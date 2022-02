Der Ticker startet um 5:32 Uhr

22:13 Von der Streetparade zum Impfzentrum und wieder zurück Die Schweiz kehrt zurück in eine neue alte Normalität. Die Pandemie hat dabei viele Biografien verändert. Zum Beispiel Joel Meier, Organisator der Streetparade in Zürich, der sich quasi selbst den Weg dafür geebnet hat. Nach Ausbruch der Pandemie fand die Streetparade nicht mehr statt. Er bewarb sich als Leiter des Impfzentrums Uster und baute später mit seinem Team das Impfdorf im Hauptbahnhof Zürich auf und war mit dem Impfbus unterwegs. Nach den Absagen der Streetparade im letzten und vorletzten Jahr bereitet er nun wieder die grösste Party der Schweiz vor, mit viel Erfahrung aus der Organisation von Grossveranstaltungen. Hier der ausführliche Beitrag. Legende: Joel Meier hat sich den Weg zurück zur Organisation der Streetparade in Zürich quasi selbst geebnet. SRF

21:44 Ifo: «Schwerste Weltwirtschaftskrise seit der Grossen Depression» Die wirtschaftlichen Ausfälle der vor zwei Jahren begonnenen Corona-Pandemie summieren sich in Deutschland auf bislang 330 Milliarden Euro. «Dies entspricht einem volkswirtschaftlichen Verlust in Höhe von zusammen zehn Prozent der Wirtschaftsleistung des Jahres 2019», sagte Timo Wollmershäuser, Konjunkturchef des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Link öffnet in einem neuen Fenster an der Universität München (Ifo). Zukünftige Wertschöpfungsverluste - die etwa durch Ausfälle in der Bildung entstünden - seien darin noch nicht berücksichtigt. «Dies ist die schwerste Weltwirtschaftskrise seit der Grossen Depression in den 1930er Jahren», sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Es sei daher richtig gewesen, dass die deutsche Regierung die Wirtschaft entschlossen stabilisiert habe, vor allem durch Überbrückungshilfen für Beschäftigte, Selbstständige und Unternehmen. Folgen der Krise in Deutschland seien zwar höhere Staatsschulden und eine schlechtere Bildung, aber auch ein Digitalisierungsschub, der die Wirtschaft verändere mit Homeoffice und Online-Handel.

21:00 Abschaffung Corona-Massnahmen – das gilt am Arbeitsplatz Die Homeoffice-Empfehlung des Bundesrats ist Geschichte, ebenso die Maskenpflicht in Innenräumen. Somit gilt in der Schweiz wieder das «normale» Arbeitsrecht. Diese neue Situation hinterlässt Unklarheiten über das Verhalten am Arbeitsplatz. Arbeitsrechtsexperte Roger Rudolph antwortet auf die häufigsten Fragen, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beachten müssen. Legende: Arbeitgeber sind für die Sicherheit der Mitarbeitenden verantwortlich. Keystone

19:56 Deutschland: Arbeitgeber gegen Rechtsanspruch auf Homeoffice In Deutschland haben sich die Arbeitgeber in der Debatte über Möglichkeiten für Homeoffice auch nach dem geplanten Wegfall der meisten Corona-Auflagen gegen einen Rechtsanspruch ausgesprochen. Seitens Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hiess es, mobiles Arbeiten gehöre in Betrieben zum Alltag. Beschäftigte und Arbeitgeber würden das eigenverantwortlich regeln. «Fixierende Regeln und lähmende Rechtsansprüche auf Homeoffice passen nicht zu Flexibilität und Eigenverantwortung.» Es sei kein Recht auf mobiles Arbeiten notwendig, sondern ein «modernes Arbeitszeitgesetz», das Chancen und Räume eröffne. Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hatte zuvor gesagt: «Da wir in der Pandemie leider noch lange nicht über den Berg sind, sollten die Möglichkeiten für Arbeit im Homeoffice weiterhin ein Element des betrieblichen Infektionsschutzes bleiben.» Es seien aber auch langfristige Lösungen nötig, für die die Weichen jetzt gestellt werden sollten.

