18:27 Österreich will das Tempo bei den Corona-Lockerungen erhöhen Derzeit beraten im Wiener Kanzleramt Regierung und Ministerpräsidenten. Bisher sind weitere Öffnungsschritte am 19. Februar geplant. Dann soll – abgesehen von Wien – in der Gastronomie statt der 2G- wieder die 3G-Regel gelten. Nicht zuletzt die Tourismusbranche und einige Länderchefs dringen aber auf weitere Lockerungen. Aktuell gilt zum Beispiel bei der Einreise noch die Regel, dass nur Geimpfte und Genese mit zusätzlichem negativen Test ins Land dürfen. Klar ist unterdessen, dass die Maskenpflicht in den Schulen, zumindest am Sitzplatz, ab nächster Woche entfällt. Österreich hat mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 2500 pro 100 000 Einwohner einen deutlich höheren Wert als Deutschland. Die Lage in den Kliniken ist aktuell allerdings stabil. Die Impfquote liegt bei rund 70 Prozent. Mehr zur internationalen Corona-Lage. 04:27 Video Archiv: Umstrittene Impfpflicht in Österreich Aus 10 vor 10 vom 01.02.2022. abspielen

17:58 In St. Gallen fallen Spitalentschädigungen tiefer aus als in der Restschweiz Die St. Galler SP thematisiert in zwei Vorstössen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Spitäler und ihre Finanzen: Einerseits will sie wissen, ob die St. Galler Spitalverbunde für die Mehrkosten im zweiten Pandemie-Jahr vom Kanton entschädigt werden, andererseits wird die Vorfinanzierung von Reservekapazitäten gefordert. Für die coronabedingten Ausfälle der Spitäler bezahlte der Kanton St. Gallen laut SP-Kantonsrat Guido Etterlin 42.3 Millionen Franken oder 82.94 Franken pro Kopf. Die Entschädigungszahlungen aller Kantone an ihre Spitäler betrugen im Jahr 2020 rund 1.13 Milliarden Franken, das bedeutet pro Einwohnerin beziehungsweise Einwohner 129.10 Franken, wie Etterlin in seiner Interpellation vorrechnet. Die Interpellation von Bettina Surber befasst sich hingegen mit der Finanzierung von Reservekapazitäten in den Spitälern. Sie will von der Regierung wissen, ob zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt würden. Audio Weitere Corona-Millionen für die Solothurner Spitäler 22:31 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 13.02.2022. abspielen. Laufzeit 22:31 Minuten.

17:07 Zypern schafft Testpflicht für geimpfte Einreisende wieder ab Reisen nach Zypern werden leichter: Vom 21. Februar an sind Einreisende nicht mehr verpflichtet, einen negativen PCR- oder Schnelltest vorzulegen. Allerdings müssen sie nach ihrer Ankunft weiterhin einen PCR-Test machen und ihn auch selbst bezahlen. Dieser zusätzliche Test soll dann am 1. März abgeschafft werden, wie der zyprische Verkehrsminister Giannis Karousos mitteilte. Ungeimpfte benötigen bei der Einreise weiterhin einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, oder einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest. Legende: Zypern hatte die zusätzliche Testpflicht für geimpfte Einreisende im vergangenen Dezember eingeführt, um die Ausbreitung der Corona-Infektionen einzudämmen. imago images

16:22 Corona-Hilfe für Basler Personenschifffahrt Die von der Coronakrise stark betroffene Basler Personenschifffahrt AG (BPG) soll vom Kanton Basel-Stadt ein nachrangiges Darlehen in der Höhe von 2.75 Millionen Franken erhalten. Zusätzlich beantragt die Basler Regierung dem Grossen Rat für die Jahre 2022 und 2023 die Fortführung des bisherigen Betriebsbeitrags von jährlich 506’000 Franken. Mit dem nachrangigen Darlehen soll die operative Fortführung des Betriebs der BPG sichergestellt werden, wie die Basler Regierung mitteilt. Die Geschäftsjahre 2020 und 2021 seien für die BPG seit dem Lockdown im Frühling 2020 äusserst schwierig gewesen.

15:17 Lauterbach: «Höhepunkt der Omikron-Welle in Deutschland überschritten» Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach sieht den wochenlangen starken Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Deutschland gebrochen. «Der Höhepunkt der Omikron-Welle ist überschritten – ziemlich genau an dem Tag, den ich vor einem Monat vorausgesagt hatte», sagte der SPD-Politiker der «Bild»-Zeitung. Daher seien «massvolle Lockerungen» nun möglich, erläuterte er mit Blick auf die Beratungen von Kanzler Olaf Scholz und den Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch. Lauterbach, ein Medizinprofessor und Epidemiologe, hatte nach Berechnungen eines wissenschaftlichen Modells den Höhepunkt der Omikron-Welle für Mitte Februar prognostiziert. Das zeige, wie gut dieses Modell funktioniere. «Die Massnahmen haben genau gesessen», sagte er zu den bisherigen Alltagsauflagen. «Damit konnten wir die Zahl der Sterbefälle deutlich reduzieren und sind im Vergleich zu anderen Ländern wirklich gut durch diese Omikron-Welle gekommen. Man sollte anerkennen: Da hat etwas geklappt.» Die Sieben-Tage-Inzidenz sank laut Robert Koch-Institut (RKI) den dritten Tag in Folge auf nun 1437.5.

