15:53 Bauverzögerungen bei der Sagrada Familia in Barcelona Wegen der Corona-Pandemie wird die Sagrada Familia in Barcelona nicht wie geplant zum 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudí im Jahr 2026 fertig. «Wir sind nicht pessimistisch, wir sind einfach nur realistisch», sagt der Leiter der Baugesellschaft, Esteve Camps, über den Bau der von Gaudí entworfenen römisch-katholischen Basilika. Es gebe wegen der wirtschaftlichen Ungewissheit keinen neuen Zeitplan. Die Kirche, deren Bau im Jahr 1882 begann, wird somit weiterhin ihrem Ruf der «ewig Unvollendeten» gerecht werden. Es gebe aber auch gute Nachrichten, sagt Camps: Die Mitte März wegen der Pandemie unterbrochenen Bauarbeiten würden spätestens in drei Wochen wieder aufgenommen. Legende: Seit 2005 steht die Kirche in der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Der höchste Turm soll eine Höhe von 172.5 Metern haben. Damit wird die Sagrada Familia die höchste Kirche der Welt sein. Reuters

14:34 Nur noch zehn Personen: Österreich schränkt Versammlungen ein Die österreichische Regierung hat angesichts steigender Infektionszahlen die Corona-Massnahmen verschärft. Da die Ansteckungen vor allem im privaten Bereich erfolgten, müssten künftig soziale Kontakte reduziert werden, so Kanzler Sebastian Kurz. Es gehe um Zusammenkünfte im öffentlichen Raum. Sämtliche private Feiern und Zusammenkünfte im Innern sollen ab Montag auf zehn Personen beschränkt werden. Einzige Ausnahme von den neuen Auflagen sind Begräbnisse. Bei Veranstaltungen im Freien sind wie bisher bis zu 150 Menschen erlaubt. Nicht betroffen seien die professionell organisierten Veranstaltungen im Sport- und Kulturbereich. Dort bleibe es bei der Obergrenze von 1500 Menschen in Gebäuden und 3000 im Freien, sagt Vizekanzler Werner Kogler. Darüber hinaus darf in Lokalen und Restaurants ab Montag nur noch im Sitzen konsumiert werden. Maximal zehn Personen dürfen an einem Tisch sitzen. Zudem muss nun zusätzlich auf Märkten, in Kirchen und beim Betreten und Verlassen von Restaurants eine Maske getragen werden. Legende: Die neuen Massnahmen seien notwendig, um soziale Kontakte zu reduzieren, betont Bundeskanzler Sebastian Kurz. Keystone

14:00 Wiener Tourismusdirektor: «Das ist eine super Katastrophe» Die Einstufung der Stadt als Corona-Risikogebiet bedeutet für den Tourismus in Wien nach Ansicht von Experten einen enormen Tiefschlag. «Das ist eine super Katastrophe», sagte Wiens Tourismusdirektor Norbert Kettner am Donnerstag. Dies, nachdem nach der Schweiz auch Deutschland die österreichische Hauptstadt zum Risikogebiet erklärt und auf die Quarantäne-Liste gesetzt hat. Besonders die Deutschen seien immer die wichtigste Gästegruppe für Wien gewesen, so Kettner weiter. 35 Prozent der Übernachtungen im Juli seien auf deutsche Gäste entfallen. Nun steuere der Tourismus, der 2019 ein Rekordjahr verbucht hatte, in diesem Jahr auf ein Minus bei den Übernachtungen von 70 Prozent zu. «Einige Hotels werden temporär zusperren, manche für immer.» In Wien hingen 116'000 Jobs direkt oder indirekt am Tourismus. Schätzungsweise 35'000 drohten nun verloren zu gehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Entscheid des Bundes Risikogebiete: Teile Frankreichs und Österreichs neu auf Liste 11.09.2020 Mit Video

13:29 Gesundheitsdirektorin: «Das Spitalwesen im Kanton Waadt ist nicht ausgelastet» Das Universitätsspital Lausanne (Chuv) ist für eine zweite Welle der Coronavirus-Pandemie vorbereitet. Einen Mangel an Spitalbetten gebe es nicht. Derzeit befinden sich 23 Covid-19 Patienten im Chuv, darunter zwei auf der Intensivstation. Angesichts der steigenden Infektionszahlen in dem am stärksten vom Virus betroffenen Kanton orientierten das Waadtländer Universitätsspital und die Kantonsregierung an einer Medienkonferenz über die aktuelle Lage. Das Gesundheitssystem sei in der Lage, mit einem möglichen neuen Zustrom von Patienten zurechtzukommen, hiess es. «Das Spitalwesen im Kanton Waadt ist nicht ausgelastet», sagte die Waadtländer Gesundheitsdirektorin Rebecca Ruiz (SP). Ein Drittel der Betten auf den Intensivstationen der Waadtländer Spitäler sei frei. «Wir haben ein solides Gesundheitssystem, das seine Flexibilität bewiesen hat und bei Bedarf bereit ist», sagte Ruiz. Legende: Rebecca Ruiz an einer Medienorientierung diese Woche. Keystone