19:31 Hongkong will positiv Getestete in Hotels isolieren Trotz weiterhin rasant steigender Corona-Fälle versucht Hongkong, an seiner «Null-Corona-Strategie» festzuhalten. Die derzeit hohen Fallzahlen haben zu einer Überlastung von Spitälern und Quarantäneeinrichtungen geführt, da nach den derzeitigen Regeln jeder Infizierte isoliert werden muss. Um weiteren Raum zu schaffen, kündigte Regierungschefin Carrie Lam an, dass mindestens 10’000 Hotelräume gebucht werden sollen, um Patienten mit keinen oder nur geringen Symptomen unterzubringen. Zudem wurde erwogen, 3000 öffentliche Neubauwohnungen zur Unterbringung von Infizierten zu nutzen. Kritiker bezweifelten jedoch, dass die zusätzlichen Kapazitäten ausreichen werden. Wie die Hongkonger «South China Morning Post» berichtete, werde zudem erwogen, die gesamte Bevölkerung Hongkongs zu testen. Demnach könnte jeder der rund 7.5 Millionen Hongkonger in den kommenden Wochen gleich drei Mal auf das Virus getestet werden.

18:52 SRG-Umfrage: Mehrheit heisst Ende fast aller Corona-Massnahmen gut Nach zwei Jahren Pandemie ist die Bevölkerung so zuversichtlich, wie noch nie seit Beginn der Krise. Das zeigt eine Befragung des Forschungsinstitut Sotomo im Auftrag der SRG. 50 Prozent der Befragten sind optimistisch bis sehr optimistisch, insbesondere die Jungen. Und die Bevölkerung unterstützt generell die beschlossenen Öffnungsschritte des Bundesrats. Dem Optimismus zum Trotz glaubt aber knapp mehr als die Hälfte (51 Prozent), dass es im nächsten Winter wieder zu Massnahmenverschärfungen kommen wird. 41 Prozent denken, dass es keine weiteren Einschränkungen geben wird. Details der Ergebnisse aus der Befragung finden Sie hier. 02:02 Video Mehrheit befürwortet die Aufhebung der Massnahmen Aus Tagesschau vom 17.02.2022. abspielen

18:27 Zentralschweizer Bildungsinstitutionen heben Maskenpflicht auf Die Hochschule Luzern (HSLU) sowie die Pädagogischen Hochschulen (PH) Luzern, Schwyz und Zug heben per sofort die Maskenpflicht auf. Der Unterricht könne nun wieder ohne Einschränkungen vor Ort stattfinden, schreibt die HSLU auf ihrer Internetseite. Sowohl die Zertifikats- als auch die Maskenpflicht seien aufgehoben. Auch an der PH Zug sind sämtliche Massnahmen aufgehoben, in allen Räumlichkeiten entfalle die Maskenpflicht, wie die Hochschule mitteilte. Die PH Luzern teilte ebenfalls mit, Zertifikats- und Maskentragepflicht würden nicht mehr gelten. Keine Zertifikatspflicht mehr gilt auch an der Universität Luzern. Auch die Pädagogische Hochschule Schwyz beendet die Zertifikats- und Maskenpflicht, wie es hiess. Die Studierenden würden pünktlich zum Semesterstart in die Präsenzlehre zurückkehren. Beendet hat das Bildungsdepartement auch per sofort die Schutzkonzepte für die Volksschulen sowie Mittelschulen und Berufsfachschulen. Einzelne Schulen würden das repetitive Testen freiwillig bis zu den Sportferien fortführen, danach aber einstellen. Legende: An der Universität Luzern brauchen die Studentinnen und Studenten fortan kein Zertifikat mehr. Keystone

18:02 Luzern schliesst kantonale Impfzentren spätestens Ende März Der Kanton Luzern schliesst die kantonalen Impfzentren Luzern, Hochdorf und Willisau spätestens Ende März, weil die Nachfrage in den vergangenen Wochen stark rückläufig war. Bis dahin werden dort die Öffnungszeiten weiter reduziert. An den drei Standorten des Luzerner Kantonsspitals (LUKS) in Luzern, Sursee und Wolhusen sind weiterhin Impfungen möglich.

