Der Ticker startet um 5:38 Uhr

21:19 Keine Staus am ersten Tag der neuen Einreisekontrollen Seit heute gilt für die Schweiz die verschärfte Einreiseregel. Neu müssen alle Einreisenden ein sogenanntes «Einreiseformular» ausfüllen – egal, ob man geimpft ist oder nicht. Teilweise braucht es auch noch einen Test. Aber es gibt auch Gruppen, die von den neuen Regeln ausgenommen sind. Die Zöllner müssen also diejenigen finden, die sich an das neue Einreise-Regime halten müssen. Bei der Zollverwaltung zieht man nach dem ersten Tag ein positives Fazit: «Die Umsetzung der neuen Covid-19-Massnahmen an der Grenze verlief am ersten Tag ohne besondere Schwierigkeiten. Es wurden keine Verkehrsstaus verzeichnet.» 01:58 Video Das neue Regime an den Grenzen Aus Tagesschau vom 20.09.2021. abspielen

20:32 Mehr Fläche: Zürcher Beizen wollen Corona-Ausnahme beibehalten Während in den Restaurants die Zertifikatspflicht gilt, kann man draussen nach wie vor ohne Nachweis konsumieren. Viele Restaurants durften aufgrund der Pandemie in Freien mehr Tische und Stühle stellen – eigentlich eine befristete Massnahme. Die Gastro-Szene in Zürich kämpft nun dafür, dass diese Ausnahme zur neuen Regel wird. Und auch die Gäste sind erfreut, dass es in Zürichs Restaurants mehr Platz gibt, wie der folgende Beitrag zeigt. 03:19 Video Restaurants wollen zusätzlichen Aussenraum behalten Aus Schweiz aktuell vom 20.09.2021. abspielen

20:22 Lange Wartezeiten bei Innerschweizer Testzentren Die Ausweitung der Zertifikatspflicht führt dazu, dass sich bedeutend mehr Menschen wieder testen lassen – um in die Ferien zu reisen oder auch nur für einen Restaurantbesuch. Vor allem Testzentren in der Innerschweiz bekommen das zu spüren, da viele Kantone hier eine tiefe Impfrate aufweisen. Die Kapazitätsgrenzen in den Testzentren sind fast überall erreicht. Die Folgen: Testwillige müssen mehrere Tage auf einen Termin warten, die Telefone sind überlastet, die Mail-Flut nimmt immer mehr zu – und der Ton gegenüber dem Personal wird gehässiger. Sehen Sie hier mehr dazu. 03:27 Video Innerschweizer Testzentren am Anschlag Aus Schweiz aktuell vom 20.09.2021. abspielen

20:09 «Puls»-Chat zum Thema: Covid-19 – Wie gut schützt mein Immunsystem? Wie gut ist mein Immunschutz gegen Covid-19? Macht mich meine chronische Krankheit anfälliger? Wieso machen Antikörpertest keinen Sinn? Wer ist besser geschützt: Genesene oder Geimpfte? Die Fachrunde weiss am Montag von 21.00 bis 23.00 Uhr Rat – live im Chat. Schreiben Sie Ihre Fragen.

19:36 Teilnehmer an Corona-Impfstudie in Grossbritannien fühlen sich betrogen In Grossbritannien können Tausende freiwillige Teilnehmer an Corona-Impfstofftests des Herstellers Novavax ihren Impfstatus nicht nachweisen. Sie geniessen daher keine Freiheiten etwa bei Reisen. Aktivisten forderten in einer Petition nun Gesundheitsminister Sajid Javid zur Unterstützung auf. Die etwa 15'000 britischen Freiwilligen an Versuchen mit dem Wirkstoff seien erheblich benachteiligt, schreibt die Novavax UK Concerned Participants Group dort, wie die Nachrichtenagentur PA meldet. Das Vakzin des US-Konzerns ist bisher noch nicht zugelassen. Vor einem halben Jahr hatte das Unternehmen von positiven Studienergebnissen berichtet. Ein Freiwilliger erklärte der Nachrichtenagentur: «Ich wollte meinen Beitrag zum Kampf gegen Corona leisten, aber ich fühle mich vom System völlig betrogen und sitze nun ohne Impfstatus in der Falle.» Die Regierung betonte, die Tests seien äusserst wichtig für die Entwicklung der Impfstoffe gewesen. «Jede Entscheidung, dass ein Teilnehmer an einer Impfstoffstudie eine alternative Impfung erhält, sollte in Zusammenarbeit mit den Ärzten getroffen werden, die die Studie leiten.» Sie sei bestrebt, die Frage zu lösen.