14:02 Quarantäne in Indonesien könnte bald wegfallen In Indonesien mit der beliebten Ferieninsel Bali könnte die Quarantäne nach der Einreise für internationale Besucher ab April komplett wegfallen. Dies könne sogar noch früher geschehen, falls die Corona-Situation sich verbessere und die Impfquote im Inselstaat weiter steige, sagte der Pandemiebeauftragte der Regierung, Luhut Pandjaitan. Für wen die Lockerung gelten solle – ob für Menschen mit Booster-Impfung, für mindestens zweifach Geimpfte oder auch für Ungeimpfte– müsse noch entschieden werden. Bereits ab kommender Woche soll die Quarantäne von fünf auf drei Tage verkürzt werden. Dies gilt aber nur für Reisende mit dritter Impfdosis. Zudem ist zunächst weiterhin ein negativer PCR-Test für die Einreise erforderlich. Indonesien war lange das am schlimmsten von Covid-19 betroffene Land in der Region. Insgesamt wurden im Land mit 270 Millionen Einwohnern bislang rund 4.8 Millionen Fälle registriert. Mehr als 145'000 Menschen starben in Verbindung mit dem Coronavirus.

Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 20'310 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 21'767. Das sind 25 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 4638.27.

Das BAG meldet 140 neue Spitaleintritte, der 14-Tage-Schnitt liegt bei 105 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1856 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 8 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Aktuell befinden sich 190 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 11 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 72 Prozent ausgelastet. 22 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

Das BAG meldet 17 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 12 Verstorbenen.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 38.5 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 38 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 66'925 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 21 Prozent gesunken.

Bisher wurden in der Schweiz 15'559'067 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 10'257 Personen pro Tag geimpft. Das sind 31.5 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 68.7 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 41.0 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

12:59 Neue Studie will Auswirkungen von Corona und Impfung bei Schwangeren untersuchen Britische Wissenschaftler starten diese Woche eine Studie über die Auswirkungen neuer Coronavirus-Varianten auf Schwangere und Neugeborene. Ausserdem wollen sie die Auswirkungen der Corona-Impfung auf Komplikationen während der Schwangerschaft und nach der Geburt untersuchen. Niedrige Impfquoten bei Schwangeren und die wegen Omikron steigenden Infektionszahlen haben zur Studie veranlasst, wie die Universität Oxford laut der Nachrichtenagentur Reuters mitteilt.

12:19 In der Asylstatistik ist die Pandemie Geschichte Im Jahr 2021 wurden in der Schweiz 14'928 Asylgesuche gestellt, 35.2 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit erreiche die Anzahl Asylgesuche wieder das Niveau von 2019 vor der Corona-Pandemie, schreibt das Staatssekretariat für Migration (SEM) in seiner Asylstatistik 2021, Link öffnet in einem neuen Fenster. Für 2022 rechnet das SEM mit 16'500 (± 1500) neuen Asylgesuchen. Der Anstieg der Asylgesuche im Vergleich zum Vorjahr ist primär auf weniger stark einschränkende Reiserestriktionen aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen. Das wichtigste Herkunftsland von Asylsuchenden im Jahr 2021 war Afghanistan mit 2789 neuen Gesuchen. Weitere wichtige Herkunftsländer waren die Türkei, Eritrea, Syrien sowie Algerien. 01:57 Video Archiv: Hohe Zunahme von Migranten Aus Tagesschau vom 26.01.2022. abspielen

11:08 Frankreich verzichtet auf Strafe für Impfwillige mit gefälschtem Pass Frankreich verzichtet bei Menschen mit gefälschtem Corona-Impfpass künftig auf eine Strafe, wenn die Betroffenen sich noch impfen lassen. Das geht aus einer neuen Anweisung der Gesundheitsbehörden hervor. Für die Impfzentren wurde ein Verfahren zur Löschung gefälschter Zertifikate aus dem landesweiten Register geschaffen, die Polizei muss nicht mehr über Fälschungen informiert werden. Die französische Regierung war kürzlich von rund 200'000 gefälschten Impfnachweisen ausgegangen, die im Land im Umlauf sind. Mehrfach wurden Kriminelle gefasst, die Daten von Impfpersonal gehackt hatten, um damit Tausende gefälschte Pässe zu erstellen. Verkürzt wurde die Frist für die Booster-Impfung. Sie ist nun spätestens nach vier Monaten erforderlich, um einen Impf- und Genesenen-Nachweis zu erhalten. Ohne diesen «Pass Vaccinal» ist eine Teilnahme am öffentlichen Leben nur eingeschränkt möglich. Er wird etwa bei Sport- und Kulturanlässen, in Kinos, Cafés und bei Fernzug- und Flugzeugreisen verlangt.