17:44 Angespannte Lage in Freiburgs Spitälern Obwohl der Bundesrat die meisten Corona-Schutzmassnahmen aufgehoben hat, bleibt die Situation in den Spitälern der Freiburger Spitalgruppe HFR «angespannt», wie diese mitteilte. Deshalb gelten dort weiterhin Zugangsbeschränkungen. Demnach befinden sich immer noch 88 Covid-19-Patientinnen und -patienten in den Spitälern der HFR-Gruppe. Das sind 38 mehr als Mitte Dezember, als die Zugangsbeschränkungen eingeführt wurden. Diese Zahl stelle eine grosse Belastung für die Spitäler dar, zumal es weiterhin viele Absenzen beim Personal gebe. In den HFR-Spitälern gilt die Zertifikatspflicht für Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahren sowie eine Maskenpflicht. Wie die Spitalgruppe schreibt, braucht es einen Entscheid des Staatsrats, damit die Zertifikatspflicht in Risiko-Institutionen aufgehoben werden kann.

17:23 Testpflicht in Pflegeinstitutionen bleibt Wer im Kanton Obwalden in einem Heim oder im Spital einen Besuch abstatten will, braucht ab Freitag kein Zertifikat mehr. Mitarbeitende von Gesundheitseinrichtungen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen sich aber weiterhin testen lassen. Das Ziel dieser Massnahme sei es, die besonders vulnerablen Personen besser zu schützen. Dazu zählten insbesondere ältere Menschen sowie Personen mit Vorerkrankungen, teilte der Obwaldner Regierungsrat am Donnerstag mit. Auch der Kanton Appenzell Ausserrhoden hält an den repetitiven Tests in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen sowie Behinderteninstitutionen fest. An den Schulen wird die generelle Maskentragepflicht aufgehoben, wie die Kantonskanzlei am Donnerstag schrieb. Die Empfehlung der repetitiven Tests durch den Bund wird bis Ende März 2022 aufrechterhalten, da die Viruszirkulation in den jüngeren Altersgruppen weiterhin sehr hoch sei. Auch darf die Maske weiterhin freiwillig getragen werden.

17:03 Testcenter in Altdorf und Andermatt schliessen Der Kanton Uri schliesst die beiden Testcenter in Altdorf und Andermatt. Diese werden am Samstag letztmals Coronatests vornehmen, da der Covid-Sonderstab nach der Aufhebung der meisten Schutzmassnahmen von einem starken Nachfragerückgang ausgeht. Weiterhin testen das Kantonsspital, Apotheken sowie Hausarztpraxen. Personen mit Covid-Symptomen können sich beim Spital oder der Hausarztpraxis weiterhin kostenlos testen lassen, teilte der Sonderstab am Donnerstag mit. Wer ohne Symptome ist, aber einen Nachweis braucht, etwa für eine Reise, kann den Test in der Apotheke vornehmen. In Andermatt wird ein Testangebot geschaffen für Hotelgäste. Reihentests in Urner Firmen werden ab sofort eingestellt. Die Tests in den Gesundheitseinrichtungen und an den Schulen werden noch bis Ende März weitergeführt, solange zahlt der Bund die Tests.

