Der Ticker startet um 5:48 Uhr

3:58 WHO warnt vor zu zögerlichen Corona-Verschärfungen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt Länder mit stark steigenden Corona-Infektionszahlen davor, zu spät mit strikteren Schutzmassnahmen einzugreifen. «Je früher Massnahmen umgesetzt werden, desto weniger müssen wahrscheinlich verhängt werden», sagte die WHO-Covid-19-Spezialistin Maria van Kerkhove am Freitag in Genf. Sie erinnerte daran, dass die zurzeit zirkulierende Delta-Variante des Virus deutlich ansteckender sei als frühere Varianten. Einige Länder seien in einer sehr schwierigen Lage und müssten jetzt – zumindest vorübergehend – sehr strikte Massnahmen verhängen, um die Infektionszahlen zu drücken, sagte WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan. Wie immer nennt die WHO in diesem Zusammenhang keine Länder und äussert sich nicht zu dem Verhalten einzelner Regierungen.

1:18 Jeder dritte Senior in den USA hat bereits eine Booster-Impfung erhalten In den USA hat jede und jeder Dritte über 65 Jahre bereits eine Auffrischimpfung erhalten. Dies geht aus den Daten der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention hervor. Insgesamt haben in den USA bereits 27,7 Millionen Menschen eine Booster-Impfung mit den Vakzinen von Pfizer und Biontech, Moderna oder Johnson & Johnson erhalten. Die Auffrischungsdosen von Moderna und Johnson & Johnson wurden erst am 20. Oktober von der US-Gesundheitsbehörde genehmigt.

22:51 Kommt es auch in der Schweiz zu Verschärfungen? Die Niederlande und Österreich haben angesichts steigender Fallzahlen die Corona-Massnahmen verschärft. Auch in der Schweiz steigen die Zahlen. Kommt es auch hier zu Verschärfungen? «Der Bundesrat hat vor längerer Zeit angekündigt, dass er Mitte November – am nächsten Mittwoch – über weitere Lockerungen diskutieren will», so SRF-Bundeshausredaktor Urs Leuthard. «Die Lage in der Schweiz und in den Nachbarländern dürfte allerdings jede Lockerungsabsicht obsolet machen. Wenn er seiner Linie treu bleibt, wird der Bundesrat die weitgehenden Verschärfungen in den Nachbarländern nicht nachvollziehen. Ob es punktuelle Verschärfungen geben wird, wird vor allem von der Lage auf den Intensivstationen abhängen. Vielleicht wird auch die Abstimmung über das Covid-Gesetz eine gewisse Rolle spielen. Der Bundesrat wird nicht ohne Not mit weitergehenden Verschärfungen den Gegnern des Gesetzes einen Trumpf in die Hand spielen.» 00:39 Video Kommt es auch in der Schweiz zu Verschärfungen? Aus 10 vor 10 vom 12.11.2021. abspielen

22:16 Astra-Zeneca will Impfstoff nicht mehr zum Selbstkostenpreis abgeben Der Pharmakonzern Astra-Zeneca will seinen Corona-Impfstoff nicht länger zum Selbstkostenpreis abgeben. Das britisch-schwedische Unternehmen teilte mit, dass es mehrere gewinnorientierte Vereinbarungen für 2022 unterzeichnet habe und moderate Erträge erwarte. «Das Virus wird endemisch, was bedeutet, dass wir lernen müssen, damit zu leben», sagte Astra-Zeneca-Chef Pascal Soriot der BBC. Das Unternehmen habe bereits anfangs angekündigt, dass es später auch Gewinne erzielen wolle. Soriot betonte aber: «Es ist nicht etwas, das wir als grossen Gewinnbringer sehen.» Es werde gestaffelte Preise geben, um sicherzustellen, dass der Impfstoff erschwinglich bleibe. Die Wettbewerber Pfizer/Biontech und Moderna machen mit ihren Vakzinen seit Beginn Profit. Die globalisierungskritische Organisation Oxfam kritisierte den Schritt scharf. Astra-Zeneca breche seine «wiederholten und gefeierten öffentlichen Versprechen eines gemeinnützigen Impfstoffs für alle Länder für die Dauer dieser Pandemie», sagte Oxfam-Expertin Anna Marriott.

