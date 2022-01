Der Ticker startet um 5:30 Uhr

23:25 Die gute und die schlechte Nachricht zu Omikron aus Südafrika Die Virusvariante Omikron ist in Südafrika Ende November erstmals nachgewiesen worden. Dort stiegen daraufhin die Infektionszahlen rasant an. Inzwischen hat die Regierung den Höhepunkt der Omikron-Infektionswelle für überschritten erklärt. Einschränkungen im öffentlichen Leben wurden wieder aufgehoben. Was das für die Schweiz bedeuten könnte, erklärt der Virologe Wolfgang Preiser von der Universität Stellenbosch bei Kapstadt im «Rendez-vous». Audio Omikron-Lage in Südafrika gibt Anlass zu Hoffnung 07:01 min, aus Rendez-vous vom 04.01.2022. abspielen. Laufzeit 07:01 Minuten.

22:43 Olympia Beijing 2022 völlig abgeschottet Peking hat seine «olympische Blase» für die anstehenden Olympischen Winterspiele vom 4. bis 20. Februar geschlossen. Ab sofort dürfen Tausende von freiwilligen Helfern, Reinigungskräfte, Köche und Fahrer diesen geschlossenen Zirkel nicht mehr verlassen. In den kommenden Wochen werden unter anderem rund 3000 Athleten sowie Trainer, Betreuer und Medienschaffende in Peking erwartet. Auch sie müssen in der Blase bleiben vom Tag ihrer Ankunft bis sie das Land wieder verlassen. Wer in die «Bubble» eingelassen wird, muss entweder vollständig geimpft sein oder sofort für 21 Tage in Quarantäne. Innerhalb der Bubble wird jeder täglich getestet, es besteht jederzeit und überall Maskenpflicht. Die Bubble bleibt bis weit nach den Paralympics (4. bis 13. März), mindestens aber bis Ende März/Anfang April geschlossen. Peking verfolgt beim Thema Covid-19 eine Null-Toleranz-Politik. Zuletzt wurden etliche Grossstädte komplett abgeriegelt und mit einem strikten Lockdown belegt. Selbst das Einkaufen von Nahrungsmitteln ist maximal alle zwei Tage erlaubt. 04:50 Video Olympia und Omikron Aus 10 vor 10 vom 04.01.2022. abspielen

22:29 Kritik am Bundesrat im «Club» «Ich verstehe diese Kommunikation nicht. Wenn der Bundesrat nichts zu sagen hat, muss er das auch nicht öffentlich machen», sagt Nationalratspräsidentin – und damit offiziell höchste Schweizerin – Irène Kälin im «Club». Sie bezieht sich dabei auf die Telefonkonferenz des Bundesrats an Silvester. «Der Bundesrat nahm eigentlich schon vorweg, dass er keine neuen Massnahmen beschliessen wird. Dann kam im Nachhinein eine relativ knappe Medienmitteilung: Die Lage sei besorgniserregend, aber man mache nichts.» Das habe bei ihr eher Beunruhigung ausgelöst. Auch Monika Rühl, Direktorin von Economiesuisse, fand die Kommunikation der Regierung über die Festtage «völlig missglückt». Solange die Datenlage über Omikron noch unklar sei, wolle sie keine überstürzten Entscheide vom Bundesrat: «Aber es braucht einfach eine bessere Krisenkommunikation.» Die Talksendung «Club» wird um 22:25 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. 03:14 Video Das Krisenmanagement des Bundesrats aus Sicht der Frauen Aus Club vom 04.01.2022. abspielen

21:52 Die Angst in Wintersport-Destinationen vor Omikron Wegen Erkrankungen oder Quarantäne ist in vielen Wintertourismusorten der knappe Personalbestand bereits ein Problem. Wenn zu viele Mitarbeitende ausfallen, ist ein regulärer Hotelbetrieb nicht mehr möglich. Das macht HotellerieSuisse-Präsident Andreas Züllig Sorgen. Er weiss von unzähligen Hotels, in denen es zu Teilschliessungen gekommen ist. In der aktuellen Lage rechnet er mit noch mehr solcher Meldungen. Bei der sonst schon dünnen Personaldecke könnten die vielen Ansteckungen in einem Betrieb nicht mehr abgefedert werden. «Wir kommen so langsam an die Grenzen, dass wir unsere Dienstleistungen so aufrechterhalten können, wie das erwartet von unseren Gästen erwartet wird.» 02:29 Video Omikron führt zu Personal-Engpässen in den Skiregionen Aus Tagesschau vom 04.01.2022. abspielen