16:28 Viele Omikron-Ansteckungen trotz Vierfach-Impfung Daten aus Israel deuten auf einen eher geringen Zusatznutzen einer vierten Corona-Impfdosis beim Schutz vor Omikron-Ansteckungen hin. Bei Personal im Gesundheitswesen sind mit einer vierten Dosis eines mRNA-Impfstoffs zwar Antikörperspiegel wie kurz nach dem Booster wiederhergestellt worden, allerdings sind Durchbruchsinfektionen verbreitet gewesen, wie aus einem noch nicht von externen Fachleuten geprüften Paper eines israelischen Teams hervorgeht. Die Effektivität der vierten Dosis mit Blick auf Schutz vor einer Ansteckung mit der Omikron-Variante wird von den Forschern mit 11 (Moderna) bis 30 Prozent (Biontech) angegeben im Vergleich zu Dreifachgeimpften. Wegen der angenommenen Wirkung gegen schwere Krankheit und Tod dürften laut den Autoren ältere und gefährdete Gruppen am ehesten von einer vierten Dosis profitieren.

16:02 Schweizer Maskenproduzent baut Personal ab Die Firma Wernli AG aus Rothrist hat zu Spitzenzeiten der Pandemie, als Masken aus dem Ausland nicht lieferbar waren, rund 20 Millionen Masken pro Monat produziert. 350 Angestellte waren im Einsatz. Jetzt sei man bei etwa vier bis fünf Millionen pro Monat und rechne nach dem neusten Bundesratsentscheid mit weniger als einer Million Stück, sagt Verkaufsleiter André Göttmann. Mittelfristig müsse man die Produktion reduzieren und Personal entlassen. Das Geschäft werde aber weiterbetrieben. Die Maskenproduzenten in der Schweiz sind in einem Verband organisiert und wollen dafür sorgen, dass die Schweiz hier weniger vom Ausland abhängig ist. Die Spitäler sollen eine gewisse Anzahl Masken fix beziehen, stellt sich der Verband vor. So könne man eine Versorgungssicherheit garantieren. 02:09 Video Aus dem Archiv: Maskenproduktion in der Schweiz Aus Schweiz aktuell vom 24.04.2020. abspielen

15:13 Sechseläuten findet wieder normal statt Das Zürcher Sechseläuten wird am 24. und 25. April ganz normal stattfinden – am Montag wieder mit dem Verbrennen des Bööggs und dem Umzug. Das bestätigt Victor Rosser, Medienverantwortlicher des Zentralkomitees der Zünfte Zürichs gegenüber SRF. In den vergangenen zwei Jahren musste die Durchführung des Traditionsanlasses wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Legende: In der Stadt Zürich wird nach zwei Jahren Unterbruch der «Böögg» am 25. April wieder anlässlich des Sechseläutens verbrannt. (Archivbild 2018). Keystone

14:25 So verlief der Tag der Lockerungen in der Schweiz Die Aufhebung der Corona-Massnahmen bringt für viele grosse Umstellungen mit sich. Ein Augenschein in den Regionen: Im Glattzentrum in Wallisellen (ZH), einem der grössten Einkaufszentren der Schweiz, zieht Mediensprecherin Lisa Rennefahrt ein erstes Fazit. «Die Stimmung ist gut. Die meisten Leute tragen keine Masken, man sieht sie nur noch vereinzelt. Zu Beginn war es etwas seltsam, all die Menschen ohne Masken zu sehen, man gewöhnt sich aber sehr schnell daran.» Anna Götenstedt vom Restaurant Harmonie in Basel kann es kaum fassen. Etliche Leute hätten bereits am frühen Morgen angerufen, um einen Tisch zu reservieren. In einem Kleiderladen in St. Gallen freut sich eine Verkäuferin: «Man sieht die Gesichter endlich wieder. Alle sind am Strahlen.» In einem Restaurant in der Nähe haben die Mitarbeitenden am Morgen ein neues Teamfoto gemacht – das erste Mal ohne Maske. Dass die Maske auch ihre Vorteile gehabt habe, verrät Alex Amrein, ein Bäcker aus Büron im Kanton Luzern. Das sogenannte Mehl-Asthma sei wahrscheinlich zurückgegangen, sagt er. «Bei uns in der Backstube hustete niemand mehr.» 01:00 Video Tag 1 ohne Masken im Glattzentrum Aus Tagesschau vom 17.02.2022. abspielen