10:37 Deutschland: 40 Prozent der Betriebe hatten Corona-bedingte Arbeitsausfälle Einer Studie zufolge haben Corona-bedingte Arbeitsausfälle Anfang des Jahres fast vier von zehn Firmen in Deutschland zu schaffen gemacht. Grund waren im Januar Covid-Infektionen, Quarantänezeiten und die Abwesenheit von Eltern aufgrund von geschlossenen Kitas oder Schulen, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mitteilt. Bei mehr als der Hälfte der betroffenen Unternehmen habe dies für grössere Probleme im Betriebsablauf gesorgt. Aktuell sei die Personalsituation der Firmen in der Omikron-Welle sehr angespannt, erklärte IAB-Direktor Bernd Fitzenberger. Vor allem grössere Betriebe müssen demnach mit deutlich mehr Fehlzeiten zurechtkommen.

9:43 Slowakei lockert Beschränkungen Trotz hoher Infektionszahlen und einer der niedrigsten Impfquoten der EU hat die Slowakei ihre Corona-Beschränkungen gelockert. Auch Ungeimpfte dürfen nun wieder überall einkaufen. Bisher durften sie nur in Geschäfte, die Lebensmittel oder andere unentbehrliche Güter verkaufen. In der Gastronomie und vielen Dienstleistungsbetrieben bleiben Einschränkungen bestehen. So gilt weiterhin eine Sperrstunde nach 22 Uhr – unabhängig vom Impfstatus der Gäste. Kritiker verweisen darauf, dass im EU-Mitgliedsland nicht einmal die Hälfte (46 Prozent) der 5.5 Millionen Einwohner vollständig geimpft sind und täglich nahezu 20'000 Neuinfektionen verzeichnet werden. Angesichts der schon vor Corona bestehenden Überlastung des personell und finanziell ausgezehrten Gesundheitssystems seien Lockerungen verfrüht.

9:23 BAG-Expertenrunde fällt heute aus Die Expertinnen und Experten des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) treffen sich heute Nachmittag nicht wie gewohnt zum Austausch mit den Medien. Man wolle erst die Entscheide des Bundesrates abwarten, hiess es dazu am «Point de Presse» von letztem Dienstag. Der Bundesrat wird morgen Mittwoch voraussichtlich bekannt geben, ob und welche Lockerungen bei den Corona-Massnahmen ab dem 17. Februar gelten werden. Der Bundesrat hatte Anfang Februar zwei Varianten zum Ausstieg aus dem Krisenmodus in Konsultation gegeben. Praktisch alle Kantone wollen die Corona-Massnahmen ad acta legen, an der Maskenpflicht hält jedoch die Mehrheit fest. 04:10 Video Archiv: Bundesrat lockert Corona-Massnahmen Aus Tagesschau vom 02.02.2022. abspielen

8:13 Djokovic lehnt Corona-Impfung weiter ab Tennisstar Novak Djokovic will lieber auf weitere Chancen auf grosse Tennissiege verzichten, als sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das sagte der 20-fache Grand-Slam-Sieger in einem BBC-Interview. Der 34-Jährige wurde gefragt, ob er die Teilnahme an Grand-Slam-Turnieren wie den French Open oder Wimbledon seiner Haltung zum Impfen opfern würde. «Ja, das ist der Preis, den ich bereit bin zu zahlen», sagte der Serbe. «Ich war nie gegen Impfungen», sagte Djokovic und führte aus, dass er als Kind geimpft worden sei. Er wolle aber die Freiheit haben, wählen zu können, was seinem Körper zugeführt werde. Djokovic sagte jedoch auch, er könne sich vorstellen, sich in Zukunft impfen zu lassen, «weil wir alle gemeinsam versuchen müssen, die bestmögliche Lösung zu finden, um die Pandemie zu beenden». Nach seiner Ausweisung aus Australien kehrt Djokovic nächste Woche beim Tennisturnier in Dubai auf die Tour zurück. 02:03 Video Aus dem Archiv: Novak Djokovic hat Australien verlassen Aus Tagesschau vom 16.01.2022. abspielen

7:00 Corona überfordert Hongkong Die hohen Fallzahlen überforderten die Notfallressourcen der Stadt, erklärte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam. Sie verteidigte aber die strengen Massnahmen, die bereits verhängt wurden. Lam sagte weiter, dass die chinesische Zentralregierung der Stadt, die eine nominell autonome Enklave bleibt, Hilfe zukommen lasse. Hongkong hält an der Null-Toleranz-Strategie Chinas fest, die Abriegelungen, Quarantänen und Massentests vorsieht. Die Stadt meldete gemäss der Nachrichtenagentur AP am Montag eine Rekordzahl von 2071 neuen Fällen, und es wird erwartet, dass sich diese Zahl am Dienstag verdoppeln wird, da mehr als 4500 vorläufige positive Fälle identifiziert wurden.