18:56 Tschechien startet Corona-Auffrischimpfungen Tschechien hat mit Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Die ersten Menschen erhielten am Montag ihre dritte Spritze. Voraussetzung ist, dass die letzte Impfung mehr als acht Monate zurückliegt. Das Gesundheitsministerium in Prag empfiehlt die sogenannte Booster-Impfung ausdrücklich für Senioren ab 60, Angehörige von Risikogruppen sowie das Gesundheits- und Pflegepersonal. «Bei allen anderen liegt es an ihrem eigenen Willen», sagte Gesundheitsminister Adam Vojtech. Legende: Für die Auffrischung werden in Tschechien ausschliesslich die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna verwendet. Keystone

18:18 Keine Zertifikatskontrolle – Zürcher Polizei bricht Turnier ab Im Kanton Zürich hat die Polizei am Sonntag einen Sportanlass in einer privaten Wassersporthalle abgebrochen. Am Eingang wies der Betreiber auf A4-Plakaten darauf hin, dass keine Zertifikats-Kontrollen durchgeführt würden. Bei dem Turnier seien 44 Personen anwesend gewesen, teilte die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf am Montag mit. Es handelte sich um Wassersportler und Zuschauerinnen und Zuschauer, wie der Chef der Stadtpolizei, Ulrich Pfister, sagte. Weder die Sportler noch die Gäste hätten eine Maske getragen. Die Stadtpolizei verfügte die Schliessung der Halle. Zudem erstattete sie Anzeige.

17:39 Johnson: Auffrischungsimpfungen haben Vorrang vor Exporten Der britische Premierminister Boris Johnson will Auffrischungsimpfungen im eigenen Land klaren Vorrang vor dem Spenden von Impfstoffdosen an ärmere Staaten einräumen. Das sagte der konservative Politiker vor Journalisten. Bereits in dieser Woche sollen mehr als 1.5 Millionen Menschen in England eine Einladung zur dritten Impfung erhalten. Insgesamt sollen alle über 50-Jährigen, besonders gefährdete Menschen sowie Gesundheits- und Pflegepersonal eine Auffrischungsimpfung erhalten. «Ich habe mir die Fakten angeschaut, was Auffrischungsimpfungen bewirken können und ich muss sagen, dass dies unsere Priorität sein muss, und wir werden damit fortfahren», so Johnson. Trotzdem werde die Regierung in London ein «riesiges Bekenntnis» zur Unterstützung der restlichen Welt machen, betonte Johnson. «Wir stimmen grundsätzlich zu, dass niemand sicher ist, bevor nicht alle sicher sind», so Johnson. Ich habe mir die Fakten angeschaut, was Auffrischungsimpfungen bewirken können und ich muss sagen, dass dies unsere Priorität sein muss, und wir werden damit fortfahren

16:57 USA heben Einreiseverbot für Geimpfte aus dem Schengenraum auf Die USA verlangen von ausländischen Fluggästen künftig einen Corona-Impfnachweis und heben zugleich bestehende Einreiseverbote für viele Staaten auf. Laut Präsidialamt soll ab Anfang November die Einreisesperre für Ausländer fallen, die unter anderem über Staaten des Schengenraums (darunter die Schweiz) , Grossbritannien, China oder Brasilien einreisen. Insgesamt geht es um 33 Länder. Der weitgehende Einreisestopp war zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump verhängt und bisher von seinem Nachfolger Joe Biden aufrechterhalten worden. Die bestehende Richtlinie hatte Nicht-US-Bürger, die sich innerhalb von 14 Tagen vor ihrer geplanten US-Einreise in diesen Ländern aufgehalten hatten, das Betreten der Vereinigten Staaten verboten. Ein genaues Datum für die Aufhebung nannten die USA am Montag nicht, es war lediglich von «Anfang November» die Rede.

