.

. Der liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1028 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 5 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 86.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 80.0 Prozent. Davon sind 29 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

14:20 Bayrischer Ministerpräsident: Geimpfte von Kontaktbeschränkungen ausnehmen Bayern bringt Erleichterungen von vollständig Geimpften auf den Weg. So sollen diese von Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren ausgenommen werden, wie Ministerpräsident

Markus Söder erläutert. Er werde dies dem Kabinett vorschlagen. Darüber hinaus sollen Geimpfte und Genesene auch von Quarantäneregeln und Testpflichten ausgenommen werden. Maskenpflicht und andere Hygieneregeln blieben aber auch für siein Kraft.

14:02 Ärztestreik in Tunesien: Impfkampagne unterbrochen Wegen eines Ärztestreiks werden in Tunesien die Impfungen gegen das Coronavirus drei Tage lang ausgesetzt. Weil Impfstoff knapp ist, gehen die Immunisierungen im Land ohnehin nur langsam voran. Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens fordern wegen der Pandemie unter anderem finanzielle Zuschüsse. Tunesien hatte trotz steigender Fallzahlen erst kürzlich die Quarantäne-Regelungen für Pauschalurlauber gekippt. Die ohnehin angeschlagene Wirtschaft im Land leidet schwer unter der Pandemie. Das nordafrikanische Land registrierte am Sonntag nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1600 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Es wird allerdings sehr wenig getestet. Seit Ende März nehmen die Infektionszahlen wieder stetig zu. In den meisten öffentlichen Krankenhäusern liegt die Auslastung wegen der vielen Covid-Patienten inzwischen bei mehr als 90 Prozent. Legende: Die Impfkampagne harzt: Knapp zwei Monate nach deren Beginn haben im Land mit 11.5 Millionen Einwohnern erst knapp 100'000 Menschen den vollen Impfschutz erhalten. imago images

13:49 BAG meldet technische Probleme – Daten werden verzögert aktualisiert Die Publikation der neusten Zahlen zum Coronavirus in der Schweiz durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzögert sich. Grund seien technische Probleme, teilte das BAG auf seiner Webseite mit.

13:45 Schweizer Forscherinnen und Forscher entwickeln hoch effektiven Antikörper-Test Forscherinnen und Forscher der ETH Lausanne, der Uni Genf und des Universitätsspitals Genf haben einen Corona-Antikörpertest entwickelt, mit welchem auf einmal mehr als 1000 Proben analysiert werden können. Dabei reicht ein Tropfen Blut um nachzuweisen, ob jemand eine Corona-Infektion durchgemacht hat. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Antikörper-Tests ist die neue Methode schneller und billiger: Laut der ETH Lausanne würden die Kosten pro getestete Person noch etwa 50 Rappen betragen.

13:09 Schweden tritt unbenötigten Astra-Zeneca-Impfstoff an Covax-Initiative ab Die schwedische Regierung spendet eine Million Impfdosen an die internationale Initiative Covax zur Versorgung ärmerer Länder. Entwicklungsminister Per Olsson Fridh sagte der Nachrichtenagentur TT, dass es sich dabei um den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astra-Zeneca handle, der in Schweden nicht mehr benötigt werde. Das Astrazeneca-Mittel Vaxzevria kann in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel auslösen, weshalb es in Schweden nur an Menschen über 65 Jahren verabreicht wird. Schweden erwarte in Zukunft grosse Lieferungen, so der Minister. «Diese Dosen werden von uns nicht verwendet. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht darauf sitzen und die Dosen behalten, wenn die ganze Welt Impfstoffe benötigt», sagte Fridh.

12:52 Moderna spendet bis 500 Millionen Impfdosen an Covax-Initiative Der US-Hersteller Moderna will bis zu 500 Millionen Dosen seines Corona-Impfstoffs an die internationale Initiative Covax zur Versorgung ärmerer Länder liefern. Davon sollen 34 Millionen Dosen im vierten Quartal 2021 kommen, weitere 466 Millionen Dosen seien eine Option für 2022, teilte das Unternehmen in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts mit. Alle Impfdosen würden zum niedrigsten Preis des gestaffelten Preissystems angeboten. Das Projekt Covax wird gemeinsam von der Weltgesundheitsorganisation WHO sowie den globalen Impfinitiativen Gavi und Cepi organisiert. Es soll ärmere Länder mit Corona-Impfstoffen versorgen. Bei der Finanzierung sollen reichere Länder helfen. Doch hat Covax Schwierigkeiten mit dem Nachschub. Die WHO hatte zuletzt an reichere Länder appelliert, so schnell wie möglich Impfstoff zu spenden. Dem Impfstoff von Moderna hatte die WHO vergangene Woche eine Notfallzulassung erteilt.

