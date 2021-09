Der Ticker startet um 5:38 Uhr

13:03 Bund soll Kosten für Zertifikate an Hochschulen übernehmen Der Bund soll die Kosten für Covid-19-Zertifikate an Hochschulen übernehmen. Dies fordert der Verband Schweizer Studierendenschaften (VSS) in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an Bundespräsident Guy Parmelin und Gesundheitsminister Alain Berset. Die Einführung der Zertifikatspflicht im Bildungsbereich sei überraschend erfolgt und für viele nicht absehbar gewesen. Teilweise sei sie bereits zum Start des Herbstsemesters eingeführt worden. Nicht in allen Fällen würden digitale Alternativen zum Präsenzunterricht oder kostenfreie Tests zur Verfügung gestellt. Zumindest müssten die Kosten bis Ende November 2021 übernommen werden, um Studierenden, die sich nun doch impfen lassen wollten, aber bisher noch nicht dazu gekommen seien, die Teilnahme am ersehnten Präsenzunterricht nicht zu verwehren. Vorgeschlagen werden auch besondere Testnachweise für Hochschulen, die nur für diese gelten sollen. Legende: Der VSS fordert den Bund auf, die Kosten für Zertifikate, die den Zugang zur Hochschule ermöglichen, bis zum Ende der Zertifikatspflicht zu übernehmen. Die Teilnahme am Unterricht dürfe nicht durch finanzielle Hürden eingeschränkt werden. Um dem herrschenden Flickenteppich entgegenzuwirken, brauche es eine einheitliche Regelung auf Bundesebene. Keystone

12:34 Keine Probleme am Basler Euroairport mit neuen Einreisebestimmungen Der Euroairport Basel-Mülhausen sah sich im Vollzug der vom Bundesrat auf Montag in Kraft gesetzten neuen Einreisebestimmungen mit keinen grösseren Probleme konfrontiert. Das neue Regime habe zu keinen wesentlichen Zeitverzögerungen geführt, teilte eine Flughafensprecherin mit. Die Kontrollen würden von den Airlines vor dem Einsteigen am Abflugort durchgeführt, am Euroairport werde bei der Zollkontrolle risikobasiert kontrolliert. Dem Flughafen seien keine Fälle von ungetesteten Einreisenden oder Personen mit fehlenden Einreiseformularen bekannt. Seit Montag gelten für die Schweiz neue Einreisebestimmungen. Alle in die Schweiz einreisenden Personen müssen neu ein ausgefülltes Einreiseformular vorweisen. Nicht gegen Covid-19 geimpfte oder von der Krankheit genesene Personen müssen bei der Einreise zudem ein negatives Testresultat vorweisen. Legende: Archiv/ Keystone

11:52 Malaysias Tourismussektor laut Experten vor dem «totalen Kollaps» Eineinhalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie steht der Tourismussektor in Malaysia nach Meinung von Experten vor dem Zusammenbruch. Der Branche drohe der «totale Kollaps», wenn der Staat ihr nicht finanziell unter die Arme greife, teilte der malaysische Verband der Tourenanbieter und Reisebüros (MATTA) mit. Die Gruppe bat Finanzminister Tengku Zafrul um gezielte Hilfen, um die Beschäftigten der Branche zu unterstützen und den Industriezweig auf ein Comeback vorzubereiten. Die Grenzen des südostasiatischen Landes sind seit 18 Monaten für internationale Gäste geschlossen. Vor der Krise verzeichnete das Land noch die zweithöchste Besucherzahl in der Region nach Thailand. Legende: Vergangene Woche war die Inselgruppe Langkawi erstmals wieder für Touristen geöffnet worden – jedoch nur für einheimische Urlauber, die vollständig geimpft sind. Reuters

9:49 Neuseeland kündigt höhere Strafen bei Corona-Verstössen an Neuseeland will mit höheren Geld- und Haftstrafen gegen Personen vorgehen, die gegen Corona-Regeln verstossen. «Unser Erfolg basiert auf der Tatsache, dass die Menschen im Grossen und Ganzen konform waren», sagt Ministerpräsidentin Jacinda Ardern. «Es gab jedoch die eine oder andere Person, die die Regeln gebrochen und andere in Gefahr gebracht hat.» Jemand, der vorsätzlich eine Corona-Verordnung nicht befolgt, beispielsweise ohne Erlaubnis reist, begeht eine strafbare Handlung und muss im Falle einer Verurteilung nun mit einer Geldstrafe von bis zu 12'000 Neuseeland Dollar (gut 7200 Euro) oder sechs Monaten Haft rechnen. Die Geldstrafe ist das dreifache von dem, was bislang fällig war.

