Nach Daten der Universität Johns Hopkins sind in den USA bis am Samstag rund 97'000 Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gemeldet worden

Die «New York Times» widmete ihre Titelseite am Sonntag den Opfern der Coronavirus-Pandemie in den USA. Die Zeitung hat in sechs Spalten ganzseitig die Namen von Hunderten Verstorbenen abgedruckt. Insgesamt stehen auf in der Zeitung 1000 Namen aus veröffentlichten Nachrufen und jeweils ein persönlicher Satz zu den Opfern. «Die 1000 Menschen hier stellen nur ein Prozent der Opfer dar. Keiner von ihnen war nur eine Statistik», schrieb die Zeitung auf der über Twitter veröffentlichten Titelseite.

In den kommenden zehn Tagen werden nun 2600 Züge eingesetzt, um den in Mumbai und anderen Grossstädten gestrandeten Arbeitern die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen, schreibt die indische Regierung in einer Mitteilung.

In Indien sollen 3.6 Millionen in der Coronakrise arbeitslos gewordene Wanderarbeiter mit Sonderzügen in ihre Heimatdörfer zurückgebracht werden. Das teilte die indische Regierung mit. Wegen der Ausgangssperre und der Einstellung des Zugverkehrs hatten die Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter Probleme, in ihre Heimat zurückzukehren. Viele von ihnen kamen bei Verkehrsunfällen ums Leben oder starben auf langen Fussmärschen an Hunger und Erschöpfung.

In Brasilien steigt die Zahl der Toten in Verbindung mit dem Coronavirus weiter an. In den letzten 24 Stunden seien 965 Todesfälle registriert wurden, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Brasilien nun auf über 22'000. Bereits in den letzten Tagen wurden täglich rund 1000 Todesfälle gemeldet.

Ursprünglich sollte der Lockdown, der seit dem 20. März in Kraft ist, an diesem Sonntag aufgehoben werden. In einigen Regionen des Landes wurden die Beschränkungen bereits wieder gelockert.

Argentinien verlängert die strengen Ausgangsbeschränkungen in der Hauptstadt Buenos Aires bis zum 7. Juni. Das kündigte Präsident Alberto Ángel Fernández am Samstag an. Die Stadt hatte in den vergangenen Tagen einen stetigen Anstieg der Coronavirus-Fälle verzeichnet.

Zum Höhepunkt der Krise in New York im März und April waren bis zu 800 Menschen pro Tag gestorben. Insgesamt haben sich in dem Bundesstaat bislang mehr als 360'000 Menschen angesteckt, rund 29'000 sind gestorben.

Im US-Bundesstaat New York, der stark von der Corona-Pandemie betroffen ist, ist die Zahl der Toten an einem Tag wieder zweistellig – erstmals seit rund zwei Monaten. Am Freitag seien 84 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben, sagte Gouverneur Andrew Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz am Samstag. «Diese Nachrichten sind gute Nachrichten», sagte Cuomo weiter. «Das ist ein Zeichen, dass wir echte Fortschritte machen.» Auch die Zahl der Neuinfektionen ging in dem Bundesstaat weiter zurück.

Die Geisterspiele in der deutschen Fussball-Bundesliga sorgten mancherorts für Sorgenfalten. So sparten auch zwei SPD-Politiker – Kevin Kühnert und Karl Lauterbach – nicht mit Kritik. Nichtsdestotrotz waren die beiden Politiker nun auf den Rängen beim Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen am Samstag – zumindest als Pappfigur.

Frankreich erlaubt wieder Gottesdienste und religiöse Versammlungen. Gotteshäuser dürfen erneut ihre Gläubigen zu religiösen Zeremonien empfangen. Die Kultstätten müssen wie alle anderen öffentlich zugänglichen Einrichtungen Distanzregeln und andere Massnahmen beachten. So müssen alle Verantwortlichen sicherstellen, dass die Gläubigen eine Maske tragen und ihre Hände desinfizieren. Am Eingang von Kirchen, Synagogen und Moscheen muss eine Person dafür sorgen, dass nicht zu viele Gläubige auf einmal in die Gotteshäuser kommen. Der Innenminister traf die Entscheidung am Freitag in Übereinstimmung mit Vertretern der verschiedenen Religionen.

In einem Gegenentwurf zu den deutsch-französischen Plänen haben sich vier kleinere EU-Staaten dafür stark gemacht, die Wirtschaft in der Corona-Krise mit günstigen Krediten statt mit Zuschüssen wieder in Schwung zu bringen. Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande sprechen sich in ihrem Ansatz für einen Notfallfonds aus, für den die EU-Kommission Geld an den Finanzmärkten aufnehmen und dann an die Mitgliedsstaaten weiterreichen soll. Diese Hilfen müssten letztlich aber zurückgezahlt werden.

Den sich aktuell in der Schweiz befindenden NHL-Spielern wie Nico Hischier, Timo Meier oder Nino Niederreiter steht eine Rückkehr nach Nordamerika bei einer allfälligen Wiederaufnahme der Saison nichts mehr im Weg. Heimatschutzminister Chad Wolf unterzeichnete ein Dokument, dass Profi-Sportler ab sofort von den Coronavirus-Einreiseverboten ausgenommen sind. «Die Amerikaner brauchen ihren Sport. Es ist Zeit, die Wirtschaft wieder zu öffnen, und es ist Zeit, dass die Profi-Sportler wieder arbeiten können», so Wolf. Von der Ausnahmeregelung profitieren nebst der NHL auch andere Ligen wie die NBA oder die MLS oder Sportarten wie Golf und Tennis.

20:21

Hoffnung für kleinere Openairs?

Das Openair Stars of Sounds in Aarberg ist eines der wenigen Sommerfestivals, das noch nicht abgesagt ist. Die Veranstalter hoffen weiter, dass es dieses Jahr doch noch stattfinden kann. Es findet normalerweise an zwei Tagen im Juni statt und zieht jeden Tag etwa 6'500 Zuschauer an. Die Veranstalter haben den Termin wegen der Pandemie von Juni in den September verschoben, in der Hoffnung, dass bis dann Grossveranstaltungen wieder erlaubt sind.

Für die grossen der Branche hingegen ist klar, dass Ihre Veranstaltungen dieses Jahr nicht stattfinden werden. Zum Beispiel das Openair Frauenfeld. Es zieht täglich bis zu 50'000 Besucher an. Der Mediensprecher Joachim Bodmer rechnet nicht damit, in absehbarer Zeit Grossveranstaltungen durchführen zu können. Er hat dafür Verständnis: «Man hat gesehen, dass effektiv Übertragungen an Grossveranstaltungen stattgefunden haben. Entsprechend nachvollziehbar ist es, dass solche Events nicht durchgeführt werden dürfen.»

Wie weiter also mit Grossveranstaltungen? Noch vor den Sommerferien will der Bundesrat die Lage neu beurteilen. Darauf wartet man in Aarberg gespannt. So sagt Marc Zahnd, Festivalleiter vom Stars of Sounds. «Entweder haben wir die Gewissheit, dass wir mit gutem Gewissen für unsere Kapazität veranstalten können und ansonsten wollen wir sicher nichts erzwingen.»