12:07 Britischer Finanzminister warnt vor Unabhängigkeits-Referendum in Schottland Vor der Parlamentswahl in Schottland warnt die britische Regierung vor einem Unabhängigkeitsreferendum in dem Landesteil. Finanzminister Rishi Sunak betont, dadurch würde die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Krise gefährdet. Am Donnerstag wird in Schottland ein neues Parlament gewählt. Es wird ein Sieg der regierenden Schottischen Nationalpartei (SNP) erwartet. Die SNP strebt zwar eine erneute Volksabstimmung über eine Unabhängigkeit Schottlands an. Dies soll nach Worten von Regierungschefin Nicola Sturgeon aber erst geschehen, wenn die Pandemie überwunden sei.

11:31 Erste Biontech/Pfizer-Impfstoff-Lieferung für Südafrika Südafrika hat seine erste Lieferung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer erhalten. Das teilte Gesundheitsminister Zweli Mkhize über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Damit soll Südafrika die für Ende Mai geplante zweite Phase seiner Impfkampagne beginnen können, die unverzichtbare Arbeitskräfte sowie Menschen über 60 Jahre einschliesst. Bislang wurden seit Mitte Februar gut 318'000 Beschäftigte des Gesundheitswesens geimpft. Der Kap-Staat hat 30 Millionen Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs bestellt. Bis Ende Juni sollen davon 4.5 Millionen Dosen geliefert werden. Südafrikas Impfkampagne läuft schleppend und wurde bereits zweimal verzögert. Mitte April legte das Gesundheitsministerium die Einführung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson wegen des Risikos von Blutgerinnseln zeitweise auf Eis. Wenige Wochen zuvor mussten die geplanten Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff gestoppt werden. Hintergrund sind Ergebnisse einer Studie, nach der Astra-Zeneca-Präparate nur minimal vor leichten Erkrankungen nach einer Infektion mit der zuerst in Südafrika entdeckten Variante B.1.351 schützen.

11:19 EU-Kommission will Reisen von ausserhalb in die EU vereinfachen Deutlich mehr Touristen aus aller Welt könnten nach einem Vorschlag der EU-Kommission bald wieder in die Europäische Union einreisen. Die Brüsseler Behörde schlug vor, Einschränkungen für nicht zwingend notwendige Reisen zu lockern. Vollständig Geimpften solle die Einreise grundsätzlich erlaubt sein – auch wenn die epidemiologische Lage in ihrer Heimat nicht gut ist. Auch solle der Grenzwert für die Zahl an Infektionen in Drittstaaten, aus denen die Einreise problemlos möglich ist, erhöht werden. Für den Fall, dass die Coronazahlen in einem Drittstaat wegen neuer Virusvarianten rasch zunehmen, schlägt die EU-Kommission eine Notbremse vor. Es sei Zeit, den Tourismus wiederzubeleben und grenzüberschreitende Freundschaften neu aufleben zu lassen, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter. Bei dem Papier der EU-Kommission handelt es sich um Vorschläge. Nun müssen die EU-Staaten darüber beraten.

10:59 Auch Neuenburg lässt Ü16-Jährige zur Impfung zu In Neuenburg können sich ab dem 10. Mai alle Personen ab 16 Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Kanton hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende Juli 90'000 Menschen zu impfen. Ab Montag sei es möglich, über die Online-Plattform einen Termin zu vereinbaren, teilte der Kanton Neuenburg mit. Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren müssen sich telefonisch anmelden, weil sie nur mit dem Pfizer-Impfstoff geimpft werden. Bis heute haben 24.8 Prozent der Neuenburger Bevölkerung, das entspricht 43'800 Personen, eine erste Injektion erhalten und 13.4 Prozent sind vollständig geimpft. Mehr als 93 Prozent der hochgradig gefährdeten Personen wurden geimpft.