9:24 Kanton St. Gallen bietet kostenlose Betriebstestungen an Ab Mittwoch könnten sich die Unternehmen für das repetitive Testen anmelden, heisst es in der Mitteilung des Kantons St. Gallen. Für die Betriebe gilt eine Mindestgrösse von vier Personen. Die Tests sind kostenlos. Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, aber keine Symptome zeigten, könnten mit repetitiven Tests entdeckt werden. Dies ermögliche eine frühzeitige Unterbrechung der Infektionskette. Erwartet wird dadurch eine Reduktion der Quarantänezeiten in den Betrieben. Die Tests laufen dabei über die Online-Plattform «together we test» der Hirslanden-Gruppe. St. Gallen gehörte bisher zu den Kantonen, die das repetitive Testen in Schulen abgelehnt hat. Als Argument wurden die zu hohen Kosten sowie der fehlende Effekt auf die Ansteckungszahlen ins Feld geführt. Wegen der zahlreiche Fälle nach den Sommerferien wurde letzte Woche die Maskenpflicht für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sowie für die Lehrkräfte aller Stufen eingeführt.

8:55 Kölner Karnevalsauftakt: 3-G-Zone in der Altstadt geplant Zum traditionellen Karnevalsauftakt am 11.11. will die westdeutsche Stadt Köln Teile der Altstadt und rund um die bei Jecken beliebte Zülpicher Strasse zu einer 3G-Zone machen: Zutritt hätte damit nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist, wie nach einem Runden Tisch mit den Karnevalsverantwortlichen mitgeteilt wurde. Per Allgemeinverfügung solle es eine «Zutrittsregelung» geben, die unter anderem rund um den Heumarkt gilt. Auf dem Platz selbst – wo es wie gewohnt eine Bühne geben soll – setzt der Veranstalter sogar auf die 2G-Regel: Dort darf nur rein, wer geimpft oder genesen ist.

8:00 Bangkok will vermutlich ab November wieder Touristen empfangen Thailands beliebte Hauptstadt Bangkok wird sich voraussichtlich erst im November wieder für internationalen Tourismus öffnen. Um wieder Besucher zu empfangen, müssten mindestens 70 Prozent der Einwohner der Mega-Metropole vollständigen Impfschutz haben, zitiert die Zeitung «Bangkok Post» den örtlichen Gouverneur Aswin Kwanmuang. Derzeit seien erst 42 Prozent der Bürger doppelt geimpft. Schätzungen zufolge hat die Stadt mehr als zehn Millionen Einwohner. Wenn die Impfkampagne fortschreite wie bisher, dann könnte Bangkok in der ersten oder zweiten Novemberwoche geöffnet werden, so die Stadtverwaltung. Weitere Bedingungen seien aber, dass die Infektionszahlen weiter sinken und die Spitäler nicht überfüllt sind. Zuletzt wurden in der Stadt etwa 2700 bis 2800 neue Fälle pro Tag gemeldet. Wenn alle Kriterien erfüllt seien, solle über die Leitlinien und Regeln für eine Öffnung entschieden werden. Phuket und Ko Samui versuchen bereits seit Juli dank spezieller Projekte einen Tourismus-Neustart. Legende: Bangkok war vor der Corona-Pandemie eine der meistbesuchten Städte der Welt. Keystone

5:52 Sieben-Tage-Inzidenz fällt in Deutschland Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag 4664 neue Positiv-Tests für Deutschland. Das sind 1661 weniger als vor einer Woche, als 6325 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die

Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 68.5 von 71.0 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 81 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 93'052. Insgesamt fielen in Deutschland bislang fast 4.15 Millionen Corona-Tests positiv aus.

3:50 Melbourne schliesst alle Baustellen nach Protesten Nach gewalttätigen Anti-Lockdown-Protesten in Melbourne schliessen die Behörden der australischen Millionenstadt alle Baustellen für zwei Wochen. Hunderte Menschen hatten am Samstag trotz strengen Lockdowns gegen eine Impfpflicht für Bauarbeiter protestiert. Dabei wurden 235 Personen festgenommen und zehn Polizisten verletzt. Die grössten australischen Städte Sydney, Melbourne und die Hauptstadt Canberra befinden sich schon seit Wochen im Lockdown, um einen Ausbruch der hochansteckenden Delta-Variante einzudämmen. Legende: Am Wochenende gab es Proteste in Melbourne. Keystone

2:10 USA: Mehr Tote durch Covid als durch Spanische Grippe Laut einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität starben in den USA mehr als 675'700 in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Spanische Grippe, die zwischen 1918 und 1919 wütete, kostete laut US-Gesundheitsbehörde CDC 675'000 Menschen in den USA das Leben. Sie galt bisher als schwerste Pandemie der jüngeren US-Geschichte. Weltweit starben durch die Spanische Grippe laut Historikern zwischen 20 und 50 Millionen Menschen.

