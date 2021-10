Der Ticker startet um 5:30 Uhr

6:50 Corona-Tragödie in Rumänien Nirgendwo auf der Welt sterben in diesen Tagen im Verhältnis zur Bevölkerung mehr Menschen an einer Covid-19-Infektion als in Rumänien. Ein Grund für die rekordhohe Sterblichkeit ist die tiefe Impfquote. Nicht einmal 30 Prozent der rumänischen Bevölkerung sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. Das ist nach Bulgarien die tiefste Impfquote in der ganzen EU.

6:12 Deutschland: Weitere Corona-Fälle nach Party im Berliner Club Berghain Nach der Wiedereröffnung des legendären Berliner Techno-Clubs Berghain Anfang Oktober sind weitere Corona-Infektionen bekannt geworden. Dem Gesundheitsamt seien neue Fälle im «einstelligen Bereich» bekannt, sagte eine Behördensprecherin. Die Betroffenen lebten in Berlin. Nach Angaben der Sprecherin wurden bislang rund 3300 Menschen per Mail kontaktiert. Dies sei erneut mithilfe der Anwesenheitsliste geschehen. Bereits nach der ersten Clubnacht im Berghain Anfang Oktober waren laut Behörde auf diesem Weg rund 2500 Menschen kontaktiert worden, nachdem ein Corona-Ausbruch mit 19 Infektionen bekannt geworden war. Legende: Der Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg hatte empfohlen, sich trotz Impfung vorher testen zu lassen. Bei den Veranstaltungen galt die 2G-Regel, nach der die Gäste genesen oder geimpft sein mussten. Keystone/Archiv

5:02 Neuseeland hält an Impfziel von 90 Prozent fest Die neuseeländische Staatschefin Jacinda Ardern will die Lockdown-Massnahmen erst dann beenden, wenn das Land das gesetzte Impfziel von 90 Prozent erreicht hat. Wie sie auf einer Pressekonferenz erklärt, wird Neuseeland erst dann beispielsweise grosse Veranstaltungen für Geimpfte wieder zulassen können. «Vollständig Geimpfte werden in der Lage sein, sich wieder mit Familie und Freunden zu treffen, in Bars und Restaurants zu gehen und mit grösserer Sicherheit und Zuversicht die Dinge zu tun, die sie lieben», so Ardern. Legende: Im Moment befindet sich die grösste Stadt Neuseelands, Auckland, in einem harten Lockdown. Rund 68 Prozent der Menschen sind bisher vollständig geimpft, 86 Prozent haben mindestens eine Dosis erhalten. Keystone

2:41 Melbourne in Australien: Das Ende des 262-tägigen Lockdowns mit Haareschneiden gefeiert Nach einem 262 Tage andauernden Lockdown feiern die Menschen in Melbourne am Freitag das Ende der Abriegelung. Geschäfte, Bars und Restaurants dürfen nun wieder öffnen. Melbourne galt lange Zeit als am stärksten abgeriegelte Stadt der westlichen Welt. Am Freitagvormittag machte sich das Ende des Lockdowns besonders vor Coif­feur-Geschäften bemerkbar. Stellenweise standen die Menschen stundenlang an, um sich die Haare schneiden zu lassen. Melbourne ist der mitteleuropäischen Zeit 11 Stunden voraus. Legende: Die Lockdown-Mähne muss weg: Im Stadtteil Prahan freuten sich Melbournerinnen und Melbourner über den Besuch beim Barbier oder der Coiffeuse. Keystone

1:46 EU-Gipfel will Desinformation über Corona-Impfung stärker bekämpfen Angesichts der teils dramatischen Corona-Lage in einigen EU-Staaten will die Europäische Union mehr gegen Impfskepsis tun. Insbesondere Desinformationen in sozialen Netzwerken müssten bekämpft werden, hiess es in der Nacht zum Freitag in den Schlussfolgerungen des EU-Gipfels in Brüssel. Zwar hätten die Impfkampagnen in Europa erheblichen Fortschritt gebracht. Dennoch bleibe die Lage in einigen Ländern sehr ernst. In Rumänien etwa lag die 14-Tage-Inzidenz nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC zuletzt fast bei 1000. Nur gut ein Drittel der Rumänen ist vollständig geimpft. In der Gipfel-Erklärung dringen die Staats- und Regierungschefs zudem darauf, Einreisen in die EU sowie das Reisen innerhalb der Staatengemeinschaft weiter zu koordinieren. Auch die Vorbereitung auf künftige Krisen dieser Art müsse vorangetrieben werden. Legende: Bei der Führung der neuen EU-Behörde Hera zur Vorsorge von Gesundheitskrisen müssten die Mitgliedstaaten angemessen beteiligt werden. Zudem sollten Hürden bei der globalen Versorgung mit Impfstoff beseitigt werden. Keystone/Archiv