Das BAG meldet 530 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 530 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit steigt der 7-Tage-Schnitt auf 412 . Das sind 12 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend.

. Das sind 12 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei 12'973 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 1% gestiegen.

im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei 12'973 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 1% gestiegen. Das BAG meldet sieben neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei neun Personen. Das sind 11% mehr als in der Vorwoche.

13:04 Angaben zu den Hospitalisationen Sie habe die aktuellsten Zahlen zum Alter und dem Zustand der neu hospitalisierten Personen nicht auswendig im Kopf, sagt Virgine Massery. Die neuesten ihr bekannten Zahlen würden aber zeigen, dass die meisten davon im Alter von 60-69 Jahren seien. Auch bei den Verstorbenen handle es sich ausnahmslos um ältere Personen, wie unter anderem jene bekannten Fälle aus dem Alters- und Pflegeheim im Kanton Freiburg. 01:05 Video Virgine Masserey: «Die Hospitalisationen betreffen zur Zeit öfters Menschen im Alter von 60-69 Jahren» Aus News-Clip vom 17.09.2020. abspielen

13:03 Quarantäne-Dauer bleibt gleich Auf die Möglichkeit einer verkürzten Quarantänezeit angesprochen, sagt Virginie Masserey, dass man aktuell darüber diskutiere, ob eine Verkürzung möglich wäre. Man evaluiere, welche Auswirkungen dies haben könnte. Unter welchen Bedingungen eine Verkürzung der Quarantäne möglich sein könnte, werde auch diskutiert. All dies werde gemeinsam mit der Science-Task-Force evaluiert. Der aktuelle Stand sei aber, dass man die Quarantäne-Dauer nicht ändere. Es sei besser generell zu vermeiden, in Quarantäne gesetzt zu werden. 01:27 Video Virgine Masserey: «Wir evaluieren die Auswirkungen einer verkürzten Quarantäne» Aus News-Clip vom 17.09.2020. abspielen

12:58 Tests statt Quarantäne? Auf die Frage, ob es möglich wäre für einreisende Touristen einen Test statt Quarantäne anzuordnen, antwortet Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle, dass dies sehr schwierig umzusetzen wäre. Und die Effizienz könne man dabei infrage stellen. 00:51 Video Virgine Masserey: «Die Inkubationszeit ist wichtig zu beachten» Aus News-Clip vom 17.09.2020. abspielen

12:54 Schnelltests werden evaluiert Man beobachte die Entwicklung von Schnelltests, müsse die aber noch prüfen. Bisher empfehle man «eindeutig die PCR-Tests», die anderen Tests würden auch noch nicht vom Bund bezahlt. Sie könnten aber auf alle Fälle helfen, die Testkapazität im Winter zu erhöhen, sollten sie auch erfolgreich evaluiert werden, sagt Virgine Masserey vom BAG.

12:49 Die App soll interaktiver werden Die App laufe bisher vor allem im Hintergrund, das BAG will aber die App etwas «interaktiver und attraktiver» machen. Man wolle deshalb in der App die Benutzerinnen und Benutzer mit mehr Informationen (Anzahl Nutzer oder total eingegebene Covid-Codes) versorgen, sagt Mathias Wellig von den App-Entwicklern. 01:39 Video Mathias Wellig: «Wir wollen die App interaktiver machen» Aus News-Clip vom 17.09.2020. abspielen

12:44 Datenschutz wird eingehalten Es würden keine persönlichen Daten gesammelt, keine Infos über den Standort aufgenommen, gesammelt oder weitergeleitet. Die BAG-Contact-Tracing-Datenbank sei diese Woche gestartet, sagt Sang-Il Kim. Die Arbeiten auf Bundesseite seien abgeschlossen, nun seien die Kantone am Zug, die entsprechenden Daten zu liefern. Betreffend den Contact-Tracing-Systemen sagt Sang-Il Kim, dass bereits acht Kantone aktuell das Sormas-System (Surveillance, Outbreak Response Management and Analysis System) live verwenden. Zwei weitere Kantone würden sich überlegen, auf dasselbe System zu wechseln. Es sei die Hoheit der Kantone, diese Daten dem Bund zu senden. Die neuen Contract-Tracing IT-Systeme seien für die Kantone wichtig, da diese Systeme erlauben einfacher höhere Fallzahlen schneller und effizienter bearbeiten zu können.