21:54 Impfkommission arbeitet an Ausweitung der Empfehlung für Booster-Impfung Die Corona-Neuinfektionen steigen in der Schweiz. Die Forderung nach einer Booster-Impfung, auch für die breite Bevölkerung, wird daher immer lauter. Die Behörden beraten derzeit darüber, wer nach den Über-65-Jährigen an der Reihe sein wird. «Die eidgenössische Kommission für Impffragen Ekif und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) arbeiten an einer offeneren Empfehlung für die Auffrischung auch für jüngere Personen in der Schweiz», sagt dazu Christoph Berger, Präsident der Ekif. Er deutet auch an, in welche Richtung diese Empfehlung gehen könnte: «Wenn die Fallzahlen und insbesondere die Hospitalisationszahlen hoch sind, ist sicher auch eine Empfehlung für das Gesundheitspersonal wichtig.» Danach sollte «im Prinzip altersabsteigend und mit Berücksichtigung von Grundkrankheiten» geimpft werden, so Berger. 02:10 Video Tempo bei Booster-Impfungen gefordert Aus Tagesschau vom 12.11.2021. abspielen

21:04 Slowakei verschärft Corona-Bestimmungen am Arbeitsplatz Angesichts dramatisch steigender Infektionszahlen hat das slowakische Parlament die landesweiten Corona-Regeln verschärft. Eine klare Mehrheit von 84 der 119 anwesenden Abgeordneten stimmte für den Gesetzesvorschlag der konservativ-populistischen Regierungskoalition. Für die Dauer der Covid-19-Pandemie dürfen somit Arbeitnehmer ohne Anspruch auf Lohn oder Lohnersatz vom Betreten ihres Arbeitsplatzes ausgeschlossen werden, wenn sie keinen Nachweis im Sinne des «Grünen Passes» (geimpft, genesen oder aktuell getestet) vorweisen können. Sollten Gesundheitsbehörden oder Polizei an einem Arbeitsplatz infizierte Personen antreffen, können sie den Betrieb mit sofortiger Wirkung für die Dauer von bis zu 30 Tagen schliessen. Auch für Massenveranstaltungen und Gastronomie-Lokale gilt die 3G-Regel.

20:46 Lettland verbannt ungeimpfte Abgeordnete aus dem Parlament In Lettland dürfen ungeimpfte Abgeordnete künftig nicht mehr an Parlamentssitzungen teilnehmen. Nach einem Beschluss der Volksvertretung Saeima in Riga müssen Mitglieder des Parlaments und von Stadt- und Gemeinderäten in dem EU-Land von 15. November an ein Corona-Zertifikat vorlegen. Das Zertifikat weist nach, dass die Person gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen ist. Die am Freitag verabschiedete und bis zum 1. Juli 2022 gültige Regelung gilt für Präsenz- wie auch Digitalsitzungen. Nach einem Bericht des lettischen Rundfunks besitzen 91 der 100 Abgeordneten des nationalen Parlaments und 696 der 758 Mitglieder von Gemeindevertretungen ein Corona-Zertifikat. Für das Gesetz stimmten 62 Abgeordnete bei 7 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen Lettland kämpft gegenwärtig mit einem bis zum 15. November verhängten Lockdown gegen die jüngste Corona-Welle an, die das baltische EU-Land stark getroffen hat. In dem 1.9-Millionen-Einwohner-Land sind nur gut 58 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

In Italien ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Fälle weiter gestiegen. Sie lag für die zurückliegenden sieben Tage bei 78 Fällen je 100'000 Einwohner in einer Woche, wie das Gesundheitsministerium in Rom am Freitag mitteilt. Eine Woche zuvor lag der Wert bei 53. Es werde deutlich, dass das Virus weiter zirkuliere, sagt der Epidemiologe Gianni Rezza. Dem Bericht zufolge lagen zuletzt auch mehr Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Die Zahlen lägen jedoch noch nicht an den kritischen Schwellenwerten zehn Prozent (Intensivbetten) und 15 Prozent (Krankenstationsbetten). Wie die Daten zeigten, infizierten sich zuletzt auch mehr Kinder. Die Zahl der neu verabreichten Corona-Impfungen blieb laut Gesundheitsministerium weiter stabil, die der zuletzt verabreichten Auffrischungsimpfungen stieg. Stand Freitag waren knapp 84 Prozent der zu immunisierenden Menschen in Italien durchgeimpft.