22:45 Studie: Booster-Impfung von Pfizer/Biontech stellt hohen Impfschutz wieder her Bei der Untersuchung von über 10'000 Menschen ab 16 Jahren, die doppelt mit dem Pfizer/Biontech-Impfstoff immunisiert wurden, sei nach der Auffrischungsdosis ein gleich hoher Impfschutz wie nach der zweiten Impfung festgestellt worden. Dies teilten die Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech mit. «Diese Ergebnisse sind ein weiterer Beweis für die Vorteile von Boostern», sagte Pfizer-Chef Albert Bourla. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Booster-Impfung für Personen über 70 Jahren. Die Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff sollte frühestens ein halbes Jahr nach Abschluss der Grundimmunisierung erfolgen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA werde für Personen ab 40 Jahren zu einer Auffrischungsdosis mit Pfizer/Biontech oder Moderna raten, berichtete der Sender CNN zuletzt. 04:45 Video Aus dem Archiv: Wann kommt die Booster-Impfung in der Schweiz? Aus 10 vor 10 vom 18.10.2021. abspielen

22:00 Keine grosse Corona-Demonstration der Massnahmengegner in Bern Am Donnerstagabend sind nur vereinzelt Gegner der Corona-Massnahmen in Bern aufmarschiert, nachdem diese in den vergangenen Wochen die Berner Polizei auf Trab gehalten hatten. Knapp über 100 Demonstranten verteilten sich um den Bahnhof, vereinzelt in Gruppen. Auch nach angekündigtem Beginn der Kundgebung blieb es trotz einigen Liberté-Rufen ruhig. Die Berner Kantonspolizei war mit sichtbarem Aufgebot präsent und nahm Personenkontrollen vor. Vereinzelt seien Wegweisungen oder Fernhalteverfügungen ausgesprochen worden. Die Stadt Bern hatte am Dienstag eine grosse Kundgebung der Corona-Massnahmen-Kritiker am 23. Oktober bewilligt - mit Auflagen, welche die organisierenden Vereinigungen, das «Aktionsbündnis Urkantone» und die «Freie Linke Schweiz» schliesslich akzeptierten. Eine der Auflagen war, dass die Polizei keine unbewilligten Demonstrationen wie jene an den Donnerstagen mehr tolerieren wird. Legende: SRF

21:33 WHO beobachtet neue Mutante der Deltavariante Die neue Mutante der Virusvariante Delta namens AY.4.2 weise zwei zusätzliche Mutationen auf, teilte die WHO mit. Kürzlich hatten Experten von einer noch geringen Ausbreitung der Mutante in Grossbritannien berichtet. Auch Russland verzeichnete erste Fälle, wie ein Vertreter der Verbraucherschutzbehörde Rospotrebnadsor sagte. Neben den britischen und russischen Fällen gibt es auch Nachweise von AY.4.2 in den USA und in Dänemark. Erstmals ist die Variante der BBC zufolge im Juli entdeckt worden, seitdem hat ihr Anteil an den Corona-Fällen langsam zugenommen. Forscher gehen allerdings bisher nicht davon aus, dass die Mutante deutlich ansteckender sein könnte als die bisherige Deltavariante.

20:30 Sri Lanka öffnet Schulen nach einem Jahr Corona-Pause Nach einem Jahr Schulpause wegen Covid-19 hat die Regierung Sri Lankas begonnen, die Schulen wieder schrittweise zu öffnen. Zunächst starteten Schulen mit weniger als 200 Schülerinnen und Schüler, teilte das Gesundheitsministerium mit. In den kommenden Wochen sollen weitere Schulen öffnen. Ein Tarifstreit zwischen den Lehrergewerkschaften und der Regierung hatte die geplante Öffnung fast verhindert. Rund 250'000 Lehrerinnen und Lehrer der öffentlichen Schulen waren über mehrere Monate in einen Streik getreten. Dadurch hatte die Mehrheit der Kinder im Land - mit Ausnahme derjenigen an Privatschulen - auch keinen Online-Unterricht. Es konnte aber eine Einigung über schrittweise höheren Lohn für Lehrerinnen und Lehrer erzielt werden. In der Bevölkerung Sri Lankas ist über 60 Prozent der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft. Das Land hat ausserdem eine Impfinitiative für Schulkinder gestartet. Legende: In einer Schule in einem Vorort von Colombo fand der erste Schultag nach einem Jahr Schulpause statt. Keystone