12:42 Aufruf, App zu aktivieren Die Fallzahlen würden aktuell steigen. Man müsse die Eindämmungsmassnahmen unbedingt verstärken. Und da könne die App helfen. Darum rufe man dazu auf, die App lieber jetzt zu installieren und zu aktivieren und nicht erst später, wenn die Fallzahlen weiter steigen. 00:40 Video Sang-Il Kim: «Man sollte die App jetzt installieren» Aus News-Clip vom 17.09.2020. abspielen

12:39 App kein Wunderheilmittel Nun ergreift Sang-Il Kim, Leiter Abteilung Digitale Transformation, das Wort. Er wiederholt erneut, dass Abstand halten und die Hygienemassnahmen einhalten weiterhin sehr wichtig seien. Dazu sei auch das Contact-Tracing der Kanton sehr wichtig. Die App sei kein Wunderheilmittel. Diese werde auch niemals erzwungen werden. Explizit im Gesetz stehe, dass dies nicht erlaubt sei.

12:36 Ziel der kantonalen Massnahmen ist es, die Hospitalisationen zu reduzieren Virgine Massery fasst die wöchentlichen Berichte des BAG zusammen. Die Hospitalisationen steigen, das beobachte man, doch die Zahlen bleiben relativ stabil. Das Ziel der kantonalen Massnahmen sei es die Hospitalisationen zu reduzieren, so Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle des BAG. In Zukunft werde man die täglichen Berichte von Samstag und Sonntag jeweils am Montag publizieren.

12:26 Es wird weniger gebaut – auch wegen Corona Die Bautätigkeit in der Schweiz dürfte 2020 und 2021 schrumpfen. Diese Prognose machen die Wirtschaftsforscher von BAK Economics. Ausschlaggebend seien zum einen ein zyklischer Abschwung im Wohnbau und zum anderen die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Massnahmen. Für 2020 erwarten die Basler Wirtschaftsforscher einen Rückgang der Bautätigkeit von 3.1 Prozent und für 2021 von noch 1.8 Prozent, wie sie in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Bauprognose schreiben. Der erwartete Abschwung betreffe grundsätzlich alle Bausparten. Den Rückgang führen die Forscher unter anderem auf die Covid-19-Pandemie zurück. Zum einen schränkten die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie die Effizienz des Baustellenbetriebs schweizweit ein. Zum anderen müsse wegen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und den Unsicherheiten auch mit Verzögerungen, Verschiebungen oder gar Annullierungen von geplanten Bauprojekten gerechnet werden, sagen die BAK-Ökonomen.

11:30 Corona reisst riesiges Loch in Genfer Staatskasse Die Genfer Kantonsregierung rechnet für das Jahr 2021 mit einem Defizit von gut einer halben Milliarde Franken. Das Budget sei allerdings durch grosse Unsicherheiten gekennzeichnet, betont die Regierung. Es sei unklar, wie lange die Coronavirus-Krise dauere und welche Auswirkungen sie noch haben werde. Die Genfer Regierung schätzt, dass die Gesundheitskrise das Gesamtergebnis 2021 um rund 100 Millionen Franken verschlechtern wird.

10:56 Vier von fünf Firmenchefs rechnen mit Homeoffice als Dauerzustand Die Corona-Pandemie hat viele Schweizer Unternehmen zum Umdenken gezwungen. Eine Umfrage von PwC unter Schweizer CEO zeigt, welche Themen die hiesigen Unternehmen noch länger beschäftigen könnten. 76 Prozent der von PwC befragen Unternehmenschef erwarten, dass der Trend zur Automatisierung von Dauer sein wird, wie es in der am Donnerstag publizierten Studie heisst. Und 24 Prozent glauben, dass die Digitalisierung der wichtigsten betrieblichen Geschäftsabläufe und -prozesse künftig höchste Priorität haben wird. Besonders auch im Hinblick auf die Fernarbeit wird eine Beschleunigung der Digitalisierung erwartet. So sind fast 80 Prozent der Schweizer Chefs der Ansicht, dass der Übergang zur Fernarbeit von Dauer sein wird. Legende: Keystone