19:45 Ein Viertel der vollständig geimpften Briten hat Booster erhalten Gut ein Viertel der vollständig geimpften Menschen in Grossbritannien hat bereits eine Boosterimpfung erhalten. Wie aus Regierungsdaten vom Freitag hervorgeht, wurden mehr als 11.8 Millionen dritte Dosen verabreicht. Eine Auffrischungsimpfung ist bisher aber bei weitem nicht für alle Menschen im Land möglich. Angeboten wird sie über 50-Jährigen sowie besonders gefährdeten Personengruppen im medizinischen und Pflegedienst, deren zweite Impfung mindestens sechs Monate her ist. Die Zahlen zeigen ein recht hohes Tempo bei der Booster-Kampagne. Vor einer Woche waren gut neun Millionen dritte Dosen verabreicht worden, das entsprach jedem fünften vollständig Geimpften. Insgesamt haben 80 Prozent der über 12-Jährigen bisher zwei Spritzen bekommen.

19:27 Niederlande gehen für drei Wochen in den Teil-Shutdown Ab Samstag treten in den Niederlanden wieder strengere Coronamassnahmen in Kraft. Das kündigte Premierminister Mark Rutte in einer Pressekonferenz am Freitagabend an. Supermärkte, Bars und Restaurants müssen abends um 20 Uhr schliessen. Läden mit nicht lebensnotwendigen Gütern bereits um 18 Uhr. Ausserdem verordnete die Regierung Social Distancing und sprach ab sofort Kontaktbeschränkungen aus: Nicht mehr als vier Gäste dürfen zu Hause empfangen werden. Die verschärften Massnahmen sollten zunächst für drei Wochen gelten. In dieser Zeit seien auch keine Zuschauer bei Sportveranstaltungen erlaubt. Die Regierung fordert die Menschen dazu auf, soviel von zu Hause zu arbeiten wie möglich. Von dem Shutdown ausgenommen sind Kinos und Theater. Besucher müssen nur – wie bisher – nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind.

18:42 Roche-Covid-Medikament Ronapreve in der EU zugelassen Das Corona-Medikament Ronapreve von Roche und Regeneron hat von der EU-Kommission die Zulassung erhalten. Das Mittel kann damit in der EU für die Behandlung von nicht-hospitalisierten Covid-19 Patienten sowie zur Prophylaxe der Krankheit eingesetzt werden, wie Roche am Freitag mitteilte. Die EU-Verkaufsgenehmigung für Ronapreve (Casirivimab und Imdevimab) umfasst laut der Mitteilung die Behandlung von Covid-19 bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren, die keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen und bei denen die Gefahr der Verschlechterung der Krankheit besteht. Der Entscheid erfolgt nur einen Tag nach einer positiven Empfehlung durch den EU-Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) für den Medikamenten-Cocktail. Ausserhalb der Europäischen Union ist Ronapreve für die Verwendung bei verschiedenen Patientengruppen in Japan und unter Auflagen im Vereinigten Königreich zugelassen. In zahlreichen Ländern wie den USA, Indien und Kanada darf Ronapreve per Notfallzulassung eingesetzt werden. Insgesamt sei Ronapreve in 50 Ländern erhältlich. Legende: Roche werde weiterhin mit der EU-Medikamentenbehörde EMA zusammenarbeiten. Ziel sei eine Erweiterung der Zulassung auf die Behandlung von hospitalisierten Covid-19-Patienten. Keystone

18:17 Fallzahlen in der Schweiz steigen. Welche neuen Verschärfungen stehen zur Debatte? 2216, 2986, 4150, 3886, 3922: Die täglichen Fallzahlen in der Schweiz steigen in den vergangenen Tagen dramatisch an. Die Impfbereitschaft in der Schweiz lässt zu Wünschen übrig, der Impfschutz hält weniger lang als gedacht und auch Geimpfte können das Virus weitergeben. In vielen europäischen Ländern werden die Massnahmen wieder verschärft. Welche Verschärfungen könnten in der Schweiz bald kommen? Booster-Impfung für alle

Ausweitung der Maskenpflicht für alle

Absage von Grossveranstaltungen

Kostenlose Tests für alle

3G-Regel am Arbeitsplatz

2G-Regel

Kontaktbeschränkungen

Lockdown für Ungeimpfte

Lockdown für alle 01:33 Video Pandemie: Europa kehrt zu strengeren Massnahmen zurück Aus Tagesschau vom 12.11.2021. abspielen

