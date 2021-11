Nach grossen technischen Mängeln schicke die Stiftung sensible Impfdaten so zurück, dass Dritte schützenswerte Personendaten abgreifen könnten. Die Sendung der Impfdaten an die Nutzerinnen und Nutzer erfolgte am Freitagabend über unverschlüsselte E-Mails mit angehängter Zip-Datei, wie der Konsumentenschutz am Dienstag mitteilte und SRF News berichtet . Dies geschah über eine zuvor unbekannte E-Mailadresse. Bei vielen Adressaten landen die Mails darum im Spam-Ordner. Andere Empfängerinnen und Empfänger erhielten die Benachrichtigungen gar nicht, da die Firewall die suspekten Mails abfing und nicht zustellte.

Die Pflegedienste der Spitex wurden insbesondere von über 80-Jährigen überdurchschnittlich oft in Anspruch genommen: Obwohl deren Anteil an der Bevölkerung 2020 nur um 1 Prozent gestiegen ist, nahm die Spitex-Klientel in dieser Altersgruppe um 5.7 Prozent zu. «Zurückzuführen ist diese ausserordentliche Zunahme mit grosser Wahrscheinlichkeit auf das Gesundheitsmanagement im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie», schreibt das BFS.

Die Ukraine meldet einen Rekordwert an Todesfällen, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben weitere 833 Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden. Damit steigt die Gesamtzahl im Land auf 73'390. Der bisherige Tages-Höchstwert lag bei 793 und wurde am Samstag gemeldet. Die Zahl der neuen Positiv-Tests gibt das Ministerium mit 18'988 an.

Neuseeland hat am Dienstag die Sicherheitsvorkehrungen vor dem Parlament in Wellington verschärft. Tausende meist unmaskierte Menschen versammelten sich, um gegen die Covid-19-Impfpflicht und die von der Regierung verhängten Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu protestieren. Auf Schildern und Plakaten standen Botschaften wie «Freiheit» und «Kiwis sind keine Laborratten». Die Demonstration verlief friedlich.

8500 Covid-19-Patienten werden in Bulgarien in Spitälern behandelt, davon 734 Patienten auf Intensivstationen. Es ist das EU-Land mit der niedrigsten Impfrate, nur 30 Prozent der Erwachsenen sind vollständig geimpft.

Jill Biden wirbt an Schule für Impfung von Kindern

Die First Lady der USA, Jill Biden, hat am Montag (Ortszeit) in einer Schule für die Impfung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren geworben. Bei ihrem Besuch der Franklin Sherman Elementary School in McLean, Virginia – laut dem Weissen Haus die erste Schule in den USA, wo 1954 Polio-Impfstoff verabreicht wurde – verteilte die First Lady Aufkleber an Schüler, die bereits geimpft worden waren.

Ihr Hauptziel war es jedoch, sich an die Eltern einer Schule zu wenden: «Nichts ist so wichtig wie die Gesundheit unserer Kinder. Es liegt an uns, sie zu schützen, und mit diesem Impfstoff können wir das tun», appellierte die Universitätsprofessorin.

Etwa 28 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren können jetzt in den Vereinigten Staaten mit dem Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech geimpft werden.