15:58 Zutritt zum Vatikan ab Oktober nur noch mit Corona-Pass Der Vatikan ist vom 1. Oktober an nur noch für Menschen offen, die einen gültigen Corona-Pass haben. Wie der Heilige Stuhl mitteilte, muss jeder Bewohner, Beschäftigte oder Besucher des Kirchenstaats damit eine Impfung gegen Covid-19, eine Genesung oder einen negativen Test nachweisen. Als Zertifikate gelten dabei der EU-Corona-Pass, ein «Green Pass» des Vatikans oder andere ausländische Bescheinigungen. Der Vatikan kündigte Einlasskontrollen durch das eigene Gendarmeriekorps an. Eine Ausnahme von den neuen Regeln gilt nur für jene Zeiten, in denen Gläubige im Vatikan Messen und liturgische Feiern besuchen. Sie werden aber dazu aufgefordert, die Hygieneregeln zu befolgen. So gehört der Petersplatz, auf dem sich die Gläubigen während der Generalaudienz oder des Angelusgebets versammeln, zum Staatsgebiet des Vatikans. Legende: Die Päpstliche Kommission für den Staat der Vatikanstadt folgte mit ihrer Verordnung einer Anweisung von Papst Franziskus, für die Sicherheit und Gesundheit der Menschen im Kirchenstaat zu sorgen. Keystone

15:20 GDK: Kantone sollen Arztpraxen bei Impfungen unterstützen Die Kantone sollen die Arztpraxen bei den Impfungen gegen das Coronavirus unterstützen. Sie sollen die Differenz von acht Franken zahlen, damit die Arztpraxen trotz der fehlenden Einigung mit den Versicherern über die Pauschale weiterhin 24.50 Franken pro Impfung erhalten. Auf die geltende Pauschale hatten sich die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und - direktoren (GDK) und die Einkaufsgemeinschaften der Versicherer zunächst bis Mitte Jahr und dann bis Ende September geeinigt. Auf eine Verlängerung bis Ende Jahr hätten sich die Tarifvertragspartner nicht mehr einigen können, schreibt die GDK. Ab Anfang Oktober komme deshalb ein Tarif von 16.50 Franken zur Anwendung. Diese Vergütung sei nicht kostendeckend und dürfte viele Arztpraxen zum Ausstieg aus der Impfkampagne bewegen, warnt die GDK. Der Vorstand der GDK empfiehlt deshalb den Kantonen, die Differenz von acht Franken zu decken. Der Entscheid obliege aber den einzelnen Kantonen.

14:43 Stadt Bern toleriert keine unbewilligten Covid-Demos mehr Die Berner Stadtregierung will unbewilligte Corona-Demonstrationen nicht mehr tolerieren. Die Kantonspolizei Bern erhalte den Auftrag, die für kommenden Donnerstag angekündigten Kundgebungen nicht zuzulassen, teilte der Gemeinderat mit. Denn diese seien nicht bewilligt. In sozialen Netzwerken haben Gegner der Corona-Massnahmen zu einer weiteren Demonstration aufgerufen. Ebenso zirkulieren Aufrufe für eine Gegenkundgebung. Der Berner Gemeinderat appellierte an die Organisatoren der Demos, die Aufrufe zurückzuziehen. Er anerkenne, dass gerade in der Bundesstadt vermehrt das Bedürfnis bestehe, sich an Kundgebungen zu politischen und gesellschaftlichen Themen zu äussern. An dieser Haltung und Praxis halte der Gemeinderat fest. Er rufe aber dazu auf, Kundgebungen mit genügend Vorlauf mit den Behörden abzusprechen und bewilligen zu lassen, so der Gemeinderat. Nur durch Absprachen mit den Behörden gelinge es, geordnete Verhältnisse und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das Recht auf freie Meinungsäusserung friedlich wahrgenommen werden könne. Die Berner Stadtregierung zieht damit die Konsequenzen aus der gewalttätigen Eskalation einer Kundgebung am letzten Donnerstag vor dem Bundeshaus.