17:52 So war die Impfwoche bisher in den Kantonen Bern, Freiburg und Wallis Im Kanton Bern wurden in vier verschiedenen Einkaufszentren mobile Impfstationen eingerichtet. Die Bilanz nach einer Woche: Rund 150 Impfungen mehr als in der Vorwoche wurden pro Tag verabreicht, heisst es auf Nachfrage vom Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion. «Der grosse Run auf Impfungen ist seit Längerem vorbei, deshalb zählt jetzt jede Impfung», so Gundekar Giebel. Aber man sei sich bewusst, dass der Aufwand aktuell sehr gross sei – im Verhältnis zum Ertrag. Der Kanton Bern erhält für seine Impfkampagne rund 4 Millionen Franken vom Bund. Ähnlich sieht es im Kanton Freiburg aus: Der grosse Boom blieb aus. Dennoch hätten sich gleich am Montag etwa 70 Personen spontan für eine Impfung entschieden. Im Kanton Freiburg waren vier mobile Impfteams unterwegs – mal waren sie bei einem Eishockeyspiel, mal an der Universität und mal im Einkaufszentrum. Eine detaillierte Bilanz steht aber noch aus. Im Wallis gab es jeden Tag in einer anderen Stadt einen Impfstand. Auch dort: Bilanz durchzogen. Im Rahmen des Konzerts «Back on Tour» haben sich 10 Personen vor Ort impfen lassen, schreibt die Walliser Tageszeitung Le Nouvelliste. Eine offizielle Bilanz gibt es aber noch nicht. 01:17:03 Video Impfwoche – Befreiungsschlag oder Verzweiflungstat? Aus Club vom 09.11.2021. abspielen

17:18 Deutschland führt wieder kostenlose Corona-Schnelltests für alle ein Von diesem Samstag an sind in Deutschland wieder kostenlose Corona-Schnelltests für alle Bewohnerinnen und Bewohner möglich. Das legt eine Verordnung des geschäftsführenden Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) fest. Die Regierung führt damit das vor rund einem Monat stark eingeschränkte Angebot der «Bürgertests» wieder auf breiter Front ein. Damit haben alle mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen Schnelltest durch geschultes Personal – auch unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. Bescheinigungen können auch als Nachweis bei Zugangsregeln dienen. 02:08 Video Politiker fordern wieder gratis Corona-Tests für alle Aus Tagesschau vom 09.11.2021. abspielen

Der Kanton Uri beginnt am Montag mit den sogenannten Booster-Impfungen gegen Covid-19 in den Alters- und Pflegeheimen. Eine Woche später werden die Auffrischungs-Impfungen auch am Kantonsspital Uri verabreicht. Zuerst erhalten Bewohnerinnen und Bewohner der Heime die dritte Impfung, dort sind auch Personen unter 65 Jahren berechtigt, wie der Urner Sonderstab Covid-19 mitteilt. Danach können sich alle Personen ab 65 Jahren erneut impfen lassen, nur in Einzelfällen seien auch jüngere Personen zugelassen. Für die Booster-Impfung im Kantonsspital sind auch jene zugelassen, die ihre ersten Dosen beim Hausarzt oder in der Apotheke erhalten haben, sie müssen sich aber telefonisch anmelden. Die Anmeldung ist ab Montag möglich. Zusätzlich werde die Auffrischungs-Impfung in einzelnen Urner Hausarztpraxen angeboten. Mehr Informationen zur Coronasituation im Kanton Uri finden Sie hier.

15:49 Rudolf-Steiner-Schule Zürich schliesst wegen Covid-Fällen Seit Donnerstag haben 301 Schülerinnen und Schüler der Rudolf-Steiner-Schule Zürich Fernunterricht: Nach einer Häufung von positiven Coronatests hat die Schulleitung den Präsenzunterricht vorübergehend bis Ende kommender Woche eingestellt. Seit den Herbstferien sind 41 Personen – 32 Schülerinnen und Schüler sowie 9 Lehrpersonen – positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Schule mitteilt. Zuvor war die Rudolf-Steiner-Schule Zürich gemäss eigenen Angaben gut durch die Pandemie gekommen; ausser zwei Coronafällen während den Frühlingsferien im April 2021 verzeichnete sie keine positiven Tests. Nach den Herbstferien habe sich dies geändert, heisst es in der Mitteilung. Es seien unabhängig voneinander mehrere Fälle aufgetreten. An der Rudolf-Steiner-Schule Zürich werden zwei Spielgruppen, drei Kindergärten und 1. bis 9. Klassen geführt. 16:19 Video Aus dem Archiv: Corona-Zone Schule: Die Angst der Eltern Aus Rundschau vom 08.09.2021. abspielen

