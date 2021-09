Der Ticker startet um 5:38 Uhr

12:50 Doch keine Demo am Donnerstag in Bern? Die führenden Köpfe der Bewegungen «Mass-Voll» und «Freiheitstrychler» wollen nach eigenen Angaben am Donnerstag nun nicht nach Bern reisen. Das teilten sie in einem Video mit, das sie am Dienstagabend nach dem Treffen mit dem Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause auf dem Bundesplatz drehten und in den sozialen Medien publizierten. Sie riefen ihre Sympathisanten dazu auf, ebenfalls nicht nach Bern zu reisen. «Ihr müsst mit Repressalien rechnen. Bleibt daheim.» Es sei besser, die Kräfte für die am Samstag in Uster (ZH) geplante Kundgebung zu bündeln. Auch alt SVP-Bundesrat Christoph Blocher sagte im Gespräch mit der «Rundschau», er empfehle den Trychlern, nicht gegen das Demonstrationsverbot zu verstossen. 00:33 Video Alt Bundesrat Blocher: «Ich empfehle, diesmal zuhause zu bleiben» Aus News-Clip vom 22.09.2021. abspielen

11:52 Massnahmen nicht umgesetzt: Obwalden schliesst einen Gastrobetrieb Der Kanton Obwalden hat einen Gastrobetrieb geschlossen, der die Coronamassnahmen partout nicht umsetzen wollte. Der Betrieb dürfe erst wieder öffnen, wenn ein gültiges Schutzkonzept vorliege und dieses auch korrekt umgesetzt und eingehalten werde, teilte das Gesundheitsamt am Mittwoch mit. Seit dem 13. September dürfen Restaurants, Bars, Freizeit-, Kultur- und Sportbetriebe sowie Veranstaltungen nur noch von Personen besucht werden, die ein Corona-Zertifikat vorweisen können. Dieses bestätigt, dass jemand gegen Covid geimpft, respektive davon genesen ist oder jüngst negativ getestet worden ist. Das Obwaldner Gesundheitsamt überprüfte im Kanton, ob diese Vorschriften eingehalten werden. Die Schutzkonzepte und die Zertifikatspflicht würden in den meisten Fällen umgesetzt, teilte es mit. In einigen Betrieben habe die Zugangskontrolle beanstandet werden müssen, nach Gesprächen seien die nötigen Verbesserungen vorgenommen worden. Ein Betrieb habe sich jedoch trotz mehrmaliger Hinweise geweigert, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, teilte das Gesundheitsamt mit. Er habe die Zertifikatspflicht nicht umgesetzt, auch weitere Massnahmen gegen das Coronavirus seien nicht eingehalten worden. Olivier Gerber, Leiter des Gesundheitsamts, sagte laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, es handle sich um einen Betrieb aus dem Bereich Restaurant, Bar und Club. Nähere Angaben zum Betrieb machte er nicht.

11:08 SBB leidet weiterhin unter der Coronakrise Die SBB hat im ersten Halbjahr 2021 einen Verlust von 389 Millionen Franken eingefahren. Das sind bereinigt 30 Millionen Franken mehr als im ersten Halbjahr 2020. Die SBB beförderte 41 Prozent weniger Passagiere als im Vergleichszeitraum 2019 vor der Corona-Krise. Die Finanzsituation bleibt den Angaben zufolge sehr angespannt. Die Verschuldung ist angestiegen. Die Liquidität ist dank des Corona-Hilfspakets des Bundes für den öffentlichen Verkehr bis Ende 2021 gesichert.

10:51 Stadt Bern und Massnahmengegner können sich nicht einigen Es bleibt dabei: Die Stadt Bern wird am Donnerstagabend keine unbewilligten Corona-Kundgebungen tolerieren. Eine Einigung zwischen den Stadtbehörden und den Veranstaltern ist gescheitert. Gemeinderat Reto Nause hatte die Situation am Dienstag mit Vertretenden der Organisationen «Mass-Voll», «Freiheitstrychler» und «Freunde der Verfassung» besprochen. Die Kantonspolizei Bern wird für die öffentliche Sicherheit am Donnerstagabend mit einem Grossaufgebot im Einsatz stehen. Die Polizei teilt mit, dass der Grossteil der Polizeiwachen aufgrund der massiven Mehrbelastung im Kanton Bern daher am Donnerstag geschlossen bleibt.