14:11 Impfkadenz in einer Woche um 17 Prozent gestiegen Vom 13. September bis 19. September sind in der Schweiz 221'886 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Die Impfkadenz stieg im Vergleich zur Vorwoche um 17 Prozent. 53.6 Prozent der Bevölkerung sind mittlerweile vollständig geimpft. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag auf seiner Website veröffentlichte. Insgesamt wurden seit Beginn der Impfkampagne 10'175'832 Impfungen verabreicht. 4'635'699 Personen haben zwei Impfdosen erhalten, bei 904'434 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung vorgenommen. Pro Tag wurden letzte Woche durchschnittlich 31'698 Impfungen durchgeführt. Seit dem 13. September haben – abgesehen von Kindern bis 15 Jahren – nur noch geimpfte, genesene und getestete Personen Zutritt zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Sie müssen ein entsprechendes Zertifikat vorlegen, um etwa ins Restaurant, in die Bar, ins Kino, in den Zoo eingelassen zu werden. 01:31 Video Aus dem Archiv: Ansturm auf Impftermine Aus SRF News vom 11.09.2021. abspielen

13:34 BAG meldet nach Wochenende 4032 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4032 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1854 . Das sind 30 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 353.02 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 102 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 41 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 23 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 719 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 13 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 254 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 9 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 77 Prozent ausgelastet. 31 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 15 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 37 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 6.2 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 37'552 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 9 Prozent gestiegen.

13:14 Biontech/Pfizer-Impfstoff sicher und effektiv bei jüngeren Kindern Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer hat sich nach Angaben der beiden Unternehmen bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren als gut verträglich erwiesen und ruft eine stabile Immunantwort hervor. Die Daten der klinischen Studie sollen so bald wie möglich der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA und der US-Zulassungsbehörde FDA vorgelegt werden, wie die beiden Impfstoffhersteller mitteilten. Anders als in der Altersgruppe über zwölf wurde den Kindern von fünf bis elf Jahren für die klinische Studie der Phase 2/3 nur ein Drittel der Dosis verabreicht. Die beiden Impfungen lagen drei Wochen auseinander. «Die Antikörper-Reaktionen bei den Teilnehmern, denen eine Dosis von zehn Mikrogramm verabreicht wurde, war vergleichbar mit denjenigen aus einer früheren Studie von Pfizer/Biontech-Studie bei Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren, die eine 30 Mikrogramm-Dosis erhalten hatten», teilten die Unternehmen mit. Auch die Nebenwirkungen seien vergleichbar mit denen der älteren Gruppe gewesen. Ergebnisse von zwei weiteren Teilnehmergruppen im Alter von zwei bis fünf Jahren sowie von sechs Monaten bis zwei Jahren würden für das vierte Quartel erwartet. An der Studie nehmen den Angaben zufolge insgesamt 4500 Kinder im Alter von einem halben Jahr bis elf Jahren teil, die vorgestellten Daten zu den 5- bis 11-Jährigen gehen auf 2268 Teilnehmer zurück. Beteiligt sind über 90 Kliniken in den USA, Finnland, Polen und Spanien. Wir sind froh, dass wir vor dem Beginn der Wintersaison den Zulassungsbehörden die Daten für die Gruppe von Kindern im Schulalter vorlegen können.

12:21 Kanton soll sich an Kita-Ausfallkosten beteiligen Der Kanton Zürich soll sich mit rund 10 Millionen Franken an den Ausfallkosten beteiligen, welche die Kindertagesstätten und weitere Anbieter familienergänzender Betreuung vom 17. März bis zum 17. Juni 2020 hatten. Die 10 Millionen Franken entsprechen rund einem Drittel der Gesamtkosten, welche die Anbieter geltend machten. Der Bund hat bereits im Mai 2020 beschlossen, sich zu einem Drittel an den Ausfallkosten zu beteiligen. Weil im Kanton Zürich grundsätzlich die Gemeinden für die Kitas zuständig sind, hätten sie eigentlich auch die verbleibenden zwei Drittel tragen müssen.