21:05 Polemik um Waadtländer Regierungspräsidentin Nuria Gorrite Im Kanton Waadt ist Regierungspräsidentin Nuria Gorrite (SP) in die Schlagzeilen geraten, weil sie trotz einer Covid-Infektion in einem Restaurant in Crans-Montana (VS) zu Gast war. Der Waadtländer Kantonsarzt stellt sich nun aber hinter sie, Gorrite habe sich nichts vorzuwerfen. Zwei Tage vor einem positiven Testergebnis hielt sich Gorrite am 29. Dezember in dem Restaurant auf. Am 28. Dezember – so schätzte es der Kantonsarzt auf Grund der Symptome – dürfte sie sich mit Covid-19 angesteckt haben. Die Symptome – ein leichtes Prickeln im Hals – rechtfertigten den PCR-Test nicht. Dies umso mehr, als Gorrite zwischen dem 25. und 30. Dezember mehrere Selbsttests gemacht habe, die alle negativ gewesen seien, schrieb Kantonsarzt Karim Boubaker in einer Medienmitteilung. Laut dem Kantonsarzt hat die Regierungspräsidentin die Empfehlungen «buchstabengetreu» eingehalten. Die Westschweizer Ausgabe des «Blick» hatte berichtet, dass Gorrite und Freunde stehend und ohne Masken im Restaurant gesehen worden seien. Gorrite räumte gegenüber «Blick» und in der Sendung «Forum» von RTS ein, einen Fehler gemacht zu haben und entschuldigte sich. Den Vorwurf, unverantwortlich gehandelt haben, wies Gorrite allerdings zurück. Regierungspräsidentin Nuria Gorrite in der Sendung «Forum» von RTS

20:37 Klare Empfehlung für die Impfung von Kindern Mehrere Kantone sind daran, auch Kinder ab 5 Jahren gegen das Coronavirus zu impfen. Für Kinder mit Vorerkrankungen oder mit engem Kontakt zu Risikopatienten gab es eine Impfempfehlung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und der Eidg. Kommission für Impffragen (Ekif). Geimpft wird bereits in den Kantonen Zürich, Aargau, Zug und Wallis, weitere Kantone folgen im Laufe des Monats. Für den Kinderarzt und Präsidenten der Ekif, Christoph Berger, ist die Empfehlung zur Impfung von Kindern eine klare Sache: «Die Impfkommission und das BAG empfehlen auch gesunden Kindern von 5 bis 11 Jahren diese Impfung, um sich vor seltenen schweren Erkrankungen zu schützen, aber auch für den indirekten Schutz, weil diese Kinder unter den Massnahmen der Pandemie leiden. Das heisst, wenn sie das Kind fragen, will es die Impfung, weil es nicht Corona will und ich keine Quarantäre.» Die Empfehlung tönt heute wesentlich klarer als noch vor zwei Wochen. Berger begründet dies damit, dass man nun wesentlich mehr Sicherheitsdaten aus den USA habe, wo inzwischen über acht Millionen Kinder in dieser Altersgruppe geimpft worden sind. «Es gibt keine sicherheitsrelevanten Signale aus dieser Impfung und wir haben jetzt die Ausbreitung und die Dominanz der sehr ansteckenden Omikron-Variante.» 02:44 Video Empfehlung zur Impfung von Kindern Aus Tagesschau vom 04.01.2022. abspielen