5:37 Australien: Spitalpersonal legt Arbeit nieder Tausende von Krankenschwestern und -pflegern legen in Australiens bevölkerungsreichstem Bundesstaat New South Wales zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt die Arbeit nieder. Hintergrund des zunächst auf 24 Stunden angesetzten Streiks ist der durch die Pandemie verschärfte Pflegepersonalmangel und schlechte Lohnbedingungen. Mitarbeitende aus rund 150 Spitälern versammeln sich vor dem Parlamentsgebäude in Sydney mit Plakaten, auf denen «Müde, erschöpft, abgekämpft und ausgebrannt», «Wir brauchen sofort mehr Pfleger» und «Sagt uns nicht, dass wir klarkommen sollen» zu lesen ist. Sie fordern eine Lohnerhöhung von mehr als 2.5 Prozent und einen besseren Pflegepersonalschlüssel in Spitälern. Gespräche mit der Regierung waren zuvor gescheitert. Legende: Der Streik ist zunächst auf 24 Stunden angesetzt. Keystone

2:38 Nordirland hebt verbleibende Corona-Regeln auf Die britische Provinz Nordirland hat am Dienstag alle noch verbleibenden Corona-Massnahmen aufgehoben. Für Grossveranstaltungen sind ab dem 15. Februar keine Impf- oder Testnachweise mehr notwendig. Auch die Maskenpflicht wird weitgehend aufgehoben. Dies teilte der nordirische Gesundheitsminister Robin Swann am Montagabend mit. Damit folgt die Provinz der Linie des grössten britischen Landesteils England, wo bereits fast alle Corona-Massnahmen aufgehoben worden sind. Auch Wales und Schottland haben mittlerweile gelockert, da die Corona-Fallzahlen seit Wochen zurückgehen.

1:34 Kanada will Finanzierung der Proteste stoppen Die kanadische Finanzministerin Chrystia Freeland erklärte auf einer Pressekonferenz am Montag, dass sich alle Crowdfunding-Programme und die von ihnen genutzten Zahlungsanbieter ab sofort bei der kanadischen Anti-Geldwäsche-Behörde Fintrac registrieren und verdächtige Aktivitäten melden müssen. «Wir nehmen diese Änderungen vor, weil wir wissen, dass diese Plattformen zur Unterstützung illegaler Blockaden und illegaler Aktivitäten genutzt werden, die der kanadischen Wirtschaft schaden», sagte Freeland. Auch Konten von Personen, die unter Verdacht stünden, die Lastwagenproteste in Kanada zu unterstützen, könnten ohne einen Gerichtsbeschluss vorübergehend eingefroren werden. Darüber hinaus werde die Versicherung der an den Blockaden beteiligten Lastwagen ausgesetzt. Legende: Das Notstandsgesetz von 1988 erlaubt es der Regierung, sich über die Provinzen hinwegzusetzen und vorübergehende Sondermassnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit bei nationalen Notfällen zu genehmigen. Keystone

23:12 Proteste gegen Corona-Massnahmen: Trudeau ruft Notstand aus Angesichts der seit Wochen aufgeheizten Trucker-Proteste in Kanada gegen die Corona-Politik der Regierung hat Premierminister Justin Trudeau in einem historischen Schritt erstmals ein Notstandsgesetz zum Einsatz gebracht. Trudeau verkündete den Schritt in Ottawa bei einer Pressekonferenz. Das 1988 verabschiedete, aber noch nie angewandte Gesetz gibt dem Premierminister kurzzeitig die Macht, Bürgerrechte zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung ausser Kraft zu setzen. Seit Wochen demonstrieren in Kanada Tausende Menschen gegen Corona-Massnahmen und Impfvorschriften. Mit Lastwagen und anderen Fahrzeugen blockieren sie unter anderem Teile der Innenstadt Ottawas und zeitweise auch mehrere Grenzübergänge zu den USA. Gegenstand der Proteste waren zunächst Impfvorschriften für Lastwagenfahrer und danach die staatlichen Pandemiebeschränkungen insgesamt. Im Januar trat eine Verordnung in Kraft, nach der auch Lastwagenfahrer, die aus den USA zurückkehren, einen Impfnachweis vorlegen müssen.