10:06 Über 260'000 Unterschriften gegen Ende der Gratis-Tests eingereicht Über 260'000 Personen haben eine Petition unterschrieben, die weiterhin kostenlose Covid-Tests fordert. Die Petitionärin Maja Balmer hat die Unterschriften der Bundeskanzlei überreicht. Darin fordert sie zusammen mit 261'590 Personen den Bundesrat auf, die Corona-Tests zur Erlangung eines Covid-Zertifikats weiter gratis anzubieten, «genauso gratis, wie die Impfungen sind». So wäre die neue Zertifikatspflicht annehmbar und eine Zweiklassengesellschaft könnte vermieden werden. Sie sei nicht grundsätzlich gegen die Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus, sondern es gehe ihr um die Ungleichbehandlung der Menschen in der Schweiz. Alle müssten die gleichen Grundrechte haben. Deshalb sollten Tests und Impfung entweder beide gratis bleiben, oder beide kostenpflichtig werden, sagte Balmer. 00:45 Video Über 260'000 Unterschriften gegen Ende der Gratis-Tests eingereicht Aus News-Clip vom 22.09.2021. abspielen

9:45 Gratistests: Gesundheitskommission macht Druck beim Bundesrat Die Kosten für Covid-Tests für asymptomatische Personen sollen weiterhin durch den Bund übernommen werden. Dies verlangt die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) in einem Schreiben an den Bundesrat. Die Kommission ist auf ihren Entscheid von Ende August zurückgekommen und ist nun doch nicht damit einverstanden, dass die Kosten für die Corona-Tests ab dem 1. Oktober nicht mehr vom Bund übernommen werden. Die SGK-N fordert den Bundesrat in einem Schreiben auf, seinen Entscheid zu revidieren, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Der Beschluss sei mit 16 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen gefasst worden. Beim Entscheid der Kommission von Ende August sei die Ausdehnung der Zertifikatspflicht noch kein Thema gewesen, heisst es zur Begründung.

8:54 Bündner Impfbus geht in die zweite Runde Vor einem Monat ist das Postauto, das zum Impfbus umfunktioniert wurde, losgefahren. Insgesamt wurden 38 Standorte, verteilt im ganzen Kanton, angefahren. Dabei hätten sich 3900 Personen impfen lassen, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Nun ist der Bus bis Mitte Oktober, Link öffnet in einem neuen Fenster erneut unterwegs. Insgesamt seien bis jetzt in den Impfzentren, in den Arztpraxen und den Walk-In-Möglichkeiten rund 130'000 Erstimpfungen durchgeführt worden. 63.5 Prozent der Bündner Bevölkerung seien mindestens einmal geimpft. Legende: zvg

8:25 Shutdown in Millionenmetropole in China In der 10-Millionen-Metropole Harbin im Nordosten von China gibt es 16 neue Corona-Fälle. Zum ersten Mal seit Februar 2021. Deshalb wurde von den Behörden ein Shutdown ausgerufen: Kinos, Fitnessstudios und Salons wurden geschlossen. Die Menschen dürfen ihre Häuser nur noch mit einem negativen Covid-Test verlassen.

6:06 Spahn erwartet Ende der Pandemie im Frühjahr 2022 Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet bis zum kommenden Frühjahr eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus und damit das Ende der Pandemie in Deutschland.

«Wenn keine neue Virusvariante auftaucht, gegen die eine Impfung nicht schützt, was sehr unwahrscheinlich ist, dann haben wir die Pandemie im Frühjahr überwunden und können zur Normalität zurückkehren», sagt der CDU-Minister der «Augsburger Allgemeinen». Herdenimmunität werde immer erreicht, die Frage sei nur ob durch Impfung oder Ansteckung. «Die Impfung ist definitiv der sicherere Weg dorthin», so Spahn. Legende: Keystone