15:25 Island verschärft Corona-Massnahmen nach kurzer Zeit weiter Rekordhohe Neuinfektionszahlen sorgen auf Island dafür, dass die erst vor wenigen Tagen ergriffenen Corona-Massnahmen weiter verschärft werden, teilt die isländische Regierung mit. Die Teilnehmerobergrenze für Veranstaltungen und Versammlungen wird von 500 auf 50 gesenkt. Bis zu 500 Menschen dürfen künftig nur noch dabei sein, wenn sie einen negativen Schnelltest vorlegen.

Restaurants und Kneipen müssen abends eine Stunde früher als bislang schliessen. Gelten sollen die neuen Regeln ab Samstag und vorläufig bis zum 8. Dezember. Erst vor wenigen Tagen waren auf der Nordatlantik-Insel mehrere Massnahmen verschärft oder wiedereingeführt worden, darunter die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wenn kein Mindestabend von einem Meter eingehalten werden kann. Mit Auffrischungsimpfungen erhofft sich das kleine Land der Vulkane, Gletscher und Geysire, die Corona-Welle wieder unter Kontrolle bringen zu können. Legende: Die Isländer unterscheiden zwischen einer Inzidenz im Inland und einem Inzidenzwert an der Grenze. Die inländische 14-Tage-Inzidenz ist mittlerweile auf knapp 470 angestiegen. Der Wert an der Grenze liegt derzeit für die vergangenen 14 Tage bei 27.5. Pexels

14:54 Corona-Massnahmengegner protestieren im Berner Wankdorf Nicht im Berner Stadtzentrum, sondern draussen in der Nähe der Bahnstation Wankdorf haben sich mehrere tausend Gegnerinnen und Gegner der Coronamassnahmen zu einer Kundgebung zusammengefunden. Die Veranstaltung wurde von der Stadt Bern bewilligt. Die Kundgebungsteilnehmenden fordern unter anderem einen sofortigen Stopp der Coronamassnahmen in der Schweiz. Als Redner nahmen unter anderem der US-Umweltaktivist und Impfgegner Robert F. Kennedy Junior oder der deutsche Coronaskeptiker Reiner Füllmich teil. Der 67-jährige Kennedy ist ein Neffe des ehemaligen US-Präsidenten. Teile der Kennedy-Familie haben sich vom radikalen Impfgegner distanziert, da er dabei helfe, gefährliche Falschinformationen zu verbreiten. Wegen falscher Behauptungen im Zusammenhang mit Impfungen und Covid-19 wurden seine Social-Media-Konten beispielsweise bei Instagram gesperrt. Hinter der neuerlichen Kundgebung gegen die Coronamassnahmen des Bundes steht die Vereinigung Public Eye on Science. Präsidiert wird sie vom Zürcher Biobauern, ex-Grünen und Kantonsrat Urs Hans. Die Zürcher Grünen hatten Hans wegen seiner Äusserungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie aus der Partei ausgeschlossen. Legende: Keystone

14:25 Taskforce hebt Vorteile von mRNA-Impfstoffen hervor Die Corona-Taskforce des Bundes hat anlässlich der nationalen Impfwoche Kritik an mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 zurückgewiesen. Die Technologie sei neu, aber nicht unbekannt. Seit Jahrzehnten werde die mRNA-Technologie etwa im Kampf gegen die Grippe, die Tollwut und das Zika-Virus sowie im Zusammenhang mit Krebstherapien untersucht, schrieb die Taskforce auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Derartige Impfstoffe könnten in Labors mit leicht verfügbaren Materialien entwickelt werden, hiess es weiter. So könne der Prozess standardisiert werden, was ihn schneller mache. Zwei der drei in der Schweiz zugelassenen Corona-Impfstoffe, jene von Pfizer/Biontech und Moderna, basieren auf der mRNA-Technologie. Die übergrosse Mehrheit der Geimpften in der Schweiz hat einen dieser beiden Impfstoffe erhalten. Aus Kreisen von Impfskeptikern und Gegnern der Corona-Massnahmen wurde in den letzten Monaten immer wieder der Vorwurf laut, derartige Impfstoffe seien zu wenig erforscht.