22:31 Massnahmeregeln für Schweizer Skigebiete noch unklar In Österreich gilt in diesem Winter auf den Skipisten, beim Après-Ski und in den Bergbahnen die 3G-Regel – und zusätzlich FFP2-Maskenpflicht in den Gondeln. Dies teilte das Gesundheitsministerium heute mit. Schweizer Skigebiete stehen einer möglichen Einführung der Zertifikatspflicht jedoch eher skeptisch gegenüber. Hierzulande sei eine Diskussion um die Zertifikatspflicht noch verfrüht, findet etwa Hans Wicki, Präsident von Seilbahnen Schweiz. Die letzte Saison habe gezeigt, dass die Seilbahnen kein Hotspot waren. «Unser Ziel ist es diese Planungssicherheit für die Gäste und Bergbahnen zu erwirken. Aber selbstverständlich soll die Planungssicherheit auch mit Massnahmen bestückt sein, die einfach und gut umsetzbar sind. Und akzeptiert sind bei der Bevölkerung», so Wicki. Laut dem BAG sind Gespräche mit den betroffenen Kantonen und Branchen bereits im Gange, damit möglichst bald ein Entscheid gefällt werden kann. 03:23 Video Wintersaison mit Zertifikat oder ohne? Aus 10 vor 10 vom 20.09.2021. abspielen

21:19 Keine Staus am ersten Tag der neuen Einreisekontrollen Seit heute gilt für die Schweiz die verschärfte Einreiseregel. Neu müssen alle Einreisenden ein sogenanntes «Einreiseformular» ausfüllen – egal, ob man geimpft ist oder nicht. Teilweise braucht es auch noch einen Test. Aber es gibt auch Gruppen, die von den neuen Regeln ausgenommen sind. Die Zöllner müssen also diejenigen finden, die sich an das neue Einreise-Regime halten müssen. Bei der Zollverwaltung zieht man nach dem ersten Tag ein positives Fazit: «Die Umsetzung der neuen Covid-19-Massnahmen an der Grenze verlief am ersten Tag ohne besondere Schwierigkeiten. Es wurden keine Verkehrsstaus verzeichnet.» 01:58 Video Das neue Regime an den Grenzen Aus Tagesschau vom 20.09.2021. abspielen

20:32 Mehr Fläche: Zürcher Beizen wollen Corona-Ausnahme beibehalten Während in den Restaurants die Zertifikatspflicht gilt, kann man draussen nach wie vor ohne Nachweis konsumieren. Viele Restaurants durften aufgrund der Pandemie in Freien mehr Tische und Stühle stellen – eigentlich eine befristete Massnahme. Die Gastro-Szene in Zürich kämpft nun dafür, dass diese Ausnahme zur neuen Regel wird. Und auch die Gäste sind erfreut, dass es in Zürichs Restaurants mehr Platz gibt, wie der folgende Beitrag zeigt. 03:19 Video Restaurants wollen zusätzlichen Aussenraum behalten Aus Schweiz aktuell vom 20.09.2021. abspielen

20:22 Lange Wartezeiten bei Innerschweizer Testzentren Die Ausweitung der Zertifikatspflicht führt dazu, dass sich bedeutend mehr Menschen wieder testen lassen – um in die Ferien zu reisen oder auch nur für einen Restaurantbesuch. Vor allem Testzentren in der Innerschweiz bekommen das zu spüren, da viele Kantone hier eine tiefe Impfrate aufweisen. Die Kapazitätsgrenzen in den Testzentren sind fast überall erreicht. Die Folgen: Testwillige müssen mehrere Tage auf einen Termin warten, die Telefone sind überlastet, die Mail-Flut nimmt immer mehr zu – und der Ton gegenüber dem Personal wird gehässiger. Sehen Sie hier mehr dazu. 03:27 Video Innerschweizer Testzentren am Anschlag Aus Schweiz aktuell vom 20.09.2021. abspielen

20:09 «Puls»-Chat zum Thema: Covid-19 – Wie gut schützt mein Immunsystem? Wie gut ist mein Immunschutz gegen Covid-19? Macht mich meine chronische Krankheit anfälliger? Wieso machen Antikörpertest keinen Sinn? Wer ist besser geschützt: Genesene oder Geimpfte? Die Fachrunde weiss am Montag von 21.00 bis 23.00 Uhr Rat – live im Chat. Schreiben Sie Ihre Fragen.