19:51 Rücktritt aller Vorstandsmitglieder der «Freunde der Verfassung» Alle sechs Vorstandsmitglieder des Vereins «Freunde der Verfassung, Link öffnet in einem neuen Fenster» stellen nach einer «offenen Aussprache» ihre Mandate zur Verfügung. Das gegenseitige Vertrauen habe «so weit gelitten, dass die Arbeit des Vorstands blockiert» sei. Auf Ende Februar sollen Neuwahlen angesetzt werden, wie die Kritiker der aktuellen Coronamassnahmen auf ihrer Website mitteilen. Der Verein «Freunde der Verfassung» ist durch die politische Arbeit bei den beiden Referendums-Abstimmungen gegen das Covid-Gesetz bekannt geworden. Am 1. Januar war Co-Präsident Werner Boxler zurückgetreten, nachdem er Mediensprecher Michael Bubendorf vorgeworfen hatte, an einem «internen Putsch» beteiligt zu sein. An einer am Montag durchgeführten Mediation in Form einer offenen Aussprache der sechs Mitglieder habe sich gezeigt, dass in den vergangenen Monaten das gegenseitige Vertrauen so weit gelitten hat, dass die Arbeit des Vorstands blockiert sei, teilt der Verein mit. Insbesondere seien die Rücktrittsabsichten von Michael Bubendorf «unterschiedlich interpretiert worden, woraus sich Missverständnisse und beidseitig problematische Kommunikationen nach aussen ergaben, die wir im Nachhinein bedauern.» Alle Vorstandsmitglieder stellen darum ihr Mandat zur Verfügung. Neuwahlen sollen Ende Februar stattfinden. Bis dahin will der Vorstand die reibungslose Weiterarbeit sicherstellen. Legende: Co-Präsidentin Marion Russek (L) und damaliger Mediensprecher Michael Bubendorf vom Verein «Freunde der Verfassung» (neben Josef Ender, Sprecher des Aktionsbündnisses Urkantone [R]) waren aktiv bei der Referendums-Abstimmung über das Covid-Gesetz, hier an einer Medieninformation im April 2021. Keystone

19:17 Beide Basel mit Rekordwerten bei Corona-Neuinfektionen Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft verzeichnen mit 383 beziehungsweise 527 registrierten Infektionen neue Rekordwerte. Trotzdem bleibt die Zahl der Hospitalisierungen in beiden Kantonen stabil. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die sich im Zusammenhang mit Covid-19 im Spital befanden und auf einer Intensivstation behandelt werden mussten, bewegte sich im Schnitt der vergangenen Wochen, wie den Corona-Fallstatistiken der beiden Kantone zu entnehmen ist. In Basel-Stadt waren 82 an Covid-19-Erkrankte im Spital, 18 von ihnen auf einer Intensivstation. In Baselland waren es 58 Patientinnen und Patienten, von ihnen sechs auf der Intensivstation.

18:40 Gute Zahlen für Seilbahnen Der Start in die Wintersaison 2021/22 ist deutlich besser ausgefallen als im ersten Corona-Winter: Von Saisonbeginn bis 31. Dezember verzeichnete der Verband Seilbahnen Schweiz landesweit ein Plus von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Start schneidet auch im Fünf-Jahresvergleich gut ab. Bei den Ersteintritten verzeichneten die Schweizer Seilbahnen im Vergleich zum Fünf-Jahres-Durchschnitt ein Plus von 31 Prozent, beim Umsatz ein Plus von 19 Prozent. Das teilte der Verband am Dienstag mit. Wird für den Vergleich nur der Corona-Winter 2020/21 hinzugezogen, fällt das Plus noch grösser aus: Bei den Ersteintritten lag dieses bei 33 Prozent, beim Umsatz bei 31 Prozent. Legende: Keystone