5:13 IWF fordert mehr Massnahmen zur Bekämpfung von Pandemie Die Chefökonomin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Gita Gopinath, ruft zu einem besseren Handeln und grösserer Verantwortlichkeit im internationalen Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie auf. «Es reicht nicht aus, Ankündigungen und Zusagen zu machen, man muss sie auch einhalten», sagt Gopinath in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Nur so könne sichergestellt werden, dass bis Ende 2021 40 Prozent aller Menschen weltweit geimpft seien. Vor allem grosse Volkswirtschaften müssten ihre Impfstofflieferungen erhöhen, um ihre Zusagen einzuhalten. Legende: Laut IWF-Chefökonomin Gita Gopinath müssen grosse Volkswirtschaften ihre Impfstofflieferungen erhöhen. Keystone

5:09 Brasiliens Gesundheitsminister in New York positiv getestet Der brasilianische Gesundheitsminister Marcelo Queiroga ist in New York positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die brasilianische Regierung mitteilt, begleitet Queiroga Präsident Jair Bolsonaro zur Generalversammlung der Vereinten Nationen und werde sich dort nun in Quarantäne begeben. «Dem Minister geht es gut», heisst es in einer Erklärung. Die übrigen Mitglieder der Delegation seien negativ auf das Virus getestet worden. Legende: Brasiliens Gesundheitsminister Marcelo Queiroga hat Corona. Keystone

2:57 WHO: Weltweiter Rückgang der Zahl von Corona-Fällen Die Zahl der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeldeten Covid-19-Fälle ist gesunken. Vorige Woche wurden der WHO 3,67 Millionen Fälle gemeldet, 9 Prozent weniger als in den sieben Tagen zuvor, wie die UNO-Behörde am Dienstagabend in Genf berichtete. Zuvor waren die Zahlen seit Anfang Juni kontinuierlich angestiegen und hatten im August ein Plateau erreicht. Fast alle Kontinente verzeichneten Rückgänge. Nur in Afrika gab es einen leichten Anstieg. Die weltweite Zahl der Todesfälle sank im Wochenvergleich um 7 Prozent auf knapp 60'000. Der statistische Bericht der WHO enthält keine Erklärungen für die Entwicklung der Zahlen.

1:36 Erdogan kritisiert ungleiche Impfstoff-Verteilung Vor dem Online-Gipfel zur Corona-Pandemie von US-Präsident Joe Biden hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die mangelnde Bereitschaft einiger Länder bei der Verteilung von Vakzinen verurteilt. Angesichts von Millionen Toten und Dutzenden Millionen Infizierten sei es «eine Schande für die Menschheit, dass der Impf-Nationalismus immer noch mit verschiedenen Methoden weitergeführt wird», sagte Erdogan bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung. Biden hat für Mittwoch einen Online-Gipfel zur Corona-Pandemie einberufen. Ziel ist es, Staats- und Regierungschefs mit Nichtregierungsorganisationen zusammenzubringen, um sich auf eine «gemeinsame Vision zur Bekämpfung» von Corona zu einigen, hiess es vorab aus dem Weißen Haus. Legende: Erdogan bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung. Keystone

0:57 Coronakrise reisst tiefes Loch in Tessiner Staatskasse Die Tessiner Staatsrechnung schliesst mit einem Defizit von 165,1 Millionen Franken. Ursprünglich budgetiert war ein Überschuss von 4,1 Millionen Franken. Grund für das Loch in der Staatskasse ist die Covid-19-Pandemie, die im Tessin im vergangenen Jahr besonders stark grassierte. Die Pandemie habe «die positiven Tendenzen» im Südkanton zunichtegemacht, hielt der Vorsteher des Finanz- und Wirtschaftsdepartements Christian Vitta in der mehrstündigen Debatte im Grossen Rat fest. Erst 2017 hatte das Tessin nach mehreren defizitären Jahren die Trendwende geschafft und schwarze Zahlen geschrieben.

22:45 EU-Kommission unterschreibt Vertrag für Covid-Medikament Die EU-Kommission hat einen Rahmenvertrag über die gemeinsame Anschaffung eines Covid-19-Medikaments des Pharmaunternehmens Eli Lilly abgeschlossen. 18 EU-Staaten beteiligten sich am gemeinsamen Kauf von 220’000 Behandlungen eines Medikaments mit sogenannten monoklonalen Antikörpern, teilte die Brüsseler Behörde mit. Es handele sich um die Kombination der beiden monoklonalen Antikörper Bamlanivimab und Etesevimab zur Behandlung von Covid-Patienten, die keinen Sauerstoff brauchen, bei denen jedoch die Gefahr einer schweren Erkrankung bestehe. Monoklonale Antikörper werden im Labor hergestellt und sollen das Virus nach einer Infektion ausser Gefecht setzen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüft derzeit eine Zulassung des Antikörper-Cocktails. 05:59 Video Aus dem Archiv: Das Rennen um wirksame Covid-Medikamente Aus Puls vom 15.03.2021. abspielen