19:36 Teilnehmer an Corona-Impfstudie in Grossbritannien fühlen sich betrogen In Grossbritannien können Tausende freiwillige Teilnehmer an Corona-Impfstofftests des Herstellers Novavax ihren Impfstatus nicht nachweisen. Sie geniessen daher keine Freiheiten etwa bei Reisen. Aktivisten forderten in einer Petition nun Gesundheitsminister Sajid Javid zur Unterstützung auf. Die etwa 15'000 britischen Freiwilligen an Versuchen mit dem Wirkstoff seien erheblich benachteiligt, schreibt die Novavax UK Concerned Participants Group dort, wie die Nachrichtenagentur PA meldet. Das Vakzin des US-Konzerns ist bisher noch nicht zugelassen. Vor einem halben Jahr hatte das Unternehmen von positiven Studienergebnissen berichtet. Ein Freiwilliger erklärte der Nachrichtenagentur: «Ich wollte meinen Beitrag zum Kampf gegen Corona leisten, aber ich fühle mich vom System völlig betrogen und sitze nun ohne Impfstatus in der Falle.» Die Regierung betonte, die Tests seien äusserst wichtig für die Entwicklung der Impfstoffe gewesen. «Jede Entscheidung, dass ein Teilnehmer an einer Impfstoffstudie eine alternative Impfung erhält, sollte in Zusammenarbeit mit den Ärzten getroffen werden, die die Studie leiten.» Sie sei bestrebt, die Frage zu lösen.

18:56 Tschechien startet Corona-Auffrischimpfungen Tschechien hat mit Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Die ersten Menschen erhielten am Montag ihre dritte Spritze. Voraussetzung ist, dass die letzte Impfung mehr als acht Monate zurückliegt. Das Gesundheitsministerium in Prag empfiehlt die sogenannte Booster-Impfung ausdrücklich für Senioren ab 60, Angehörige von Risikogruppen sowie das Gesundheits- und Pflegepersonal. «Bei allen anderen liegt es an ihrem eigenen Willen», sagte Gesundheitsminister Adam Vojtech. Legende: Für die Auffrischung werden in Tschechien ausschliesslich die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna verwendet. Keystone

18:18 Keine Zertifikatskontrolle – Zürcher Polizei bricht Turnier ab Im Kanton Zürich hat die Polizei am Sonntag einen Sportanlass in einer privaten Wassersporthalle abgebrochen. Am Eingang wies der Betreiber auf A4-Plakaten darauf hin, dass keine Zertifikats-Kontrollen durchgeführt würden. Bei dem Turnier seien 44 Personen anwesend gewesen, teilte die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf am Montag mit. Es handelte sich um Wassersportler und Zuschauerinnen und Zuschauer, wie der Chef der Stadtpolizei, Ulrich Pfister, sagte. Weder die Sportler noch die Gäste hätten eine Maske getragen. Die Stadtpolizei verfügte die Schliessung der Halle. Zudem erstattete sie Anzeige.

17:39 Johnson: Auffrischungsimpfungen haben Vorrang vor Exporten Der britische Premierminister Boris Johnson will Auffrischungsimpfungen im eigenen Land klaren Vorrang vor dem Spenden von Impfstoffdosen an ärmere Staaten einräumen. Das sagte der konservative Politiker vor Journalisten. Bereits in dieser Woche sollen mehr als 1.5 Millionen Menschen in England eine Einladung zur dritten Impfung erhalten. Insgesamt sollen alle über 50-Jährigen, besonders gefährdete Menschen sowie Gesundheits- und Pflegepersonal eine Auffrischungsimpfung erhalten. «Ich habe mir die Fakten angeschaut, was Auffrischungsimpfungen bewirken können und ich muss sagen, dass dies unsere Priorität sein muss, und wir werden damit fortfahren», so Johnson. Trotzdem werde die Regierung in London ein «riesiges Bekenntnis» zur Unterstützung der restlichen Welt machen, betonte Johnson. «Wir stimmen grundsätzlich zu, dass niemand sicher ist, bevor nicht alle sicher sind», so Johnson. Ich habe mir die Fakten angeschaut, was Auffrischungsimpfungen bewirken können und ich muss sagen, dass dies unsere Priorität sein muss, und wir werden damit fortfahren