18:10 Neue Massnahmen im Tessin – Zugausfälle wegen Personalmangels Im Kanton Tessin gilt bei Grossanlässen neu «2G» sowie eine Maskenpflicht und alle Teilnehmenden sind zudem zum Sitzen verpflichtet, wie die Staatskanzlei mitteilte. Bei Grossanlässen mit über 1000 Personen dürfen die Räume oder Stadien nur noch zu maximal zwei Drittel belegt werden. Eine Konsumation ist nur in den Restaurants der betreffenden Gebäude erlaubt. Um Ansammlungen zu verhindern, dürfen nur noch die Tribünensitzplätze belegt werden. Die Massnahmen für Grossveranstaltungen gelten bis 16. Januar. Die Schulen im Tessin nehmen am kommenden Montag den Unterricht wieder auf. Ab der 1. Klasse wird dann das Tragen einer Schutzmaske obligatorisch. Vor Weihnachten galt ein Maskenobligatorium erst ab der 4. Klasse. Die Massnahme für die Schulen gilt bis zum 25. Februar. Wegen kranker oder in Quarantäne befindlicher Zugbegleiter und Lokführer verkehren im Tessin und nach Italien weniger TILO-Züge als üblich. Zwischen Chiasso und Como (I) sowie zwischen Como und Varese fallen Verbindungen aus, wie die SBB mitteilte. Betroffen ist die S10, welche Biasca via Bellinzona mit Como verbindet und zwischen Chiasso und Como in beiden Richtungen. Auch die S40 von Como via Mendrisio nach Varese verkehrt aktuell nicht zwischen Como und Varese. Insgesamt stehen laut der SBB 30 Zugpaare weniger im Einsatz als im Fahrplan vorgesehen. Der ausgedünnte Fahrplan gelte bis kommenden Sonntag. Auch im Sopraceneri kommt es zu Ausfällen im öffentlichen Verkehr. In Locarno gilt für die FART aktuell der Sonntagsfahrplan.

17:16 Fast alle Kantone passen die Quarantäneregeln an – ausser der Aargau Die meisten Kantone passen auf Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) wegen der Omikron-Variante des Coronavirus ihre Quarantäneregeln an. Wer engen Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte, muss nur noch 7 statt wie bisher 10 Tage in Quarantäne. Ausserdem sind Personen, deren Impfung oder Genesung länger als vier Monate zurückliegt, künftig nicht mehr von der Quarantäne befreit. Bisher lag diese Grenze bei 12 Monaten. In den meisten Kantonen gelten die Regeln seit Montag oder treten im Lauf der Woche in Kraft – im Kanton Solothurn am kommenden Montag. Noch keine neuen Regeln angekündigt hat der Kanton Aargau. Man werde aktiv informieren, falls sich dies ändern sollte, heisst es auf Anfrage von SRF News. Bis dahin würden die bisherigen Regeln gelten. Zähneknirschend angepasst hat die Quarantäneregeln offenbar der Kanton Thurgau. Gesundheitsdirektor Urs Martin lässt via Staatskanzlei ausrichten, dass der Bevölkerung bei der Abstimmung über das Covid-Gesetz versprochen worden sei, dass Geimpfte und Genesene nicht mehr in Quarantäne müssten. Für die aktuelle Empfehlung des BAG bestehe keine rechtliche Basis: «Wenn der Bundesrat nächste Woche keine Gesetzesgrundlagen schafft, wird der Thurgau die Empfehlungen des BAG nicht länger anwenden.» Legende: Die angepassten Quarantäne-Regeln gemäss Empfehlung des BAG in den Schweizer Kantonen. SRF

16:58 Kanton Solothurn passt überraschend Quarantänefrist an Auch der Kanton Solothurn passt die Corona-Regeln der Empfehlung des BAG an. Ab kommendem Montag, 10. Januar gelten wie in den meisten anderen Kantonen sieben Tagen Quarantäne anstatt bisher zehn. Dieser Entscheid des Gesundheitsamts kommt überraschend: Die Kantonsärztin hatte sich in der «Solothurner Zeitung» explizit gegen eine kürzere Quarantäne ausgesprochen. Dies wäre gefährlich, weil es mehr Infizierte geben könne. Solothurn fährt nun aber keinen Sonderzug. Man wolle schweizweit möglichst einheitliche Regeln, so die Begründung. Um sicherzugehen, dass die Personen nach Abschluss der Quarantäne nicht mehr ansteckend seien, werde jedoch dringend empfohlen, nach sieben Tagen einen PCR- oder Antigen-Test zu machen, hält die Staatskanzlei fest. Für diese Tests stünden genügend Kapazitäten zur Verfügung. Zudem seien sie kostenlos. Audio Solothurner Gesundheitsamt ändert Regeln für Quarantäne 01:07 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 04.01.2022. abspielen. Laufzeit 01:07 Minuten.