14:14 Aus Drittstaaten kommen nur vollständig Geimpfte rein Trotz des Wegfalls der meisten Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie müssen Angehörige von Drittstaaten bei der Einreise in die Schweiz weiterhin nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind. Zudem müssen sie mit einem anerkannten Impfstoff immunisiert worden sein. Das teilte das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter mit. Akzeptiert werden die in der Schweiz anerkannten Impfstoffe, die von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassenen sowie von der WHO per Notfallzulassung anerkannte Vakzine. Nur einmal Geimpften aus Drittstaaten bleibt die Einreise ebenso verwehrt, wie jenen, die mit Vakzinen wie etwa "Sputnik V" (Russland) geimpft sind. Passagiere, die ein Produkt von Sinovac verabreicht erhalten haben, dürfen hingegen einreisen. Der chinesische Impfstoff verfügt über die WHO-Notfallzulassung. Reisende aus dem EU/Efta-Raum haben hingegen freie Bahn. Auch Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs unterliegen bei der Einreise in die Schweiz keinen Auflagen aufgrund der Pandemie mehr.

13:37 Bundespräsident Cassis hat Corona Bundespräsident Ignazio Cassis hat sich mit Corona angesteckt: Im Hinblick auf die Münchner Sicherheitskonferenz habe er einen PCR-Test gemacht, dieser sei positiv ausgefallen, heisst es in einer Mitteilung. Cassis habe sich am Donnerstagvormittag nach Bekanntwerden des Resultats sofort in Isolation begeben. Er weise keine Symptome auf und es gehe ihm gesundheitlich gut. «Bundespräsident Cassis wird seine Arbeit bis am Sonntag von seinem Wohnsitz aus weiterführen», heisst es in der Mitteilung weiter. Er habe bis dahin alle geplanten Anlässe und Veranstaltungen abgesagt, unter anderem die Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz vom Freitag und Samstag. Bundespräsident Cassis werde am Montag an seinen Arbeitsplatz zurückkehren. Legende: Gesundheitsminister Alain Berset und Bundespräsident Ignazio Cassis an der Medienkonferenz zum grossen Öffnungsschritt. Keystone

13:36 Das sind die neusten Zahlen des BAG Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 19'899 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 19'637 . Das sind 25 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 4270.76 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 117 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 101 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1726 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 8 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 186 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 5 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 74 Prozent ausgelastet. 22 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 9 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 13 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 37.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 37 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 64'867 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 19 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 37 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 15'577'506 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 8885 Personen pro Tag geimpft. Das sind 32.9 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 68.7 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 41.1 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

12:53 BEA findet wieder statt Die Organisatoren der Berner Frühlingsmesse BEA haben am Donnerstag bestätigt, dass der Anlass dieses Jahr wie gewohnt stattfindet. An der BEA 2022 kommen das Schwingen, die Zweisprachigkeit und die Wissenschaft zu einem besonderen Auftritt. Wie die Bernexpo AG mitteilte, steigt nämlich gegen Ende der BEA in der Postfinance-Arena das Mittelländische Schwingfest. 120 Schwinger treten an. Allein für diesen Anlass erwarten die Organisatoren 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer. An der BEA werden das Forum für Zweisprachigkeit in Biel und der Verein Bern Bilingue alle Facetten der kantonalen Zweisprachigkeit vorstellen. Die Eidgenössische Technische Hochschule EPFL Lausanne lädt in einer 200 Quadratmeter grossen Ausstellung dazu ein, die Beziehung zwischen Wissenschaft und Tierwelt zu erkunden. Legende: Die Berner Frühlingsmesse BEA ist 2020 und 2021 ausgefallen. Keystone