22:22 Booster-Impfung soll Schutz von J&J-Vakzin deutlich erhöhen Der Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson ist neuen Untersuchungen zufolge wirksamer gegen eine Corona-Infektion, wenn er zweimal verabreicht wird. Eine zweite Impfung, die rund zwei Monate nach der ersten verabreicht wurde, bot in einer weltweiten klinischen Studie einen 75-prozentigen Schutz, wie das Unternehmen erklärte. Der Antikörperwert stieg demnach auf das Vier- bis Sechsfache der nach der Einzeldosis beobachteten Werte. In den USA habe die Schutzwirkung nach der zweiten Dosis sogar bei 94 Prozent gelegen. Der Grund ging aus der Pressemitteilung des Unternehmens allerdings nicht hervor. Er könnte aber mit einer geringeren Anzahl von Varianten zum Zeitpunkt der Datenerhebung in den USA zusammenhängen.

21:39 Biden veranstaltet Online-Gipfel zu Corona-Pandemie US-Präsident Joe Biden hat für diesen Mittwoch einen Online-Gipfel zur Corona-Pandemie einberufen. Ziel sei es, Staats- und Regierungschefs mit Nichtregierungsorganisationen zusammenzubringen, um sich auf eine «gemeinsame Vision zur Bekämpfung» von Corona zu einigen, hiess es vorab aus dem Weissen Haus. Anlass sei die parallel laufende UNO-Generaldebatte in New York. Zentrales Thema bei dem Treffen sei die Verbesserung des gerechten Zugangs zu Impfstoff auf der Welt. Auch Covid-19-Tests, Behandlungsmöglichkeiten und die Verfügbarkeit von Schutzausrüstung stünden auf der Agenda. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wiederholt mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung der Impfstoffe im Kampf gegen die Pandemie angemahnt und dabei vor allem auf Versorgungslücken in Afrika hingewiesen. Audio Archiv: WHO warnt vor Impfrückschlägen in armen Ländern 02:16 min, aus Echo der Zeit vom 22.06.2021. abspielen. Laufzeit 02:16 Minuten.

21:02 Rund 2000 Personen gehen in Lausanne auf die Strasse Geschätzt 2000 Personen haben am Dienstagabend in Lausanne gegen das Covid-Zertifikat demonstriert. Organisiert wurde die Demonstration von Studenten von Education sans certificat (ESC), die sich gegen die Zertifikatspflicht an den Hochschulen wehren und «gleichen Zugang zur Bildung für alle» fordern. Die Menge skandierte «Liberté, liberté, liberté!» und forderte Gesundheitsminister Alain Berset zum Rücktritt auf. Auf Schildern wurde der «Pass der Schande» angeprangert. Die Demonstration, für die die Organisatoren keine Genehmigung beantragt hatten, verlief reibungslos und wurde von einigen wenigen Polizeibeamten überwacht. Legende: Keystone

20:22 Coronakrise: 20 Prozent von Nigerias Arbeitnehmern verloren Jobs In Nigeria hat nach offiziellen Angaben wegen der Coronakrise etwa ein Fünftel der Arbeitnehmer ihre Jobs verloren. Das geht aus Berechnungen der Statistikbehörde hervor. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land und die grösste Volkswirtschaft in Afrika. Rund 70 Prozent der staatlichen Einnahmen hängen von Erdölexporten ab. Die Coronakrise führte zu Lieferunterbrechungen und einem Verfall der Ölpreise. Laut früheren Schätzungen der Weltbank werden bis 2022 im Zuge der Coronakrise mehr als elf Millionen der rund 200 Millionen Nigerianer in die Armut getrieben. Legende: Der Verfall der Erdölpreise machte Ländern wie Nigeria schwer zu schaffen. Zahlreiche Arbeitnehmer verloren ihre Jobs. Keystone