16:44 Auch Kanton Glarus passt Quarantäneregeln an Der Kanton Glarus folgt der Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) über die Anpassungen bei den Quarantäneregeln. Ab sofort gilt die Quarantäne nur noch sieben statt wie bisher zehn Tage. Ein Test ist für die Aufhebung der Quarantäne nicht erforderlich. Personen sind von der Quarantäne ausgenommen, wenn deren vollständige Impfung oder Booster-Impfung weniger als vier Monate zurückliegt. Das Gleiche gilt für Personen, die in den letzten vier Monaten von Covid-19 genesen sind. Zudem müssen aktuell nur Personen in Quarantäne, welche im gleichen Haushalt wie eine angesteckte Person wohnen oder engen Kontakt zur erkrankten Person hatten. Für Alters- und Pflegeheime können zum Schutz der Bewohnenden befristet auch strengere Regeln gelten. Die Isolation für angesteckte Personen – auch für geimpfte und genesene – dauert nach wie vor zehn Tage.

15:37 Wegen Personalausfällen rufen britische Spitäler den Katastrophenfall aus Mehrere britische Kliniken haben wegen massiver Personalausfälle im Zusammenhang mit der Omikron-Variante den Katastrophenfall ausgerufen. Mindestens sechs Spitalstiftungen, zu denen teilweise mehrere Kliniken gehören, haben sich angesichts der heftigen Corona-Welle bereits zu diesem Schritt entschieden, wie die BBC berichtete. Spitäler rufen den Katastrophenfall aus, wenn sie die notwendigen Behandlungen nicht mehr gewährleisten können. Matthew Taylor, Chef der NHS Confederation, in der Organisationen des nationalen Gesundheitsdienstes NHS zusammengeschlossen sind, sagte laut der BBC, «in vielen Teilen des Gesundheitssystems sind wir aktuell im Krisenzustand». In einigen Spitälern würden Beschäftigte bereits gebeten, freie Tage aufzugeben, damit der Betrieb aufrechterhalten werden könne. Zum Schulbeginn in England wird ebenfalls mit einer grossen Zahl fehlender Lehrpersonen gerechnet. Laut der Rail Delivery Group, dem Verband britischer Eisenbahngesellschaften, sind bereits zehn Prozent der Beschäftigten im Zugverkehr krankgemeldet. Legende: In einigen englischen Spitälern fehlt es an Pflegefachpersonal wegen hoher Omikron-Ansteckungen. Reuters

15:06 Kinderinfektionen nehmen nicht so stark zu wie im Ausland Wie entwickeln sich die Zahlen in der jüngsten Altersgruppe? Im Moment nähmen die Kinderinfektionen nicht so stark zu wie in anderen Ländern, sagt Patrick Mathys. Die meistbetroffene Altersgruppe seien die 20- bis 29-Jährigen. Kinder wurden in den letzten Wochen wohl auch weniger getestet, ergänzt di Gallo. Dies, weil Ferien waren und die Pooltests wegfielen.

15:03 Welche Masken sollen Kinder tragen? Welche Masken sollen Kinder tragen? Dies fragt ein Journalist. «Es ist gut, dass die Kinder die chirurgischen Masken tragen.» Das Tragen einer FFP2-Maske sei unangenehmer, so di Gallo. Di Gallo und Hurst sind sich beide einig, dass es generell besser sei, eine Maske zu tragen als keine.

15:02 Hurst: «Wir können vorsichtig optimistisch sein» Wir wüssten nicht, welche neuen Varianten uns noch erwarten könnten oder ob das Virus bald endemisch werde, konstatiert ein Journalist und will wissen: Werden wir im nächsten Winter wieder hier sitzen, in der gleichen Situation? Diese Frage müsse man sich stellen, sagt Samia Hurst. Aber man könne vorsichtig optimistisch sein. Die Infektionen könnten künftig rückläufig sein, es könnte auch sein, dass das Virus in Zukunft nicht mehr alles diktieren werde. Gleichzeitig habe das Virus auch immer wieder für Überraschungen gesorgt. In Bezug auf die neu in Kamerun aufgetauchte Virus-Variante gibt Hurst für den Moment Entwarnung.

14:56 Testvolumen bald am Anschlag? Ein Journalist möchte wissen, ob man aktuell bei den Tests am Anschlag sei? «Wir haben eine Kapazität für 100'000 Tests pro Tag.» Aktuell sei man bei rund 60'000 pro Tag, erklärt Mathys.