19:23 Lettland, Russland, UK – wo die Infektionen wieder steil nach oben zeigen Lockdown in Lettland – das ist seit heute erneute Tatsache. Ein strenger Lockdown sogar, um Corona irgendwie wieder in den Griff zu bekommen, denn die Infektionszahlen explodieren zurzeit. Aber auch in Russland oder Grossbritannien verschärft sich die Situation erneut und die Spitäler füllen sich. 02:16 Video Infektionszahlen steigen in verschiedenen Ländern rasant Aus Tagesschau am Vorabend vom 21.10.2021. abspielen

18:41 Israel will Touristen Einreise ab November unter Auflagen erlauben Nach mehr als anderthalb Jahren Corona-Sperre sollen Touristen vom 1. November an unter Auflagen wieder nach Israel einreisen dürfen. Dies haben Regierungschef Naftali Bennett, Gesundheitsminister Nitzan Horowitz und Tourismusminister Joel Raswosow am Donnerstag entschieden. Die Entscheidung muss allerdings noch abschliessend von der Regierung gebilligt werden. Das Mittelmeerland Israel hatte sich nach Beginn der Pandemie praktisch abgeschottet. Ausländer durften nur in Ausnahmefällen einreisen. Einreisegenehmigungen für Individualtouristen waren mehrmals angekündigt, jedoch immer wieder verschoben worden. Legende: Strand in Tel Aviv: Israel ist nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei ausländischen Touristen für Badeferien attraktiv. Keystone

17:55 WHO: Weltweit wohl 115'000 an Covid-19 verstorbene Pflegekräfte Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnten zwischen Januar 2020 und Mai 2021 rund 115'000 Pflegekräfte weltweit an Covid-19 gestorben sein. Dies führt die WHO unter anderem auf die schlechte Ausstattung zu Beginn der Pandemie und die mangelnde Verteilung der Impfstoffe in ärmeren Ländern zurück. Während in den meisten reichen Ländern 80 Prozent des Pflegepersonals geimpft wurden, seien es in Afrika nur zehn Prozent. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus appellierte an die grössten Volkswirtschaften - die G20 - sich bei ihrem Gipfel in Rom ab dem 30. Oktober für eine fairere Verteilung der Impfstoffe einzusetzen. Bis Ende Jahr sollen 40 Prozent der Menschen in allen Ländern geimpft sein. Dafür seien 500 Millionen Impfdosen nötig - aber vieles davon geht nach Angaben der WHO in reiche Länder, die Lager für Auffrischungsimpfungen anlegen. Für 82 Länder könnte es deshalb schwer werden, das Ziel von 40 Prozent zu erreichen, so Tedros.

17:28 Bulgarien führt 3G-Regel trotz Demonstrationen ein Aufgrund der steigenden Coronazahlen hat Bulgarien die innenpolitisch umstrittene 3G-Regel vorerst für 14 Tage eingeführt. Ab Donnerstag werden in Innenräumen wie in Einkaufszentren oder Lokalen nur Kunden mit gültigen Zertifikaten eingelassen. Dies sieht eine Verordnung des Interim-Gesundheitsministers Stojtscho Kazarow vor. Dabei muss der Beleg über eine Corona-Impfung, Genesung oder einen negativen Coronatest vorgewiesen werden. Im südosteuropäischen Land sind nur etwa 20 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Denn im Balkanland kursieren massenhaft Vorurteile und Falschinformationen über die Impfung. Am Donnerstag bildeten sich deshalb Warteschlangen vor den Impf- und Testzentren. Der Verband der Einkaufszentren forderte eine Übergangsfrist, damit die Mitarbeiter geimpft werden können. Die Gastronomie drohte mit Protesten.