11:33 Österreich verhängt «3G»-Regel für Wintersportsaison In Österreich wird in der kommenden Wintersaison für die Benutzung von Seilbahnen die «3G»-Regel gelten. Heisst: Die Betreiber dürfen nur gegen Covid-19 Geimpfte, Getestete und Genesene befördern. Kontrolliert werden soll das bereits am Ticketschalter, so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Zudem müsse man in Gondeln eine FFP2-Maske tragen. Kapazitätsbeschränkungen wie im vergangenen Winter soll es nicht geben, und auch auf die Abstandsregelung wird verzichtet. Apres-Ski wird ebenfalls unter strengen Bedingungen, ähnlich wie für die Nachtgastronomie, möglich sein. Die Auflagen werden flexibel gehandhabt: Sollte die Auslastung der Intensivstationen mit Corona-Kranken steigen, werden die Regeln für ungeimpfte Wintersportler verschärft. Derzeit sind rund 200 Intensivbetten in Österreich mit Covid-Patienten belegt. Wenn die Zahl auf 300 steigt, dürfen Ungeimpfte keine Après-Ski-Lokale mehr besuchen – auch nicht mit negativem Testergebnis, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein vor den Medien. Ab dieser Stufe dürfen Seilbahnen, Gastronomie und Hotels ausserdem keine Selbsttests mehr akzeptieren. 01:41 Video Österreich. Nur noch mit «3-G» auf die Seilbahn Aus Tagesschau vom 20.09.2021. abspielen

10:40 Auch vor der Uni Zürich demonstrieren 150 Zertifikats-Gegner Bis zu 150 Studierende haben am Montagmorgen in Zürich gegen die Zertifikatspflicht an den Hochschulen demonstriert. Gegen 8.30 Uhr zogen die Studierenden vom Landesmuseum in Richtung Universität und ETH Zürich. Dabei trugen sie Schilder, auf denen sie einen zertifikatsfreien Bildungszugang forderten. Sie skandierten «Liberté», wie ein Augenschein vor Ort zeigte. Vereinzelt waren auch Vertretende der Organisation Mass-voll dabei. Auf Flyern wurde die Zertifikatspflicht als Diskriminierung verurteilt. Rechte hingen nicht von einem QR-Code ab, das Zertifikat führe nur zu einer Spaltung. Zunächst stellten sich die Demonstrierenden vor der ETH auf, anschliessend zogen sie weiter zur Uni. Dort standen sie im Regen vor dem Eingang Spalier und verteilten ihre Flyer an die ankommenden Studierenden. Nur mit einer Zeritifikats-Pflicht sei es möglich, den Studierenden nach fast drei Semestern Ausnahmezustand wieder ein normaleres Studiererlebnis zu bieten, schrieb die ETH Zürich derweil auf ihrer Website.

9:23 Zertifikatspflicht: 100 Studenten protestieren vor Uni Luzern Vor der Universität Luzern haben am Montagmorgen rund 100 Studentinnen und Studenten gegen die Zertifikatspflicht an den Hochschulen demonstriert. Das Zertifikat beschränke den freien Zugang zur Bildung, erklärten sie. Das Maturazeugnis und nicht das Zertifikat sei der Zugang zum Studium, sagte ein Student, der nach eigenen Angaben geimpft ist. Kein Mensch sei mehr wert als ein anderer, auch ein Geimpfter sei nicht mehr wert als ein Ungeimpfter. Er forderte deswegen «Bildung für alle». Eine Gruppe namens «Freie Linke» verteilte Zettel, auf denen «Kein Mensch ist zertifizierbar» stand. An der Kundgebung waren auch Personen der Gruppe «Massvoll» anwesend. Auf Transparenten waren Slogans wie «My Body my Choice» zu lesen oder schlicht «Zertifikat nein». Die Kundgebung stiess auch auf Kritik. Es kam zu Zwischenrufen, und auf einem Transparent einer kleinen Gegendemonstration war zu lesen, dass die Kritiker der Coronamassnahmen Rechtsextreme in ihren Reihen duldeten, oder dass Diskriminierung nicht mit dem Zertifikat beginne. Ein Sprecherin der Gegendemonstration warf den protestierenden Studentinnen und Studenten vor, sich nur um die Freiheit der Privilegierten zu kümmern. Legende: Eine Sprecherin der Demonstranten sagte, die Politik habe aus einem medizinischen Problem ein gesellschaftliches gemacht. Das Zertifikat, sei nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. SRF