16:17 AG: Mehr positive Coronatests an Volksschulen nach den Herbstferien In den ersten drei Schultagen nach den Herbstferien wurden an 20 Schulen in 26 Schulklassen positive Coronatests gemeldet - das sind mehr positive Ergebnisse als vor den Herbstferien. Denn vor den Schulferien lag die Positivitätsrate bei rund 0.5 Prozent, wie das kantonale Departement Gesundheit und Soziales mitteilte. Derzeit liege der Wert bei 1.2 Prozent, was 28 positiven Pools entspreche. Bisher erhielten 2300 Personen an Schulen der zweiten Sekundarstufe von mobilen Impfteams mindestens eine Corona-Impfung. Ende September wurde das Angebot auf die erste Sekundarstufe ausgedehnt: Dort erhielten bislang 252 Schülerinnen und Schüler mindestens eine Impfung. Die Impfung von Oberstufenschülerinnen und -schülern findet auf Anmeldung und mit Einverständnis der Eltern statt. Legende: Nach den Herbstferien haben sich die positiven Coronatests an den Aargauer Volksschulen im Vergleich zu vor den Ferien mehr als verdoppelt. Keystone

15:49 Indien: Eine Milliarde Corona-Impfungen verabreicht Rund 75 Prozent der Erwachsenen in Indien sind einmal und 31 Prozent doppelt geimpft, wie das indische Gesundheitsministerium mitteilte. Dies sei eine «enorme Leistung - angesichts der logistischen Komplexität in einem Land so gross und divers wie Indien», würdigte das UNO-Kinderhilfswerk Unicef. Indien ist einer der grössten Impfstoff-Hersteller - bei Corona stellt das Land hauptsächlich Vakzine von Astra-Zeneca her. Das Land war zu Beginn des Jahres einer der Hauptlieferanten für das Covax-Impfprogramm. Doch angesichts der heftigen zweiten Welle im Frühling hatte die indische Regierung einen Exportstopp für Corona-Impfstoffe verhängt. Mit dem Rekord von einer Milliarde verimpften Corona-Impfdosen steigen international die Hoffnungen, dass Indien bald wieder Impfdosen für das Programm von Covax bereitstellen könnte. 03:41 Video Indien: Mehr als eine Milliarde Erwachsene geimpft Aus Tagesschau vom 21.10.2021. abspielen

14:51 Schweden verzichtet weiter auf Moderna-Impfung für unter 30-Jährige Die schwedischen Gesundheitsbehörden verlängern die Aussetzung des Covid-19-Impfstoff von Moderna bei jüngeren Menschen über den 1. Dezember hinaus. Wer bis 30 Jahre alt ist und sich impfen lassen will, soll stattdessen den Impfstoff von BioNTech und Pfizer angeboten bekommen. Grund für die Aussetzung von Moderna sind selten auftretende Nebenwirkungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. So traten nach einer Moderna-Impfung verstärkt Myokarditis und Perikarditis – Herzmuskelentzündungen und Herzbeutelentzündungen – in der Altersgruppe auf.

14:11 Medienkonferenz beendet Nach weiteren Fragen, unter anderem zu den Kosten der Impfkampagne, die Gesundheitsminister Alain Berset noch nicht genau beziffern konnte, ist die kurze Medienkonferenz beendet. Wir halten Sie auf diesem Liveticker weiter auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten zur Covid-Pandemie.

14:03 Mathys: Noch wenig Evidenz zu Booster-Impfungen für alle Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit im Bundesamt für Gesundheit (BAG), erklärt auf eine Nachfrage wegen der sogenannten Booster-Impfungen, dass es noch relativ wenig Evidenz auf den Nutzen für alle gebe. Es sei deshalb wichtig, diese Impfungen nur dort eingesetzt werde, wo sie Sinn machen.

13:54 Engelberger: Impfung nicht verpolitisieren GDK-Präsident Lukas Engelberger weist darauf hin, dass sich die Situation in den Spitäler nur sehr zäh entspanne. Ein Anstieg sei für die Spitäler weiterhin eine zusätzliche Belastung. Die Schweiz sei noch nicht aus der Risikozone raus. Deshalb sei es wichtig, die Impfrate weiter zu erhöhen. Engelberger ist positiv, dass noch eine massgebliche Erhöhung der Impfquote erreicht werden könne, bevor der Winter komme. Die Hilfe durch den Bund und die Impfkampagne werde dabei helfen. «Dass die Impfung wirkt, ist eine These, die wissenschaftlich belegt ist», sagte Engelberger. «Die Impfung spaltet nicht unsere Gesellschaft. Wenn wir eine Spaltung haben, dann ist dies durch die Pandemie», so Engelberger. Die Impfung sei die wichtigste Massnahme, um aus der Pandemie zu kommen. Was die Impf-Angebote in den Kantonen betrifft, so sagt Engelberger auf die Frage eines Journalisten, dass jeder Kanton für sich entscheiden müsse, was er anbieten und leisten wolle. Er spüre aber einen deutlichen Schub, der in der Impfwoche kulminieren werde. 00:48 Video Engelberger: «Impfung nicht verpolitisieren» Aus News-Clip vom 21.10.2021. abspielen